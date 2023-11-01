500-1000 代理

数据中心代理比大多数其他代理类型拥有更高的性能和更强的安全性，因为它们运行在配备高速连接和强大硬件的专用服务器上。这意味着更快的网站访问速度、更低的延迟以及更稳定的整体体验。它们还能更好地防范欺诈、恶意软件和其他在线威胁，让您可以通过安全策略拦截恶意域名并管理访问权限。 还有一点——与基于僵尸网络的代理不同，服务器代理是完全合法的。