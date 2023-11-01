プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.
|こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- トラフィックアービトラージ用にデータセンターIPを5,000件購入
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONでエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 今週期限切れになるすべてのプロキシサービスを更新する
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
高負荷時の速度
「これまで使った中で間違いなく最高のプロキシサービスです！速度は電光石火で、お気に入りの番組をまったくバッファリングせずにストリーミングできます。インターフェースも使いやすく、別のサーバーへの接続も簡単です。信頼できるアクセス手段が必要な方には強くおすすめします！」
特に住宅用プロキシの無制限利用という点で、これより良いサービスは見つかりません。使い始めたら品質が落ちるだろうと思っていましたが、なんと利用している間ずっと99%を上回っていました。まさに最高です。幸運を祈りますし、このまま変わらないでほしいです。
通信量による従量課金なし
ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社はインターネットを自由で安全なものに保つという使命を貫いています。データセンターのプランは安価で、帯域幅も無制限です。
FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。
ロケーションと在庫
FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。
FineProxyは期待を上回りました！プロキシは高速かつ安全で、驚くほど信頼性があります。IPやロケーションの選択肢が幅広いため、自分のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。サポートチームは対応が早く親切で、どんな問題も迅速に解決してくれます。信頼できるプロキシサービスを探している方には強くおすすめします！
広告アービトラージにはどのプロキシを選ぶべきですか？静的ISP IP
静的ISP IPはレンタル期間中固定されます。原則は1アカウント＝1つの安定したIPです。国、タイムゾーン、言語を固定し、Cookieや2FAはセッション間で維持されます。これによりプラットフォーム側のチェックが減り、アカウントの行動が予測可能になります。
トラフィックアービトラージには何が必要ですか？大容量データセンターパッケージ
データセンター（DC）IPの大容量パッケージは高帯域幅を備えており、数万規模のアドレスを最も負荷の低いサブネットからランダムに発行し、/24単位や国別に分配します。これにより、単一IPやリージョンの制限に引っかかることなく、ストリームを並列化できます。
現実的な速度はどれくらいですか? また、それは何に依存するのでしょうか?400～500 Mbps
リモートサーバー（VPS/専用サーバー）では、適切な設定（keep-alive、コネクションプール、近接地域）により400～500 Mbps前後のピーク速度が確認されています。重要なポイントは、全体のスループットはチェーン内で最も遅いリンク（通常はお客様側のネットワークやルーティング）に制限されるということです。当社側では安定した大容量チャネルを提供していますが、プロキシ自体がお客様の接続速度を超える速度を生み出すわけではありません。
大容量トラフィックパッケージの料金体系はどうなっていますか？卸売価格
当社では自動発行によるホールセールモデルを採用しています。大量購入時にはIP単価が$0.10を下回ります（正確なレートはプランによって異なります）。アドレスは最も負荷の低いサブネットからランダムに割り当てられ、問題のある範囲はプランの条件に基づき迅速に交換可能です。
ISPプロキシとDCプロキシを1つのプロジェクトで併用できますか？はい
はい、これは一般的なパターンです。ログイン、認証、信頼性が重要な機密アクションには静的ISPプロキシを使用してください。大量アップロード、一括実行、テストにはDCプールを経由させます。ドメインと役割を分離し、2つのシナリオが互いに干渉しないようにしてください。
対応しているプロトコルとアクセス方法は？HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP、HTTPS、SOCKS5（TCP）に対応しています。認証はログイン/パスワード、またはアローリスト（外部IPのバインディング）で行います。Discord/RTCのシナリオ向けにはUDPオプション（別途購入）もご用意していますが、ほとんどのアービトラージ業務にはTCPで十分です。
同じIPを使用する他のクライアントとのタスク重複はどのように回避していますか？ランダム発行
当社では最も負荷の低いサブネットからランダムにアドレスを発行しており、1つのIPにつき約5クライアントを上限としています。重複の確率は低いですが、特定のアドレスでパフォーマンス低下に気づいた場合はご連絡ください。プランの条件に基づき、代替IPをご提案いたします。
計画時に考慮すべき制限は？同時接続数
主な制約はサービスごとの同時接続数です。その接続数の範囲内で、リクエストレートはターゲットプラットフォーム自体のしきい値に依存します。ベストプラクティスは、IPリスト全体に均等に負荷を分散し、人間に近いモデルに従うことです。具体的には、ランダムなポーズ、可能な限りのキャッシュ、エラー時の指数バックオフを取り入れてください。