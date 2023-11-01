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Proxy für Instagram

Verwalten Sie mehrere Instagram-Konten, automatisieren Sie Ihr Wachstum und vermeiden Sie Sperren – mit sicheren, statischen Rechenzentrums-Proxys.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Instagram-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte IP für ein Instagram-Konto
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Instagram-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Instagram-Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Instagram-Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie die verfügbaren Standorte für dedizierte Instagram-Proxys
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich nutze diesen Service seit über fünf Jahren für meine Data-Scraping-Projekte, und es war ausgezeichnet. Sie bieten rotierende IPs, schnelle Leistung, und im Gegensatz zu vielen anderen Proxies werden sie auf Social-Media-Plattformen nicht blockiert.

AliceDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Verfügbarkeit: Ausgezeichnete Proxys, die 3–7 Tage lang ohne Ausfälle stabil bleiben. Geschwindigkeit: Schnell genug für TikTok, Gmail und Anmeldungen bei Krypto-Wallets. Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 und sogar UDP. Globale Abdeckung: USA, Deutschland, Frankreich, Japan und weitere Länder.

esta bazaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Großartige Proxy-Produkte und -Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten: Krypto, PayPal oder Karten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Der Preis ist fair und die Proxys funktionieren einwandfrei. Auch die API lässt sich einfach einrichten. Für diesen Preis eine klare Empfehlung!

Felix KernerTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Für die Entwicklung von Apps, die IP-Vielfalt erfordern, war FineProxy.ORG ein Verbündeter. Die API-Integration in unsere Systeme verlief nahtlos. Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit waren im Allgemeinen gut, mit gelegentlichen Einbrüchen, die schnell von ihrem Team behoben wurden.

Akihiko TanakaInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Kann ich einen Proxy für mehrere Konten verwenden?Eine pro Konto

Technisch gesehen ja – wir empfehlen jedoch dringend, pro Instagram-Konto eine statische IP zu verwenden, insbesondere bei sitzungsbasierten Workflows. Die Trennung von Konten nach IP-Adresse minimiert das Risiko übergreifender Signale (gemeinsame Fingerprints, gemischte Cookies) und sorgt für konsistente Anmeldungen, Profilbearbeitungen und Aktionen. Wenn Sie viele Konten verwalten, ordnen Sie diese 1:1 statischen IPs zu und behalten Sie für jedes Profil dauerhaft dieselbe Adresse bei.

Funktionieren diese Proxys mit Instagram-Bots?Ja

Unsere Server-Grade-Proxys lassen sich mit den meisten Automatisierungstools und eigenen Skripten integrieren, darunter Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin und AdsPower. Sie können Proxy-Listen direkt hochladen, per URL abrufen oder unsere REST API nutzen.

Bieten Sie Residential- oder Mobile-Proxys an?Wir verkaufen

Wir verkaufen keine mobilen oder klassischen rotierenden Residential-Proxys. Wir bieten jedoch statische ISP-Proxys (Static-Residential) mit IPv4 an – IP-Adressen, die von Consumer-ISPs angekündigt werden. Diese sind nützlich, wenn Zielplattformen Rechenzentrums-ASNs besonders streng prüfen. Wenn Sie neu in der Automatisierung sind oder weniger Herausforderungen möchten, sind Static-ISP-Proxys eine gute Wahl.

Sind das Shared- oder dedizierte Proxys?Beides

Beide Optionen sind verfügbar. Dedizierte IPs sind ausschließlich Ihnen zugewiesen. Große Pool-Tarife sind geteilt und können gleichzeitig von bis zu 3 Kunden pro IP genutzt werden. Wählen Sie dedizierte IPs für sensible oder langlebige Konten – nutzen Sie Shared-Pools für leichtgewichtige Aufgaben im großen Maßstab.

Kann ich mein Profil aus einem anderen Land registrieren?Ja

Ja. Wählen Sie einen Proxy im gewünschten Land und halten Sie diese IP während des gesamten Ablaufs stabil – Anmeldung, E-Mail-/Telefonverifizierung, erster Login, Profil-Setup. Regionale Konsistenz sorgt dafür, dass die richtige Sprache, Währung und die entsprechenden Risikoprüfungen angezeigt werden.

Wie entsperrt man Instagram Web auf dem Computer?Browser konfigurieren

Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Browsers, geben Sie die Proxy-Adresse und den Port ein, speichern Sie und laden Sie Instagram neu. Sie haben nun unblockierten Zugang zu Instagram — die Website sieht den Standort des Proxys, nicht Ihren. Keine VPN-Software, keine Browser-Erweiterungen nötig. FineProxy-Proxys funktionieren in jedem Browser — Chrome, Firefox, Edge oder Safari — ohne zusätzliche Software.