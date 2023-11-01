Proxy für Instagram
Verwalten Sie mehrere Instagram-Konten, automatisieren Sie Ihr Wachstum und vermeiden Sie Sperren – mit sicheren, statischen Rechenzentrums-Proxys.
Erstellen Sie Ihren Instagram-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie eine dedizierte IP für ein Instagram-Konto
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Instagram-Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Instagram-Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Instagram-Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie die verfügbaren Standorte für dedizierte Instagram-Proxys
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Ich nutze diesen Service seit über fünf Jahren für meine Data-Scraping-Projekte, und es war ausgezeichnet. Sie bieten rotierende IPs, schnelle Leistung, und im Gegensatz zu vielen anderen Proxies werden sie auf Social-Media-Plattformen nicht blockiert.
Standorte und Bestand
Verfügbarkeit: Ausgezeichnete Proxys, die 3–7 Tage lang ohne Ausfälle stabil bleiben. Geschwindigkeit: Schnell genug für TikTok, Gmail und Anmeldungen bei Krypto-Wallets. Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 und sogar UDP. Globale Abdeckung: USA, Deutschland, Frankreich, Japan und weitere Länder.
Großartige Proxy-Produkte und -Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten: Krypto, PayPal oder Karten
API- und Agent-Zugang
Der Preis ist fair und die Proxys funktionieren einwandfrei. Auch die API lässt sich einfach einrichten. Für diesen Preis eine klare Empfehlung!
Für die Entwicklung von Apps, die IP-Vielfalt erfordern, war FineProxy.ORG ein Verbündeter. Die API-Integration in unsere Systeme verlief nahtlos. Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit waren im Allgemeinen gut, mit gelegentlichen Einbrüchen, die schnell von ihrem Team behoben wurden.
Kann ich einen Proxy für mehrere Konten verwenden?Eine pro Konto
Technisch gesehen ja – wir empfehlen jedoch dringend, pro Instagram-Konto eine statische IP zu verwenden, insbesondere bei sitzungsbasierten Workflows. Die Trennung von Konten nach IP-Adresse minimiert das Risiko übergreifender Signale (gemeinsame Fingerprints, gemischte Cookies) und sorgt für konsistente Anmeldungen, Profilbearbeitungen und Aktionen. Wenn Sie viele Konten verwalten, ordnen Sie diese 1:1 statischen IPs zu und behalten Sie für jedes Profil dauerhaft dieselbe Adresse bei.
Funktionieren diese Proxys mit Instagram-Bots?Ja
Unsere Server-Grade-Proxys lassen sich mit den meisten Automatisierungstools und eigenen Skripten integrieren, darunter Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin und AdsPower. Sie können Proxy-Listen direkt hochladen, per URL abrufen oder unsere REST API nutzen.
Bieten Sie Residential- oder Mobile-Proxys an?Wir verkaufen
Wir verkaufen keine mobilen oder klassischen rotierenden Residential-Proxys. Wir bieten jedoch statische ISP-Proxys (Static-Residential) mit IPv4 an – IP-Adressen, die von Consumer-ISPs angekündigt werden. Diese sind nützlich, wenn Zielplattformen Rechenzentrums-ASNs besonders streng prüfen. Wenn Sie neu in der Automatisierung sind oder weniger Herausforderungen möchten, sind Static-ISP-Proxys eine gute Wahl.
Sind das Shared- oder dedizierte Proxys?Beides
Beide Optionen sind verfügbar. Dedizierte IPs sind ausschließlich Ihnen zugewiesen. Große Pool-Tarife sind geteilt und können gleichzeitig von bis zu 3 Kunden pro IP genutzt werden. Wählen Sie dedizierte IPs für sensible oder langlebige Konten – nutzen Sie Shared-Pools für leichtgewichtige Aufgaben im großen Maßstab.
Kann ich mein Profil aus einem anderen Land registrieren?Ja
Ja. Wählen Sie einen Proxy im gewünschten Land und halten Sie diese IP während des gesamten Ablaufs stabil – Anmeldung, E-Mail-/Telefonverifizierung, erster Login, Profil-Setup. Regionale Konsistenz sorgt dafür, dass die richtige Sprache, Währung und die entsprechenden Risikoprüfungen angezeigt werden.
Wie entsperrt man Instagram Web auf dem Computer?Browser konfigurieren
Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Browsers, geben Sie die Proxy-Adresse und den Port ein, speichern Sie und laden Sie Instagram neu. Sie haben nun unblockierten Zugang zu Instagram — die Website sieht den Standort des Proxys, nicht Ihren. Keine VPN-Software, keine Browser-Erweiterungen nötig. FineProxy-Proxys funktionieren in jedem Browser — Chrome, Firefox, Edge oder Safari — ohne zusätzliche Software.