Proxy par pays
Choisissez votre pays — chaque localisation fonctionne sur le propre ASN de FineProxy’s avec une tarification forfaitaire et un trafic illimité.
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proxy location.
Browse country proxy pools. Every destination uses the same unmetered plans, shared tooling, and instant dashboard delivery.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.
|Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 100 IP de centre de données en le pays sélectionné et autorisez 203.0.113.7
- Affiche taux de réussite d’aujourd’hui across mon proxy locations
- Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
- Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
- Exporte le latest liste de proxys au format JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Emplacements et stock
J'utilise le service proxy FineProxy depuis plusieurs mois maintenant et j'en suis très satisfait. Une vitesse de connexion élevée, une protection fiable des données et un large éventail d'emplacements en font un excellent outil pour travailler sur Internet. Je le recommande !
J’utilise FineProxy depuis longtemps, et c’est super ! Le service est rapide, fiable et propose de nombreuses adresses IP. Que ce soit pour des raisons de confidentialité ou pour avoir accès au contenu provenant de zones distinctes, FineProxy a toujours apporté des améliorations.
Vitesse sous charge
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Trafic jamais mesuré
Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.
Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.
Quelle est l'étendue de votre réseau de proxys ?Notre réseau de
Notre réseau de proxies figure parmi les plus vastes et les plus fiables au monde. L'ensemble de l'infrastructure et des plages IP appartient à FineProxy et est exploité par nos soins — nous ne revendons aucun équipement tiers. Nous proposons des proxies dédiés dans de nombreux pays avec un ciblage au niveau national uniquement (pas de ciblage par ville ni par ASN sur cette gamme).
Quels pays sont disponibles, et comment fonctionne le ciblage géographique ?Cette page répertorie
Cette page répertorie tous les pays pris en charge. Nous proposons des proxies datacenter dans chaque pays listé. Le ciblage pour cette gamme de produits se fait au niveau du pays ; le ciblage par ville ou par ASN n'est pas disponible ici.
Comment démarrer avec votre service ?Deux options s'offrent
Proxys pour 48 heures. Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Qu'est-ce qui distingue FineProxy ?Infrastructure 100 %
Infrastructure 100 % propriétaire : Nous exploitons notre propre matériel et nos propres plages IP — aucune revente de ressources tierces. Puissance de calcul élevée : Serveurs dédiés équipés de processeurs AMD dernière génération pour un débit constant et une latence minimale. Vastes pools d'IP statiques : Ciblage au niveau national sur de larges plages IPv4 en propre. Trafic véritablement illimité : Aucun frais au Go ni limite cachée. Configurations sur mesure sur demande : Nous pouvons mettre à disposition des sous-réseaux dédiés, du matériel isolé et un routage personnalisé pour chaque client.
Comment garantissez-vous le succès de vos clients ?Nous commençons par
Nous commençons par dimensionner le bon mix de pools statiques datacenter/ISP ou rotatifs selon votre cas d'usage, puis nous activons instantanément le service sur notre propre matériel et nos plages IP propriétaires. Vous bénéficiez d'une bande passante illimitée, d'un ciblage par pays, d'une authentification flexible (allowlist IP ou identifiant/mot de passe), d'un tableau de bord intuitif et d'une REST API, ainsi que d'un uptime de 99,9 %+. Nos ingénieurs vous accompagnent sur les détails qui garantissent la stabilité de vos pipelines — cadence des requêtes, gestion du consentement/cookies et stratégie de session — pour que la collecte de données se déroule sans accroc. Si vous avez besoin de plus, nous pouvons provisionner des sous-réseaux dédiés ou du matériel isolé, surveiller et optimiser le routage, et procéder au remplacement des IP éligibles, le tout avec un support réactif par ticket.
Quelles gammes de proxies puis-je acheter par pays ?Deux options statiques
Deux options statiques : Datacenter IPv4 et — lorsque disponible — ISP statique (résidentiel statique) IPv4. Les deux sont statiques et facturés par IP. Les proxies rotatifs sont un produit distinct et ne sont pas vendus sur cette page.
Quelles restrictions s'appliquent à l'utilisation des proxys ?Le trafic est
Le trafic est illimité, mais chaque plan comporte des limites de concurrence et de débit de connexion afin de protéger la stabilité du réseau pour vous comme pour les autres clients. Nous sommes un service conforme et légal : les ports de messagerie sont bloqués (par ex. 25/465/587/110/143/993/995) et les sites gouvernementaux ne sont pas accessibles via nos proxies. L'utilisation doit respecter les lois applicables et les conditions de chaque site ; les activités telles que le spam, le credential stuffing, le scan de ports, la distribution de malwares ou tout autre abus sont interdites. En cas de dépassement des limites du plan ou de détection de comportements abusifs, nous pouvons limiter ou suspendre les endpoints concernés afin de préserver la stabilité de la plateforme.
Quels protocoles et méthodes d'authentification sont pris en charge ?HTTP/HTTPS et SOCKS5
HTTP/HTTPS et SOCKS5 (avec UDP optionnel). SOCKS4 est pris en charge (sans authentification). Plusieurs ports standards sont disponibles en parallèle. L'allowlist IP est requise ; vous pouvez également activer l'authentification par identifiant/mot de passe. Vous pouvez autoriser jusqu'à 5 IP sources.
Comment garantissez-vous une fiabilité de niveau opérateur ?L'ensemble de notre
L'ensemble de notre infrastructure est construit et détenu par notre entreprise — nous ne louons ni serveurs ni IP auprès de tiers. Chaque proxy fonctionne sur du matériel AMD de qualité entreprise avec une connectivité redondante, un load balancing intelligent et un basculement automatique pour éliminer les interruptions de service. Une surveillance continue 24h/24, 7j/7 garantit des performances stables et une reprise rapide, même en cas de forte charge.
Comment les plans sont-ils structurés ? Le trafic est-illimité ?La tarification est
La tarification est par IP avec un trafic illimité (aucun frais au Go). La durée par défaut est mensuelle, avec des options de prépaiement jusqu'à un an ; les renouvellements bénéficient d'une remise de 20 %. Devise de facturation : USD.