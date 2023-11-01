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大量プロキシ

複数の /24 サブネットにまたがるIPv4一括プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、無制限トラフィック、即時提供。大規模スクレイピングや広告検証に最適です。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

一括プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 利用可能なサブネットに分散したデータセンターIPを1,000件購入
  • 大容量プロキシリストをJSONでエクスポートする
  • 一括プロキシリストを国またはサブネットで絞り込み
  • 大容量プロキシパッケージの許可リストに203.0.113.7を追加する
  • 大口プロキシ注文のステータスと請求詳細を表示する
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

通信量による従量課金なし

素晴らしいサービスです。支払い後、短時間でプロキシを利用できるようになります。IPがたくさんあるので、仕事の生産性が上がります。速度が良く、通信量も無制限なのもありがたいです。

Diana DeeFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

素晴らしい仕事、素晴らしい仕事――最高のプロキシ。チームの皆さん、素晴らしい仕事です！このサービスを知ったばかりですが、心から感動しています。この価格で提供される価値は信じられないほどです。しかも今では住宅用プロキシを無制限に利用できるのですか？次元が違います。皆さんに心から敬意を表します。必ずまた利用します！

hamzaerkoDieg, 今年英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。

asdjkakarNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

高速で信頼性が高く、稼働率にも優れ、サポートも素晴らしいうえ、手頃な料金のプロキシサービスです。安全なブラウジングや自動化タスクに最適です！

MargaretSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。

W3sazzadProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
一括プロキシはなぜ1IPあたりの価格が安いのですか？固定コスト

固定費の仕組みです。帯域幅、ハードウェア、監視など、プロバイダーにとってプロキシ1つの運用も1万の運用もコストはほぼ同じです。大量購入では、そのオーバーヘッドがより多くのアドレスに分散されます。製品自体は変わりません。単純にコスト計算が有利になるのです。

パッケージはどのように構成されますか？他のお客様とサブネットを共有しますか？ランダムなサブネット分散

国を選択すると、FineProxyは単一ブロックからではなく、利用可能な /24 サブネット全体からランダムにIPを割り当てます。大量パッケージでは完全な分離は保証されませんが、ランダム分散により意味のある重複が発生することはまれです。

利用制限はありますか？同時接続制限

各プランには同時接続数の上限が設けられています。各セッション内のリクエスト量はお客様の裁量ですが、人間らしいペースでインターバルを変えながらアクセスしてください。サイトは大量アクセスよりもパターンの方を早く検知します。

プールが大きいのにIPがブロックされ続けます。何が原因でしょうか？クライアントシグナルを確認

異なるIPが同じブロックに引っかかる場合は、まずクライアントフィンガープリント、ヘッダー、リクエストのタイミングを確認してください。2025〜2026年のアンチボットシステムは、IPアドレスだけでなく、TLSシグネチャ、JavaScript実行、行動シグナルも分析しています。

大量パッケージと専用プロキシの違いは何ですか？専有性と量

専用プロキシ により、各IPへの排他的アクセスが保証されます。レンタル期間中、他のユーザーがそのIPを使用することはありません。一括パッケージでも FineProxy 自社保有のアドレスを使用しますが、料金体系はボリューム向けに設計されており、1IPあたりのコストが低く、大量のIPを利用できます。いずれの場合も、サードパーティからの再販IPは一切ありません。

ローテーションの仕組みは？自動ですか、手動ですか？ローテーションを制御可能

ローテーションはお客様側で制御できます。APIはIPリスト全体をプレーンテキストまたはJSONで返し、リクエストごと、セッションごと、またはタイマーベースなど、ロジックはお客様が決定します。強制的な自動ローテーションはないため、各ターゲットの許容度に合わせたペーシングが可能です。

1回の注文で複数の国を組み合わせることはできますか？はい

はい。購入手続き時に複数の国を選択できます。利用可能な国は、各地域における当社の現在のプール状況に依存します。

購入後、プロキシはどのくらいで利用可能になりますか？支払い直後

お支払い完了後すぐにご利用いただけます。IPリストはダッシュボードに表示されます。数千アドレス規模の大口注文の場合、リスト生成に数分かかることがあります。

ガイド

大量プロキシ：数千IPを購入する際に重要なポイント

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

FineProxyで大量プロキシアドレスをご購入いただくと、認証情報付きのIPリストがお支払い直後にダッシュボードへ届きます。当社はプール内のすべてのアドレスを自社で保有しており、複数のASNにわたる100,000以上のIPv4を運用しています。仲介マージンも、サードパーティネットワークからのリサイクルIPもありません。

IP単価はボリュームに応じて下がり、パッケージサイズに関係なくトラフィックは無制限です。そのため予算管理が簡単です。コストは事前に確定し、使用量によって増えることはありません。

サブネットの分散がプールを維持する鍵です

アンチボットシステムは、少数のIPから不審なアクティビティを検出すると、/24サブネット全体（ブロック内の256アドレスすべて）をブロックします。10,000 IPが40サブネットに集中している場合、攻撃的なターゲットが一晩でプールの大部分を無効化する可能性があります。

FineProxyは大量注文を利用可能な /24 ブロック全体にランダムに分散します。1つのサブネットでBANされても、他に波及することはありません。同じターゲットに取り組む2つのお客様がサブネットを共有する可能性は低いです。ほとんどの大量プロバイダーはサブネットの多様性について言及しませんが、大規模スクレイピングや広告検証においては、数か月持つプールと数週間で劣化するプールを分ける決定的な要素です。

実際に必要なIP数

The Web Scraping Club の調査によると、1IPあたりの安全なリクエストレートはおおよそ以下の通りです：

  • ターゲットタイプ: 1 IPあたりの1時間のリクエスト数
  • ソーシャルメディアプラットフォーム: 30〜60
  • ECサイト: 100〜300
  • ニュース・コンテンツサイト: 300+

1時間に100,000の商品ページを取得する必要があり、対象サイトがIPあたり約200リクエスト/時間しか許容しない場合、最低でも500 IPが必要です。安全策として倍の数を確保してください。複数の国にまたがる複数のマーケットプレイスで価格モニタリングを行うチームであれば、数万のIPが容易に必要になります。

ローテーションとAPIアクセス

数千のIPを保有している場合、手動で巡回するのは現実的ではありません。FineProxyはAPIエンドポイントを提供しており、現在のIPリストの取得、国やサブネットでのフィルタリング、スクレイパーや自動化ツールへの直接フィードが可能です。APIがプレーンテキストまたはJSON形式で返すリストを使い、リクエストごと、セッションごと、または固定間隔でIP をお客様側でローテーションできます。強制的な自動ローテーションはなく、ロジックはお客様が制御します。ターゲットごとに異なるペーシング戦略が必要な場合、これは重要なポイントです。

ブロック＝IPの品質が悪いとは限りません

適切な数のIPと正しいローテーションを使っていても、一部のアドレスでブロックが発生することはあります。異なるIPで同じエラーが出る場合、問題は通常アドレスそのものではありません。

Proxywayの2025年調査によると、最高レベルのスクレイピング環境でも成功率は85〜93%にとどまります。残りの失敗はTLSフィンガープリント、不一致なヘッダー、JavaScriptチェック、リクエスト間の同一タイミングなどが原因です。クリーンIPは一つのレイヤーに過ぎず、スクレイパーの振る舞いがもう一つの重要なレイヤーです。

実際のワークロードでサービスを試してみませんか？48時間のプロキシを設定して料金を支払い、上記のベンチマークを実際のタスクで実行してください。