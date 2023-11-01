ZennoPoster 代理

配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
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在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买1,000 数据中心 IP 用于 a 多线程 ZennoPoster 项目
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
- 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的服务
- 续订本周到期的所有代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
运行账户
我在这个服务工作了一年多，一切都很正常，没有封禁或争执！操作简单，没有多余的功能，这就是全部所需。我是在洗澡时做的！我发现这个代理没有任何缺陷。
我用了5+年，这是处理数据抓取/社交网络和其他自动化项目的好代理——IP快速轮换，几乎所有代理都不像其他供应商那样被屏蔽，客户支持也相当不错。
API 和智能代理访问
快速可靠的代理服务，具优异的运行时间、优质支持和实惠的价格。非常适合安全浏览和自动化任务！
我很喜欢FineProxy速度，我用它做自动化工具、网页抓取和浏览，连接稳定，速度非常好，从不断网，也没有被封禁的IP，我会一遍又一遍地买，客服响应非常及时
流量永不限量
价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。
我不会说价格最低，但无限流量和最高速度是不可否认的。客服服务没有让我失望——始终保持联系，始终切中时事，礼貌且无怨无悔。我已经连续第二年用这个套餐，使用30天，地址是欧洲。付款后，一切都立刻完成。我没有尝试混合，这对我来说已经足够了。
哪种代理最适合 ZennoPoster — HTTP 还是 SOCKS5？取决于场景
对于纯 Web 场景，HTTP 就足够了。如果您需要中立传输和远程 DNS 解析，请选择 SOCKS5。这两种类型在 ZennoPoster 和 ProjectMaker 中均可正常工作。
您在哪里设置代理以及如何跨线程分发它们？使用 ProxyChecker
将您的列表导入 ProxyChecker/Proxy Panel（格式：ip:port、ip:port:login:pass 或 IP 绑定访问）。在您的项目中，在工作流程的最开始处添加“使用代理”操作。
如何避免重叠并快速排除错误地址？队列和黑名单
将列表存储在资源中（LinesFromFile/URL），通过 ProxyChecker 启用预检查（HEAD/小型 GET），维护 IP 黑名单，并按队列进行轮换。不同的域/任务使用不同的列表。
为什么即使使用代理我仍然会看到验证码/403，以及如何减少它们？保持会话信号一致
这不仅仅与 IP 有关：保留 Cookie/会话，使用一致的 User-Agent/Accept-Language/Time-Zone，添加暂停和回退机制，避免同时处理登录和表单。将域名拆分到不同的代理池中。