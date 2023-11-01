Các nhà cung cấp proxy thích khoe về quy mô pool — 20 triệu, 70 triệu, 100 triệu IP. Nghe rất ấn tượng. Nhưng một pool được quản lý tốt với vài trăm IP chất lượng sẽ luôn đánh bại hàng triệu địa chỉ đã bị «cháy». Điều quan trọng không phải là con số. Mà là liệu những IP đó có sạch, nhanh và chưa bị đưa vào blacklist trên các trang mục tiêu của bạn hay không.
datacenter vs. residential — khi nào bạn thực sự cần trả nhiều hơn
Với hầu hết các tác vụ scraping, proxy datacenter là lựa chọn đúng đắn. Chúng nhanh, giá rẻ, và xử lý hàng trăm thread dễ dàng. Danh sách sản phẩm từ trang e-commerce, kết quả tìm kiếm, dữ liệu công khai từ các thư mục — IP datacenter làm tốt công việc. Bạn cần proxy residential khi trang đích chủ động chống scraper. Mạng xã hội, Google, các marketplace được bảo vệ chặt — họ kiểm tra xem IP của bạn có thuộc data center hay không. Nếu có, họ tăng cường xác minh — nhiều CAPTCHA hơn, giới hạn tốc độ nghiêm ngặt hơn, và đôi khi chặn thẳng. Nhưng đó chỉ là thiểu số trong các tác vụ scraping. Hầu hết các website không chạy hệ thống chống bot hung hăng. IP datacenter xoay với khoảng nghỉ hợp lý giữa các request xử lý được 80% những gì ngoài kia.
Bạn thực sự cần bao nhiêu IP?
Lấy số trang bạn cần scrape, chia cho tốc độ bạn cần, và tính đến mức chịu đựng của trang đích. Một trang tin tức có thể cho phép hơn 300 request mỗi giờ từ một IP. Trang e-commerce — 100-200. Mạng xã hội — thấp chỉ 30-60. Với 10.000 trang mỗi ngày trên một trang web tầm trung, 10-50 IP với rotation là đủ. Không cần hàng triệu. 100.000 proxy datacenter của FineProxy đủ cho bất kỳ thiết lập máy chủ proxy cho scraping nào, kể cả quy mô lớn.
Làm việc với các framework scraping
Hầu hết các tool đều hỗ trợ proxy ngay từ đầu. Trong Scrapy, truyền proxy qua request meta: meta={'proxy': 'http://ip:port'}. Nếu bạn chạy quy mô lớn hơn, bạn sẽ muốn thiết lập một Scrapy proxy rotation pool — về cơ bản là một middleware hoán đổi IP khác từ danh sách trước mỗi request gửi đi. FineProxy hoạt động với Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright, và bất cứ gì hỗ trợ HTTP hoặc SOCKS5.A-Parser, phổ biến cho SEO scraping, hỗ trợ nhập proxy hàng loạt với IP binding. Tải danh sách của bạn, bind vào IP thật trong dashboard của FineProxy, và để A-Parser xoay qua chúng.
phương pháp xoay nào hiệu quả hơn?
Xoay theo từng request an toàn hơn — không có IP nào tích lũy hoạt động đáng ngờ. Nhưng chậm hơn vì mỗi IP mới đồng nghĩa với một kết nối mới.Xoay theo bộ hẹn giờ (mỗi 50-100 request) hoặc chỉ khi bị chặn sẽ nhanh hơn và ít tốn địa chỉ hơn. Hãy bắt đầu từ đó. Chỉ chuyển sang xoay theo từng request nếu bạn bị ban quá thường xuyên.Đối với các thiết lập spider proxy và crawler proxy chạy trên hàng nghìn trang, xoay IP theo từng request thường đáng đánh đổi về tốc độ.
Điều gì tạo nên một scraping proxy tốt?
Proxy của bạn cần nhanh — với hàng ngàn request, chênh lệch giữa 50ms và 200ms latency cộng dồn lên hàng giờ. Proxy cần sạch — không bị spammer lạm dụng, không nằm trong blacklist. Và lý tưởng nhất là chỉ dành riêng cho bạn. Chung một IP với năm mươi scraper khác đều đang target cùng một trang là công thức để cả nhóm bị ban. FineProxy sở hữu 100.000 IP — không resell từ nhà cung cấp khác. Bạn nhận được proxy chuyên dụng mà không ai khác sử dụng trên các trang đích của bạn.