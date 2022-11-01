TEATA VÄÄRKASUTUSEST

Kehtiv seisuga 5. jaanuar 2026 Prindi

Turvalisema interneti nimel: meie pühendumus väärkasutuse vastu

Lugupeetud külastajad,

FineProxy on pühendunud turvalisema interneti toetamisele. Me ei luba kasutada meie teenuseid ebaseaduslikuks ega kahjustavaks tegevuseks, sealhulgas volitamata juurdepääsukatsed, maksetepettused (nn „carding”), jõuründed või mandaatide sisestamise ründed (credential stuffing), pahavara levitamine ega muu pahatahtlik tegevus. Selline tegevus on rangelt keelatud meie Kasutustingimused.

Täiustame pidevalt oma turvameetmeid ja seiresüsteeme, et tuvastada kuritarvitamist ning kaitsta nii oma kliente kui ka kolmandaid osapooli. Kuigi ükski teenusepakkuja ei saa tagada, et väärkasutust kunagi ei esine, suhtume teadetesse tõsiselt ja tegutseme kiiresti, kui kuritarvitamine tuvastatakse.

Kui arvate, et meie IP-aadressid on olnud seotud kahtlase tegevusega või olete meie võrgust pärineva kuritarvitamise tõttu kahju kannatanud, palun teavitage meid sellest esimesel võimalusel. Saate pöörduda meie turvameeskonna poole e-posti teel:

[email protected]

või esitada päringu meie tugisüsteemi kaudu:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Uurimise kiirendamiseks lisage palun kogu asjakohane teave, mida saate esitada (näiteks: ajatemplid koos ajavööndiga, mõjutatud IP-aadress, sihthost, logifailid ja muud viite-ID-d).

Vaatame iga teate läbi ja võtame asjakohaseid meetmeid, et vältida edasist väärkasutust ning parandada meie teenuste turvalisust.

Täname, et aitate internetist turvalisema paiga teha.