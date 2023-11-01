Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
48 online·Butuh lebih banyak? →
47.91.104.88:3128
Unduh semua 48 proxy Asia sebagai satu berkas
···
Format cuplikan mengikuti pilihan Anda di Salin cepat.
|IP : Port ▾
|Skor ▾
|Protokol
|Anonimitas
|Kota
|Kecepatan ▾
|Waktu aktif ▾
|Pemeriksaan terakhir ▾
|Tindakan
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|Elite
|Seluruh dunia
500 Mbps
99.97%
|Baru saja
47.91.104.88:3128Alibaba (US) Technology· 498 ms
|74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|United Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasElite
KotaUnited Arab Emirates · Dubai
Kecepatan3.61 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
8.213.151.128:3128Alibaba (US) Technology· 759 ms
|56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|South Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasElite
KotaSouth Korea · Seoul
Kecepatan2.37 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
113.204.79.230:9091CHINA UNICOM China169· 914 ms
|54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|China
1.97 Mbps
99.9%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasElite
KotaChina
Kecepatan1.97 Mbps
Waktu aktif99.9%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
61.158.175.38:9002CHINA UNICOM China169· 1612 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|China
1.12 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasElite
KotaChina
Kecepatan1.12 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
103.65.237.92:5678PT Berkah Solusi· 1614 ms
|38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Indonesia
1.11 Mbps
96.8%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasElite
KotaIndonesia
Kecepatan1.11 Mbps
Waktu aktif96.8%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
117.236.124.166:3128National Internet Backbone· 492 ms
|33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|India
3.66 Mbps
85.5%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasTransparan
KotaIndia
Kecepatan3.66 Mbps
Waktu aktif85.5%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
153.0.171.163:8085CHINA UNICOM China169· 6730 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|China
267 Kbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasElite
KotaChina
Kecepatan267 Kbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
129.226.93.232:80Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Singapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasTransparan
KotaSingapore · Singapore
Kecepatan3.32 Mbps
Waktu aktif97.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
97.74.87.226:80GoDaddy.com, LLC· 599 ms
|26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Singapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaSingapore · Singapore
Kecepatan3.00 Mbps
Waktu aktif87.2%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.246:80Cloudflare London, LLC· 1422 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.27 Mbps
Waktu aktif99.9%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.96:80Cloudflare London, LLC· 1411 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.28 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.35:80Cloudflare London, LLC· 1447 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.24 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.211:80Cloudflare London, LLC· 1436 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.25 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.67:80Cloudflare London, LLC· 1281 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.41 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.41:80Cloudflare London, LLC· 1216 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.48 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
115.127.31.66:8080BRACNet Limited· 1143 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Bangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasTransparan
KotaBangladesh · Dhaka
Kecepatan1.57 Mbps
Waktu aktif99.7%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.210:80Cloudflare London, LLC· 1245 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.45 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.107:80Cloudflare London, LLC· 1453 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.24 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.97:80Cloudflare London, LLC· 1301 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.38 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
181.214.1.84:80Cloudflare London, LLC· 1286 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|United Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaUnited Arab Emirates
Kecepatan1.40 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.184:80Cloudflare London, LLC· 1277 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.41 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.103:80Cloudflare London, LLC· 1325 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.36 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.149:80Cloudflare London, LLC· 1348 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.33 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.158:80Cloudflare London, LLC· 1345 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.34 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.94:80Cloudflare London, LLC· 1347 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.34 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.136:80Cloudflare London, LLC· 1339 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.34 Mbps
Waktu aktif99.7%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.134:80Cloudflare London, LLC· 1288 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.40 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.242:80Cloudflare London, LLC· 1267 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.42 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.251:80Cloudflare London, LLC· 1285 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.40 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
183.110.216.159:8090Korea Telecom· 687 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Anonim
|South Korea
2.62 Mbps
31.2%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasAnonim
KotaSouth Korea
Kecepatan2.62 Mbps
Waktu aktif31.2%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.220:80Cloudflare London, LLC· 1785 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.01 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.31:80Cloudflare London, LLC· 1531 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.18 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.36:80Cloudflare London, LLC· 1573 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.14 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.92:80Cloudflare London, LLC· 1618 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.11 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.56:80Cloudflare London, LLC· 1616 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.11 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.93:80Cloudflare London, LLC· 1611 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.12 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.217:80Cloudflare London, LLC· 1577 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.14 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.90:80Cloudflare London, LLC· 1583 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.14 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.57:80Cloudflare London, LLC· 1652 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.09 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.126:80Cloudflare London, LLC· 1648 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.09 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.76:80Cloudflare London, LLC· 1618 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.11 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.228:80Cloudflare London, LLC· 1544 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan1.17 Mbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
31.43.179.132:80Cloudflare London, LLC· 2052 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Kazakhstan
877 Kbps
100.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaKazakhstan
Kecepatan877 Kbps
Waktu aktif100.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
8.210.93.183:8213Alibaba (US) Technology· 1593 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Hong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasTransparan
KotaHong Kong · Hong Kong
Kecepatan1.13 Mbps
Waktu aktif82.5%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
128.199.202.122:8080DigitalOcean, LLC· 1345 ms
|12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Singapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimitasTransparan
KotaSingapore · Singapore
Kecepatan1.34 Mbps
Waktu aktif46.8%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
220.158.232.118:1080ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms
|9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Cambodia
842 Kbps
53.4%
|1 jam lalu
ProtokolSOCKS5
AnonimitasTransparan
KotaCambodia
Kecepatan842 Kbps
Waktu aktif53.4%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
141.147.146.174:1080Oracle Corporation· 1839 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Japan · Osaka
979 Kbps
17.3%
|1 jam lalu
ProtokolSOCKS5
AnonimitasTransparan
KotaJapan · Osaka
Kecepatan979 Kbps
Waktu aktif17.3%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
36.89.212.252:8080PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms
|2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparan
|Indonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
|1 jam lalu
ProtokolHTTP
AnonimitasTransparan
KotaIndonesia · Central Jakarta
Kecepatan352 Kbps
Waktu aktif10.0%
Pemeriksaan terakhir1 jam lalu
|Tidak ada proxy yang sesuai dengan filter ini.
Menampilkan 15 dari 48