Prompt d’audit de migration en lecture seule Copier le prompt d’audit

Lisez le FineProxy Agent Pack joint et inspectez ce dépôt. Ne modifiez pas le code lors de la première passe. Repérez chaque emplacement où le fournisseur de proxys actuel est configuré ou appelé. Comparez chaque workflow aux fonctionnalités FineProxy documentées. Indiquez : 1. Les workflows entièrement compatibles. 2. Les workflows nécessitant un adaptateur ou une transformation de données. 3. Les comportements non pris en charge ou incertains. 4. Les autorisations API FineProxy requises. 5. Les fichiers et chemins de code exacts à modifier. 6. Les modifications de l’authentification et du stockage des secrets. 7. Un plan de migration par étapes avec retour arrière. 8. Les tests d’intégration nécessaires avant la mise en production. N’inventez aucun endpoint. Signalez comme question tout élément qui n’est pas confirmé par l’Agent Pack ou la spécification OpenAPI actuelle.