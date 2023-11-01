Měsíční proxy
Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.
Sestavte si tarif měsíčních datacentrových nebo ISP proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 1 000 datacentrových IP FineProxy v Evropě
- Zapněte automatické obnovení mého proxy tarifu FineProxy
- Zobrazte všechny proxy služby FineProxy končící tento týden
- Exportujte můj seznam proxy FineProxy jako JSON
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy tarifů FineProxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Provoz se neměří
FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.
Velmi dobrý produkt, mám ho rád. Všechno je v pořádku - neomezený provoz, nejvyšší rychlost a nejnižší cena na trhu. Technická podpora je vždy dostupná a rychlá. A budu to doporučovat svým přátelům.
Minimální objednávky
Kvalita IP je to, co ji odlišuje od ostatních. Všechny IP 100 adresy, které jsem dostal, byly rezidenční a nikdy nebyly odhaleny. Pokud potřebujete čisté, rotující proxy, které skutečně fungují, nehledejte dál.
Potřeboval jsem spolehlivé řešení s rotujícími proxy pro průzkum dat a toto splnilo očekávání. 100 IP adres, všechny čisté a rychle reagující. Zákaznická podpora odpověděla na mé otázky ohledně nastavení do hodiny. Bez váhání službu obnovím.
Podpora
Výborná proxy služba s rychlým přenosem dat, vysokou dostupností a velkým zdrojem IP. Ideální pro webový scraping, streamování a soukromí. Jednoduché v používání, s vstřícnou podporou a obecně silnou účinností
Měl jsem skvělý zážitek s FineProxy. Rychlost a stabilita jejich proxy jsou jedinečná a nabízejí širokou škálu možností pro různé aplikace. Konfigurace byla jednoduchá a jejich zákaznická služba byla vždy dostupná a efektivní. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé proxy řešení!
Kolik stojí měsíční proxy od FineProxy?0,07 $/IP měsíčně
Datacenter proxy začínají na $0.07 za IP/měsíc, ISP proxy od $0.25 za IP/měsíc. Čím více IP adres si objednáte, tím nižší jednotková cena. ISP proxy stojí více kvůli klasifikaci pod rezidenční ASN. Přesné cenové stupně najdete na stránce s tarify — žádné skryté poplatky, žádné příplatky za GB. Cena za měsíc zůstává pevná bez ohledu na objem přeneseného provozu.
Mohu v průběhu měsíce přepínat mezi datacenter a ISP proxy?Kontaktujte podporu
Kontaktujte podporu a upravte svůj tarif. Přepnutí typu proxy v průběhu fakturačního období je možné, ale IP adresy se změní, protože datacenter a ISP rozsahy pocházejí z různých poolů.
Musím se zavázat na více měsíců?Ne
Ne. FineProxy nabízí měsíční fakturaci bez dlouhodobých smluv. Svůj tarif můžete při každém obnovení zrušit nebo změnit. Pokud víte, že budete proxy potřebovat tři měsíce nebo déle, delší závazky obvykle přinášejí lepší cenu za IP.
Co se stane, když včas neobnovím předplatné?IP se uvolní
Vaše IP adresy se uvolní zpět do poolu. Pokud obnovíte v krátké lhůtě po vypršení, pokusíme se přiřadit stejné adresy, ale není to garantováno. Nastavte si automatické obnovení, abyste předešli výpadkům.