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proxy scraping

Proxy trung tâm dữ liệu tĩnh được thiết kế riêng cho việc thu thập dữ liệu web có thể mở rộng mà không bị chặn.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy thu thập dữ liệu web.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 IP trung tâm dữ liệu cho scraper
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy thu thập dữ liệu web
  • Xuất danh sách proxy crawler dưới dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác

esta bazaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Tôi thích proxy Fineproxy, nó thực sự nhanh và không thể bị phát hiện. Tôi đã sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa như công cụ từ khóa và đối với các công cụ tìm kiếm, nó giống như công cụ thay đổi trò chơi, bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn ở mức cao nhất bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp, họ luôn sẵn sàng 24/7 để giải quyết vấn đề của bạn, chất lượng của proxy thật tuyệt vời.

asdjkakarNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Chuyển sang Fineproxy là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã đưa ra. Quá trình thiết lập cực kỳ suôn sẻ và proxy của họ được tích hợp hoàn hảo với các công cụ hiện có của tôi. Điều thực sự khiến họ trở nên khác biệt là sự an tâm mà họ mang lại – biết rằng tôi có quyền truy cập vào nhóm IP sạch và mạnh mẽ bất cứ khi nào tôi cần. Rất khuyến khích cho bất cứ ai tìm kiếm dịch vụ proxy không rắc rối!

PATHANDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy châu Âu rất phải chăng. Tôi nghĩ đó là nhà cung cấp proxy duy nhất đảm bảo Internet miễn phí và an toàn. Trong khi những người khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những người này vẫn cung cấp gói băng thông không giới hạn.

NemanjaDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Loại proxy nào hoạt động tốt nhất cho thiết lập dịch vụ web scraping proxy?Thường là datacenter

Datacenter cho 80% công việc. Chúng rẻ hơn residential 5-10 lần, nhanh hơn, và hoạt động tốt trên các trang không có chống bot mạnh. Chỉ dùng residential khi scrape mạng xã hội, Google, hoặc các trang chuyên chặn dải IP datacenter.

Làm thế nào để kết nối proxy API cho web scraping?Dùng endpoint

FineProxy cung cấp cho bạn một endpoint — dạng như http://gate.fineproxy.org:port. Trỏ tool scraping của bạn đến địa chỉ này, thêm xác thực (IP binding hoặc đăng nhập/mật khẩu), và tất cả request sẽ đi qua proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — chọn giao thức phù hợp với tool của bạn.

Công cụ proxy parser có cần cài đặt đặc biệt không?Không

Không. A-Parser, ScrapeOps, script Python tùy chỉnh — tất cả đều chấp nhận danh sách proxy hoặc gateway endpoint. Tải các IP FineProxy của bạn, bật xoay IP nếu tool hỗ trợ, chạy job. Chỉ cần địa chỉ proxy và port tiêu chuẩn, không cần thêm gì hết.

Cách thiết lập proxy rotation trong Scrapy?Dùng middleware

Truyền proxy trong request meta: meta={'proxy': 'http://ip:port'}. Nếu bạn cần rotation, viết một middleware đơn giản chọn proxy tiếp theo từ danh sách trước mỗi request. Có rất nhiều example sẵn trên GitHub — chỉ khoảng 15 dòng code. FineProxy hỗ trợ HTTP, HTTPS, và SOCKS5.

Cần bao nhiêu proxy cho một dự án lớn?100–1,000+

100.000 trang mỗi ngày trên trang bình thường: 100-300 IP với xoay vòng. Google hoặc Amazon: 500-1.000+. Pool của FineProxy xử lý cả hai — thêm bao nhiêu IP tùy bạn, mở rộng bất cứ lúc nào.

IP của scraping proxy có bị ban không?Sớm muộn

Rốt cuộc — nó hoạt động như vậy. Vấn đề là có đủ IP để xoay và thay thế những IP bị cháy. Với proxy chuyên dụng từ FineProxy, IP tồn tại lâu hơn vì bạn là người duy nhất sử dụng chúng. Nếu một IP bị gắn cờ — thay thế từ dashboard.

Tôi nên sử dụng giao thức nào?Thường là HTTP

HTTP/HTTPS cho hầu hết các thư viện; SOCKS5 khi công cụ của bạn cần proxy cấp socket. UDP hiếm khi liên quan đến web scraping.

Script chạy được với sitemap nhưng lỗi với HTML. Tại sao?HTML bị kiểm

Sitemap chào đón bot; các đường dẫn HTML bị kiểm soát chặt. Giữ header/cookie nhất quán, tải các tài nguyên mà trang yêu cầu, và giảm tốc độ quanh form và POST endpoint.

Whitelist văn phòng liên tục lỗi nhưng mạng nhà hoạt động bình thường. Cần kiểm tra gì?Kiểm IP egress

Đường truyền văn phòng thường nằm sau CGNAT hoặc xoay IP công khai đầu ra. Hãy whitelist địa chỉ IP công khai thực tế, chuẩn bị nguồn dự phòng (nhà/VPN), và sử dụng các port thay thế nếu port mặc định bị lọc.

Hướng dẫn

bạn không cần hàng triệu IP để scrape web

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Các nhà cung cấp proxy thích khoe về quy mô pool — 20 triệu, 70 triệu, 100 triệu IP. Nghe rất ấn tượng. Nhưng một pool được quản lý tốt với vài trăm IP chất lượng sẽ luôn đánh bại hàng triệu địa chỉ đã bị «cháy». Điều quan trọng không phải là con số. Mà là liệu những IP đó có sạch, nhanh và chưa bị đưa vào blacklist trên các trang mục tiêu của bạn hay không.

datacenter vs. residential — khi nào bạn thực sự cần trả nhiều hơn

Với hầu hết các tác vụ scraping, proxy datacenter là lựa chọn đúng đắn. Chúng nhanh, giá rẻ, và xử lý hàng trăm thread dễ dàng. Danh sách sản phẩm từ trang e-commerce, kết quả tìm kiếm, dữ liệu công khai từ các thư mục — IP datacenter làm tốt công việc. Bạn cần proxy residential khi trang đích chủ động chống scraper. Mạng xã hội, Google, các marketplace được bảo vệ chặt — họ kiểm tra xem IP của bạn có thuộc data center hay không. Nếu có, họ tăng cường xác minh — nhiều CAPTCHA hơn, giới hạn tốc độ nghiêm ngặt hơn, và đôi khi chặn thẳng. Nhưng đó chỉ là thiểu số trong các tác vụ scraping. Hầu hết các website không chạy hệ thống chống bot hung hăng. IP datacenter xoay với khoảng nghỉ hợp lý giữa các request xử lý được 80% những gì ngoài kia.

Web Scraping

Bạn thực sự cần bao nhiêu IP?

Lấy số trang bạn cần scrape, chia cho tốc độ bạn cần, và tính đến mức chịu đựng của trang đích. Một trang tin tức có thể cho phép hơn 300 request mỗi giờ từ một IP. Trang e-commerce — 100-200. Mạng xã hội — thấp chỉ 30-60. Với 10.000 trang mỗi ngày trên một trang web tầm trung, 10-50 IP với rotation là đủ. Không cần hàng triệu. 100.000 proxy datacenter của FineProxy đủ cho bất kỳ thiết lập máy chủ proxy cho scraping nào, kể cả quy mô lớn.

Làm việc với các framework scraping

Hầu hết các tool đều hỗ trợ proxy ngay từ đầu. Trong Scrapy, truyền proxy qua request meta: meta={'proxy': 'http://ip:port'}. Nếu bạn chạy quy mô lớn hơn, bạn sẽ muốn thiết lập một Scrapy proxy rotation pool — về cơ bản là một middleware hoán đổi IP khác từ danh sách trước mỗi request gửi đi. FineProxy hoạt động với Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright, và bất cứ gì hỗ trợ HTTP hoặc SOCKS5.A-Parser, phổ biến cho SEO scraping, hỗ trợ nhập proxy hàng loạt với IP binding. Tải danh sách của bạn, bind vào IP thật trong dashboard của FineProxy, và để A-Parser xoay qua chúng.

phương pháp xoay nào hiệu quả hơn?

Xoay theo từng request an toàn hơn — không có IP nào tích lũy hoạt động đáng ngờ. Nhưng chậm hơn vì mỗi IP mới đồng nghĩa với một kết nối mới.Xoay theo bộ hẹn giờ (mỗi 50-100 request) hoặc chỉ khi bị chặn sẽ nhanh hơn và ít tốn địa chỉ hơn. Hãy bắt đầu từ đó. Chỉ chuyển sang xoay theo từng request nếu bạn bị ban quá thường xuyên.Đối với các thiết lập spider proxy và crawler proxy chạy trên hàng nghìn trang, xoay IP theo từng request thường đáng đánh đổi về tốc độ.

Điều gì tạo nên một scraping proxy tốt?

Proxy của bạn cần nhanh — với hàng ngàn request, chênh lệch giữa 50ms và 200ms latency cộng dồn lên hàng giờ. Proxy cần sạch — không bị spammer lạm dụng, không nằm trong blacklist. Và lý tưởng nhất là chỉ dành riêng cho bạn. Chung một IP với năm mươi scraper khác đều đang target cùng một trang là công thức để cả nhóm bị ban. FineProxy sở hữu 100.000 IP — không resell từ nhà cung cấp khác. Bạn nhận được proxy chuyên dụng mà không ai khác sử dụng trên các trang đích của bạn.