NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

公司

关于 FineProxy

基于自有 IP 段、服务器和网络构建的运营商级代理基础设施，绝不转售他人 IP。

运营始于2011
基础设施自有并直接运营

基于 自建代理基础设施 — 自有 IP 段、服务器和 网络，绝不转售 IP。

FineProxy 自 2011 年起提供代理服务。我们运营自有基础设施——包括 IPv4 地址段、服务器和网络——并与数据中心直接合作。我们不是转售商，也不是在别人的 IP 上加一层中间环节。在多个国家，我们以官方供应商身份运营，提供隔离式基础设施和独享 IP 段，服务团队和企业客户。

基础设施优先

我们的独特优势

自有 IPv4 & ASN

01

运营商级别的 IP 池，源自自有网段——绝非转售 IP。

与数据中心直接合作

02

服务器和网络均基于直接签约协议运营。

官方运营商

03

已在多个国家获得持牌运营商资质。

隔离式基础设施

04

为团队和企业提供独享 IP 段。

2011 年至今

我们的历程

  1. 2011

    起步

    一位理工科大学毕业生选择了代理而非主机托管——竞争更少、 入行门槛更低，而且可以独立运营。创业初期，一个人包揽一切：服务器管理、客户支持和销售。

  2. 成长历程

    从数十到数百

    一位合伙人加入后主导客户拓展，客户群迅速壮大。策略简单却高效：提供比竞争对手更多的价值——别人只提供 5–10 个 IP 的套餐， 我们直接提供数百个。

  3. 规模

    构建自有骨干网络

    我们与多个国家签订了服务器直连协议，并最终建立了自己的数据中心。这奠定了 FineProxy 今天的根基：通过与数据中心的直接合作，拥有自有 IPv4 地址段、服务器和网络——而不是在别人的 IP 资源上做一层管理。

  4. 今天

    全建制团队

    FineProxy 如今涵盖技术支持、软件开发和质量保障（QA），团队主要分布在欧洲和亚洲。合作伙伴网络贡献了高达 30% 的营收，每月交付 700 万至 1,050 万个代理。我们的业务覆盖众多国家——在其中多个国家以官方供应商身份运营，拥有隔离式基础设施和独享 IP 段。

网络概览

FineProxy 性能面板

客户

>22,000覆盖 69+ 个国家

稳定的 IP 池，可预测的性能表现

真实用户评价

>1,900来自多个权威平台

持续保持高满意度

月流量

>1500 TB总传输量

骨干网上行带宽每台主机 10–40 Gbit/s

独享 IPv4

>100,000 IP自有 IP 段 / ASN

非转售，运营商级 IP 池

服务器

>500Tier-III/IV 数据中心

全球分布，冗余架构

网络上行带宽

≤40 Gbit/s每台主机

10–40 Gbit/s 可选，支持升级

联系我们的团队

联系方式

通过电话或电子邮件联系 FineProxy，或查看我们的公司注册信息。

电话USA + 1 646 328-50-65电话Canada + 1 647 84-651-50电子邮件support@fineproxy.org电子邮件admin@fineproxy.org
公司注册与地址信息财务信息