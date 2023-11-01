ご希望の
プロキシロケーションを選択。
国別のプロキシプールをご覧ください。どのロケーションでも、同じ定額制プラン、共通ツール、ダッシュボードへの即時提供をご利用いただけます。
プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.
|こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- 選択した国のデータセンターIPを100個購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
- 全プロキシロケーションにおける本日の成功率を表示
- 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
- 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
- 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
ロケーションと在庫
FineProxyのプロキシサービスを数か月利用していますが、とても満足しています。接続速度が速く、データ保護の信頼性も高いうえ、ロケーションが幅広いため、インターネット上で作業するための優れたツールです。おすすめします！
FineProxyを長い間使っていますが、最高です！サービスは高速で信頼性が高く、選べるIPも豊富です。プライバシー保護のためでも、さまざまな地域のコンテンツにアクセスするためでも、FineProxyは常に期待に応えてくれました。
高負荷時の速度
これは本当に、今まで使った中で最高のプロキシの一つです。安定しており、カスタマーサポートは的確で、価格も本当に手頃です。間違いなくこれからも使い続けます！
今年の初めからこのサービスのプロキシを利用しています。サービスの安定性が気に入りました。利用期間中、大規模な停止や技術的な問題は一度もありませんでした。暗号資産で支払えることも、もう一つの長所です。
通信量による従量課金なし
FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。
非常に手頃なヨーロッパのプロキシです。自由で安全なインターネットという理念を守り続けている唯一のプロキシプロバイダーだと思います。他社がGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、ここでは今も帯域幅無制限のプランを提供しています。
プロキシネットワークの規模はどのくらいですか？自社保有の大規模ネットワーク
当社のプロキシネットワークは、世界最大級かつ最も信頼性の高いネットワークの一つです。すべてのインフラとIP範囲はFineProxyが自社で所有・運用しており、サードパーティの機器を再販することはありません。多数の国に対応した専用プロキシを提供しており、国単位でのターゲティングが可能です（本プランでは都市やASN単位のターゲティングには対応しておりません）。
対応国はどこですか？ジオターゲティングはどのように行われますか？このページで確認
このページに対応国の一覧を掲載しています。掲載されている各国でデータセンタープロキシをご提供しています。この製品ラインのターゲティングは国レベルです。都市およびASNレベルのターゲティングはご利用いただけません。
サービスの利用を始めるにはどうすればよいですか？2つあり
48時間のプロキシ. 用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
FineProxyが選ばれる理由完全自社所有インフラ
完全自社所有のインフラ： 自社のハードウェアとIP範囲を運用 — サードパーティへの再販は一切ありません。 ハイパフォーマンスコンピューティング： 最新のAMDプロセッサ搭載の専用サーバーにより、安定した低レイテンシのスループットを実現。 大規模な固定IPプール： 自社保有の豊富なIPv4範囲による国単位のターゲティング。 完全無制限のトラフィック： GB単位の課金や隠れた上限は一切なし。 カスタム構成にも対応： お客様ごとに専用サブネット、隔離されたハードウェア、カスタムルーティングのプロビジョニングが可能です。
クライアントの成功をどのように実現していますか？用途別に構成を提案
まず、お客様のユースケースに最適な静的データセンター/ISPプロキシまたはローテーションプールの組み合わせを選定し、自社ハードウェアと自社保有のIP範囲上で即座にアクティベートします。無制限の帯域幅、国単位のターゲティング、柔軟な認証方式（IPホワイトリストまたはユーザー名/パスワード）、見やすいダッシュボードとREST API、そして99.9%以上のアップタイムをご利用いただけます。当社のエンジニアが、リクエストペーシング、同意/Cookie処理、セッション戦略など、パイプラインの安定稼働に必要な細部をサポートし、データ収集をスムーズに進めます。さらに必要な場合は、専用サブネットや隔離ハードウェアのプロビジョニング、ルーティングの監視とチューニング、対象IPの入れ替えにも対応しており、すべて迅速なチケットベースのサポートが付帯します。
国ごとにどのようなプロキシラインを購入できますか？2つの静的オプション
2種類のスタティックオプションをご用意しています：データセンターIPv4と、対応地域ではスタティックISP（スタティックレジデンシャル）IPv4です。いずれもスタティックIPで、IP単位の課金となります。ローテーティングプロキシは別製品のため、このページでは販売しておりません。
プロキシの利用に関する制限はありますか？トラフィック無制限
トラフィックは無制限ですが、お客様およびその他のユーザーのネットワーク安定性を確保するため、各プランには同時接続数および接続レートの上限が設けられています。当社は法令を遵守した合法的なサービスです。メール関連ポート（例：25/465/587/110/143/993/995）はブロックされており、政府系ウェブサイトへのアクセスもプロキシ経由ではご利用いただけません。ご利用にあたっては、適用される法令および各サイトの利用規約を遵守してください。スパム、クレデンシャルスタッフィング、ポートスキャン、マルウェア配布、その他の不正行為は禁止されています。プランの制限を超過した場合や不正な利用パターンが検出された場合、プラットフォームの安定性を維持するため、該当エンドポイントのスロットリングまたは停止を行う場合があります。
対応プロトコルと認証方式は？HTTP/HTTPSとSOCKS5
HTTP/HTTPSおよびSOCKS5（オプションでUDP対応）。SOCKS4にも対応しています（認証なし）。複数の標準ポートを同時にご利用いただけます。IPホワイトリスト登録が必須で、ユーザー名/パスワード認証も併用可能です。ソースIPは最大5つまでホワイトリストに登録できます。
キャリアグレードの信頼性をどのように確保していますか？完全自社運用
当社のインフラはすべて自社で構築・保有しており、サードパーティのサーバーやIPをリースしていません。すべてのプロキシはエンタープライズグレードのAMDハードウェア上で稼働し、冗長化された回線接続、インテリジェントなロードバランシング、自動フェイルオーバーによりダウンタイムを排除しています。24時間365日の継続的なモニタリングにより、高負荷時でも安定したパフォーマンスと迅速な復旧を実現します。
プランの仕組みは？トラフィックは無制限ですか？IP単位・通信無制限
料金はIP単位で、トラフィックは無制限（GB単位の課金なし）です。デフォルトの契約期間は月単位で、最大1年間の前払いオプションもございます。更新時には20%の割引が適用されます。課金通貨：USD。