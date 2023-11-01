REST · OpenAPI 3.1
Intégrez FineProxy à votre application
Utilisez les endpoints HTTP documentés depuis un backend, un script, une tâche CI, un panneau interne ou un workflow no-code. La spécification client actuelle est disponible dans le tableau de bord.Idéal lorsque votre code doit :
- Exécuter des workflows déterministes sans modèle d’IA
- Valider les structures des requêtes et des réponses par rapport à OpenAPI
- Gérer vous-même les nouvelles tentatives, les files d’attente, les journaux et le déploiement