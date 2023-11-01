Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

Proxy UK

Proxy static IPv4 Vương quốc Anh đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99,9%, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại Vương quốc Anh và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Anh
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

FineProxy chắc chắn là một trong những nhà cung cấp proxy tốt nhất mà tôi từng sử dụng! Tốc độ kết nối nhanh như chớp, dịch vụ đáng tin cậy và đội ngũ hỗ trợ khách hàng cực kỳ hữu ích. Cho dù bạn cần proxy để duyệt, thu thập dữ liệu hay mở khóa nội dung bị giới hạn địa lý, chúng đều mang lại trải nghiệm liền mạch. Tôi đã từng sử dụng nhiều dịch vụ khác trước đây nhưng không dịch vụ nào có thể so sánh được với tính nhất quán và hiệu suất của FineProxy. Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ proxy chất lượng cao, không gây căng thẳng, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử.

omkarDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Các nhân viên rất thân thiện và hữu ích. Vị trí rất tuyệt vời. Tôi khuyên bạn nên!

Asmaul HoqueNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Proxy hoạt động rất tốt, dùng được 1 tháng rồi chưa hề gặp phải checkpoint hay gián đoạn nào cả. Rất đáng tin cậy!

lananhsoi17Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
BBC iPlayer liên tục chặn tôi. Nên dùng Datacenter hay ISP?Phát hiện geo

iPlayer sử dụng một trong những hệ thống phát hiện vị trí địa lý khắt khe nhất trong lĩnh vực streaming. Họ dùng machine learning để nhận dạng kết nối — ngay cả những VPN tốt nhất cũng chỉ đạt tỷ lệ thành công 72-87%, và tỷ lệ chặn cao nhất vào giờ tối (7-10 PM giờ Anh). IP datacenter bị phát hiện nhanh vì iPlayer duy trì danh sách chặn các dải IP đã biết. Giải pháp hiệu quả hơn: proxy residential tĩnh (ISP) của Anh — IP được đăng ký với nhà cung cấp băng thông rộng thực sự tại Anh như BT hoặc Sky. Với iPlayer, đó trông như một kết nối gia đình bình thường. Proxy ISP của FineProxy chính xác là như vậy. IP datacenter vẫn hoạt động tốt cho việc scraping danh mục iPlayer hoặc kiểm tra nội dung có sẵn, nhưng để phát lại thực tế — hãy dùng ISP.

Tại sao Amazon.co.uk hiển thị giá khác nhau khi truy cập từ ngoài Vương quốc Anh?Gồm VAT 20%

Giá UK đã bao gồm 20% VAT theo luật. Truy cập Amazon.co.uk từ IP ngoài UK và bạn có thể thấy giá trước VAT, mất tùy chọn giao hàng Prime, hoặc bị chuyển hướng sang phiên bản khu vực khác. Argos, ASOS, John Lewis cũng vậy — tất cả đều điều chỉnh storefront dựa trên IP của bạn. Nếu bạn thu thập dữ liệu giá trên thị trường Anh, IP ngoài UK nghĩa là con số không khớp với những gì người mua thực sự trả.

Rightmove và Zoopla chặn scraper của tôi sau vài request. Có phải do IP?Một phần

Chỉ một phần. Cả hai trang đều chạy hệ thống chống bot nặng — Cloudflare trên Rightmove, DataDome trên Zoopla. Chúng kiểm tra nhiều hơn chỉ địa chỉ IP: headers, TLS fingerprint, tốc độ bạn gửi request. Proxy miễn phí hoặc proxy chia sẻ sẽ bị cháy trong vài giờ trên các trang này. Để có dịch vụ proxy Anh tốt nhất cho dữ liệu bất động sản, bạn cần IP datacenter UK sạch với browser headers thực tế và tốc độ request hợp lý. Đây cũng không phải những trang HTML đơn giản — chúng yêu cầu JavaScript rendering, nên thiết lập headless browser hoạt động tốt hơn so với raw HTTP requests.

Phí giao hàng đến Scottish Highlands cao hơn trong các bài test checkout của tôi. Lỗi ư?Không

Không, đó là cách e-commerce UK hoạt động. Nhiều nhà bán lẻ tính phí giao hàng thêm cho vùng Highlands, Islands, Bắc Ireland và Channel Islands. Royal Mail có mức giá chuẩn, nhưng các hãng vận chuyển như DPD, Hermes và DHL đặt phụ phí riêng — và chênh lệch rất lớn. Khi test luồng checkout hoặc so sánh giá giao hàng trên toàn UK, hãy dùng đúng postcode cho từng khu vực. Postcode London sẽ không cho bạn thấy phụ phí vùng Highland.

Các trang drop Anh cứ bắt tôi vào phòng chờ hoài. Proxy có giúp được không?Hàng đợi Queue-it

Các trang như End Clothing, Size?, Footpatrol — cùng các nền tảng bán vé — sử dụng Queue-it hoặc hệ thống tương tự để quản lý lưu lượng và lọc bot. Họ kiểm tra IP, browser fingerprint và tính nhất quán của phiên. Nhiều kết nối từ cùng một IP sẽ bị hạ ưu tiên hoặc chặn hoàn toàn. Một pool IP UK sạch sẽ có ích, nhưng thành thật mà nói, hành vi trình duyệt quan trọng hơn số lượng IP. Header chân thực, phiên ổn định và không gửi request liên tục vào hàng đợi mới là những gì thực sự giúp bạn vượt qua.

Hậu Brexit — quy định chống chặn địa lý của EU còn áp dụng cho Anh không?Không

Không. Kể từ khi rời EU, quy định đó không còn áp dụng cho người tiêu dùng UK nữa. Các trang Anh có thể tự do giới hạn nội dung, giá cả và quyền truy cập theo vị trí — và họ thực sự làm vậy. Trên thực tế, các phiên bản UK của cửa hàng ngày càng tách biệt: giá GBP, phương thức thanh toán chỉ dành cho UK, hàng hóa theo khu vực. Nếu bạn so sánh phiên bản Anh vs. Châu Âu của cùng một nhà bán lẻ, bạn cần IP riêng cho từng khu vực.

Open Banking và «Pay by Bank» trên trang thanh toán UK — có liên quan đến IP không?

Có. Các tùy chọn Open Banking hiển thị cho khách UK vì chúng gắn liền với hạ tầng ngân hàng Anh, được quản lý bởi FCA. Từ IP ngoài UK, trang thanh toán thường chỉ hiển thị thanh toán bằng thẻ. Đáng lưu ý: thanh toán Open Banking không có bảo vệ Section 75 — luật UK buộc tổ chức phát hành thẻ tín dụng chịu trách nhiệm cho các giao dịch trên £100. Nếu bạn đang test luồng thanh toán hoặc phân tích cách e-commerce Anh xử lý checkout, IP UK ổn định là cách duy nhất để xem phiên bản đầy đủ.

FineProxy có những loại proxy Anh nào?IPv4 tại DC

Datacenter IPv4 — proxy private UK tốc độ cao lên đến 500 Mbps, cho giám sát, API và các mục tiêu scraping không lọc theo loại IP. ISP IPv4 — đăng ký với nhà cung cấp băng rộng UK, trông như kết nối tại nhà, dùng cho streaming và các trang chặn dải IP datacenter. Proxy xoay với UK trong pool — IP mới mỗi request, cho thu thập hàng loạt. Nhắm mục tiêu cấp quốc gia (GB), không chọn thành phố. Static tính phí theo IP với lưu lượng không giới hạn, proxy xoay tính theo API credits. Mọi proxy đều là máy chủ proxy elite anonymous — không forwarding headers, SSL cert riêng cho từng proxy.

Proxy Vương quốc Anh trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Vương quốc Anh miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
418 trực tuyến·Cần thêm? →
185.238.228.71:80
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
4.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.66 Mbps
99.8%
1 giờ trước
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.70 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 giờ trước
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.31 Mbps
99.8%
1 giờ trước
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.27 Mbps
99.9%
1 giờ trước
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.38 Mbps
99.8%
1 giờ trước
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 giờ trước
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.36 Mbps
99.9%
1 giờ trước
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.29 Mbps
98.3%
1 giờ trước
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
981 Kbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 giờ trước
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
993 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
953 Kbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
936 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
988 Kbps
100.0%
1 giờ trước
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.05 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
904 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
954 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
919 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
997 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
905 Kbps
100.0%
1 giờ trước
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
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Hướng dẫn

IP của UK cho bạn thấy dữ liệu khác nhau — và FineProxy mang đến cho bạn điều gì

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Sau Brexit, UK vận hành quy định bảo vệ dữ liệu riêng — UK GDPR do ICO thực thi, không phải phiên bản EU. E-commerce Anh hiển thị giá GBP đã bao gồm 20% VAT, nhưng chỉ cho khách từ UK. Truy cập Amazon.co.uk từ bên ngoài và bạn có thể thấy giá USD, mất tùy chọn giao hàng Prime, hoặc được chuyển đến storefront hoàn toàn khác. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — hành vi tương tự. Nếu bạn theo dõi bán lẻ UK mà không có IP nội địa, dữ liệu bạn thu thập không khớp với những gì người mua thực sự nhìn thấy.

FineProxy có 15.000 IPv4 tại Anh — datacenter và ISP. Khi bạn mua quyền truy cập máy chủ proxy Anh, bạn nhận được IP tĩnh (của bạn trong suốt thời gian thuê) hoặc IP xoay thay đổi theo mỗi request. HTTP/HTTPS và SOCKS5 đi kèm, lưu lượng không giới hạn, giá cố định theo IP. Không có X-Forwarded-For, không có Via header, chứng chỉ SSL riêng cho từng địa chỉ IP.

IP UK hoạt động từ các data center tại London — độ trễ thấp đến các mục tiêu tại Anh. Server AMD Threadripper, kết nối lên đến 500 Mbps. Cho streaming, scraping hay giám sát, vị trí gần với server mục tiêu tạo ra sự khác biệt thực sự khi bạn cần một địa chỉ IP Anh tốc độ cao.

BBC iPlayer là một trong những hệ thống kiểm tra vị trí địa lý khó vượt qua nhất trong streaming. Nó chạy hệ thống phát hiện dựa trên ML bắt được hầu hết IP datacenter và VPN — ngay cả các VPN hàng đầu cũng chỉ báo cáo tỷ lệ thành công khoảng 72-87%. IP datacenter bị gắn cờ nhanh chóng. Proxy ISP — IP đăng ký với nhà cung cấp băng thông rộng thực — vượt qua được vì chúng trông như kết nối hộ gia đình bình thường. Đó là lý do chính mà mọi người chọn ISP thay vì datacenter cho streaming tại UK.

Các nền tảng bất động sản UK là mục tiêu scraping phổ biến. Rightmove, Zoopla, AutoTrader đều chạy hệ thống chống bot mạnh — Cloudflare, DataDome. Proxy rẻ bị cháy trong vài giờ trên các trang này. IP sạch, headers thực tế và khoảng cách hợp lý giữa các request tạo nên sự khác biệt. Các trang này cũng dựa vào JavaScript rendering, nên HTTP request đơn giản sẽ không giúp bạn đi xa.

Kể từ Brexit, các quy định của Anh ngày càng khác biệt so với EU. Quy định chống chặn theo địa lý không còn áp dụng nữa — các trang Anh có thể tự do hạn chế nội dung theo vị trí. Thanh toán cũng có những đặc thù riêng: Open Banking chỉ hiển thị cho khách truy cập từ Anh, bảo vệ người tiêu dùng theo Mục 75 chỉ áp dụng cho thanh toán bằng thẻ, và các nền tảng cá cược dưới quyền UKGC chạy kiểm tra vị trí nghiêm ngặt vượt xa việc kiểm tra IP thông thường.

Các gói proxy Vương quốc Anh giá rẻ tại FineProxy bắt đầu từ $12/tháng cho 100 IP — không tính phí theo GB. Mở rộng lên đến 3.000 IP hoặc sử dụng proxy xoay cho việc thu thập dữ liệu khối lượng lớn.