REST · OpenAPI 3.1
将 FineProxy 集成到您的应用程序中
从后端、脚本、CI 任务、内部面板或无代码工作流程调用已有文档的 HTTP 端点。当前客户端规范可在控制面板中获取。适合您的代码需要：
- 无需 AI 模型即可运行确定性的工作流程
- 依据 OpenAPI 验证请求和响应结构
- 自行控制重试、队列、日志和部署
开发者平台
通过代码自动执行代理操作，或连接 AI 智能体。了解支持的功能、安全保障适用范围，以及在更换提供商前如何审计现有集成。
API 和 MCP 使用相同的 FineProxy 权限范围密钥，并开放相同的客户工作流程。请根据操作者进行选择：您的应用程序或 AI 智能体。
REST · OpenAPI 3.1
从后端、脚本、CI 任务、内部面板或无代码工作流程调用已有文档的 HTTP 端点。当前客户端规范可在控制面板中获取。适合您的代码需要：
JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP
将 Cursor、Claude、VS Code、Cline、n8n 或其他 MCP 客户端连接到 FineProxy 服务器。智能体将获得 API 密钥权限范围所允许的工具。适合您希望智能体：
下载一个 Markdown 文件，将它与代码仓库一并提供给编码智能体，然后运行准备好的审计提示词。首次审计仅进行只读检查：识别兼容性、适配器、阻碍因素，以及需要更改的确切代码。
阅读所附的 FineProxy Agent Pack，并检查此代码仓库。
首次检查期间请勿修改代码。
找出当前代理提供商的所有配置或调用位置。将每个工作流程与 FineProxy 文档中说明的功能进行比较。报告：
1. 完全兼容的工作流程。
2. 需要适配器或数据转换的工作流程。
3. 不受支持或尚不明确的行为。
4. 所需的 FineProxy API 权限。
5. 将会更改的确切文件和代码路径。
6. 身份验证和机密存储方面的变更。
7. 包含回滚方案的分阶段迁移计划。
8. 切换前所需的集成测试。
不要虚构端点。凡是未获 Agent Pack 或当前 OpenAPI 规范确认的内容，均标记为待确认问题。
如需进行端点级实现，还应向智能体提供从控制面板下载的当前 OpenAPI 文件。Agent Pack 特意不包含任何凭据或私有账户数据。
公开页面说明完整的工作流程，而不是逐一复述每个端点。实现具体请求时，请使用实时 OpenAPI 规范。
查询实时库存、计算精确的国家/地区组合，并使用控制面板钱包下单。
如果套餐支持所请求的操作，无需等待支持工单即可管理有效服务。
使用账户和服务遥测数据调查负载、可靠性及目标地址行为。
将代理操作与其相关的财务及支持工作流程相连接。
获取应用程序通过已购代理建立连接所需的设置。
保持外部系统同步，并检查与安全相关的账户信息。
FineProxy 自动化有意设置了明确边界。访问权限由密钥、服务套餐、实时库存和显式安全检查共同决定。
除非 API 密钥包含所需权限，否则工具或端点无法读取或更改资源。
缺少财务权限范围时，购买、续订和付费 IP 更新均不可用。
不可逆操作需要显式确认标志，不能作为读取请求的副作用发生。
FineProxy MCP 用于操作客户账户。如需审计脚本，还必须向编码智能体授予该脚本或代码仓库的访问权限。
国家/地区可用性和数量以实时库存为准。自动化程序无法订购当前没有库存的资源。
只有账户具备有效合作伙伴状态时，才会显示合作伙伴规范和报告端点。
在控制面板中创建专用 API 密钥，仅选择智能体所需的权限范围，然后将 MCP 配置放入客户端。请将真实密钥保存在机密存储或环境变量中。
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_YOUR_API_KEY"
}
}
}
}
OpenAPI 3.1
控制面板会呈现经过整理的客户端 OpenAPI 3.1 规范、请求示例、响应架构和生成的客户端代码片段。有效合作伙伴还可获得单独的合作伙伴规范。查看交互式 API 参考
读取权限与写入权限相互独立。探索和迁移审计时先使用只读权限范围，随后仅向确实需要的工作流程添加写入或财务权限。
customer:read
读取客户资料和账户信息。
customer:write
更新客户信息。
wallet:read
查看钱包余额和钱包数据。
wallet:deposit
创建并监控钱包充值。
wallet:spend
允许自动化程序支出钱包资金。
services:read
查看服务、代理设置和服务状态。
services:write
创建或修改服务及附加项。
tickets:read
读取支持工单及其中的消息。
tickets:write
创建、回复、更新或关闭工单。
catalog:read
读取产品、选项、国家/地区和当前库存。
usage:read
读取服务使用情况和诊断分析。
webhooks
创建和管理 Webhook 订阅。