500–1000 proxyt
Puhverserverid erinevatest riikidest. Paljud ja kvaliteetsed! Need töötavad ilma loata (IP-ühendusega) või sisselogimis-/paroolisüsteemi kaudu.
Koostage oma 500–1000 puhverserveriga pakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.
|Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta 1000 andmekeskuse IP-sid üle US, UK, ja Saksamaa koos mahuhinnaga
- Uuenda every bulk puhverserveriteenust aeguvaid sel nädalal, alla $500
- Ekspordi minu praeguseid 1000-puhverserverite loendeid JSON-ina
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu bulk proxy package
- Näita which bulk puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Minimaalne tellimus
Suurepärased puhverserverid, mis töötavad nagu kellavärk. Olen neid kasutanud aasta, kasutan neid pidevalt ja ostan korraga 1 000.
Väga kena asi! Ma otsisin alternatiivset VPN-i ja seda ma olen valinud. Esiteks, väga suur kiirus, mis on suur eelis, kui seda võrrelda teiste teenustega. Teiseks, mulle väga meeldib see hind 1000 IP 21,9 $ see on, miks ma olen siin:) tavaliselt ma ostan Euroopa IP, kuid tegelikult on mõned pakendid Ukraina, Venemaa ja Ameerika IP. Tänan teenistust, poisid!
Asukohad ja saadavus
Ma kasutasin seda teenust 2016. aastal. Ja praegu (2024) olen ma ka kasutaja. Üllatav, et teenus töötab ikka veel. On olemas hea valik tariifide ja riigi kaupa valitud. Hinnad on mõistlikud, maksmine on võimalik kripto. Olen teenusega rahul ja soovitan seda kõigile.
FineProxy pakub suurepäraseid proxy teenuseid mitmesuguste IP-kohtadega. Seadeprotsess oli lihtne ja nende puhverserverid töötasid minu vajadustele täiuslikult. Samuti on hinnad mõistlikud, mistõttu on see suurepärane valik nii isiklikuks kui ka äriliseks kasutamiseks.
Kiirus koormuse all
Väga hea puhverserveriteenus! Seadmine oli kiire ja lihtne, kiirused on kiired ja ühendus on väga stabiilne. Mul pole olnud hädaajatega probleeme ja paneer on lihtne kasutada.
FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.
Miks ma peaksin ostma serveri proxyt teiste tüüpide asemel?Andmekeskuse proksid
Andmekeskuse proksid tagavad parema jõudluse ja tugevama turvalisuse kui enamik teisi proksitüüpe, sest need töötavad spetsiaalsetel serveritel kiire ühenduse ja võimsa riistvaraga. See tähendab kiiremat juurdepääsu veebilehtedele, madalamat latentsust ja stabiilsemat kogemust tervikuna. Samuti pakuvad need paremat kaitset pettuste, pahavara ja muude veebiohtude vastu, võimaldades blokeerida pahatahtlikke domeene ning hallata juurdepääsu turvapoliitikate kaudu. Ja veel üks oluline asi — erinevalt botnet-põhistest proksidest on serveri proksid täiesti legaalsed.
Seal on kirjas, et FineProxy on ka LIR — mida see tähendab?LIR (Local Internet
LIR (Local Internet Registry) on organisatsioon, millel on volitus eraldada ja hallata IP-aadressiruumi ning autonoomsete süsteemide numbreid (ASN) oma piirkonnas. LIR-id saavad IP- ja ASN-plokid otse RIR-idelt (Regional Internet Registries), mida omakorda haldab IANA (Internet Assigned Numbers Authority). LIR-ina haldab FineProxy oma IPv4 aadressivahemikke ja ASN-e ametliku registri järelevalve all. See tähendab, et kõik meie pakutavad IP-aadressid on registreeritud otse meie ettevõtte nimele, mitte renditud kolmandatelt osapooltelt. LIR-id peavad ka täpseid registreerimisandmeid ning teevad koostööd teiste registritega, et tagada globaalse internetitaristu läbipaistvus ja stabiilsus.
Kas on tõsi, et mida rohkem IP-aadresse Teil on, seda väiksem on blokeerimise oht?Osaliselt. Suur
Osaliselt. Suur ja hästi hallatud IP-de kogum võib vähendada blokeerimisi, jagades liiklust, vältides korduvaid mustreid ja isoleerides sessioone (nt üks IP konto või voo kohta). See aitab piirangute ja IP maine haldamisel. Kuid see ei ole kilp. Enamik platvorme hindab käitumist ja signaale, mis ulatuvad IP-st kaugemale: päringute sagedus, päise/TLS järjekord, küpsised ja sessioonid, seadme sõrmejäljed ning väljakutse-vastused (nt CAPTCHA/3-DS). Kehv rotatsioon võib keelde isegi suurendada — sessioonide segamine, ostukorvide liigutamine regioonide vahel või IP vahetamine keset sisselogimist. Parim praktika: kombineeri kvaliteetne ja puhas IP-kogum realistliku tempoga (backoff/jitter), stabiilse sessiooni- ja küpsisehaldusega, järjepidevate päistega ning voogude kaupa IP-isolatsiooniga. Käsitle koodi 429 kui samaaegsuse piirangut; käsitle koodi 403 ja väljakutseid esmalt kliendi/käitumise probleemina — vaheta IP alles viimasena.