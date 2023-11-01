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企业解决方案

企业代理

根据您的运营需求配置专用服务器、私有 IP 池、隔离网络以及工程师直接支持。

部署方式按需专用部署
管理权限私有 IP 池
技术支持工程师直接支持

面向企业的代理基础设施 & 企业级方案

我们与需要可靠企业级代理服务器以支持大规模运营的公司、机构和在线服务商合作。如需开始，请将您的需求发送至 support@fineproxy.org — 我们将确认细节、对齐约束条件，并为您量身定制解决方案。

申请商务方案联系方式

合同在洽谈过程中提供（不公开发布）。企业客户可获得直接技术支持及工程师咨询服务。

格式商业版 + 企业版
基础设施按需隔离
支持与工程师直接对接
管控运营商级配置

我们是 IP 提供商（LIR）

针对企业级项目，我们可以为特定客户采购 IP 段，以公司名义注册， 并在数据中心进行广播。从分配、路由到基础设施的整个生命周期， 均在我们的运营管控之下。

我们能构建什么

专属大规模代理方案，与我们的公共服务完全隔离。 一切均根据您的工作流程和运营需求量身定制。

  • 01专用服务器
  • 02私有 IP 池
  • 03无重叠子网
  • 04自定义限制 & 规则
  • 05IP 白名单 / 凭证认证
  • 06服务器端自定义脚本

两种启动方式

  • 商务版：适合团队使用的标准化代理套餐，以及灵活的中小企业代理服务器方案。
  • 企业版：完全定制化的基础设施、资源隔离与工程级控制。

基础设施与支持，协同构建。

01

专属 & 定制基础设施

如果您的项目需要最高级别的控制权，我们可以为您搭建独立的代理环境，作为数据安全代理解决方案： 专属服务器、私有 IP 池、独立路由与限额，以及可选的客户专属脚本。

  • 独立硬件与配置（与共享服务完全隔离，互不影响）
  • 灵活的 IP 池规模与地理位置组合
  • 自定义导出格式与运维工作流
  • 可在我们的服务器上部署您的自定义脚本和业务逻辑（经双方协商确认）
02

专属技术支持

企业客户无需依赖通用的公开 SLA 页面，而是可以直接与我们的技术团队沟通， 对齐需求、排查问题并优化配置方案。

  • 购买前咨询（需求梳理、约束条件、上线规划）
  • 配置与扩展协助
  • 运维指导与故障排查
  • 为企业项目提供清晰的沟通渠道

合作流程

简洁、可预期的流程——从首次沟通到稳定运行。

  1. 01请求

    请将需求发送至 support@fineproxy.org。

  2. 02需求确认

    我们将与您对齐约束条件、访问模型和规模需求。

  3. 03商业报价

    我们将为您制定条款和定制方案。

  4. 04部署

    我们为您配置套餐或搭建独立基础设施。

  5. 05支持

    持续支持，按需扩展。

法律与文件

我们与法人实体签订合同合作。相关文件在洽谈过程中单独提供。 后付费条款适用于企业代理客户（需经审批）。

  • 基于合同的企业合作
  • 发票及财务单据
  • 面向经审核企业客户的后付费选项

企业合作条款

企业合作条款以精简格式展示如下。最终条件将单独协商并写入合同。

付款与账单

支持法人实体的银行转账付款。账单可按合同签订日央行汇率以本国货币开具。

最低期限与最低订购量

最低租用期限：6个月（180天）。合同客户最低订购量：每30天 $500。

IP 列表刷新

您的套餐支持每8天刷新一次 IP 列表。

文件办理费

首次签订合同时，账单将额外收取10%的费用，用于准备完整的文件资料包。

企业合同退款政策

合同制合作不提供未使用服务期的退款。

获取方案报价

针对商业及企业级项目，包括商业代理和企业代理服务器部署，我们通过邮件收集初步需求，以确保进行专业的技术评估。 发送简短的需求说明——我们将回复确认问题及技术方案概要。

邮件中需包含的内容 推荐

推荐
  1. 01公司/项目

    名称及1–2行简要描述。

  2. 02服务类型

    商务套餐或企业级基础设施。

  3. 03规模

    IP 数量 / 流量 / 使用周期（当前需求 + 预期增长）。

  4. 04地理位置 (GEO)

    您所需的国家或地区。

  5. 05访问模式

    IP 白名单或账号密码认证。

  6. 06要求

    限制、路由、隔离、合规要求（如有）。