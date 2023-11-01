Ротационные прокси
IPv4 прокси с ротацией на каждый запрос, которые выдают новый IP при каждом запросе, без привязки к IP, без ограничений по трафику и с действительно неограниченными потоками.
Соберите тариф ротационных прокси.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.
Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Ротационные прокси.
|Пакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Лучший выборРотационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купить тариф ротационных прокси
- Показать остаток кредитов ротационных прокси
- Экспортировать доступы ротационных прокси
- Показать статус и дату следующего платежа
- Показать детали счёта по ротационному тарифу
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Обзор продукта
Ротационные прокси от FineProxy
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
API и доступ агента
Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
Локации и запас
Я пользуюсь услугами Fineproxy и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших сервисов по продаже прокси, с которыми я работал. Качество прокси на высоте: скорость соединения стабильная, а выпадение из сети – явление крайне редкое. Я использую прокси для защиты от блокировок. Fineproxy отлично справляется с поставленной задачей. Сайт удобный и интуитивно понятный. Процесс покупки прокси прост и быстр, а выбор тарифных планов достаточно широк, чтобы подобрать оптимальное решение под любой бюджет и потребности. Поддержка работает оперативно и эффективно решает возникающие вопросы. Я несколько раз обращался к ним за помощью, и каждый раз получал быстрый и компетентный ответ. Помимо высокого качества прокси, я ценю прозрачность работы сервиса. Информация о доступных локациях, типах прокси (анонимные, элитные и т.д.) представлена ясно и понятно. В целом, Fineproxy – это надежный и качественный сервис, который я рекомендую всем, кто нуждается в быстрых, стабильных и анонимных прокси. Отношение цена/качество здесь на отличном уровне.
Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!
Скорость под нагрузкой
Хороший сервис с доступными ценами. Пользуюсь для парсинга данных, все работает быстро и без сбоев. Понравилась оперативная поддержка, спасибо за вашу работу!
Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.
Что такое API-кредиты и как мне оценить свой расход?API кредиты
API кредиты — это внутренняя единица тарификации, которая используется для измерения нагрузки, создаваемой вашими запросами. Каждый тариф включает фиксированное количество кредитов, и каждый исходящий запрос списывает определённое число кредитов в зависимости от сложности целевой веб-страницы.
Простой запрос, который загружает только HTML или JSON, обычно стоит 1 кредит. Запросы, которые запускают загрузку нескольких параллельных ресурсов — таких как скрипты, изображения, CSS-файлы, шрифты, API-вызовы и трекинговые запросы — расходуют больше кредитов. Каждый ресурс считается отдельным downstream-подключением.
Приведённые ниже значения примерные и отличаются от сайта к сайту:
- 1 кредит — простой API-запрос, без браузера и без JS
- 2-3 кредита — браузерный запрос без выполнения JS (базовый DOM, без рендеринга)
- ≈10 кредитов — полноценный headless-браузер с рендерингом JS, типичная нагрузка для датацентровых прокси
- 10–15+ кредитов — тяжёлые страницы с большим количеством скриптов, трекинга, рекламы, аналитики и крупных ассетов.
Разные сайты имеют разную DOM-структуру, наборы скриптов и цепочки ассетов. Один сайт может загружать всего несколько файлов, другой — 30+ downstream-запросов на одно открытие страницы.
Как рассчитать реальный расход?
Вы можете легко оценить количество кредитов до выбора тарифа:
- Откройте страницу сайта, с которым собираетесь работать.
- Посмотрите количество параллельных запросов через инструмент вроде RequestMap
- Количество загружаемых ассетов ≈ количество кредитов за одно открытие страницы.
Это позволит точно прогнозировать расход API кредитов в вашем рабочем процессе. Любой запрос, который достигает нашей инфраструктуры, расходует кредиты — включая ответы 404, 429, 503 или таймауты. Даже если целевой сайт вернул ошибку, сам процесс маршрутизации и обработки запроса требует ресурсов.
Ротационные проксиНастроить ротационные прокси
Платный вариант на 48 часов доступен только для продуктов без ротации. Для ротационных прокси выберите стандартный срок.
Почему ротационные прокси идеально подходят для парсинга?Потому что
Потому что вы получаете новый IP при каждом запросе без привязки к IP-адресам, без лимита трафика и без ограничений по потокам. Такая архитектура делает обход WAF, CAPTCHA и rate-limit’ов значительно проще при использовании реалистичных заголовков и user-agent. Эта модель особенно полезна для массового сбора данных, автоматизации и задач, где важна надёжная смена IP. Поэтому многие специалисты выбирают ротационные прокси для арбитража и сложного парсинга.
Как технически работает ротация IP на каждый запрос?Вы подключаетесь к
Вы подключаетесь к шлюзу FineProxy — один домен и один порт. Когда ваше приложение отправляет запрос, шлюз выбирает IP из пула ~100 000 адресов и направляет запрос через него. Следующий запрос получает другой IP автоматически. Никаких списков прокси и логики ротации в вашем коде — шлюз делает всё сам.
Какие запросы расходуют API кредиты?Каждый HTTP-запрос
Каждый HTTP-запрос, который достигает нашей инфраструктуры, расходует кредиты — включая запросы, возвращающие ошибки вроде 404 или 503. Одно открытие страницы может генерировать несколько дочерних запросов (скрипты, изображения, шрифты), и каждый из них учитывается отдельно. Ошибки считаются как 1 кредит.
Какой срок действия моего тарифа?Каждый тариф
Каждый тариф действует 30 дней или до полного исчерпания API-кредитов — что наступит раньше.
Неиспользованные кредиты не переносятся на следующий период. Если ваша нагрузка растёт, можно купить динамические прокси IPv4 (с динамическим IP) с более высоким лимитом API кредитов.
Могу ли я смотреть статистику расхода API кредитов?Да
Да. В личном кабинете на странице тарифа доступна детальная статистика по каждому запросу, общему расходу и истории операций. Это помогает оптимизировать нагрузку и бюджет.
Как можно уменьшить расход API кредитов?Вы можете снизить
Вы можете снизить расход, уменьшив количество ресурсов, загружаемых при каждом запросе. Для этого можно использовать следующие приёмы:
- использовать заголовок accept-encoding: gzip, deflate, br, чтобы уменьшить размер передаваемых данных
- избегать рендеринга headless-браузера, если он не обязателен
- отключать загрузку изображений, шрифтов и тяжёлого JavaScript там, где это возможно
- использовать более простые режимы запросов при работе с API-эндпоинтами
В целом: чем меньше параллельных ресурсов загружает сайт, тем меньше кредитов расходуется.
Есть ли стики-сессии?Сейчас
Сейчас наши ротационные прокси назначают новый IP на каждый запрос. Опции стики-сессий нет — каждый запрос идёт через другой адрес. Это отлично работает для парсинга, где каждая загрузка страницы не зависит от предыдущей. Для задач, где нужен один и тот же IP на протяжении нескольких шагов — вход в аккаунт, оформление заказа — рекомендуем наши статические индивидуальные прокси или статические резидентные прокси.
100 000 IP — это не мало по сравнению с теми, кто рекламирует миллионы?Когда провайдеры пишут
Когда провайдеры пишут «10 миллионов IP», они обычно считают все адреса, которые когда-либо проходили через их сеть, а не те, что активны прямо сейчас. Наши 100К — доступные прямо сейчас датацентр IPv4, все под нашим прямым управлением. И главное — они эксклюзивны для нашего сервиса. Никто другой их не использует, поэтому они остаются чистыми. Сфокусированный пул свежих, уникальных IP стабильно обходит раздутый пул переиспользованных, помеченных адресов.
Какой лимит по трафику?Его нет. Ротационные
Его нет. Ротационные прокси FineProxy идут с безлимитным трафиком. Плата не за гигабайт, и скорость не режется при больших объёмах. Для операций, которые генерируют терабайты трафика в месяц, это принципиально другая экономика по сравнению с резидентными прокси, где платишь за каждый гигабайт.
Подойдёт для Google, Amazon и сайтов с серьёзной защитой?Датацентр
Датацентр IP встречают более строгие проверки на сайтах за продвинутым антиботом. Для таких целей резидентные или ISP прокси показывают лучшие результаты. Наш ротационный пул отлично работает с основной массой веба — большинством сайтов, которые не вкладываются в топовые системы обнаружения. Для самых сложных целей комбинируйте ротацию с грамотным ограничением скорости и правильными заголовками, или переходите на ISP прокси для критически важных страниц.
Как подключить к парсеру?Направляете HTTP-клиент на
Направляете HTTP-клиент на шлюз FineProxy (домен:порт). В Python Requests — один параметр proxies. В Scrapy — одна настройка middleware. В любом языке или инструменте с поддержкой HTTP-прокси работает так же. Никакого SDK, никаких файлов со списками, никакого кода ротации.
Это легально — парсить через ротационные прокси?Сбор публично доступных
Сбор публично доступных данных легален в большинстве юрисдикций. При этом уважение robots.txt и лимитов — хорошая практика, которая ещё и снижает блокировки, что в ваших же интересах. Прокси сам по себе — стандартный сетевой инструмент, законность зависит от того, как вы его применяете.
Ротационные прокси:
как работает ротация IP и почему качество пула важнее размера
В 2024 году автоматизированный трафик впервые за десятилетие обогнал человеческий — 51% всех веб-запросов теперь приходится на ботов (Imperva Bad Bot Report 2025). Гонка вооружений между парсерами и антибот-системами никогда не была жёстче: 65.8% специалистов по парсингу увеличивают расходы на прокси каждый год только чтобы справляться с усиливающейся защитой. В центре этого — ротация IP. Один адрес, отправляющий тысячи запросов, получает бан. Сотни адресов, каждый отправляет по горстке — это выглядит как обычный трафик.
Как устроен ротационный прокси
Бэкконнект прокси даёт одну точку подключения — домен и порт. Вы отправляете запрос на этот вход, а шлюз выбирает IP из пула и направляет запрос через него. Следующий запрос идёт через другой адрес. Целевой сайт видит тысячи уникальных посетителей вместо одного парсера.
Ротируемые прокси сервера FineProxy работают именно так. Вы получаете входную точку (домен + порт), и на каждый запрос система назначает свежий IPv4 адрес из нашего пула. Стики-сессий нет — каждый запрос получает новый IP. Если нужно купить IPv4 прокси с ротацией на каждый запрос для массового сбора данных, где вы обращаетесь к одному сайту тысячи раз и не хотите выглядеть как один пользователь — это оптимальная конфигурация.
Почему 100 000 эксклюзивных IP меняют расклад
Провайдеры прокси любят рекламировать размеры пулов — «10 миллионов IP», «72 миллиона IP». Но исследование The Web Scraping Club показывает важное: выверенный пул качественных адресов стабильно обходит тысячи «сожжённых». Дело не в количестве IP — а в том, насколько они чистые и использует ли их кто-то ещё на тех же целях.
Подход FineProxy: наш пул содержит около 100 000 уникальных IPv4-адресов. Все датацентр, все под нашим прямым управлением — мы провайдер, а не перекуп. Эти IP существуют только в нашей сети. Вы не найдёте их ни в одном другом сервисе.
Когда вы решаете купить обновляемые прокси у FineProxy, адреса в этом пуле не делятся с клиентами других платформ. Никто другой не «жжёт» их на тех же целях. Вот разница между 100К чистых эксклюзивных IP и 10 миллионами переработанных, за которые бьются все сервисы на рынке.
Экономика ротационных датацентр прокси
Резидентные ротационные прокси берут $1-15 за гигабайт. При масштабной работе это жёсткие расходы — серьёзная операция может прогонять терабайты в месяц. При $3/ГБ один терабайт стоит $3 000.
Безлимитные прокси дата центров с ротацией меняют экономику полностью. Ротационные прокси FineProxy не тарифицируются по гигабайтам. Вы платите за доступ к пулу, а трафик безлимитный. Для команд, которые делают миллионы запросов ежедневно, это разница между жизнеспособной операцией и убыточной.
Компромисс: датацентр IP проще определяются антибот-системами, чем резидентные. Но тут и играет эксклюзивность пула. Свежие, чистые датацентр адреса, которые не гуляли по другим сервисам, встречают куда меньше сопротивления. А для основной массы веба — всего, что не стоит за Cloudflare Enterprise или Akamai Bot Manager — датацентр прокси работают превосходно за долю стоимости резидентных.
Где ротация подходит, а где — нет
Подходит:
Массовый парсинг — основной сценарий. Каждый запрос с нового IP, никаких паттернов для обнаружения. Большинство интернет-магазинов допускают около 100-300 запросов в час с одного адреса, прежде чем начнут подозревать что-то неладное, поэтому распределение нагрузки по большому ротационному пулу держит вас далеко ниже любого индивидуального порога.
Мониторинг цен работает по тому же принципу — ваши проверки распределены так, что ни один адрес не стучится в один и тот же магазин слишком часто. SEO-трекинг тоже выигрывает, поскольку поисковики ограничивают частые запросы с одного IP. А команды, занимающиеся арбитражем трафика, используют ротационные прокси для арбитража, чтобы проверять офферы и кампании через широкий пул, не давая площадкам связать мониторинговую активность.
Не подходит:
Работа с аккаунтами в соцсетях — там нужен стабильный IP. Ротация на каждый запрос выглядит подозрительно при логине и постинге. Для аккаунтов берите статические ISP прокси или индивидуальные прокси.
Многоступенчатые процессы, которые зависят от сессии, тоже ломаются при ротации на каждый запрос. Сайт видит каждый шаг от «нового» пользователя и прерывает процесс.
Интеграция: одна точка, ноль сложностей
Ротационный прокси FineProxy работает через один шлюз — один домен, один порт. Направляете парсер или мониторинговый инструмент на этот вход — каждый запрос автоматически получает новый IP из пула в 100К.
Для Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer или любого инструмента с поддержкой HTTP-прокси — настройка в одну строку. Никакой логики ротации в вашем коде, никакого управления списками, никаких проверок работоспособности адресов. Шлюз делает всё сам.
Если ваша система требует программного управления, подход с использованием нашего API позволяет интегрировать управление прокси серверами непосредственно в любой ваш скрипт или софт.
Проблема 25-40%
Исследование Zyte по сотням инженерных команд показало, что 25-40% рабочего времени разработчиков при парсинге уходит на борьбу с банами и антибот-системами. Это не написание кода, не обработка данных — это просто поддержание парсера в рабочем состоянии.
Правильно настроенная ротация убирает большую часть этой проблемы. Когда каждый запрос идёт с чистого уникального IP и пул достаточно большой, чтобы адреса не переиспользовались слишком часто, парсер занимается парсингом, а не обходм лимитов и ожиданием разбана.
Если вы хотите купить динамические прокси со сменой IP — FineProxy предлагает пул в 100 000 адресов, эксклюзивных для нашей сети, с ротацией на каждый запрос. Ваше инженерное время возвращается к построению продукта, а не к обслуживанию инфраструктуры.