新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

YouTube プロキシ

YouTube向けデータセンタープロキシ：最大500 Mbit/s、HTTP/HTTPS & SOCKS5、静的IP、FoxyProxy、Selenium、TubeBuddyに対応。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

YouTubeプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • YouTubeを安定再生するための米国専用IPを1件購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

個人利用のためにプロキシを購入し始めて、もう数か月になります。すべてに満足しています。サーバーは中断やフリーズもなく正常に動作し、価格もかなり手頃です。

George WeathersFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgにとても満足しています。サービスは信頼性が高く高速で、優れたプロキシソリューションを提供しています。使いやすいインターフェースと競争力のある価格により、第一級の選択肢となっています。

JakubDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

アカウント運用

稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など

esta bazaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

プロキシを2か月利用し、完全に満足しています。IPはクリーンでブロックされず、サポートも良いです。複数のアカウントを同時に管理するのにとても適しています！

phuongheocon98Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

低価格です。壊れたプロキシの割合は10%未満と低水準です。地域とサブネットが豊富です。接続は安定しており、静的IPを利用でき、プールも毎週無料で変更できます。

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。

W3sazzadProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
当社のプロキシでYouTubeのブロックを解除できますか？はい

はい、ブラウザをFineProxyサーバー経由に設定することでYouTubeのブロックを解除できます。ChromeおよびFirefox向けの拡張機能として、FoxyProxyやZeroOmegaのご利用をおすすめします。これらを使えばプロキシプロファイルを素早く切り替えられます。プロキシが有効になると、追加設定なしで選択したリージョンのIPを経由してYouTubeが読み込まれます。

VPNやウェブベースのプロキシサイトではなく、プロキシを使うべき理由は何ですか？より高速

プロキシは、VPNやブラウザベースのプロキシサイトと比較して最も高い接続速度を実現します。トンネリングのオーバーヘッドなく、デバイスとYouTubeのサーバー間に直接ルートを確立します。設定にはやや時間がかかりますが、バッファリングの問題なく安定した再生とフル画質でYouTube動画を視聴できます。

御社のプロキシを使ってYouTubeで4KやUHD動画を視聴できますか？はい

はい。FineProxyサーバーは最大500 Mbit/sの速度に対応しており、4K、UHD、HDRコンテンツのスムーズな再生を保証します。データセンターインフラと専用帯域幅によりスロットリングを防止し、高トラフィック時でもYouTubeセッションが安定して維持されます。YouTube Shortsやその他のショートフォームコンテンツのブロック解除プロキシとしても確実に機能します。

YouTube自動化ツールと併用できますか？はい

はい、FineProxyは主要なYouTube自動化ツールや分析ツールとシームレスに連携できます。インポートしたプロキシリスト、ダウンロードURL、または直接のAPI統合を通じて接続可能です。各プロキシはHTTP/HTTPSおよびSOCKS5プロトコルの両方に対応しており、すべての主要ソフトウェアとの互換性が確保されています。

プロキシを使用して複数の YouTube アカウントを使用できますか?静的IPを使用

はい、可能です。安定性とセッションの一貫性を最大限に高めるため、1アカウントにつき1つの固定プロキシの使用を推奨しています。この設定により、セッション間の競合を防ぎ、アカウントの信頼性を長期的に維持できます。ローテーションプロキシは大量のデータ収集や視聴シミュレーションに使用できますが、ログイン済みセッションには適していません。

米国外からYouTube TVにアクセスできますか？米国のIPを使用

はい、可能です。米国ベースのプロキシを使用すれば、YouTube TVのブロックを解除し、米国限定のライブTVチャンネル、スポーツ中継、オンデマンドコンテンツにアクセスできます。セッションの安定性を保つために、静的IPの使用をおすすめします。

FineProxyのプロキシはスマートTVで使用できますか？はい

はい。スマートTVが手動ネットワーク設定（プロキシIPとポート）に対応している場合、FineProxyサーバーを通じて直接トラフィックをルーティングできます。また、ルーターレベルでプロキシを設定すれば、スマートTV、ストリーミングスティック、ゲーム機を含むネットワーク上のすべてのデバイスをカバーできます。これにより、ブラウザ拡張機能に対応していないデバイスでもYouTubeのブロックを解除できます。

ガイド

YouTubeプロキシ：ブロック解除と安定再生の実践ガイド

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

YouTubeは、職場ネットワーク、大学、政府機関などで、利用ポリシーの遵守、帯域幅の削減、コンプライアンス要件への対応を目的として制限されるケースが一般的です。一部の地域では、法的義務に基づきISPが国レベルのアクセス制限を実施しています。その結果、YouTubeおよびそのCDNへのリクエストが部分的または完全に拒否されます。YouTubeの動画ブロックを確実に解除するには、トラフィックの経路を予測・制御できる仕組みが必要です。

YouTube Proxyのブロック解除方法

1. VPN

VPNはデバイスのすべてのトラフィックを暗号化し、リモートサーバーを経由してルーティングします。 良い点： ワンクリックで開始、アプリごとの設定不要、地域制限の回避に有効。 悪い点： トンネリングのオーバーヘッドにより速度が低下しがち。企業のセキュリティツールと競合する場合あり。VPNのエンドポイントは頻繁にブロックされる。

2. Webプロキシサイト

自サイトのフレーム内でYouTubeを読み込むブラウザページ。 良い点： インストール不要。 悪い点： 動画の遅延や不安定さ、機能制限（ログイン、プレイリスト）、深刻なプライバシーリスクがあります。トラフィックは広告やスクリプトを注入する可能性のある未知の中間サーバーを経由します。

3. サードパーティ製「ブロック解除」アプリ

手軽な制限回避をうたう各種アプリ・拡張機能。 良い点： 最小限の設定。 悪い点： 最もセキュリティが低い — 運営者の透明性が低く、暗号化が不明確で、データ収集リスクがあり、高負荷時に頻繁に切断されます。

4. 専用プロキシの購入（安定したYouTube利用におすすめ）

プロキシは、選択したアプリのトラフィック（例：ブラウザ）のみを管理されたIPを経由してルーティングします。YouTubeをプロキシ経由にすることで、最も実用的な高速通信、精密なスコープ設定（YouTube限定）、予測可能なルーティング、ブラウザやネットワーク手動設定対応のスマートTVとの互換性、自動化・分析への対応、柔軟なリージョン選択が可能になります。 悪い点： 初期設定は1分で完了します。IP/ポートと認証情報（使用する場合）を入力するだけです。

4K/UHD再生と安定したビットレートを実現するには、専用プロキシが一般的にVPN、ウェブプロキシ、「アンブロッカー」アプリよりも優れたパフォーマンスを発揮します。FineProxyは、高負荷な動画ワークフロー向けに最先端のデータセンターインフラを提供しています。

盾とチェックマークを持ってノートパソコンの前に座っている男性

プロキシ経由でYouTubeを設定する方法

FoxyProxyZeroOmegaなどの拡張機能を使用して、YouTubeドメインにプロキシを割り当てましょう。プロキシはip:portまたはuser:pass@ip:port形式で利用でき、TXT/CSV/JSON形式またはAPI経由でリストをエクスポートできます。スマートTVがネットワーク手動設定に対応している場合（またはルーターがアウトバウンドマッピングに対応している場合）、TVのトラフィックもプロキシ経由でルーティングできます。

4K、UHD、高負荷対応

FineProxyのサーバーは最大500 Mbit/sの速度を維持し、YouTubeライブ配信、4K/UHD、HDRコンテンツに対応する高速プロキシとして機能します。再生が停止する場合は、ローカルのWi-Fi/LAN環境を確認し、プロキシルールがYouTubeドメインのみを対象にしていることを確認してください。また、CDN経路の変更を避けるため、静的IPを一貫して使用することをおすすめします。

YouTube アクセスに FineProxy を選ぶ理由

当社のデータセンタープロキシは、YouTubeの視聴、自動化、データ収集に最適な安全なプロキシです。

  • 🚀 低レイテンシサーバー スムーズなビデオ読み込み
  • 🛡️ ログなし、スロットリングなし、制限なし
  • 🌍 グローバルIPカバレッジ、米国、ドイツ、ロシアなど多数の国に対応 — プロキシを活用して異なる国からYouTubeにアクセス
  • 🔒 YouTubeプロキシSSL（暗号化）完全対応で安全な接続を実現
  • 🔄 新しい静的IP — 安定しており、ブロックされる可能性が低い
  • ⚙️ YouTube自動化ツールと連携 いいね TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 24時間365日のリアルサポート — 私たちがお手伝いします

米国のみ、または複数の場所に対応したYouTubeプロキシが必要ですか？お気軽にお問い合わせください（[email protected])

ここまでの対策が大げさに感じる場合

ブロックされていない代替手段を検討してください：

  • Vimeo 高画質なクリエイティブ・プロフェッショナルコンテンツ向け。
  • Dailymotion 大規模な総合ライブラリ向け。
  • BitChute / Rumble ポリシー代替プラットフォームとして。
  • Khan Academy、Coursera、edX 学術コンテンツ向け。