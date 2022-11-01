BÁO CÁO LẠM DỤNG

Cập nhật: 5 tháng 1, 2026 In

Vì Một Internet An Toàn Hơn: Cam Kết Của Chúng Tôi Chống Lại Lạm Dụng

Kính gửi Quý khách,

FineProxy cam kết hỗ trợ một internet an toàn hơn. Chúng tôi KHÔNG cho phép Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc gây hại, bao gồm các nỗ lực truy cập trái phép, gian lận thanh toán («carding»), tấn công brute-force hoặc credential-stuffing, phát tán phần mềm độc hại, hoặc bất kỳ hành vi độc hại nào khác. Các hoạt động này bị nghiêm cấm theo quy định trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi Điều khoản dịch vụ.

Chúng tôi liên tục cải tiến các biện pháp bảo mật và giám sát để phát hiện lạm dụng, bảo vệ cả khách hàng lẫn bên thứ ba. Dù không nhà cung cấp nào có thể đảm bảo rằng việc lạm dụng sẽ không bao giờ xảy ra, chúng tôi tiếp nhận mọi báo cáo một cách nghiêm túc và hành động kịp thời khi phát hiện vi phạm.

Nếu Quý khách cho rằng các địa chỉ IP của chúng tôi có liên quan đến hoạt động đáng ngờ hoặc Quý khách bị ảnh hưởng bởi hành vi lạm dụng xuất phát từ mạng của chúng tôi, vui lòng báo cáo cho chúng tôi sớm nhất có thể. Quý khách có thể liên hệ đội ngũ bảo mật của chúng tôi qua email:

[email protected]

hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua hệ thống hỗ trợ của chúng tôi:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Để giúp chúng tôi điều tra hiệu quả, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin liên quan càng tốt (VD: thời gian kèm múi giờ, địa chỉ IP bị ảnh hưởng, host đích, log và mã tham chiếu nếu có).

Chúng tôi xem xét từng báo cáo và thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn chặn việc lạm dụng tiếp diễn và cải thiện tính bảo mật của Dịch vụ chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi giữ cho internet an toàn hơn.