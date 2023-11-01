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Plateforme pour développeurs

API et MCP FineProxy

Automatisez les opérations proxy depuis votre code ou connectez un agent d’IA. Découvrez les fonctionnalités prises en charge, les mesures de protection applicables et la manière d’auditer une intégration existante avant de changer de fournisseur.

API REST49 opérations OpenAPI
Serveur MCP49 outils pour agents
AccèsClés API à autorisations limitées

Une plateforme, deux façons d’automatiser

L’API et le MCP utilisent les mêmes clés FineProxy à autorisations limitées et donnent accès aux mêmes workflows client. Choisissez selon leur opérateur : votre application ou un agent d’IA.

REST · OpenAPI 3.1

Intégrez FineProxy à votre application

Utilisez les endpoints HTTP documentés depuis un backend, un script, une tâche CI, un panneau interne ou un workflow no-code. La spécification client actuelle est disponible dans le tableau de bord.

Idéal lorsque votre code doit :
  • Exécuter des workflows déterministes sans modèle d’IA
  • Valider les structures des requêtes et des réponses par rapport à OpenAPI
  • Gérer vous-même les nouvelles tentatives, les files d’attente, les journaux et le déploiement
Ouvrir la documentation API

JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP

Accordez un accès contrôlé à un agent d’IA

Connectez Cursor, Claude, VS Code, Cline, n8n ou un autre client MCP au serveur FineProxy. L’agent reçoit les outils autorisés par les permissions de la clé API.

Idéal lorsque vous souhaitez qu’un agent :
  • Inspecte l’inventaire, les services, l’utilisation et l’historique d’assistance
  • Établisse un devis et effectue les opérations de service approuvées
  • Diagnostique les échecs et explique les modifications recommandées
Ouvrir la configuration MCP dans le tableau de bord

Auditez une intégration existante avant de migrer

Téléchargez un fichier Markdown, joignez-le à un agent de programmation avec votre dépôt et exécutez le prompt d’audit préparé. La première passe est en lecture seule : elle identifie la compatibilité, les adaptateurs, les blocages et le code exact à modifier.

Prompt d’audit de migration en lecture seule
Lisez le FineProxy Agent Pack joint et inspectez ce dépôt.

Ne modifiez pas le code lors de la première passe.

Repérez chaque emplacement où le fournisseur de proxys actuel est configuré ou appelé. Comparez chaque workflow aux fonctionnalités FineProxy documentées. Indiquez :
1. Les workflows entièrement compatibles.
2. Les workflows nécessitant un adaptateur ou une transformation de données.
3. Les comportements non pris en charge ou incertains.
4. Les autorisations API FineProxy requises.
5. Les fichiers et chemins de code exacts à modifier.
6. Les modifications de l’authentification et du stockage des secrets.
7. Un plan de migration par étapes avec retour arrière.
8. Les tests d’intégration nécessaires avant la mise en production.

N’inventez aucun endpoint. Signalez comme question tout élément qui n’est pas confirmé par l’Agent Pack ou la spécification OpenAPI actuelle.

L’audit doit vérifier

  1. 01Où le fournisseur actuel est initialisé et appelé
  2. 02Les différences d’authentification et de stockage des secrets
  3. 03Les workflows d’achat, de renouvellement et de résiliation des services ainsi que de mise à jour des IP
  4. 04Les formats de listes de proxys, les protocoles, les ports et les modes d’autorisation
  5. 05La sélection des pays, les listes d’IP autorisées et les limites de connexion
  6. 06La pagination, les nouvelles tentatives, l’idempotence, les erreurs et la gestion des limites de débit
  7. 07Les dépendances liées à la facturation, aux analyses d’utilisation, à l’assistance et aux webhooks
  8. 08Un plan de migration et de test fichier par fichier, sans modifier le code

Pour une implémentation au niveau des endpoints, fournissez également à l’agent le fichier OpenAPI actuel téléchargé depuis votre tableau de bord. L’Agent Pack ne contient volontairement aucun identifiant ni aucune donnée de compte privée.

Ce que vous pouvez automatiser

La couche publique décrit des workflows complets au lieu de reproduire chaque endpoint. Utilisez la spécification OpenAPI à jour pour implémenter les requêtes individuelles.

01

Achat et provisionnement

Consultez le stock en temps réel, calculez une combinaison exacte de pays et passez une commande depuis le portefeuille du tableau de bord.

  • Répertorier les pays disponibles et l’inventaire actuel d’adresses IP
  • Obtenir un devis pour un forfait multipays sans engager de fonds
  • Acheter avec une protection de prix et une clé d’idempotence
02

Gestion des services

Gérez les services actifs sans attendre un ticket d’assistance lorsque l’offre prend en charge l’action demandée.

  • Renouveler, suspendre, restaurer ou résilier des services
  • Remplacer ou ajouter des adresses IP et mettre à jour les identifiants
  • Gérer le renouvellement automatique, les listes d’IP autorisées et les options de connexion
03

Analyses et diagnostics

Utilisez la télémétrie du compte et des services pour étudier la charge, la fiabilité et le comportement des destinations.

  • Consulter les vues d’ensemble et les séries chronologiques d’utilisation
  • Examiner les principales destinations et catégories d’erreurs
  • Recevoir des diagnostics et des recommandations opérationnelles
04

Facturation et assistance

Reliez les opérations proxy aux workflows financiers et d’assistance qui les entourent.

  • Consulter les factures et télécharger leurs fichiers PDF
  • Lancer un dépôt sur le portefeuille et vérifier son statut
  • Créer, consulter, traiter et fermer des tickets d’assistance
05

Accès proxy

Récupérez les paramètres dont les applications ont besoin pour se connecter via les proxys achetés.

  • Consulter la configuration de connexion des proxys rotatifs
  • Modifier l’identifiant et le mot de passe du service
  • Gérer les limites de connexion par IP dans la liste des IP autorisées
06

Événements et compte

Synchronisez les systèmes externes et examinez les informations du compte relatives à la sécurité.

  • Configurer les webhooks et la gestion de leur distribution
  • Consulter les données du profil, l’adresse IP de l’appelant et l’historique des connexions
  • Gérer les clés API avec des autorisations sélectionnées de manière restrictive

Ce que la plateforme ne fera pas

L’automatisation FineProxy est volontairement encadrée. L’accès dépend de la clé, de l’offre de service, de l’inventaire en temps réel et de contrôles de sécurité explicites.

Aucun accès hors des autorisations accordées

Un outil ou un endpoint ne peut ni consulter ni modifier une ressource si la clé API ne comprend pas l’autorisation requise.

Aucune dépense sans wallet:spend

Les achats, renouvellements et mises à jour d’IP payantes restent indisponibles en l’absence de cette autorisation financière.

Aucune action destructive silencieuse

Les opérations irréversibles nécessitent un indicateur de confirmation explicite. Elles ne peuvent pas se produire comme effet secondaire d’une requête en lecture.

Aucun accès au code source via MCP

Le MCP FineProxy gère le compte client. Pour auditer un script, votre agent de programmation doit également avoir accès à ce script ou à ce dépôt.

Aucune garantie pour un inventaire indisponible

La disponibilité des pays et les quantités sont vérifiées par rapport au stock en temps réel. L’automatisation ne peut pas commander un inventaire indisponible.

Aucune API partenaire pour les partenaires inactifs

La spécification partenaire et les endpoints de reporting ne sont affichés que lorsque le compte possède un statut de partenaire actif.

Connectez un agent en quelques minutes

Créez une clé API dédiée dans le tableau de bord, sélectionnez uniquement les autorisations dont l’agent a besoin et ajoutez la configuration MCP à votre client. Conservez la véritable clé dans un secret ou une variable d’environnement.

mcp.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_YOUR_API_KEY"
      }
    }
  }
}

OpenAPI 3.1

Utilisez la spécification à jour pour l’implémentation

Le tableau de bord affiche la spécification client OpenAPI 3.1 sélectionnée, des exemples de requêtes, les schémas de réponse et des extraits de code client générés. Les partenaires actifs reçoivent également une spécification partenaire distincte.

Afficher la référence API interactive

Choisissez le plus petit ensemble d’autorisations utile

Les accès en lecture et en écriture sont séparés. Commencez avec des autorisations en lecture seule pour la découverte et les audits de migration, puis ajoutez un accès en écriture ou financier uniquement au workflow qui le nécessite.

customer:read

Consulter le profil client et les informations du compte.

customer:write

Mettre à jour les informations du client.

wallet:read

Consulter le solde et les données du portefeuille.

wallet:deposit

Créer et suivre les dépôts sur le portefeuille.

wallet:spend

Permettre à l’automatisation de dépenser les fonds du portefeuille.

services:read

Consulter les services, les paramètres proxy et l’état des services.

services:write

Créer ou modifier des services et des options.

tickets:read

Consulter les tickets d’assistance et leurs messages.

tickets:write

Créer, traiter, mettre à jour ou fermer des tickets.

catalog:read

Consulter les produits, les options, les pays et le stock actuel.

usage:read

Consulter l’utilisation des services et les analyses de diagnostic.

webhooks

Créer et gérer les abonnements aux webhooks.

Bonnes pratiques de sécurité à conserver

  • Créez une clé API distincte pour chaque application ou agent afin de pouvoir la révoquer indépendamment.
  • Commencez un audit avec des autorisations en lecture seule. Ajoutez services:write ou wallet:spend uniquement après avoir examiné le plan proposé.
  • Stockez les clés dans des variables d’environnement ou un gestionnaire de secrets, jamais dans le code source, les prompts, les captures d’écran ou une configuration MCP versionnée.
  • Utilisez le total prévu indiqué dans le devis pour les achats. Une variation de prix entraîne le rejet de l’opération au lieu de facturer silencieusement un montant supérieur.
  • Réutilisez une clé d’idempotence lorsque vous relancez une requête financière arrivée à expiration afin que la même opération ne puisse pas être facturée deux fois.
  • Examinez les signatures des webhooks et l’historique de distribution avant d’intégrer les événements à un workflow critique.

Commencez par la visibilité, puis accordez le contrôle

Un audit en lecture seule permet de déterminer si la migration est réalisable sans exposer d’accès financier ou en écriture. Une fois le plan approuvé, créez une clé de production aux autorisations strictement limitées et implémentez votre intégration à partir de la spécification OpenAPI à jour.