FineProxy bietet bei jedem Proxy-Tarif unbegrenzten Traffic — ob Rechenzentrums-, ISP- oder dedizierte Proxys. Keine Abrechnung pro Gigabyte, keine Bandbreiten-Zähler, kein automatisches Throttling, wenn Sie eine unsichtbare Grenze erreichen. Sie mieten IPs zu einer festen Monatsrate, und die Daten, die darüber fließen, werden weder gezählt, noch gedeckelt, noch gedrosselt. Wenn Sie nach dem besten Unlimited-Proxy-Tarif zum Kauf suchen, ist dieser Unterschied wichtiger als das Wort “unlimited” auf einer Landingpage — denn die meisten Anbieter verwenden dieses Wort anders, als Sie erwarten würden.

Die Fair-Use-Falle

Suchen Sie nach “unlimited proxy”, und nahezu jeder Anbieter in den Top-Ergebnissen wirbt mit unbegrenzter Bandbreite. Lesen Sie deren Nutzungsbedingungen, und es zeigt sich ein ganz anderes Bild.

Ein großer Anbieter begrenzt jeden Proxy auf 100 GB pro Monat — überschreiten Sie diesen Wert, werden Sie stillschweigend auf Pay-as-you-go-Aufschläge umgestellt. Ein anderer reduziert Ihre gleichzeitigen Sessions von 100 auf 10, sobald Sie in einem Abrechnungszeitraum 50 GB Traffic überschreiten. Ein dritter führt progressive Latenz-Strafen ein: 4 Sekunden künstliche Verzögerung nach den ersten 5 GB über Ihrem Soft-Cap, ansteigend auf 13 Sekunden nach 500 GB. Manche Anbieter drosseln Ihre Geschwindigkeit von 300–400 Mbps auf 100 Mbps nach Erreichen eines Schwellenwerts und können Sie bei fortgesetzter “intensiver” Nutzung auf 5 Mbps heruntersetzen.

Diese Richtlinien haben Namen — Fair Usage Policy, Acceptable Use Policy, FUP. Das Muster ist immer dasselbe: “unlimited” auf der Preisseite, Einschränkungen im Kleingedruckten. Die Definition von “übermäßiger Nutzung” variiert je nach Anbieter und ist oft so vage, dass selbst legitime Workloads Strafen auslösen. Wenn Sie Produktkataloge scrapen, Preise über Tausende von Seiten hinweg überwachen oder Automatisierungen betreiben, die Hunderte von Gigabytes pro Monat erzeugen, werden Sie an diese Grenzen stoßen. Das Label “unlimited” wird in dem Moment bedeutungslos, in dem eine Fair-Use-Klausel greift.

Wie FineProxy es anders handhabt

FineProxy überwacht Ihren Traffic-Verbrauch nicht. Es gibt keinen Zähler, der die Gigabytes erfasst, die durch Ihre Proxys fließen. Es gibt keinen Schwellenwert, ab dem Geschwindigkeiten sinken, Sessions eingeschränkt werden oder Sie stillschweigend auf einen volumenbasierten Tarif umgestellt werden. Ein Unlimited-Data-Proxy von FineProxy bedeutet genau das — keine Datenlimits, kein Volumen-Tracking, keine Strafen bei intensiver Nutzung.

Was FineProxy hat, sind zwei Infrastruktur-Parameter, die offen in den Nutzungsbedingungen veröffentlicht sind und dafür sorgen, dass die Performance für alle Kunden im geteilten Netzwerk konsistent bleibt:

Bandbreitenzuweisung pro Service. Jeder Tarif hat einen maximalen Bandbreiten-Tier, der sich nach der Größe Ihres IP-Pakets richtet und in den Nutzungsbedingungen veröffentlicht ist. Ein 300-IP-Paket erhält bis zu 100 Mbps aggregiert. Skalieren Sie auf 3.000 IPs, steigt die Obergrenze auf 500 Mbps. Ab 5.000+ IPs sind es 1,5 Gbps, und Pakete ab 25.000 IPs erhalten bis zu 5 Gbps. Dabei handelt es sich um Bandbreiten-Obergrenzen pro Service, nicht pro IP – Ihr gesamtes Paket teilt sich die Zuweisung. Die Bandbreite wächst mit Ihrer Paketgröße, da größere Pakete proportional mehr Serverkapazität nutzen. Das ist kein Throttling.

Es gibt keinen “Slow Mode” für Geschwindigkeit — Ihr Traffic fließt mit der Rate, die die Verbindung unterstützt, bis zur Tier-Obergrenze. Der Unterschied zu Fair Use: Diese Tiers stehen ab dem Moment fest, in dem Sie den Tarif kaufen. Sie schrumpfen nicht, nachdem Sie eine bestimmte Datenmenge verbraucht haben. An Tag eins und an Tag dreißig ist die Obergrenze identisch.

Limits für gleichzeitige Verbindungen pro Service. Jedes Paket hat außerdem eine maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, veröffentlicht in den Nutzungsbedingungen. Ein 999-IP-Paket erlaubt bis zu 1.500 gleichzeitige Verbindungen. Bei 1.000–4.999 IPs ist es das 3-Fache der IP-Anzahl. Bei 5.000–14.999 IPs das 2-Fache, und ab 15.000 IPs das 1-Fache. Wenn Sie das Limit vorübergehend überschreiten, wechselt der Service für 5–60 Minuten (je nach Häufigkeit) in einen kurzen Slow-Mode (eine Verbindung pro IP) und kehrt danach automatisch zum Normalbetrieb zurück. Das verhindert, dass ein einzelner Client Serverressourcen auf Kosten anderer auslastet. Wenn Ihr Workflow tatsächlich mehr Verbindungen benötigt, können Sie zusätzliche Kapazität erwerben – es handelt sich um einen konfigurierbaren Infrastruktur-Parameter, nicht um eine Bestrafung.

Achten Sie darauf, was in beiden Listen fehlt: jegliche Erwähnung verbrauchter Gigabyte. Die Limits von FineProxy beziehen sich auf Bandbreitengeschwindigkeit und Verbindungsanzahl — also Infrastrukturkapazität, nicht Datenvolumen. Ob Sie 100 GB oder 100 TB pro Monat durch Ihre Proxys leiten, die Konditionen ändern sich nicht. Keine Überschreitungsgebühren, keine progressive Drosselung, keine E-Mail à la “Sie wurden wegen übermäßiger Nutzung geflaggt”.

Warum Flatrate-Preise pro IP echtes Unlimited ermöglichen

Per-Gigabyte-Preise erzeugen einen strukturellen Interessenkonflikt. Je mehr Traffic Sie erzeugen, desto mehr verdient der Anbieter — aber desto mehr Bandbreite muss er auch bereitstellen. Ab einem gewissen Punkt verschwindet die Marge, also wird gedrosselt. Das gesamte Fair-Use-Policy-Konstrukt existiert, um die Wirtschaftlichkeit des Anbieters zu schützen — nicht Ihr Nutzungserlebnis.

FineProxy berechnet pro IP, nicht pro Gigabyte. Die Wirtschaftlichkeit ist eine andere: Sobald die IP auf dem Server provisioniert ist, sind die Grenzkosten für zusätzlichen Traffic minimal. Rechenzentrums-Bandbreite in der Größenordnung, in der FineProxy operiert (über 100.000 eigene IPs, AMD-EPYC-Server, 80 Gbit/s aggregierte Kanäle), kostet nur einen Bruchteil dessen, was Per-GB-Anbieter ihren Kunden berechnen. Es gibt keinerlei finanziellen Anreiz, Sie zu drosseln.

Das ist auch der Grund, warum Rechenzentrums- und ISP-Proxys die natürliche Wahl für wirklich unlimitierte Tarife sind. Residential-Proxys leiten Traffic über Endgeräte von Privatnutzern mit begrenzter Bandbreite — Anbieter können physisch keinen uneingeschränkten Durchsatz im großen Maßstab bieten, weshalb jeder Residential-“Unlimited”-Tarif mit Fair-Use-Policies kommt. Rechenzentrums- und ISP-Proxys laufen auf dedizierter Server-Hardware mit Enterprise-Grade-Uplinks. Die Kapazität ist vorhanden. Die Frage ist nur, ob der Anbieter sie an Sie weitergibt oder hinter einer FUP versteckt.

Welche Aufgaben profitieren von wirklich unlimitiertem Traffic

Großflächiges Scraping. Produktkataloge, Suchergebnisse, Immobilieninserate – Aufgaben, die Hunderte Gigabyte pro Monat erzeugen. Bei einem Pro-GB-Tarif steigen die Kosten unvorhersehbar. Bei FineProxy's Flatrate-Tarif bleiben sie gleich – egal ob Sie 100 GB oder 10 TB abrufen.

Kontinuierliches Monitoring. Preisverfolgung, Ad-Verification, SEO-Ranking-Überwachung – 24/7-Betrieb, der ununterbrochen Traffic erzeugt. Eine Pro-GB-Abrechnung macht kontinuierliches Monitoring zum Budgetproblem. Eine Flatrate macht es planbar.

Medien und Downloads. Streaming-Tests, Downloads großer Dateien, Überprüfung der Content-Delivery. Diese Aufgaben sind von Natur aus bandbreitenintensiv. Ein Proxy, der nach 50 GB drosselt, ist dafür unbrauchbar.