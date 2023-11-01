NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Unlimited-Proxy

Rechenzentrums- und ISP-Proxys ohne Datenlimit: feste Bandbreiten-Tiers bis zu 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, keine Fair-Use-Einschränkungen.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie für unbegrenzter Bandbreite.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Datacenter-Proxys mit unbegrenztem Traffic in Europa
  • Exportieren Sie meine HTTP-Proxy-Liste als JSON
  • Aktualisieren Sie die erlaubte IP für meinen Proxy-Dienst
  • Prüfen Sie meinen Dienst auf inaktive oder fehlerhafte IPs
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meinen Proxy-Plan
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Traffic nie limitiert

Fantastischer Service. Die Proxys sind kurz nach der Zahlung verfügbar. Viele IPs machen meine Arbeit produktiver. Ich schätze gute Geschwindigkeit und unbegrenzten Verkehr ebenfalls.

Diana DeeInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ich habe beschlossen, FineProxy vor dem Kauf auszuprobieren, und mich für ihre kostenlose 60-minütige Testversion angemeldet. Ich muss sagen, ich war angenehm überrascht! Die Einrichtung war sofort, die Verbindungsgeschwindigkeit ist großartig, und alles funktioniert unglaublich reibungslos. Es ist toll, dass sie einem erlauben, die Proxies vor dem Kauf eines vollständigen Plans gründlich zu testen. Ich werde auf jeden Fall ein Paket für meine Projekte kaufen – dieser Service hat meine Erwartungen übertroffen.

NickDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Zuverlässiger und schneller Proxy-Anbieter mit hervorragender Betriebszeit, starker Sicherheit und einer großen Auswahl an IPs. Hervorragender Kundensupport und einfache Einrichtung machen ihn perfekt für Scraping und Anonymität.

AspasSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich benutze es seit über 5 Jahren und dies sind großartige Proxys für die Arbeit mit Datenscraping/sozialen Netzwerken und anderen Automatisierungsprojekten – schnell rotierende IPs, fast alle Proxys werden im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht blockiert usw. Außerdem ist der Kundensupport ziemlich gut.

synk.pitNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Erfasst FineProxy, wie viel Traffic ich verbrauche?Nein

Nein. FineProxy überwacht keinen dienstbezogenen Traffic-Verbrauch. Es gibt keinen Bandbreiten-Zähler, kein monatliches Gigabyte-Limit und keinen Mechanismus, der Geschwindigkeit oder Session-Anzahl basierend auf dem verbrauchten Datenvolumen drosselt. Der Traffic ist tatsächlich unbegrenzt. Was FineProxy veröffentlicht, sind Bandbreiten-Tiers je Paketgröße und Limits für gleichzeitige Verbindungen — das sind Infrastruktur-Parameter, keine nutzungsbasierten Einschränkungen.

Was passiert, wenn ich das Limit für gleichzeitige Verbindungen erreiche?Temporärer Slow-Modus

Der Dienst wechselt vorübergehend in einen Slow-Mode — eine Verbindung pro IP — für 5 bis 60 Minuten, je nachdem wie oft das Limit in den letzten 24 Stunden überschritten wurde. Nach Ablauf der Frist wird der normale Betrieb automatisch wiederhergestellt. Wenn Ihr Workflow dauerhaft mehr Verbindungen benötigt, können Sie zusätzliche Kapazität für gleichzeitige Verbindungen zu Ihrem Paket hinzukaufen.

Worin unterscheidet sich das von einer Fair-Use-Policy?Feste Infrastrukturlimits

Fair-Use-Policys anderer Anbieter lösen Einschränkungen basierend auf Ihrem Datenverbrauch aus — gedrosselte Geschwindigkeiten, reduzierte Sessions oder Zusatzgebühren nach Überschreitung eines Schwellenwerts. Die Bandbreiten-Tiers und Verbindungslimits von FineProxy stehen ab dem Tag des Kaufs fest und ändern sich nicht mit dem Traffic-Volumen. Es gibt keinen Zustand “Fair Use überschritten”. Verbrauchen Sie 10 TB in einem Monat, bleibt Ihr Bandbreiten-Tier dasselbe wie bei 10 GB.

Welcher Proxy-Typ eignet sich am besten für unbegrenzte Nutzung?Datacenter-Proxys

Rechenzentrums-Proxys bieten die höchsten Bandbreiten-Tiers und das konsistenteste Unlimited-Erlebnis, weil sie auf dedizierter Server-Hardware mit Enterprise-Uplinks laufen. ISP-Proxys von FineProxy beinhalten ebenfalls unbegrenzten Traffic auf derselben Infrastruktur. Residential-Proxys anderer Anbieter sind der Typ, der am ehesten versteckte Fair-Use-Einschränkungen mit sich bringt — sie basieren auf Consumer-Verbindungen, die ungedrosselten Durchsatz in großem Maßstab nicht aufrechterhalten können.

Kann ich mein Bandbreiten-Tier upgraden, ohne zusätzliche IPs zu kaufen?IP-Anzahl skalieren

Der Bandbreiten-Tier ist an die Größe Ihres IP-Pakets gekoppelt – größere Pakete erhalten höhere Bandbreiten-Obergrenzen. Um in einen höheren Tier zu wechseln, skalieren Sie Ihre IP-Anzahl nach oben. Wenn Sie speziell mehr gleichzeitige Verbindungen benötigen, können Sie zusätzliche Verbindungen erwerben, ohne Ihre IP-Anzahl zu ändern.

Leitfaden

Was „Unlimited

6 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

FineProxy bietet bei jedem Proxy-Tarif unbegrenzten Traffic — ob Rechenzentrums-, ISP- oder dedizierte Proxys. Keine Abrechnung pro Gigabyte, keine Bandbreiten-Zähler, kein automatisches Throttling, wenn Sie eine unsichtbare Grenze erreichen. Sie mieten IPs zu einer festen Monatsrate, und die Daten, die darüber fließen, werden weder gezählt, noch gedeckelt, noch gedrosselt. Wenn Sie nach dem besten Unlimited-Proxy-Tarif zum Kauf suchen, ist dieser Unterschied wichtiger als das Wort “unlimited” auf einer Landingpage — denn die meisten Anbieter verwenden dieses Wort anders, als Sie erwarten würden.

Die Fair-Use-Falle

Suchen Sie nach “unlimited proxy”, und nahezu jeder Anbieter in den Top-Ergebnissen wirbt mit unbegrenzter Bandbreite. Lesen Sie deren Nutzungsbedingungen, und es zeigt sich ein ganz anderes Bild.

Ein großer Anbieter begrenzt jeden Proxy auf 100 GB pro Monat — überschreiten Sie diesen Wert, werden Sie stillschweigend auf Pay-as-you-go-Aufschläge umgestellt. Ein anderer reduziert Ihre gleichzeitigen Sessions von 100 auf 10, sobald Sie in einem Abrechnungszeitraum 50 GB Traffic überschreiten. Ein dritter führt progressive Latenz-Strafen ein: 4 Sekunden künstliche Verzögerung nach den ersten 5 GB über Ihrem Soft-Cap, ansteigend auf 13 Sekunden nach 500 GB. Manche Anbieter drosseln Ihre Geschwindigkeit von 300–400 Mbps auf 100 Mbps nach Erreichen eines Schwellenwerts und können Sie bei fortgesetzter “intensiver” Nutzung auf 5 Mbps heruntersetzen.

Diese Richtlinien haben Namen — Fair Usage Policy, Acceptable Use Policy, FUP. Das Muster ist immer dasselbe: “unlimited” auf der Preisseite, Einschränkungen im Kleingedruckten. Die Definition von “übermäßiger Nutzung” variiert je nach Anbieter und ist oft so vage, dass selbst legitime Workloads Strafen auslösen. Wenn Sie Produktkataloge scrapen, Preise über Tausende von Seiten hinweg überwachen oder Automatisierungen betreiben, die Hunderte von Gigabytes pro Monat erzeugen, werden Sie an diese Grenzen stoßen. Das Label “unlimited” wird in dem Moment bedeutungslos, in dem eine Fair-Use-Klausel greift.

Wie FineProxy es anders handhabt

FineProxy überwacht Ihren Traffic-Verbrauch nicht. Es gibt keinen Zähler, der die Gigabytes erfasst, die durch Ihre Proxys fließen. Es gibt keinen Schwellenwert, ab dem Geschwindigkeiten sinken, Sessions eingeschränkt werden oder Sie stillschweigend auf einen volumenbasierten Tarif umgestellt werden. Ein Unlimited-Data-Proxy von FineProxy bedeutet genau das — keine Datenlimits, kein Volumen-Tracking, keine Strafen bei intensiver Nutzung.

Was FineProxy hat, sind zwei Infrastruktur-Parameter, die offen in den Nutzungsbedingungen veröffentlicht sind und dafür sorgen, dass die Performance für alle Kunden im geteilten Netzwerk konsistent bleibt:

Bandbreitenzuweisung pro Service. Jeder Tarif hat einen maximalen Bandbreiten-Tier, der sich nach der Größe Ihres IP-Pakets richtet und in den Nutzungsbedingungen veröffentlicht ist. Ein 300-IP-Paket erhält bis zu 100 Mbps aggregiert. Skalieren Sie auf 3.000 IPs, steigt die Obergrenze auf 500 Mbps. Ab 5.000+ IPs sind es 1,5 Gbps, und Pakete ab 25.000 IPs erhalten bis zu 5 Gbps. Dabei handelt es sich um Bandbreiten-Obergrenzen pro Service, nicht pro IP – Ihr gesamtes Paket teilt sich die Zuweisung. Die Bandbreite wächst mit Ihrer Paketgröße, da größere Pakete proportional mehr Serverkapazität nutzen. Das ist kein Throttling.

Es gibt keinen “Slow Mode” für Geschwindigkeit — Ihr Traffic fließt mit der Rate, die die Verbindung unterstützt, bis zur Tier-Obergrenze. Der Unterschied zu Fair Use: Diese Tiers stehen ab dem Moment fest, in dem Sie den Tarif kaufen. Sie schrumpfen nicht, nachdem Sie eine bestimmte Datenmenge verbraucht haben. An Tag eins und an Tag dreißig ist die Obergrenze identisch.

Limits für gleichzeitige Verbindungen pro Service. Jedes Paket hat außerdem eine maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, veröffentlicht in den Nutzungsbedingungen. Ein 999-IP-Paket erlaubt bis zu 1.500 gleichzeitige Verbindungen. Bei 1.000–4.999 IPs ist es das 3-Fache der IP-Anzahl. Bei 5.000–14.999 IPs das 2-Fache, und ab 15.000 IPs das 1-Fache. Wenn Sie das Limit vorübergehend überschreiten, wechselt der Service für 5–60 Minuten (je nach Häufigkeit) in einen kurzen Slow-Mode (eine Verbindung pro IP) und kehrt danach automatisch zum Normalbetrieb zurück. Das verhindert, dass ein einzelner Client Serverressourcen auf Kosten anderer auslastet. Wenn Ihr Workflow tatsächlich mehr Verbindungen benötigt, können Sie zusätzliche Kapazität erwerben – es handelt sich um einen konfigurierbaren Infrastruktur-Parameter, nicht um eine Bestrafung.

Achten Sie darauf, was in beiden Listen fehlt: jegliche Erwähnung verbrauchter Gigabyte. Die Limits von FineProxy beziehen sich auf Bandbreitengeschwindigkeit und Verbindungsanzahl — also Infrastrukturkapazität, nicht Datenvolumen. Ob Sie 100 GB oder 100 TB pro Monat durch Ihre Proxys leiten, die Konditionen ändern sich nicht. Keine Überschreitungsgebühren, keine progressive Drosselung, keine E-Mail à la “Sie wurden wegen übermäßiger Nutzung geflaggt”.

Warum Flatrate-Preise pro IP echtes Unlimited ermöglichen

Per-Gigabyte-Preise erzeugen einen strukturellen Interessenkonflikt. Je mehr Traffic Sie erzeugen, desto mehr verdient der Anbieter — aber desto mehr Bandbreite muss er auch bereitstellen. Ab einem gewissen Punkt verschwindet die Marge, also wird gedrosselt. Das gesamte Fair-Use-Policy-Konstrukt existiert, um die Wirtschaftlichkeit des Anbieters zu schützen — nicht Ihr Nutzungserlebnis.

FineProxy berechnet pro IP, nicht pro Gigabyte. Die Wirtschaftlichkeit ist eine andere: Sobald die IP auf dem Server provisioniert ist, sind die Grenzkosten für zusätzlichen Traffic minimal. Rechenzentrums-Bandbreite in der Größenordnung, in der FineProxy operiert (über 100.000 eigene IPs, AMD-EPYC-Server, 80 Gbit/s aggregierte Kanäle), kostet nur einen Bruchteil dessen, was Per-GB-Anbieter ihren Kunden berechnen. Es gibt keinerlei finanziellen Anreiz, Sie zu drosseln.

Das ist auch der Grund, warum Rechenzentrums- und ISP-Proxys die natürliche Wahl für wirklich unlimitierte Tarife sind. Residential-Proxys leiten Traffic über Endgeräte von Privatnutzern mit begrenzter Bandbreite — Anbieter können physisch keinen uneingeschränkten Durchsatz im großen Maßstab bieten, weshalb jeder Residential-“Unlimited”-Tarif mit Fair-Use-Policies kommt. Rechenzentrums- und ISP-Proxys laufen auf dedizierter Server-Hardware mit Enterprise-Grade-Uplinks. Die Kapazität ist vorhanden. Die Frage ist nur, ob der Anbieter sie an Sie weitergibt oder hinter einer FUP versteckt.

Welche Aufgaben profitieren von wirklich unlimitiertem Traffic

Großflächiges Scraping. Produktkataloge, Suchergebnisse, Immobilieninserate – Aufgaben, die Hunderte Gigabyte pro Monat erzeugen. Bei einem Pro-GB-Tarif steigen die Kosten unvorhersehbar. Bei FineProxy's Flatrate-Tarif bleiben sie gleich – egal ob Sie 100 GB oder 10 TB abrufen.

Kontinuierliches Monitoring. Preisverfolgung, Ad-Verification, SEO-Ranking-Überwachung – 24/7-Betrieb, der ununterbrochen Traffic erzeugt. Eine Pro-GB-Abrechnung macht kontinuierliches Monitoring zum Budgetproblem. Eine Flatrate macht es planbar.

Medien und Downloads. Streaming-Tests, Downloads großer Dateien, Überprüfung der Content-Delivery. Diese Aufgaben sind von Natur aus bandbreitenintensiv. Ein Proxy, der nach 50 GB drosselt, ist dafür unbrauchbar.

Multi-Account-Management. Jedes Konto benötigt eine eigene IP, und jede IP erzeugt kontinuierlich Traffic. Multiplizieren Sie das mit Hunderten oder Tausenden von Konten, und die Kosten pro GB werden untragbar. Bei einer Abrechnung pro IP mit unbegrenztem Traffic skalieren die Kosten linear mit der Anzahl der Konten – nicht mit der Datenmenge.