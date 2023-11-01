500-1000 代理

配置您的 500–1000 个代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买1000 数据中心 IP across 美国, UK, 和 德国 ， volume pricing
- 续订本周到期且总额低于 $500 的所有批量代理服务
- 导出我的 当前 1000-代理列表 （JSON 格式）
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 bulk 代理套餐
- 显示今天错误率最高的批量代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
最低订单
非常出色的代理，运行得像钟表一样稳定。我已经使用了一年，一直都在用，每次购买1,000个。
真是太棒了！我在找一些替代方案VPN我选了。首先，非常高速，如果你与其他服务相比，这是一大优势。其次，我真的很喜欢这个价格——1000 IP只要21,9美元，这就是我来这里的原因 ：）通常我买的是欧洲的IP，但实际上也有一些乌克兰、俄罗斯和美国的IP包。感谢大家的服务！
位置与库存
我2016年用过这个服务。而且目前（2024年）我也是个用户。很惊讶服务还在运行。这里有丰富的资费选择，并且按国家分类。价格合理，加密货币支付也支持。我对这项服务很满意，推荐给所有人
FineProxy提供优质的代理服务，覆盖广泛的IP地点。设置过程很简单，他们的代理对我来说非常合适。价格也很合理，无论是个人还是商务用途，都是很好的选择。
负载下速度
代理服务非常出色！设置快速且简单，速度很快，连接也很稳定。我没有遇到停机问题，仪表盘操作简单。
FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇
为什么我应该购买服务器代理而不是其他类型的代理？更高性能
数据中心代理比大多数其他代理类型拥有更高的性能和更强的安全性，因为它们运行在配备高速连接和强大硬件的专用服务器上。这意味着更快的网站访问速度、更低的延迟以及更稳定的整体体验。它们还能更好地防范欺诈、恶意软件和其他在线威胁，让您可以通过安全策略拦截恶意域名并管理访问权限。 还有一点——与基于僵尸网络的代理不同，服务器代理是完全合法的。
页面提到 FineProxy 同时也是 LIR——这是什么意思？自有 IP 地址段
LIR（本地互联网注册机构）是一种经授权在其所属区域内分配和管理 IP 地址空间及自治系统号码（ASN）的组织。LIR 直接从 RIR（区域互联网注册机构）获取 IP 和 ASN 地址块，而 RIR 则由 IANA（互联网号码分配机构）监管。 FineProxy 作为 LIR，在官方注册机构的管辖下自主管理自有 IPv4 地址段和 ASN。这意味着我们提供的所有 IP 均直接注册在本公司名下，而非从第三方租赁。LIR 还需维护准确的注册数据，并与其他注册机构协作，确保全球互联网基础设施的透明性和稳定性。
IP 地址越多，被封禁的概率就越低，这是真的吗？部分属实
部分正确。一个规模更大、管理良好的 IP 池可以通过分散流量、避免重复模式、隔离会话（例如每个账号或流程使用一个独立 IP）来减少封禁。它对应对速率限制和基础 IP 信誉问题确实有帮助。 但它并不是万能盾牌。大多数平台对 IP 之外的行为和信号进行综合评分：请求频率、Header/TLS 顺序、Cookie 和会话、设备指纹以及验证响应（如 CAPTCHA/3-DS）。不当的 IP 轮换反而可能增加封禁风险——例如混用会话、在不同地区之间切换购物车、或在登录过程中切换 IP。 最佳实践：将优质、纯净的 IP 池与合理的请求节奏（退避/抖动）、稳定的会话/Cookie 处理、一致的请求头以及按流程隔离 IP 相结合。将 429 响应视为并发限制问题；将 403/验证挑战首先视为客户端/行为问题——切换 IP 应作为最后手段。