Proxy cho Instagram
Quản lý nhiều tài khoản Instagram, tự động hóa quá trình phát triển và tránh bị cấm bằng proxy trung tâm dữ liệu tĩnh, an toàn.
Thiết lập gói proxy Instagram.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|Khuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua một IP riêng cho một tài khoản Instagram
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy Instagram
- Xuất danh sách proxy Instagram dưới dạng JSON
- Xem dịch vụ proxy Instagram nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem các vị trí có sẵn cho proxy Instagram riêng
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Chạy tài khoản
Tôi đã sử dụng dịch vụ này hơn 5 năm cho các dự án thu thập dữ liệu của mình và nó thật tuyệt vời. Họ cung cấp IP luân phiên, hiệu suất nhanh và không giống như nhiều proxy khác, họ không bị chặn trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.
Vị trí và tồn kho
tốt, dịch vụ này rất tuyệt vì tôi có gói BẮC VÀ NAM MỸ trước đây có gói của Hoa Kỳ nhưng tôi chuyển sang gói này và nó siêu nhanh 😉
Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác
Truy cập API và agent
Giá cả hợp lý và proxy hoạt động rất tốt. Phần API cũng dễ thiết lập. Với mức giá này thì rất đáng để giới thiệu!
Phát triển các ứng dụng yêu cầu đa dạng IP, FINEproxy.ORG đã là đồng minh. Việc tích hợp API của nó vào hệ thống của chúng tôi rất liền mạch. Tốc độ và độ tin cậy nói chung là tốt, đôi khi có những điểm yếu đã được nhóm của họ giải quyết nhanh chóng.”
Tôi có thể sử dụng một proxy cho nhiều tài khoản không?Một IP/tài khoản
Về mặt kỹ thuật thì có, nhưng chúng tôi khuyến nghị sử dụng một Static IP riêng cho mỗi tài khoản đối với quy trình kiểu Instagram (dựa trên session). Việc cô lập tài khoản theo IP giảm thiểu rủi ro tín hiệu chéo (fingerprint trùng, cookie lẫn lộn) và giữ cho đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ và thao tác luôn nhất quán. Nếu bạn quản lý nhiều tài khoản, hãy ánh xạ chúng 1:1 với Static IP và giữ mỗi hồ sơ trên cùng một địa chỉ theo thời gian.
Những proxy này có hoạt động với bot Instagram không?Có
Proxy cấp server của chúng tôi tích hợp với hầu hết các công cụ tự động hóa và script tùy chỉnh, bao gồm Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin và AdsPower. Bạn có thể tải lên danh sách proxy trực tiếp, pull qua URL hoặc sử dụng REST API của chúng tôi.
Bạn có cung cấp proxy residential hoặc mobile không?ISP tĩnh
FineProxy không bán proxy mobile hay proxy residential xoay truyền thống. FineProxy cung cấp Static ISP (static-residential) IPv4 — địa chỉ IP được cấp bởi các ISP tiêu dùng — hữu dụng khi mục tiêu kiểm tra ASN datacenter nghiêm ngặt hơn. Nếu bạn mới bắt đầu với tự động hóa hoặc muốn giảm thiểu rắc rối, Static ISP có thể là lựa chọn phù hợp.
Đây là proxy chia sẻ hay dedicated proxy?Cả hai
Cả hai tùy chọn đều có. IP chuyên dụng được gán riêng cho bạn. Các gói pool lớn là dạng shared và có thể được tối đa 3 khách hàng sử dụng cùng lúc trên mỗi IP. Hãy chọn IP chuyên dụng cho các tài khoản quan trọng hoặc dài hạn; sử dụng pool shared cho các tác vụ nhẹ ở quy mô lớn.
Tôi có thể đăng ký hồ sơ từ một quốc gia khác không?Có
Có. Chọn một proxy ở quốc gia bạn cần và giữ IP đó ổn định trong suốt quy trình — đăng nhập, xác minh email/số điện thoại, lần đăng nhập đầu tiên, thiết lập hồ sơ. Tính nhất quán về khu vực giúp hiển thị đúng ngôn ngữ, tiền tệ và các kiểm tra rủi ro.
Làm thế nào để bỏ chặn Instagram web trên máy tính?Thiết lập browser
Mở cài đặt mạng của trình duyệt, nhập địa chỉ proxy và port, lưu lại và tải lại Instagram. Giờ đây bạn đã có thể đăng nhập Instagram không bị chặn — trang web nhìn thấy vị trí của proxy, không phải của bạn. Không cần phần mềm VPN, không cần tiện ích mở rộng trình duyệt. Proxy của FineProxy hoạt động trên mọi trình duyệt — Chrome, Firefox, Edge hoặc Safari — không cần phần mềm bổ sung.