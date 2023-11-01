Osaliselt. Suur ja hästi hallatud IP-de kogum võib vähendada blokeerimisi, jagades liiklust, vältides korduvaid mustreid ja isoleerides sessioone (nt üks IP konto või voo kohta). See aitab piirangute ja IP maine haldamisel. Kuid see ei ole kilp. Enamik platvorme hindab käitumist ja signaale, mis ulatuvad IP-st kaugemale: päringute sagedus, päise/TLS järjekord, küpsised ja sessioonid, seadme sõrmejäljed ning väljakutse-vastused (nt CAPTCHA/3-DS). Kehv rotatsioon võib keelde isegi suurendada — sessioonide segamine, ostukorvide liigutamine regioonide vahel või IP vahetamine keset sisselogimist. Parim praktika: kombineeri kvaliteetne ja puhas IP-kogum realistliku tempoga (backoff/jitter), stabiilse sessiooni- ja küpsisehaldusega, järjepidevate päistega ning voogude kaupa IP-isolatsiooniga. Käsitle koodi 429 kui samaaegsuse piirangut; käsitle koodi 403 ja väljakutseid esmalt kliendi/käitumise probleemina — vaheta IP alles viimasena.