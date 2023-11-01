FineProxy menyertakan traffic unlimited di setiap paket proxy — datacenter, ISP, dan dedicated. Tidak ada tagihan per-gigabyte, tidak ada pengukur bandwidth, tidak ada throttling otomatis saat Anda mencapai batas tak terlihat. Anda menyewa IP dengan tarif bulanan tetap, dan data yang mengalir melaluinya tidak dihitung, tidak dibatasi, dan tidak diperlambat. Saat Anda mencari paket proxy unlimited terbaik untuk dibeli, perbedaan ini lebih penting daripada kata “unlimited” di halaman landing, karena sebagian besar provider menggunakan kata itu secara berbeda dari yang Anda harapkan.

Jebakan «fair use»

Cari "+unlimited proxy"+dan hampir setiap provider di hasil teratas mengklaim bandwidth unlimited. Baca ketentuan layanan mereka, dan gambaran yang berbeda akan muncul.

Satu provider besar membatasi setiap proxy pada 100 GB per bulan — melebihi itu, mereka diam-diam mengalihkan Anda ke tarif overage pay-as-you-go. Provider lain mengurangi concurrent session Anda dari 100 menjadi 10 setelah melewati 50 GB traffic dalam satu siklus penagihan. Provider ketiga menerapkan penalti latensi progresif: delay buatan 4 detik setelah 5 GB pertama di atas soft cap Anda, meningkat hingga 13 detik setelah 500 GB. Beberapa provider memangkas kecepatan Anda dari 300-400 Mbps menjadi 100 Mbps setelah melewati ambang batas, dan bisa menurunkannya hingga 5 Mbps jika penggunaan “berat” berlanjut.

Kebijakan-kebijakan ini memiliki nama — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Polanya sama: "+unlimited"+di halaman harga, pembatasan di cetakan kecil. Definisi "+penggunaan berlebihan"+bervariasi per provider dan sering kali cukup kabur sehingga workload yang sah pun terkena penalti. Jika Anda melakukan scraping katalog produk, memantau harga di ribuan halaman, atau menjalankan otomasi yang menghasilkan ratusan gigabyte per bulan, Anda akan menyentuh batas ini. Label "+unlimited"+menjadi tidak berarti begitu klausul fair use diaktifkan.

Bagaimana FineProxy menanganinya secara berbeda

FineProxy tidak memantau konsumsi traffic Anda. Tidak ada meter yang melacak berapa gigabyte yang melewati proxy Anda. Tidak ada ambang batas di mana kecepatan turun, session dibatasi, atau Anda diam-diam dipindahkan ke paket billing berbasis kuota. Proxy unlimited data dari FineProxy berarti persis seperti itu — tanpa batas data, tanpa pelacakan volume, tanpa penalti untuk penggunaan berat.

Yang dimiliki FineProxy adalah dua parameter infrastruktur, dipublikasikan secara terbuka dalam ketentuan layanan, yang dirancang untuk menjaga performa tetap konsisten bagi semua klien di jaringan bersama:

Alokasi bandwidth per layanan. Setiap paket memiliki tier bandwidth maksimum berdasarkan ukuran paket IP Anda, yang dipublikasikan di ketentuan layanan. Paket 300-IP mendapatkan hingga 100 Mbps secara agregat. Naikkan ke 3.000 IP dan batas maksimum naik menjadi 500 Mbps. Pada 5.000+ IP batasnya 1,5 Gbps, dan paket di atas 25.000 IP mendapatkan hingga 5 Gbps. Ini adalah batas bandwidth per layanan, bukan per IP — seluruh paket Anda berbagi alokasi tersebut. Bandwidth tumbuh seiring ukuran paket karena paket yang lebih besar berjalan pada kapasitas server yang proporsional lebih besar. Ini bukan throttling.

Tidak ada “slow mode” untuk kecepatan — traffic Anda mengalir pada kecepatan yang didukung koneksi, hingga batas tier maksimum. Perbedaan dari fair use: tier ini sudah ditetapkan sejak Anda membeli paket. Tier tidak menyusut setelah Anda menggunakan sejumlah data tertentu. Di hari pertama maupun hari ke-30, batas maksimumnya tetap sama.

Batas koneksi bersamaan per layanan. Setiap paket juga memiliki jumlah maksimum koneksi simultan, yang dipublikasikan di ketentuan layanan. Paket 999-IP memungkinkan hingga 1.500 koneksi bersamaan. Pada 1.000-4.999 IP, batasnya 3× jumlah IP. Pada 5.000-14.999 IP batasnya 2×, dan di atas 15.000 IP batasnya 1×. Jika Anda untuk sementara melampaui batas, layanan memasuki slow mode singkat (satu koneksi per IP) selama 5-60 menit tergantung frekuensinya, lalu otomatis kembali normal. Ini mencegah satu klien menghabiskan resource server dengan mengorbankan klien lain. Jika workflow Anda benar-benar membutuhkan lebih banyak koneksi, Anda dapat membeli kapasitas tambahan — ini adalah parameter infrastruktur yang dapat dikonfigurasi, bukan hukuman.

Perhatikan apa yang tidak ada di kedua daftar tersebut: penyebutan gigabyte yang dikonsumsi. Batasan FineProxy adalah soal kecepatan bandwidth dan jumlah koneksi — kapasitas infrastruktur, bukan volume data. Dorong 100 GB atau 100 TB melalui proxy Anda dalam sebulan, ketentuannya tidak berubah. Tidak ada biaya overage, tidak ada perlambatan progresif, tidak ada email “Anda telah ditandai karena penggunaan berlebihan”.

Mengapa harga flat-rate per-IP membuat unlimited benar-benar nyata

Harga per-gigabyte menciptakan konflik struktural. Semakin banyak traffic yang Anda dorong, semakin besar pendapatan provider — namun semakin besar pula bandwidth yang harus mereka sediakan. Pada titik tertentu, margin menghilang, dan mereka mulai melakukan throttle. Seluruh kerangka kebijakan fair use ada untuk melindungi ekonomi provider, bukan pengalaman klien.

FineProxy mengenakan biaya per IP, bukan per gigabyte. Model ekonominya berbeda: begitu IP disediakan di server, biaya marginal untuk traffic tambahan sangat minimal. Bandwidth datacenter pada skala operasi FineProxy (100.000+ IP milik sendiri, server AMD EPYC, channel agregat 80 Gbps) harganya hanya sebagian kecil dari yang dikenakan provider per-GB kepada klien mereka. Tidak ada insentif finansial untuk memperlambat Anda.

Inilah juga mengapa proxy datacenter dan ISP adalah pilihan yang paling cocok untuk paket yang benar-benar unlimited. Proxy residential dialirkan melalui perangkat konsumen dengan bandwidth terbatas — provider secara fisik tidak dapat menawarkan throughput tanpa batas dalam skala besar, itulah mengapa setiap paket “unlimited” residential selalu disertai kebijakan fair use. Proxy datacenter dan ISP berjalan di hardware server khusus dengan uplink kelas enterprise. Kapasitasnya tersedia. Pertanyaannya adalah apakah provider meneruskannya kepada Anda atau membatasinya di balik FUP.

Tugas apa saja yang diuntungkan dari traffic benar-benar tanpa batas

Scraping skala besar. Katalog produk, hasil pencarian, listing properti — tugas yang menghasilkan ratusan gigabyte per bulan. Dengan paket per-GB, biaya naik secara tidak terduga. Dengan paket flat-rate FineProxy, biaya tetap sama baik Anda menarik 100 GB maupun 10 TB.

Monitoring berkelanjutan. Pelacakan harga, ad verification, SEO rank monitoring — operasi 24/7 yang tidak pernah berhenti menghasilkan traffic. Harga per-GB menjadikan monitoring berkelanjutan sebagai masalah anggaran. Flat-rate menjadikannya dapat diprediksi.

Media dan unduhan. Pengujian streaming, unduhan file besar, verifikasi content delivery. Tugas-tugas ini pada dasarnya membutuhkan bandwidth besar. Proxy yang melakukan throttle setelah 50 GB tidak berguna untuk keperluan ini.