关于 FineProxy

自有 IPv4 & ASN01
运营商级别的 IP 池，源自自有网段——绝非转售 IP。
公司
基于自有 IP 段、服务器和网络构建的运营商级代理基础设施，绝不转售他人 IP。
基于 自建代理基础设施 — 自有 IP 段、服务器和 网络，绝不转售 IP。
FineProxy 自 2011 年起提供代理服务。我们运营自有基础设施——包括 IPv4 地址段、服务器和网络——并与数据中心直接合作。我们不是转售商，也不是在别人的 IP 上加一层中间环节。在多个国家，我们以官方供应商身份运营，提供隔离式基础设施和独享 IP 段，服务团队和企业客户。
运营商级别的 IP 池，源自自有网段——绝非转售 IP。
服务器和网络均基于直接签约协议运营。
已在多个国家获得持牌运营商资质。
为团队和企业提供独享 IP 段。
一位理工科大学毕业生选择了代理而非主机托管——竞争更少、 入行门槛更低，而且可以独立运营。创业初期，一个人包揽一切：服务器管理、客户支持和销售。
一位合伙人加入后主导客户拓展，客户群迅速壮大。策略简单却高效：提供比竞争对手更多的价值——别人只提供 5–10 个 IP 的套餐， 我们直接提供数百个。
我们与多个国家签订了服务器直连协议，并最终建立了自己的数据中心。这奠定了 FineProxy 今天的根基：通过与数据中心的直接合作，拥有自有 IPv4 地址段、服务器和网络——而不是在别人的 IP 资源上做一层管理。
FineProxy 如今涵盖技术支持、软件开发和质量保障（QA），团队主要分布在欧洲和亚洲。合作伙伴网络贡献了高达 30% 的营收，每月交付 700 万至 1,050 万个代理。我们的业务覆盖众多国家——在其中多个国家以官方供应商身份运营，拥有隔离式基础设施和独享 IP 段。
稳定的 IP 池，可预测的性能表现
持续保持高满意度
骨干网上行带宽每台主机 10–40 Gbit/s
非转售，运营商级 IP 池
全球分布，冗余架构
10–40 Gbit/s 可选，支持升级
通过电话或电子邮件联系 FineProxy，或查看我们的公司注册信息。