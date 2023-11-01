オーストラリアプロキシ

はい。REA Groupはトラフィックをジオフィルタリングしており、オーストラリア以外のIPはより厳しいKasadaチャレンジと高いブロック率に直面します。同社のシステムはTLSハンドシェイクを検査し、ArgonautExchangeデータレイヤー上で隠れたJSバリデーションを実行します。オーストラリアのデータセンターIPは基本的なリクエストには通過しますが、継続的なスクレイピングにはISPプロキシの方が効果的です。Realestate.com.auのrobots.txtは自動アクセスを明示的に禁止しています。