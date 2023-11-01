FineProxyで大量プロキシアドレスをご購入いただくと、認証情報付きのIPリストがお支払い直後にダッシュボードへ届きます。当社はプール内のすべてのアドレスを自社で保有しており、複数のASNにわたる100,000以上のIPv4を運用しています。仲介マージンも、サードパーティネットワークからのリサイクルIPもありません。

IP単価はボリュームに応じて下がり、パッケージサイズに関係なくトラフィックは無制限です。そのため予算管理が簡単です。コストは事前に確定し、使用量によって増えることはありません。

サブネットの分散がプールを維持する鍵です

アンチボットシステムは、少数のIPから不審なアクティビティを検出すると、/24サブネット全体（ブロック内の256アドレスすべて）をブロックします。10,000 IPが40サブネットに集中している場合、攻撃的なターゲットが一晩でプールの大部分を無効化する可能性があります。

FineProxyは大量注文を利用可能な /24 ブロック全体にランダムに分散します。1つのサブネットでBANされても、他に波及することはありません。同じターゲットに取り組む2つのお客様がサブネットを共有する可能性は低いです。ほとんどの大量プロバイダーはサブネットの多様性について言及しませんが、大規模スクレイピングや広告検証においては、数か月持つプールと数週間で劣化するプールを分ける決定的な要素です。

実際に必要なIP数

The Web Scraping Club の調査によると、1IPあたりの安全なリクエストレートはおおよそ以下の通りです：

ターゲットタイプ: 1 IPあたりの1時間のリクエスト数

ソーシャルメディアプラットフォーム: 30〜60

ECサイト: 100〜300

ニュース・コンテンツサイト: 300+

1時間に100,000の商品ページを取得する必要があり、対象サイトがIPあたり約200リクエスト/時間しか許容しない場合、最低でも500 IPが必要です。安全策として倍の数を確保してください。複数の国にまたがる複数のマーケットプレイスで価格モニタリングを行うチームであれば、数万のIPが容易に必要になります。

ローテーションとAPIアクセス

数千のIPを保有している場合、手動で巡回するのは現実的ではありません。FineProxyはAPIエンドポイントを提供しており、現在のIPリストの取得、国やサブネットでのフィルタリング、スクレイパーや自動化ツールへの直接フィードが可能です。APIがプレーンテキストまたはJSON形式で返すリストを使い、リクエストごと、セッションごと、または固定間隔でIP をお客様側でローテーションできます。強制的な自動ローテーションはなく、ロジックはお客様が制御します。ターゲットごとに異なるペーシング戦略が必要な場合、これは重要なポイントです。

ブロック＝IPの品質が悪いとは限りません

適切な数のIPと正しいローテーションを使っていても、一部のアドレスでブロックが発生することはあります。異なるIPで同じエラーが出る場合、問題は通常アドレスそのものではありません。