Proxy cho WhatsApp
SOCKS5 hỗ trợ UDP cho cuộc gọi, IPv4 tĩnh riêng cho mỗi tài khoản, mở tất cả cổng WhatsApp — HTTP/HTTPS và SOCKS5
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|Khuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua một IP riêng hỗ trợ UDP cho một tài khoản WA Business
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Chạy tài khoản
Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.
Tôi đã sử dụng Fineproxy được vài tuần và tôi thực sự ấn tượng. Proxy nhanh, ổn định và dễ tích hợp vào các công cụ của tôi. Tôi chủ yếu sử dụng chúng để quản lý nhiều tài khoản và thu thập dữ liệu - cho đến nay không có lệnh cấm hoặc tình trạng chậm lại. Bộ phận hỗ trợ đã nhanh chóng phản hồi khi tôi có câu hỏi về thiết lập. Giá cả cũng công bằng, đặc biệt là về chất lượng. Chắc chắn là một trong những nhà cung cấp proxy đáng tin cậy hơn hiện có.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
trang web này cung cấp proxy nhanh tôi không bao giờ mong đợi ai đó cung cấp proxy nhanh nhất như thế này bây giờ tôi chỉ mua proxy trang web này
Lưu lượng không tính dung lượng
Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.
Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!
WhatsApp của tôi bị chặn. Làm thế nào để mở chặn?Định tuyến traffic
Chặn cấp quốc gia yêu cầu định tuyến qua một khu vực không bị hạn chế. Cấu hình proxy hoặc VPN với máy chủ nơi WhatsApp hoạt động bình thường. Đối với chặn mạng (văn phòng, trường học), cấu hình proxy cấp hệ thống sẽ vượt qua các quy tắc tường lửa cục bộ. Static datacenter proxy từ FineProxy cung cấp truy cập WhatsApp ổn định không bị chặn mà không giảm tốc độ như VPN.
Tại sao cuộc gọi WhatsApp của tôi bị ngắt khi sử dụng proxy?Bật UDP
Proxy HTTP/HTTPS không hỗ trợ UDP, giao thức WhatsApp sử dụng cho âm thanh và video cuộc gọi. Hãy chuyển sang proxy SOCKS5 với UDP đã bật tính năng chuyển tiếp. SOCKS5 của FineProxy hỗ trợ đầy đủ UDP. Ngoài ra, hãy xác minh rằng các cổng UDP 3478, 45395 không bị chặn trên mạng của bạn.
WhatsApp yêu cầu những port nào?TCP và UDP
Nhắn tin và media: TCP port 80, 443, 587, 5222, 7777. Cuộc gọi thoại/video: UDP port 3478, 45395, 59234, 50318. FineProxy hỗ trợ tất cả các port cần thiết cho toàn bộ chức năng WhatsApp bao gồm VoIP.
Tôi có thể sử dụng tính năng proxy tích hợp của WhatsApp với proxy chuyên dụng không?Có
Có, nếu proxy hỗ trợ xác thực theo IP. Cài đặt proxy tích hợp của WhatsApp chỉ chấp nhận host và port mà không có trường đăng nhập/mật khẩu. FineProxy cho phép bạn whitelist địa chỉ IP trong dashboard — sau đó, proxy hoạt động mà không cần thông tin đăng nhập, và bạn có thể sử dụng trực tiếp địa chỉ và port trong cài đặt WhatsApp.
Loại proxy nào tốt nhất cho WhatsApp Business?Tĩnh mỗi account
Static datacenter hoặc ISP proxy với một proxy number (IP:port) cho mỗi tài khoản WhatsApp Business. Tránh proxy xoay cho các phiên đã đăng nhập — chúng sẽ gây ra yêu cầu xác minh lại. Đối với doanh nghiệp sử dụng cuộc gọi nhiều, hãy đảm bảo SOCKS5 với hỗ trợ UDP.
Proxy của bạn có hoạt động với các công cụ tự động hóa WhatsApp không?Có
Có. FineProxy tích hợp với các framework tự động hóa, trình duyệt anti-detect (AdsPower, GoLogin) và các nền tảng WhatsApp Business API. Xuất danh sách ở định dạng TXT, CSV, JSON hoặc qua API. Hỗ trợ cả giao thức HTTP/HTTPS và SOCKS5.