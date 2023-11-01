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Прокси для арбитража

Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 5 000 серверных IP для арбитража трафика
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте списки прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Продлите все прокси, срок которых истекает на этой неделе
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!

ANATTTOLLDieg, В этом годуК источнику

До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.

Victor HaboffВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.

Nemanja DuricSaasHub, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

FlavieВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Какие прокси выбирать под арбитраж рекламы?Статические ISP IP-адреса

Статические ISP IP-адреса, закреплённые на весь срок аренды. Принцип — один аккаунт = один стабильный IP. Вы фиксируете страну, часовой пояс и язык, а cookies и 2FA сохраняются между сессиями. Это снижает количество проверок со стороны платформ и делает поведение аккаунта предсказуемым.

А что нужно для арбитража трафика?Крупные пакеты серверных

Крупные пакеты серверных IP адресов с высокой пропускной способностью: десятки тысяч адресов, случайная выдача из наименее нагруженных подсетей, распределение по /24 и странам. Это позволяет запускать большое количество параллельных потоков, не упираясь в лимиты на одном IP или в одном регионе.

Какая скорость реальна и от чего она зависит?400–500 Mbps

На удалённых выделенных серверах мы наблюдаем пики около 400–500 Мбит/с при правильной настройке (keep-alive, пулы соединений, близкая география). Главное, что нужно помнить: общая пропускная способность ограничена самым медленным звеном в цепочке — обычно это ваша собственная сеть или маршрутизация. С нашей стороны обеспечивается стабильный высокоёмкий канал; сам прокси не добавляет скорости сверх того, что позволяет ваше подключение.

Как устроено ценообразование для больших пакетов трафика?Мы используем

Мы используем оптовую модель с автоматической выдачей. При больших объёмах цена за IP опускается ниже $0,10 (точная ставка зависит от тарифа). Адреса распределяются случайным образом по наименее нагруженным подсетям, а проблемные диапазоны можно оперативно заменить в соответствии с условиями вашего тарифа.

Можно ли совмещать ISP и DC прокси в одном проекте?Да

Да, и это распространённая практика. Используйте статические ISP прокси для входа в аккаунты, аутентификации и чувствительных действий, где важен уровень доверия. Тяжёлые загрузки, массовые прогоны и тестирование направляйте через серверный пул. Разделяйте домены и роли, чтобы два сценария не мешали друг другу.

Какие протоколы и способы доступа поддерживаются?HTTP HTTPS SOCKS5

HTTP, HTTPS и SOCKS5 (TCP). Авторизация по логину/паролю или через белый список (привязка ваших внешних IP). Для сценариев с Discord/RTC мы предлагаем UDP-опцию (приобретается отдельно), но для большинства арбитражных задач TCP достаточно.

Как вы избегаете пересечения задач с другими клиентами на одних и тех же IP?Мы выдаём

Мы выдаём адреса случайным образом из наименее нагруженных подсетей с ограничением примерно в пять клиентов на один IP. Вероятность пересечения низкая. Если вы заметите ухудшение на конкретных адресах, сообщите нам — мы предложим замену в рамках условий вашего тарифа.

Какие лимиты учитывать при планировании?Основное ограничение

Основное ограничение — количество одновременных соединений на услугу. В рамках этих соединений частота запросов зависит от порогов самой целевой платформы. Лучшая практика: равномерно распределяйте нагрузку по всему списку IP и придерживайтесь модели, имитирующей живого пользователя — рандомизированные паузы, кэширование где возможно и экспоненциальный откат при ошибках.