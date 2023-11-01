我们是 IP 提供商（LIR）
针对企业级项目，我们可以为特定客户采购 IP 段，以公司名义注册， 并在数据中心进行广播。从分配、路由到基础设施的整个生命周期， 均在我们的运营管控之下。
企业解决方案
根据您的运营需求配置专用服务器、私有 IP 池、隔离网络以及工程师直接支持。
针对企业级项目，我们可以为特定客户采购 IP 段，以公司名义注册， 并在数据中心进行广播。从分配、路由到基础设施的整个生命周期， 均在我们的运营管控之下。
专属大规模代理方案，与我们的公共服务完全隔离。 一切均根据您的工作流程和运营需求量身定制。
如果您的项目需要最高级别的控制权，我们可以为您搭建独立的代理环境，作为数据安全代理解决方案： 专属服务器、私有 IP 池、独立路由与限额，以及可选的客户专属脚本。
企业客户无需依赖通用的公开 SLA 页面，而是可以直接与我们的技术团队沟通， 对齐需求、排查问题并优化配置方案。
简洁、可预期的流程——从首次沟通到稳定运行。
请将需求发送至 support@fineproxy.org。
我们将与您对齐约束条件、访问模型和规模需求。
我们将为您制定条款和定制方案。
我们为您配置套餐或搭建独立基础设施。
持续支持，按需扩展。
我们与法人实体签订合同合作。相关文件在洽谈过程中单独提供。 后付费条款适用于企业代理客户（需经审批）。
企业合作条款以精简格式展示如下。最终条件将单独协商并写入合同。
支持法人实体的银行转账付款。账单可按合同签订日央行汇率以本国货币开具。
最低租用期限：6个月（180天）。合同客户最低订购量：每30天 $500。
您的套餐支持每8天刷新一次 IP 列表。
首次签订合同时，账单将额外收取10%的费用，用于准备完整的文件资料包。
合同制合作不提供未使用服务期的退款。
针对商业及企业级项目，包括商业代理和企业代理服务器部署，我们通过邮件收集初步需求，以确保进行专业的技术评估。 发送简短的需求说明——我们将回复确认问题及技术方案概要。
名称及1–2行简要描述。
商务套餐或企业级基础设施。
IP 数量 / 流量 / 使用周期（当前需求 + 预期增长）。
您所需的国家或地区。
IP 白名单或账号密码认证。
限制、路由、隔离、合规要求（如有）。