新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

オーストラリアプロキシ

高信頼性のオーストラリアスタティックIPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、稼働率99.9%、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

オーストラリアプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • オーストラリアのデータセンターIPを100件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • オーストラリアのプロキシ通信における本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

ゲームに最高です！もう地域制限に悩まされず、速度も驚異的です。5/5

Gamer_GalFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxy.orgは、その信頼性と用途別の多彩なプロキシが印象的です。対応国は幅広く、接続も簡単で、匿名性も保証されています。ビジネスにも個人利用にも適しています。

HanrikSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

素晴らしいプロキシサービスです！設定は素早く簡単で、速度は速く、接続も非常に安定しています。ダウンタイムの問題は一度もなく、ダッシュボードも簡単に使えます。

vipallc2020Norton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

このプロバイダーを試してみたので、感想を書きます。 認証情報またはIP認証を使えるおかげで、利用も共有もとても簡単です。私の用途では高速かつ安定しており、そして最後になりましたが、価格も良心的です。

Yomi DrogoTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしい仕事、素晴らしい仕事――最高のプロキシ。チームの皆さん、素晴らしい仕事です！このサービスを知ったばかりですが、心から感動しています。この価格で提供される価値は信じられないほどです。しかも今では住宅用プロキシを無制限に利用できるのですか？次元が違います。皆さんに心から敬意を表します。必ずまた利用します！

hamzaerkoDieg, 今年英語から翻訳ソース

とても良い製品で、気に入っています。すべて順調に動作します。通信量は無制限、速度は最高で、価格は市場最安です。テクニカルサポートにはいつでも連絡でき、対応も迅速です。友人にも勧めます。

Anna FletcherFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
realestate.com.auのスクレイピングにはオーストラリア国内のIPが本当に必要ですか？はい

はい。REA Groupはトラフィックをジオフィルタリングしており、オーストラリア以外のIPはより厳しいKasadaチャレンジと高いブロック率に直面します。同社のシステムはTLSハンドシェイクを検査し、ArgonautExchangeデータレイヤー上で隠れたJSバリデーションを実行します。オーストラリアのデータセンターIPは基本的なリクエストには通過しますが、継続的なスクレイピングにはISPプロキシの方が効果的です。Realestate.com.auのrobots.txtは自動アクセスを明示的に禁止しています。

オーストラリア国外からKayo Sportsを視聴できますか？Kayoは地域制限あり

KayoはオーストラリアのIPに限定されています。同サービスの検出は単純なジオルックアップにとどまらず、既知のVPNおよびデータセンターレンジに対してIPレピュテーションをチェックします。TelstraやOptus上のISPプロキシのほうが、データセンターよりも安定して通過できます。Standardプランは月額$29.99、Premiumは4K対応で$45.99です。ABC iview（無料・広告付き）はより容易で、データセンターIPでも通常アクセス可能です。StanとBingeはその中間に位置します。

2024年のオーストラリアプライバシー法改正でスクレイピングに何が変わりましたか？個人データ規制を強化

2024年12月にPrivacy and Other Legislation Amendment Actが成立しました。これは原法以来最大のプライバシー改革です。重大なプライバシー侵害に対する法定不法行為が創設され、刑法の下に新たなドキシング犯罪が追加されました。OAICはスクリーンスクレイピングの禁止を推奨するディスカッションペーパーを公開しています。非個人データ（商品価格、リスト件数、物件メタデータ）については法的リスクは比較的低いものの、氏名・メールアドレス・連絡先などを取得するスクレイピングには、より重い罰則が科されるようになりました。

国内小売業者の価格モニタリングにオーストラリアのIPは必要ですか？豪州IPが必要

OzBargainの人気により、オーストラリア向け価格トラッキングの需要が高まっています。Price HipsterやPriceTrackingなどのツールは、Woolworths、Coles、Amazon AU、JB Hi-Fiの価格を監視しています。これらのツールは認可されたアクセスが必要で、なければブロックされます。独自のトラッカーを構築する場合、オーストラリアの小売サイトは訪問者のIPをチェックしてジオプライシングを適用します。オーストラリア以外のIPでは異なる価格が表示されたり、完全にリダイレクトされる可能性があります。FineProxyのオーストラリアIP付き専用プロキシなら、モニタリング実行時のセッションを安定して維持できます。

carsales.com.auのスクレイピングは難しいですか？ボット対策あり

Carsalesはボット検知を導入しており、Bright Dataが専用スクレイパーを販売していることからも、簡単ではないことがわかります。サイトはJavaScriptレンダリングで動的コンテンツを配信します。オーストラリアのIPはオフショアIPよりもチャレンジが少なくなります。数千件のリスティングから価格トレンドやディーラー在庫を取得する場合、オーストラリアIPのデータセンタープロキシが有効です。ヘッドレスブラウザを追加し、セッションをリアルに保つようにしてください。

稼働中のオーストラリアプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、オーストラリアの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
2 オンライン·さらに必要ですか？ →
114.111.151.41:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
947 Kbps
70.0%
1 時間前
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Sydney
896 Kbps
36.2%
2 時間前
表示中 2 ／ 2