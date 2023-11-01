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Proxy cho Instagram

Quản lý nhiều tài khoản Instagram, tự động hóa quá trình phát triển và tránh bị cấm bằng proxy trung tâm dữ liệu tĩnh, an toàn.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy Instagram.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng cho một tài khoản Instagram
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy Instagram
  • Xuất danh sách proxy Instagram dưới dạng JSON
  • Xem dịch vụ proxy Instagram nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem các vị trí có sẵn cho proxy Instagram riêng
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi đã sử dụng dịch vụ này hơn 5 năm cho các dự án thu thập dữ liệu của mình và nó thật tuyệt vời. Họ cung cấp IP luân phiên, hiệu suất nhanh và không giống như nhiều proxy khác, họ không bị chặn trên các nền tảng truyền thông xã hội.

AliceDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

tốt, dịch vụ này rất tuyệt vì tôi có gói BẮC VÀ NAM MỸ trước đây có gói của Hoa Kỳ nhưng tôi chuyển sang gói này và nó siêu nhanh 😉

CrackerzNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác

esta bazaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Giá cả hợp lý và proxy hoạt động rất tốt. Phần API cũng dễ thiết lập. Với mức giá này thì rất đáng để giới thiệu!

Felix KernerTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Phát triển các ứng dụng yêu cầu đa dạng IP, FINEproxy.ORG đã là đồng minh. Việc tích hợp API của nó vào hệ thống của chúng tôi rất liền mạch. Tốc độ và độ tin cậy nói chung là tốt, đôi khi có những điểm yếu đã được nhóm của họ giải quyết nhanh chóng.”

Akihiko TanakaNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tôi có thể sử dụng một proxy cho nhiều tài khoản không?Một IP/tài khoản

Về mặt kỹ thuật thì có, nhưng chúng tôi khuyến nghị sử dụng một Static IP riêng cho mỗi tài khoản đối với quy trình kiểu Instagram (dựa trên session). Việc cô lập tài khoản theo IP giảm thiểu rủi ro tín hiệu chéo (fingerprint trùng, cookie lẫn lộn) và giữ cho đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ và thao tác luôn nhất quán. Nếu bạn quản lý nhiều tài khoản, hãy ánh xạ chúng 1:1 với Static IP và giữ mỗi hồ sơ trên cùng một địa chỉ theo thời gian.

Những proxy này có hoạt động với bot Instagram không?

Proxy cấp server của chúng tôi tích hợp với hầu hết các công cụ tự động hóa và script tùy chỉnh, bao gồm Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin và AdsPower. Bạn có thể tải lên danh sách proxy trực tiếp, pull qua URL hoặc sử dụng REST API của chúng tôi.

Bạn có cung cấp proxy residential hoặc mobile không?ISP tĩnh

FineProxy không bán proxy mobile hay proxy residential xoay truyền thống. FineProxy cung cấp Static ISP (static-residential) IPv4 — địa chỉ IP được cấp bởi các ISP tiêu dùng — hữu dụng khi mục tiêu kiểm tra ASN datacenter nghiêm ngặt hơn. Nếu bạn mới bắt đầu với tự động hóa hoặc muốn giảm thiểu rắc rối, Static ISP có thể là lựa chọn phù hợp.

Đây là proxy chia sẻ hay dedicated proxy?Cả hai

Cả hai tùy chọn đều có. IP chuyên dụng được gán riêng cho bạn. Các gói pool lớn là dạng shared và có thể được tối đa 3 khách hàng sử dụng cùng lúc trên mỗi IP. Hãy chọn IP chuyên dụng cho các tài khoản quan trọng hoặc dài hạn; sử dụng pool shared cho các tác vụ nhẹ ở quy mô lớn.

Tôi có thể đăng ký hồ sơ từ một quốc gia khác không?

Có. Chọn một proxy ở quốc gia bạn cần và giữ IP đó ổn định trong suốt quy trình — đăng nhập, xác minh email/số điện thoại, lần đăng nhập đầu tiên, thiết lập hồ sơ. Tính nhất quán về khu vực giúp hiển thị đúng ngôn ngữ, tiền tệ và các kiểm tra rủi ro.

Làm thế nào để bỏ chặn Instagram web trên máy tính?Thiết lập browser

Mở cài đặt mạng của trình duyệt, nhập địa chỉ proxy và port, lưu lại và tải lại Instagram. Giờ đây bạn đã có thể đăng nhập Instagram không bị chặn — trang web nhìn thấy vị trí của proxy, không phải của bạn. Không cần phần mềm VPN, không cần tiện ích mở rộng trình duyệt. Proxy của FineProxy hoạt động trên mọi trình duyệt — Chrome, Firefox, Edge hoặc Safari — không cần phần mềm bổ sung.