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|IP : 端口 ▾
|评分 ▾
|协议
|匿名性
|城市
|速度 ▾
|可用率 ▾
|最后检查 ▾
|操作
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|精英
|全球
500 Mbps
99.97%
|刚刚
203.19.38.114:1080CTGNet· 450 ms
|76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
4.00 Mbps
100.0%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度4.00 Mbps
可用率100.0%
最后检查1 小时前
113.204.79.230:9091CHINA UNICOM China169· 914 ms
|54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
1.97 Mbps
99.9%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度1.97 Mbps
可用率99.9%
最后检查1 小时前
122.246.112.107:7890Chinanet· 817 ms
|51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
2.20 Mbps
90.9%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度2.20 Mbps
可用率90.9%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45074Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms
|47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.76 Mbps
100.0%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.76 Mbps
可用率100.0%
最后检查4 小时前
47.95.206.224:45056Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms
|47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.61 Mbps
100.0%
|1 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.61 Mbps
可用率100.0%
最后检查1 天前
125.34.218.175:10909China Unicom Beijing· 1354 ms
|46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.33 Mbps
100.0%
|17 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.33 Mbps
可用率100.0%
最后检查17 小时前
47.95.206.224:45094Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms
|43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.67 Mbps
91.0%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.67 Mbps
可用率91.0%
最后检查4 小时前
120.232.115.57:17981China Mobile Communications· 1587 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
1.13 Mbps
99.8%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度1.13 Mbps
可用率99.8%
最后检查1 小时前
61.158.175.38:9002CHINA UNICOM China169· 1612 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
1.12 Mbps
100.0%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度1.12 Mbps
可用率100.0%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45248Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.30 Mbps
84.6%
|2 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.30 Mbps
可用率84.6%
最后检查2 小时前
47.95.206.224:45078Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
2.23 Mbps
66.2%
|6 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度2.23 Mbps
可用率66.2%
最后检查6 小时前
27.185.218.213:17981Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms
|37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
1.20 Mbps
94.7%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度1.20 Mbps
可用率94.7%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45180Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms
|37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
2.21 Mbps
62.1%
|1 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度2.21 Mbps
可用率62.1%
最后检查1 天前
120.232.115.170:17981China Mobile Communications· 1569 ms
|36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
1.15 Mbps
92.2%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度1.15 Mbps
可用率92.2%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45184Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms
|33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
994 Kbps
85.3%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度994 Kbps
可用率85.3%
最后检查4 小时前
119.188.131.55:17981CHINA UNICOM China169· 2028 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
888 Kbps
99.9%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度888 Kbps
可用率99.9%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45208Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
788 Kbps
100.0%
|2 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度788 Kbps
可用率100.0%
最后检查2 小时前
47.95.206.224:45211Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
934 Kbps
82.6%
|1 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度934 Kbps
可用率82.6%
最后检查1 天前
153.0.171.163:8085CHINA UNICOM China169· 6730 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
267 Kbps
100.0%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度267 Kbps
可用率100.0%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45091Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.11 Mbps
78.0%
|3 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.11 Mbps
可用率78.0%
最后检查3 小时前
47.95.206.224:45022Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
951 Kbps
79.5%
|3 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度951 Kbps
可用率79.5%
最后检查3 小时前
47.95.206.224:45165Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms
|28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
547 Kbps
91.0%
|1 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度547 Kbps
可用率91.0%
最后检查1 天前
47.95.206.224:45062Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms
|26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
428 Kbps
84.4%
|2 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度428 Kbps
可用率84.4%
最后检查2 小时前
116.196.150.180:17981Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms
|25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
1.04 Mbps
61.8%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度1.04 Mbps
可用率61.8%
最后检查1 小时前
114.242.9.56:3128China Unicom Beijing· 581 ms
|25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|Beijing
3.10 Mbps
82.0%
|6 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性透明
城市Beijing
速度3.10 Mbps
可用率82.0%
最后检查6 小时前
47.95.206.224:45122Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms
|22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
558 Kbps
69.0%
|2 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度558 Kbps
可用率69.0%
最后检查2 小时前
101.206.186.99:8080CHINA UNICOM China169· 3013 ms
|20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|—
597 Kbps
62.8%
|1 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市—
速度597 Kbps
可用率62.8%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45143Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms
|20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.36 Mbps
38.0%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.36 Mbps
可用率38.0%
最后检查4 小时前
39.106.170.168:8080Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms
|18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|Beijing
961 Kbps
96.3%
|1 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性透明
城市Beijing
速度961 Kbps
可用率96.3%
最后检查1 天前
47.95.206.224:45060Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
538 Kbps
52.8%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度538 Kbps
可用率52.8%
最后检查4 小时前
47.95.206.224:45128Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
991 Kbps
40.9%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度991 Kbps
可用率40.9%
最后检查4 小时前
47.95.206.224:45030Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
466 Kbps
52.6%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度466 Kbps
可用率52.6%
最后检查4 小时前
101.251.204.174:8080China Unicom Beijing· 3085 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|—
583 Kbps
100.0%
|1 小时前
协议HTTP
匿名性透明
城市—
速度583 Kbps
可用率100.0%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45034Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
600 Kbps
49.1%
|2 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度600 Kbps
可用率49.1%
最后检查2 天前
183.215.23.242:9091China Mobile communications· 3131 ms
|15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|—
575 Kbps
99.5%
|1 小时前
协议HTTP
匿名性透明
城市—
速度575 Kbps
可用率99.5%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45220Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms
|14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
558 Kbps
43.9%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度558 Kbps
可用率43.9%
最后检查4 小时前
103.213.97.78:80AS Number for· 6570 ms
|13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|—
274 Kbps
81.6%
|1 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性透明
城市—
速度274 Kbps
可用率81.6%
最后检查1 天前
223.85.21.195:8080The Internet Data· 5911 ms
|12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|—
305 Kbps
75.3%
|1 小时前
协议HTTP
匿名性透明
城市—
速度305 Kbps
可用率75.3%
最后检查1 小时前
47.95.206.224:45054Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms
|10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.16 Mbps
20.9%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.16 Mbps
可用率20.9%
最后检查4 小时前
47.95.206.224:45157Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms
|6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
1.05 Mbps
10.0%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度1.05 Mbps
可用率10.0%
最后检查4 小时前
47.95.206.224:45110Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms
|6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
621 Kbps
17.3%
|1 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度621 Kbps
可用率17.3%
最后检查1 天前
14.103.201.137:3128China Telecom (Group)· 2622 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|—
686 Kbps
20.5%
|2 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性透明
城市—
速度686 Kbps
可用率20.5%
最后检查2 小时前
221.217.54.222:9000China Unicom Beijing· 1552 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|Beijing
1.16 Mbps
14.3%
|2 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性透明
城市Beijing
速度1.16 Mbps
可用率14.3%
最后检查2 小时前
47.95.206.224:45028Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
677 Kbps
10.0%
|4 小时前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度677 Kbps
可用率10.0%
最后检查4 小时前
47.95.206.224:45160Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|透明
|Beijing
483 Kbps
25.3%
|14 小时前
协议HTTP
匿名性透明
城市Beijing
速度483 Kbps
可用率25.3%
最后检查14 小时前
47.95.206.224:45079Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|精英
|Beijing
621 Kbps
10.0%
|2 天前
协议HTTP · SOCKS4 · SOCKS5
匿名性精英
城市Beijing
速度621 Kbps
可用率10.0%
最后检查2 天前
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