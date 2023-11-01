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阅读所附的 FineProxy Agent Pack，并检查此代码仓库。 首次检查期间请勿修改代码。 找出当前代理提供商的所有配置或调用位置。将每个工作流程与 FineProxy 文档中说明的功能进行比较。报告： 1. 完全兼容的工作流程。 2. 需要适配器或数据转换的工作流程。 3. 不受支持或尚不明确的行为。 4. 所需的 FineProxy API 权限。 5. 将会更改的确切文件和代码路径。 6. 身份验证和机密存储方面的变更。 7. 包含回滚方案的分阶段迁移计划。 8. 切换前所需的集成测试。 不要虚构端点。凡是未获 Agent Pack 或当前 OpenAPI 规范确认的内容，均标记为待确认问题。