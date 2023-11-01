Rotující proxy
Pokročilá rotace proxy, která při každém požadavku přidělí novou IP – bez nutnosti whitelistingu IP, bez omezení přenosového pásma a se skutečně neomezenou souběžností.
Sestavte si tarif rotujících proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Rotující.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|Doporučeno zdeRotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte plán rotujících proxy
- Zobrazte zbývající kredity mých rotujících proxy
- Exportujte mé přihlašovací údaje k rotujícím proxy
- Zobrazte stav a termín příští platby mé služby
- Zobrazte detaily faktury mého plánu rotujících proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Přehled produktu
Rotující proxy od FineProxy
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Přístup přes API a agenty
Velmi pohodlná služba pro ty, kteří potřebují proxy bez komplikovaných konfigurací. Všechno se vyvíjí rychle, jsou k dispozici různé země a slušný výběr plánů. Použil jsem proxy pro analýzu a automatizaci práce a byl jsem naprosto spokojený s výsledkem.
Rychlá a spolehlivá proxy služba s vynikající dostupností, vynikající podporou a přijatelnou cenou. Ideální pro bezpečné prohlížení internetu a automatizaci úkolů!
Lokality a zásoby
Používám FineProxy už dlouho a bylo to skvělé! Služba je rychlá, spolehlivá a nabízí spoustu IP adres k výběru. Ať už jde o soukromí nebo o přístup k obsahu z různých regionů, FineProxy vždy dodával.
FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.
Rychlost pod zátěží
Nejlepší proxy služba, jakou jsem kdy využil. To bych rád doporučil. Používám 8 už měsíc bez problémů.
Používám FineProxy už několik měsíců a je to snadno jedna z nejlepších proxy služeb, které jsem kdy našel! Připojení je stabilní, rychlé a bezpečné, takže prohlížení a přístup k geograficky omezenému obsahu je bezproblémové. FineProxy nabízí širokou škálu IP adres a je rychlá a bezproblémová komunikace mezi nimi. Jejich zákaznická služba je velmi vstřícná a ochotná, vždy připravená pomoci, když mám otázku. Kromě toho jsou ceny velmi konkurenceschopné na úrovni poskytované služby. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé a efektivní proxy!
Co jsou API kredity a jak mohu odhadnout svou spotřebu?Za požadavek
API kredity jsou interní účtovací jednotky, které měří, jakou zátěž vaše požadavky generují. Každý tarif obsahuje pevný počet kreditů a každý odchozí požadavek odečte určitý počet v závislosti na složitosti cílové webové stránky.
Jednoduchý požadavek, který načte pouze HTML nebo JSON, obvykle stojí 1 kredit. Požadavky, které spouštějí více paralelních prostředků — například skripty, obrázky, CSS soubory, fonty, API a sledovací požadavky — spotřebují více kreditů. Každý prostředek se počítá jako samostatný navazující požadavek.
Tyto hodnoty jsou přibližné a liší se podle konkrétního webu:
- 1 kredit — jednoduchý API požadavek, bez prohlížeče, bez JS
- 2–3 kredity — požadavek bez JS v prohlížeči (základní DOM, bez renderování)
- ≈10 kreditů — plný headless prohlížeč s JS renderováním, typická zátěž DC proxy
- 10–15+ kreditů — těžké stránky s mnoha skripty, trackery, reklamami, analytikou nebo rozsáhlými balíčky prostředků
Různé webové stránky mají odlišnou strukturu DOM, JS bundly a řetězce assetů. Jedna stránka může načíst jen několik souborů, jiná může při načtení vyvolat přes 30 navazujících požadavků.
Jak spočítat skutečnou spotřebu?
Spotřebu kreditů si můžete snadno odhadnout ještě před výběrem tarifu:
- Otevřete stránku, kterou chcete scrapovat.
- Pomocí nástroje jako RequestMap
- Počet načtených assetů ≈ počet kreditů na jedno načtení stránky.
Díky tomu přesně odhadnete, kolik API kreditů váš workflow spotřebuje. Každý požadavek, který dorazí naši infrastrukturu, spotřebovává kredity — včetně odpovědí typu 404, 429, 503 nebo timeout. I když cílový server vrátil chybu, požadavek jsme zpracovali a přesměrovali.
Rotující proxyNastavit rotující proxy
Placená 48hodinová možnost je dostupná pouze pro nerotující proxy produkty. Pro rotující proxy zvolte standardní dobu.
Proč jsou rotující proxy ideální pro web scraping?Nové IP
Rotující proxy vám přidělí novou IP adresu s každým požadavkem, čímž výrazně ztěžují webům možnost vás zablokovat nebo omezit. V kombinaci s realistickými hlavičkami a user-agenty pomáhají obejít WAF a CAPTCHA výzvy a udržují vaše scrapovací relace stabilní. Přidejte neomezený bandwidth, neomezený počet souběžných připojení a celosvětový IP pool — a získáte scrapovací API na enterprise úrovni za zlomek tržní ceny.
Jak technicky funguje rotace IP u každého požadavku?Nové IP automaticky
Připojíte se k jedné bráně FineProxy — jedna doména a jeden port. Když vaše aplikace odešle požadavek, brána vybere IP adresu z poolu přibližně 100 000 adres a přesměruje požadavek přes ni. Další požadavek automaticky obdrží jinou IP. Nemusíte spravovat žádné seznamy proxy ani logiku rotace — brána se o vše postará.
Které požadavky spotřebovávají API kredity?Požadavky přes proxy
Každý HTTP požadavek, který dorazí naši infrastrukturu, spotřebovává kredity — včetně požadavků vracejících chyby jako 404 nebo 503. Jedno načtení stránky může vyvolat řadu navazujících požadavků (skripty, obrázky, fonty) a každý z nich se počítá samostatně.
Jak dlouho platí můj tarif?30 dní
Váš tarif platí 30 dní nebo do vyčerpání všech API kreditů — podle toho, co nastane dříve. Nevyužité kredity se do dalšího fakturačního období nepřenášejí.
Mohu si zobrazit podrobné statistiky využití?Ano
Ano. Na vašem dashboardu má každý aktivní tarif vlastní stránku s přehledem čerpání API kreditů, historií požadavků a vzory spotřeby.
Jak mohu snížit spotřebu API kreditů?Blokujte zbytečné zdroje
Spotřebu můžete snížit omezením počtu zdrojů načítaných při každém požadavku. Mezi osvědčené techniky patří:
- použití accept-encoding: gzip, deflate, br pro zmenšení velikosti odpovědi
- vyhnutí se renderování v headless prohlížeči, pokud to není nutné
- vypnutí obrázků, fontů a náročného JS, kde je to možné
- použití jednodušších režimů požadavků pro API endpointy
Obecně platí: méně paralelně načítaných zdrojů = méně spotřebovaných kreditů.
Nabízíte sticky sessions?Ne
V současné době naše rotující proxy přidělují novou IP adresu při každém požadavku. Možnost sticky session není k dispozici — každý požadavek prochází přes jinou adresu. To funguje výborně pro scrapovací úlohy, kde je každé načtení stránky nezávislé. Pro pracovní postupy vyžadující stejnou IP napříč více kroky — přihlášení na web, dokončení objednávky — doporučujeme naše statické dedikované proxy nebo ISP proxy.
100 000 IP — není to málo ve srovnání s poskytovateli, kteří inzerují miliony?Dle kvality poolu
Když poskytovatelé uvádějí “10 milionů IP,” obvykle počítají každou IP, která kdy prošla jejich sítí — ne ty, které jsou právě aktivní. Našich 100 000 adres jsou výhradně datacenter IPv4, všechny aktivní a pod naší přímou kontrolou. A co je důležitější — jsou exkluzivní pro naši službu. Nikdo jiný je nepoužívá, takže zůstávají čisté. Cílený pool čerstvých, nesdílených IP adres vždy překoná obrovský pool recyklovaných a označených adres.
Jaký je limit přenesených dat?Bez limitu přenosu
Žádný. Rotující proxy od FineProxy mají neomezený traffic. Neplatíte za gigabajt a při vysokých objemech nedochází k žádnému omezení rychlosti. Pro operace generující terabajty provozu měsíčně je to zásadně odlišný nákladový model ve srovnání s residenčními proxy účtovanými za GB.
Mohu je používat pro Google, Amazon nebo jiné silně chráněné weby?Záleží na cíli
Datacenter IP čelí přísnějším kontrolám na webech s enterprise anti-bot řešeními. Pro tyto účely obecně lépe fungují residenční nebo ISP proxy. Náš rotující datacenter pool dobře funguje pro široký střed internetu — většinu webů, které neinvestují do špičkové detekce botů. Pro nejnáročnější cíle kombinujte náš rotující pool s inteligentním omezením frekvence požadavků a správnými hlavičkami, případně pro klíčové stránky přejděte na ISP proxy.
Jak jej integruji do svého scraperu?Jeden endpoint
Nasměrujte svůj HTTP klient na endpoint brány FineProxy (doména:port). V Python Requests — jeden parametr proxies. Ve Scrapy — jedno nastavení middlewaru. Jakýkoli jazyk nebo nástroj podporující HTTP proxy funguje stejným způsobem. Žádné SDK, žádné soubory seznamy proxy, žádný rotační kód na vaší straně.
Je scrapování s rotujícími proxy legální?Obvykle s limity
Sběr veřejně dostupných dat je ve většině jurisdikcí legální. Rozhodnutí amerického odvolacího soudu z roku 2022 ve věci hiQ Labs v. LinkedIn potvrdilo, že scrapování veřejných dat neporušuje Computer Fraud and Abuse Act. Přesto je dodržování robots.txt a limitů frekvence požadavků dobrá praxe — a zároveň snižuje blokování, což je i ve vašem vlastním zájmu. Proxy samotná je standardní síťový nástroj; legalita závisí na tom, jak ji používáte.
Rotující proxy:
Jak funguje rotace IP a proč kvalita poolu vítězí nad velikostí
V roce 2024 automatizovaný provoz oficiálně překonal lidskou aktivitu na internetu — 51 % všech webových požadavků nyní generují boti (Imperva Bad Bot Report 2025). Závod ve zbrojení mezi scrapery a anti-bot systémy nebyl nikdy intenzivnější: 65,8 % odborníků na scraping uvádí, že každoročně navyšují výdaje na proxy jen proto, aby udrželi krok s přísnější obranou. V centru toho všeho je rotace IP. Jedna IP odesílající tisíce požadavků bude zablokována. Stovky IP, z nichž každá odešle jen pár požadavků — to vypadá jako běžný provoz.
Jak rotující proxy skutečně funguje
Backconnect rotující proxy vám poskytne jeden přípojný bod — jednu doménu a port. Svůj požadavek odešlete na tento vstupní bod a proxy brána vybere IP z poolu a přesměruje váš požadavek přes ni. Další požadavek projde přes jinou IP. Cílový web vidí tisíce unikátních návštěvníků místo jednoho scraperu.
Rotující proxy servery FineProxy’s s rotací IP při každém požadavku fungují přesně tímto způsobem. Získáte vstupní bod (doména + port) a při každém požadavku systém přiřadí čerstvou IPv4 adresu z našeho poolu. Žádné sticky sessions — každý požadavek dostane novou IP. Pokud potřebujete zasáhnout stejný web tisíckrát, aniž byste vypadali jako jeden uživatel, tohle je konfigurace, která to umožní.
Proč 100 000 exkluzivních IP mění celou rovnici
Poskytovatelé proxy rádi propagují velikost poolů — “10 milionů IP,” “72 milionů IP.” Ale výzkum The Web Scraping Club’s poukazuje na důležitou věc: dobře udržovaný pool kvalitních IP trvale překonává tisíce vypálených adres. Nejde o to, kolik IP máte — jde o to, jak čisté jsou a jestli je na stejném cíli nepoužívá někdo další.
Zde’s je přístup FineProxy: náš scrapovací proxy pool obsahuje přibližně 100 000 unikátních IPv4 adres. Všechny datové centrum, všechny pod naší přímou správou — jsme poskytovatel, ne reseller. Tyto IP existují výhradně v naší síti. Nenajdete je u žádné jiné proxy služby.
Když si zakoupíte rotující proxy službu od FineProxy, adresy v tomto poolu nejsou sdíleny se zákazníky jiných platforem. Nikdo jiný je nevypaluje na stejných cílech, které vy scrapujete. To je rozdíl mezi 100K čistými, exkluzivními IP a 10 miliony recyklovaných adres, o které bojuje každá scrapovací služba na trhu.
Ekonomika rotujících datacenter proxy
Rezidenční rotující proxy účtují $1–15 za GB. To se při větším objemu brutálně nasčítá — seriózní scrapovací operace dokáže měsíčně spotřebovat terabajty. Při $3/GB stojí jeden terabajt $3 000.
Rotující datacenter proxy s neomezenou šířkou pásma mění ekonomiku od základu. Rotující proxy od FineProxy’s neúčtují poplatky za gigabajt. Platíte za přístup k poolu a provoz je neomezený. Pro týmy zpracovávající miliony požadavků denně je to rozdíl mezi životaschopným provozem a bankrotem.
Kompromis: datacenter IP jsou pro anti-bot systémy snáze identifikovatelné než rezidenční. Ale právě zde hraje roli exkluzivita poolu. Čerstvé, čisté datacenter adresy, které nebyly rozeslány přes jiné služby, narážejí na mnohem menší odpor než recyklované. A pro obrovskou část webu — cokoli, co není chráněno enterprise anti-bot řešeními jako Cloudflare Enterprise nebo Akamai Bot Manager — datacenter proxy fungují perfektně za zlomek ceny.
Kde se rotující proxy hodí — a kde ne
Funguje dobře:
Web scraping velkém objemu je hlavní oblast použití. Každý požadavek z jiné IP, žádné vzorce, které by cílový server mohl odhalit. Rotující proxy pro web scraping promění váš jediný scraper v něco, co vypadá jako dav nezávislých návštěvníků. Většina e-commerce platforem toleruje přibližně 100–300 požadavků za hodinu z jedné adresy, než začne pojímat podezření — rozložení zátěže přes velký rotující pool vás spolehlivě udrží pod jakýmkoli individuálním prahem.
Sledování cen funguje na stejném principu — vaše kontroly jsou distribuovány tak, že žádná adresa se opakovaně nevrací do stejného obchodu. SEO sledování pozic z toho také těží, protože vyhledávače omezují opakované dotazy z jedné IP. A týmy zabývající se traffic arbitráží využívají nastavení HTTP rotujících proxy k ověřování nabídek a kontrole výkonu kampaní přes široký pool, aniž by platformy propojily jednotlivé aktivity dohromady.
Nefunguje dobře:
Správa účtů na sociálních sítích vyžaduje konzistentní IP adresu. Rotační proxy mění vaši adresu s každým požadavkem, což přihlašování a publikování příspěvků vypadá podezřele. Pro práci s účty raději použijte statické ISP proxy nebo dedikované proxy.
Vícekrokové procesy závislé na perzistenci relace — platební toky, stránkování sledující vaši identitu, přihlašovací sekvence — se při rotaci na každý požadavek rovněž rozbijí. Server vnímá každý krok jako jiného uživatele a celý proces přeruší.
Integrace: jeden endpoint, nulová složitost
Rotující proxy od FineProxy funguje přes jedinou bránu — jedna doména, jeden port. Nasměrujte svůj scraper nebo monitorovací nástroj na tento endpoint. Každý požadavek automaticky získá novou IP z poolu 100 000 adres.
Pro Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer nebo jakýkoli nástroj s podporou HTTP proxy — konfigurace jeden řádek. Žádná rotační logika ve vašem kódu, žádná správa seznamu proxy, žádné health checky. Brána se o vše postará.
Pokud vaše řešení vyžaduje programatické řízení, přístup rotující proxy s API vám umožní integrovat správu proxy přímo do vašeho pipeline.
Problém 25–40 %
Výzkum společnosti Zyte’s napříč stovkami vývojářských týmů zjistil, že 25–40 % času vývojářů na scrapovacích projektech padne na boj s bany a anti-bot systémy. To není kódování, zpracování dat ani analýza — je to jen udržování scraperu při životě.
Správně nastavený rotující proxy většinu tohoto problému eliminuje. Když každý požadavek přichází z čisté, unikátní IP a pool je dostatečně velký, aby se žádná adresa neopakovala příliš často, scraper tráví čas scrapováním — ne čekáním na odblokování.
S rotujícími anonymními proxy servery od FineProxy za vás pracuje celý pool. 100 000 adres exkluzivně v naší síti, rotace při každém požadavku. Váš vývojářský čas se vrátí k budování produktu, ne k hlídání infrastruktury.