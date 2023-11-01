NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

中国代理

可靠的中国静态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 中国，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的中国代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

FineProxy提供优质的代理服务，覆盖广泛的IP地点。设置过程很简单，他们的代理对我来说非常合适。价格也很合理，无论是个人还是商务用途，都是很好的选择。

Chris2025SaasHub, 去年译自英语来源

这个应用让我的网络业务变得软弱，没有追踪，也被发现了黑客攻击，我的位置被设为私密。

Ay LinFineProxy 内部平台译自英语来源

负载下速度

我对Fineproxy.org非常满意。他们的服务可靠、快速，并提供出色的代理服务解决方案。用户友好的界面和具有竞争力的价格使其成为首选。

JakubDieg, 2 年多前译自英语来源

很棒的服务商，没有宕机时间，提供全天候支持，而且确实很有帮助。此外还有大量套餐和选项，从ISP代理到数据中心代理都有。

Stelios VastardosTrustpilot, 今年译自英语来源

流量永不限量

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

精彩的工作 精彩的工作——出色的代理 团队，精彩的工作！我刚发现这个服务，真的很惊喜——你提供的性价比真的很高。现在还能无限住宅访问？那是更高级的。非常敬佩你们所有人。我一定会再来的！

hamzaerkoDieg, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
百度立即封锁我的爬虫——数据中心 IP 能用吗？百度拒绝境外 IP

百度在第一次请求时就拒绝境外 IP。中国数据中心 IP 在中等请求量下可以完成 SERP 抓取——百度的主要过滤条件是地理位置，而非 IP 类型。在更高请求量时，ISP 代理能减少验证码触发。建议配合 Playwright 处理 JS 渲染页面。如果请求频率过高，百度的速率限制器会直接终止会话——无论您使用哪种 IP 类型都一样。

不用中国账号能获取 1688.com 的产品数据吗？基础列表可加载

使用中国 IP 可以加载基本的商品列表，但 1688 越来越多地要求登录才能查看详情页、供应商信息和以图搜图功能。针对国际访问的封锁是最近才开始的。要大规模抓取 1688 产品数据，高速的中国代理可将请求延迟控制在 100ms 以内。Apify 提供专用的 1688 Actor（$20–30/月 + 用量费），但底层仍需中国 IP 支持。

抖音和 TikTok——代理配置相同吗？

不一样。抖音是一个独立 App，拥有独立服务器，反爬措施更为严格。它在 X-Bogus 和 X-Argus 之上还运行了 X-Medusa 算法。Cookie 过期更快，并且要求完整匹配：中国 IP + zh-CN 区域设置 + Asia/Shanghai 时区。TikTok 不需要中国 IP。如果您要抓取抖音内容——帖子、评论、创作者数据——则需要配合完整指纹匹配的中国代理。

中国平台如何检测 IP 是否真正来自中国？不依赖 MaxMind

中国平台并不依赖 MaxMind。国内标准是 IPIP.net——基于实时 BGP/ASN 分析，拥有 600 多个监测节点并每日更新。今日头条、滴滴、58.com、搜狐都在使用。淘宝则运行自己的 GeoIP 数据库（ip.taobao.com）。托管在 AWS 或 GCloud 的云端 IP 在所有中国 GeoIP 数据库中都会被标记为境外数据中心——这就是它们在行为检测之前就失败的原因。注册在中国运营商（中国电信、中国联通、中国移动）名下的 ISP 代理天然可以通过任何国内 GeoIP 查询——因为 IP 本身就属于本地运营商。

《个人信息保护法》（PIPL）与中国数据抓取的合规性如何？中国个人信息保护法

中国的《个人信息保护法》（PIPL）、《数据安全法》以及《网络数据安全管理条例》（2025 年 1 月生效）即使在中国境外处理中国公民数据也同样适用。非个人数据（产品价格、商品元数据、汇总统计）风险较低。未经同意抓取个人数据（用户资料、联系方式、购买记录）将触发 PIPL 处罚。合规性取决于您采集的数据内容，而非使用哪种代理。

数据中心 IP 在小红书和微博上能用吗？ISP 效果最佳

在中国社交平台上效果最好的代理类型是 ISP 代理。小红书和微博都会检查 IP 类型。小红书对非中国 IP 会展示不同的内容，并施加更严格的速率限制。

实时中国代理
每 15 分钟更新

免费的中国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
46 在线·需要更多？ →
203.19.38.114:1080
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
4.00 Mbps
100.0%
1 小时前
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.97 Mbps
99.9%
1 小时前
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.20 Mbps
90.9%
1 小时前
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.76 Mbps
100.0%
4 小时前
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.61 Mbps
100.0%
1 天前
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.33 Mbps
100.0%
17 小时前
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.67 Mbps
91.0%
4 小时前
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.13 Mbps
99.8%
1 小时前
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.30 Mbps
84.6%
2 小时前
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
2.23 Mbps
66.2%
6 小时前
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.20 Mbps
94.7%
1 小时前
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
2.21 Mbps
62.1%
1 天前
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.15 Mbps
92.2%
1 小时前
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
994 Kbps
85.3%
4 小时前
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
888 Kbps
99.9%
1 小时前
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
788 Kbps
100.0%
2 小时前
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
934 Kbps
82.6%
1 天前
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
267 Kbps
100.0%
1 小时前
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.11 Mbps
78.0%
3 小时前
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
951 Kbps
79.5%
3 小时前
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
547 Kbps
91.0%
1 天前
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
428 Kbps
84.4%
2 小时前
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.04 Mbps
61.8%
1 小时前
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Beijing
3.10 Mbps
82.0%
6 小时前
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
558 Kbps
69.0%
2 小时前
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
597 Kbps
62.8%
1 小时前
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.36 Mbps
38.0%
4 小时前
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Beijing
961 Kbps
96.3%
1 天前
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
538 Kbps
52.8%
4 小时前
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
991 Kbps
40.9%
4 小时前
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
466 Kbps
52.6%
4 小时前
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
583 Kbps
100.0%
1 小时前
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
600 Kbps
49.1%
2 天前
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
575 Kbps
99.5%
1 小时前
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
558 Kbps
43.9%
4 小时前
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
274 Kbps
81.6%
1 天前
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
305 Kbps
75.3%
1 小时前
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.16 Mbps
20.9%
4 小时前
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
1.05 Mbps
10.0%
4 小时前
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
621 Kbps
17.3%
1 天前
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
686 Kbps
20.5%
2 小时前
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Beijing
1.16 Mbps
14.3%
2 小时前
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
677 Kbps
10.0%
4 小时前
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Beijing
483 Kbps
25.3%
14 小时前
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Beijing
621 Kbps
10.0%
2 天前
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