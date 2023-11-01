トラフィックは無制限ですが、お客様およびその他のユーザーのネットワーク安定性を確保するため、各プランには同時接続数および接続レートの上限が設けられています。当社は法令を遵守した合法的なサービスです。メール関連ポート（例：25/465/587/110/143/993/995）はブロックされており、政府系ウェブサイトへのアクセスもプロキシ経由ではご利用いただけません。ご利用にあたっては、適用される法令および各サイトの利用規約を遵守してください。スパム、クレデンシャルスタッフィング、ポートスキャン、マルウェア配布、その他の不正行為は禁止されています。プランの制限を超過した場合や不正な利用パターンが検出された場合、プラットフォームの安定性を維持するため、該当エンドポイントのスロットリングまたは停止を行う場合があります。