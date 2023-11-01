UUS! |Üks API-kutse ja saate puhtad andmed. Kraapijaid pole vaja.Hankige 10 000 tasuta tokenit →

500–1000 proxyt

Puhverserverid erinevatest riikidest. Paljud ja kvaliteetsed! Need töötavad ilma loata (IP-ühendusega) või sisselogimis-/paroolisüsteemi kaudu.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma 500–1000 puhverserveriga pakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1000 andmekeskuse IP-sid üle US, UK, ja Saksamaa koos mahuhinnaga
  • Uuenda every bulk puhverserveriteenust aeguvaid sel nädalal, alla $500
  • Ekspordi minu praeguseid 1000-puhverserverite loendeid JSON-ina
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu bulk proxy package
  • Näita which bulk puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Minimaalne tellimus

Suurepärased puhverserverid, mis töötavad nagu kellavärk. Olen neid kasutanud aasta, kasutan neid pidevalt ja ostan korraga 1 000.

IvanTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga kena asi! Ma otsisin alternatiivset VPN-i ja seda ma olen valinud. Esiteks, väga suur kiirus, mis on suur eelis, kui seda võrrelda teiste teenustega. Teiseks, mulle väga meeldib see hind 1000 IP 21,9 $ see on, miks ma olen siin:) tavaliselt ma ostan Euroopa IP, kuid tegelikult on mõned pakendid Ukraina, Venemaa ja Ameerika IP. Tänan teenistust, poisid!

Nicky TickFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Ma kasutasin seda teenust 2016. aastal. Ja praegu (2024) olen ma ka kasutaja. Üllatav, et teenus töötab ikka veel. On olemas hea valik tariifide ja riigi kaupa valitud. Hinnad on mõistlikud, maksmine on võimalik kripto. Olen teenusega rahul ja soovitan seda kõigile.

D1smayDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy pakub suurepäraseid proxy teenuseid mitmesuguste IP-kohtadega. Seadeprotsess oli lihtne ja nende puhverserverid töötasid minu vajadustele täiuslikult. Samuti on hinnad mõistlikud, mistõttu on see suurepärane valik nii isiklikuks kui ka äriliseks kasutamiseks.

Chris2025SaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Väga hea puhverserveriteenus! Seadmine oli kiire ja lihtne, kiirused on kiired ja ühendus on väga stabiilne. Mul pole olnud hädaajatega probleeme ja paneer on lihtne kasutada.

vipallc2020Norton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks ma peaksin ostma serveri proxyt teiste tüüpide asemel?Andmekeskuse proksid

Andmekeskuse proksid tagavad parema jõudluse ja tugevama turvalisuse kui enamik teisi proksitüüpe, sest need töötavad spetsiaalsetel serveritel kiire ühenduse ja võimsa riistvaraga. See tähendab kiiremat juurdepääsu veebilehtedele, madalamat latentsust ja stabiilsemat kogemust tervikuna. Samuti pakuvad need paremat kaitset pettuste, pahavara ja muude veebiohtude vastu, võimaldades blokeerida pahatahtlikke domeene ning hallata juurdepääsu turvapoliitikate kaudu. Ja veel üks oluline asi — erinevalt botnet-põhistest proksidest on serveri proksid täiesti legaalsed.

Seal on kirjas, et FineProxy on ka LIR — mida see tähendab?LIR (Local Internet

LIR (Local Internet Registry) on organisatsioon, millel on volitus eraldada ja hallata IP-aadressiruumi ning autonoomsete süsteemide numbreid (ASN) oma piirkonnas. LIR-id saavad IP- ja ASN-plokid otse RIR-idelt (Regional Internet Registries), mida omakorda haldab IANA (Internet Assigned Numbers Authority). LIR-ina haldab FineProxy oma IPv4 aadressivahemikke ja ASN-e ametliku registri järelevalve all. See tähendab, et kõik meie pakutavad IP-aadressid on registreeritud otse meie ettevõtte nimele, mitte renditud kolmandatelt osapooltelt. LIR-id peavad ka täpseid registreerimisandmeid ning teevad koostööd teiste registritega, et tagada globaalse internetitaristu läbipaistvus ja stabiilsus.

Kas on tõsi, et mida rohkem IP-aadresse Teil on, seda väiksem on blokeerimise oht?Osaliselt. Suur

Osaliselt. Suur ja hästi hallatud IP-de kogum võib vähendada blokeerimisi, jagades liiklust, vältides korduvaid mustreid ja isoleerides sessioone (nt üks IP konto või voo kohta). See aitab piirangute ja IP maine haldamisel. Kuid see ei ole kilp. Enamik platvorme hindab käitumist ja signaale, mis ulatuvad IP-st kaugemale: päringute sagedus, päise/TLS järjekord, küpsised ja sessioonid, seadme sõrmejäljed ning väljakutse-vastused (nt CAPTCHA/3-DS). Kehv rotatsioon võib keelde isegi suurendada — sessioonide segamine, ostukorvide liigutamine regioonide vahel või IP vahetamine keset sisselogimist. Parim praktika: kombineeri kvaliteetne ja puhas IP-kogum realistliku tempoga (backoff/jitter), stabiilse sessiooni- ja küpsisehaldusega, järjepidevate päistega ning voogude kaupa IP-isolatsiooniga. Käsitle koodi 429 kui samaaegsuse piirangut; käsitle koodi 403 ja väljakutseid esmalt kliendi/käitumise probleemina — vaheta IP alles viimasena.