关于 FineProxy

2011 起步 一位理工科大学毕业生选择了代理而非主机托管——竞争更少、 入行门槛更低，而且可以独立运营。创业初期，一个人包揽一切：服务器管理、客户支持和销售。

成长历程 从数十到数百 一位合伙人加入后主导客户拓展，客户群迅速壮大。策略简单却高效：提供比竞争对手更多的价值——别人只提供 5–10 个 IP 的套餐， 我们直接提供数百个。

规模 构建自有骨干网络 我们与多个国家签订了服务器直连协议，并最终建立了自己的数据中心。这奠定了 FineProxy 今天的根基：通过与数据中心的直接合作，拥有自有 IPv4 地址段、服务器和网络——而不是在别人的 IP 资源上做一层管理。