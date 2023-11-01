Прокси для арбитража
Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API
Настройте тариф прокси.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.
|Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите 5 000 серверных IP для арбитража трафика
- Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
- Экспортируйте списки прокси в JSON
- Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
- Продлите все прокси, срок которых истекает на этой неделе
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Скорость под нагрузкой
Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!
До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.
Трафик без лимита
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.
Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.
Локации и запас
Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.
Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.
Какие прокси выбирать под арбитраж рекламы?Статические ISP IP-адреса
Статические ISP IP-адреса, закреплённые на весь срок аренды. Принцип — один аккаунт = один стабильный IP. Вы фиксируете страну, часовой пояс и язык, а cookies и 2FA сохраняются между сессиями. Это снижает количество проверок со стороны платформ и делает поведение аккаунта предсказуемым.
А что нужно для арбитража трафика?Крупные пакеты серверных
Крупные пакеты серверных IP адресов с высокой пропускной способностью: десятки тысяч адресов, случайная выдача из наименее нагруженных подсетей, распределение по /24 и странам. Это позволяет запускать большое количество параллельных потоков, не упираясь в лимиты на одном IP или в одном регионе.
Какая скорость реальна и от чего она зависит?400–500 Mbps
На удалённых выделенных серверах мы наблюдаем пики около 400–500 Мбит/с при правильной настройке (keep-alive, пулы соединений, близкая география). Главное, что нужно помнить: общая пропускная способность ограничена самым медленным звеном в цепочке — обычно это ваша собственная сеть или маршрутизация. С нашей стороны обеспечивается стабильный высокоёмкий канал; сам прокси не добавляет скорости сверх того, что позволяет ваше подключение.
Как устроено ценообразование для больших пакетов трафика?Мы используем
Мы используем оптовую модель с автоматической выдачей. При больших объёмах цена за IP опускается ниже $0,10 (точная ставка зависит от тарифа). Адреса распределяются случайным образом по наименее нагруженным подсетям, а проблемные диапазоны можно оперативно заменить в соответствии с условиями вашего тарифа.
Можно ли совмещать ISP и DC прокси в одном проекте?Да
Да, и это распространённая практика. Используйте статические ISP прокси для входа в аккаунты, аутентификации и чувствительных действий, где важен уровень доверия. Тяжёлые загрузки, массовые прогоны и тестирование направляйте через серверный пул. Разделяйте домены и роли, чтобы два сценария не мешали друг другу.
Какие протоколы и способы доступа поддерживаются?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS и SOCKS5 (TCP). Авторизация по логину/паролю или через белый список (привязка ваших внешних IP). Для сценариев с Discord/RTC мы предлагаем UDP-опцию (приобретается отдельно), но для большинства арбитражных задач TCP достаточно.
Как вы избегаете пересечения задач с другими клиентами на одних и тех же IP?Мы выдаём
Мы выдаём адреса случайным образом из наименее нагруженных подсетей с ограничением примерно в пять клиентов на один IP. Вероятность пересечения низкая. Если вы заметите ухудшение на конкретных адресах, сообщите нам — мы предложим замену в рамках условий вашего тарифа.
Какие лимиты учитывать при планировании?Основное ограничение
Основное ограничение — количество одновременных соединений на услугу. В рамках этих соединений частота запросов зависит от порогов самой целевой платформы. Лучшая практика: равномерно распределяйте нагрузку по всему списку IP и придерживайтесь модели, имитирующей живого пользователя — рандомизированные паузы, кэширование где возможно и экспоненциальный откат при ошибках.