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Proxy Unlimited

Proxy datacenter dan ISP tanpa batasan data: tier bandwidth tetap hingga 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, tanpa penalti fair use.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun untuk bandwidth tak terbatas.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 proxy pusat data dengan data tak terbatas di Eropa
  • Ekspor daftar proxy HTTP sebagai JSON
  • Perbarui IP yang diizinkan untuk layanan proxy
  • Periksa layanan untuk IP yang tidak aktif atau bermasalah
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk paket proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan yang luar biasa. Proxy tersedia dalam waktu singkat setelah pembayaran. Memiliki banyak IP`s membuat pekerjaan saya lebih produktif. Saya menghargai kecepatan yang baik dan lalu lintas tak terbatas juga.

Diana DeePlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Saya memutuskan untuk mencoba FineProxy sebelum membeli dan mendaftar untuk uji coba 60 menit gratis mereka. Saya harus mengatakan, saya terkejut dengan senang hati! pengaturan itu instan, kecepatan koneksi sangat baik, dan semuanya bekerja sangat lancar. — Luar biasa bahwa mereka membiarkan Anda menguji proxy secara menyeluruh sebelum membeli rencana lengkap. Pasti akan membeli paket untuk proyek saya — layanan ini melebihi harapan saya.

NickDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pemasok proxy yang handal dan cepat dengan waktu aktif yang sangat baik, keamanan yang kuat, dan berbagai IP. Dukungan pelanggan yang baik dan pengaturan yang mudah membuatnya sempurna untuk mengikis, anonimitas

AspasSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Menjalankan akun

Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya bekerja dengan FineProxy selama beberapa bulan. Proxy bagus. Saya telah membeli untuk jejaring sosial untuk waktu yang lama. Jika ada pertanyaan, jawaban datang sangat cepat. Kondisi sangat fleksibel, Anda selalu dapat bernegosiasi. Secara umum, kesan yang paling positif. sangat merekomendasikan.

Oleg BarPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah FineProxy melacak berapa banyak traffic yang saya gunakan?Tidak

Tidak. FineProxy tidak memantau konsumsi traffic per layanan. Tidak ada bandwidth meter, tidak ada batas gigabyte bulanan, dan tidak ada mekanisme yang menurunkan kecepatan atau jumlah session berdasarkan volume data yang digunakan. Traffic benar-benar unlimited. Yang dipublikasikan FineProxy adalah tier bandwidth per ukuran layanan dan batas koneksi bersamaan — ini adalah parameter infrastruktur, bukan penalti berbasis penggunaan.

Apa yang terjadi jika saya mencapai batas koneksi bersamaan?Layanan akan sementara

Layanan akan sementara masuk ke slow mode — satu koneksi per IP — selama 5 hingga 60 menit, tergantung seberapa sering batas tersebut terlampaui dalam 24 jam terakhir. Setelah periode tersebut berakhir, operasi normal dilanjutkan secara otomatis. Jika workflow Anda secara konsisten membutuhkan lebih banyak koneksi, Anda dapat membeli kapasitas koneksi bersamaan tambahan untuk paket Anda.

Apa bedanya dengan kebijakan fair use?Kebijakan fair use

Kebijakan fair use di provider lain memicu penalti berdasarkan seberapa banyak data yang telah Anda konsumsi — kecepatan di-throttle, session dikurangi, atau biaya overage setelah melewati ambang batas. Tier bandwidth dan batas koneksi FineProxy sudah ditetapkan sejak hari Anda membeli paket dan tidak berubah berdasarkan volume traffic. Tidak ada kondisi “fair use terlampaui”. Dorong 10 TB dalam sebulan dan tier bandwidth Anda tetap sama seperti saat Anda mendorong 10 GB.

Tipe proxy mana yang terbaik untuk penggunaan unlimited?Proxy datacenter

Proxy datacenter memberikan tier bandwidth tertinggi dan pengalaman unlimited paling konsisten karena berjalan di hardware server dedicated dengan uplink kelas enterprise. Proxy ISP dari FineProxy juga menyertakan traffic unlimited pada infrastruktur yang sama. Proxy residential dari provider lain adalah tipe yang paling mungkin memiliki pembatasan fair use tersembunyi — karena bergantung pada koneksi consumer-grade yang tidak mampu mempertahankan throughput tanpa batas dalam skala besar.

Bisakah saya mengupgrade tier bandwidth tanpa membeli IP tambahan?Tier bandwidth dikaitkan

Tier bandwidth dikaitkan dengan ukuran paket IP Anda — paket yang lebih besar mendapatkan batas bandwidth yang lebih tinggi. Untuk naik ke tier yang lebih tinggi, tingkatkan jumlah IP Anda. Khusus untuk koneksi bersamaan, Anda dapat membeli koneksi tambahan tanpa mengubah jumlah IP Anda.

Panduan

Apa Arti Sebenarnya dari "+Unlimited"+— dan Mengapa Sebagian Besar Provider Tidak Serius Mengatakannya

6 mnt bacaTim jaringan FineProxy

FineProxy menyertakan traffic unlimited di setiap paket proxy — datacenter, ISP, dan dedicated. Tidak ada tagihan per-gigabyte, tidak ada pengukur bandwidth, tidak ada throttling otomatis saat Anda mencapai batas tak terlihat. Anda menyewa IP dengan tarif bulanan tetap, dan data yang mengalir melaluinya tidak dihitung, tidak dibatasi, dan tidak diperlambat. Saat Anda mencari paket proxy unlimited terbaik untuk dibeli, perbedaan ini lebih penting daripada kata “unlimited” di halaman landing, karena sebagian besar provider menggunakan kata itu secara berbeda dari yang Anda harapkan.

Jebakan «fair use»

Cari "+unlimited proxy"+dan hampir setiap provider di hasil teratas mengklaim bandwidth unlimited. Baca ketentuan layanan mereka, dan gambaran yang berbeda akan muncul.

Satu provider besar membatasi setiap proxy pada 100 GB per bulan — melebihi itu, mereka diam-diam mengalihkan Anda ke tarif overage pay-as-you-go. Provider lain mengurangi concurrent session Anda dari 100 menjadi 10 setelah melewati 50 GB traffic dalam satu siklus penagihan. Provider ketiga menerapkan penalti latensi progresif: delay buatan 4 detik setelah 5 GB pertama di atas soft cap Anda, meningkat hingga 13 detik setelah 500 GB. Beberapa provider memangkas kecepatan Anda dari 300-400 Mbps menjadi 100 Mbps setelah melewati ambang batas, dan bisa menurunkannya hingga 5 Mbps jika penggunaan “berat” berlanjut.

Kebijakan-kebijakan ini memiliki nama — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Polanya sama: "+unlimited"+di halaman harga, pembatasan di cetakan kecil. Definisi "+penggunaan berlebihan"+bervariasi per provider dan sering kali cukup kabur sehingga workload yang sah pun terkena penalti. Jika Anda melakukan scraping katalog produk, memantau harga di ribuan halaman, atau menjalankan otomasi yang menghasilkan ratusan gigabyte per bulan, Anda akan menyentuh batas ini. Label "+unlimited"+menjadi tidak berarti begitu klausul fair use diaktifkan.

Bagaimana FineProxy menanganinya secara berbeda

FineProxy tidak memantau konsumsi traffic Anda. Tidak ada meter yang melacak berapa gigabyte yang melewati proxy Anda. Tidak ada ambang batas di mana kecepatan turun, session dibatasi, atau Anda diam-diam dipindahkan ke paket billing berbasis kuota. Proxy unlimited data dari FineProxy berarti persis seperti itu — tanpa batas data, tanpa pelacakan volume, tanpa penalti untuk penggunaan berat.

Yang dimiliki FineProxy adalah dua parameter infrastruktur, dipublikasikan secara terbuka dalam ketentuan layanan, yang dirancang untuk menjaga performa tetap konsisten bagi semua klien di jaringan bersama:

Alokasi bandwidth per layanan. Setiap paket memiliki tier bandwidth maksimum berdasarkan ukuran paket IP Anda, yang dipublikasikan di ketentuan layanan. Paket 300-IP mendapatkan hingga 100 Mbps secara agregat. Naikkan ke 3.000 IP dan batas maksimum naik menjadi 500 Mbps. Pada 5.000+ IP batasnya 1,5 Gbps, dan paket di atas 25.000 IP mendapatkan hingga 5 Gbps. Ini adalah batas bandwidth per layanan, bukan per IP — seluruh paket Anda berbagi alokasi tersebut. Bandwidth tumbuh seiring ukuran paket karena paket yang lebih besar berjalan pada kapasitas server yang proporsional lebih besar. Ini bukan throttling.

Tidak ada “slow mode” untuk kecepatan — traffic Anda mengalir pada kecepatan yang didukung koneksi, hingga batas tier maksimum. Perbedaan dari fair use: tier ini sudah ditetapkan sejak Anda membeli paket. Tier tidak menyusut setelah Anda menggunakan sejumlah data tertentu. Di hari pertama maupun hari ke-30, batas maksimumnya tetap sama.

Batas koneksi bersamaan per layanan. Setiap paket juga memiliki jumlah maksimum koneksi simultan, yang dipublikasikan di ketentuan layanan. Paket 999-IP memungkinkan hingga 1.500 koneksi bersamaan. Pada 1.000-4.999 IP, batasnya 3× jumlah IP. Pada 5.000-14.999 IP batasnya 2×, dan di atas 15.000 IP batasnya 1×. Jika Anda untuk sementara melampaui batas, layanan memasuki slow mode singkat (satu koneksi per IP) selama 5-60 menit tergantung frekuensinya, lalu otomatis kembali normal. Ini mencegah satu klien menghabiskan resource server dengan mengorbankan klien lain. Jika workflow Anda benar-benar membutuhkan lebih banyak koneksi, Anda dapat membeli kapasitas tambahan — ini adalah parameter infrastruktur yang dapat dikonfigurasi, bukan hukuman.

Perhatikan apa yang tidak ada di kedua daftar tersebut: penyebutan gigabyte yang dikonsumsi. Batasan FineProxy adalah soal kecepatan bandwidth dan jumlah koneksi — kapasitas infrastruktur, bukan volume data. Dorong 100 GB atau 100 TB melalui proxy Anda dalam sebulan, ketentuannya tidak berubah. Tidak ada biaya overage, tidak ada perlambatan progresif, tidak ada email “Anda telah ditandai karena penggunaan berlebihan”.

Mengapa harga flat-rate per-IP membuat unlimited benar-benar nyata

Harga per-gigabyte menciptakan konflik struktural. Semakin banyak traffic yang Anda dorong, semakin besar pendapatan provider — namun semakin besar pula bandwidth yang harus mereka sediakan. Pada titik tertentu, margin menghilang, dan mereka mulai melakukan throttle. Seluruh kerangka kebijakan fair use ada untuk melindungi ekonomi provider, bukan pengalaman klien.

FineProxy mengenakan biaya per IP, bukan per gigabyte. Model ekonominya berbeda: begitu IP disediakan di server, biaya marginal untuk traffic tambahan sangat minimal. Bandwidth datacenter pada skala operasi FineProxy (100.000+ IP milik sendiri, server AMD EPYC, channel agregat 80 Gbps) harganya hanya sebagian kecil dari yang dikenakan provider per-GB kepada klien mereka. Tidak ada insentif finansial untuk memperlambat Anda.

Inilah juga mengapa proxy datacenter dan ISP adalah pilihan yang paling cocok untuk paket yang benar-benar unlimited. Proxy residential dialirkan melalui perangkat konsumen dengan bandwidth terbatas — provider secara fisik tidak dapat menawarkan throughput tanpa batas dalam skala besar, itulah mengapa setiap paket “unlimited” residential selalu disertai kebijakan fair use. Proxy datacenter dan ISP berjalan di hardware server khusus dengan uplink kelas enterprise. Kapasitasnya tersedia. Pertanyaannya adalah apakah provider meneruskannya kepada Anda atau membatasinya di balik FUP.

Tugas apa saja yang diuntungkan dari traffic benar-benar tanpa batas

Scraping skala besar. Katalog produk, hasil pencarian, listing properti — tugas yang menghasilkan ratusan gigabyte per bulan. Dengan paket per-GB, biaya naik secara tidak terduga. Dengan paket flat-rate FineProxy, biaya tetap sama baik Anda menarik 100 GB maupun 10 TB.

Monitoring berkelanjutan. Pelacakan harga, ad verification, SEO rank monitoring — operasi 24/7 yang tidak pernah berhenti menghasilkan traffic. Harga per-GB menjadikan monitoring berkelanjutan sebagai masalah anggaran. Flat-rate menjadikannya dapat diprediksi.

Media dan unduhan. Pengujian streaming, unduhan file besar, verifikasi content delivery. Tugas-tugas ini pada dasarnya membutuhkan bandwidth besar. Proxy yang melakukan throttle setelah 50 GB tidak berguna untuk keperluan ini.

Manajemen multi-akun. Setiap akun membutuhkan IP-nya sendiri, dan setiap IP menghasilkan traffic secara terus-menerus. Kalikan dengan ratusan atau ribuan akun, dan biaya per-GB menjadi sangat mahal. Harga per-IP dengan traffic unlimited berskala linear sesuai jumlah akun, bukan jumlah data.