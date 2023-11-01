NEW! |One API call, clean data back. No scrapers needed.Get 10,000 Free Tokens →

Asia Proxy

Reliable static Asia IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in Asia and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my Asian proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

Uptime: Excellent proxies staying stable for 3–7 days without drops Speed: Fast enough for TikTok, Gmail, and crypto wallet logins Protocols Supported: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, and even UDP Global Coverage: U.S., Germany, France, Japan, and more

esta bazaarSaasHub, Last yearSource

What impressed me most was the variety of locations available. I needed specific European IPs for a localized project, and FineProxy had exactly what I was looking for. The IPs aren’t flagged as ‘high risk’ by the sites I frequent, which is a major plus. I’ll definitely be renewing my subscription next month.

Bode HughDieg, This yearSource

Speed under load

The Internet works quickly with this proxy server, it’s all right, browser pages are loaded well. I’m very glad that I found your server. Also it’s nice that any of my questions will always be answered.

Andrew CombersFineProxy internal platformSource

Customer for years and fine have been the best proxies and service, always helpful with any issues and provides fast responses.

Anon SuperVIPTrustpilot, 2+ years agoSource

Traffic never metered

While other providers charge per GB or even per request, these guys stay true to their mission and offer reasonably priced datacenter proxies with unlimited bandwidth. Looked all over the internet for a service like this and quite glad I found them.

bhwowsersNorton Safe Web, This yearSource

They provides high-speed, secure proxies with unlimited bandwidth, affordable pricing, and a user-friendly experience for all users. It’s a really nice service, I recommend fineproxy.org 100%.

DJFineProxy internal platformSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
Can I try before buying?48-hour proxies

Proxies for 48 hours. Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

What's the minimum order?100 IPs

Proxies for 48 hours. Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

How fast are Asian proxies from FineProxy?Up to 500

Up to 500 Mbps per IP. Datacenter IPs on own ASN, direct uplinks. For scraping Asian e-commerce (Taobao, Rakuten, Shopee), speed matters less than IP reputation — but a fast Asian proxy makes bulk catalog pulls significantly quicker.

Live Asia Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Asia proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
48 online·Need more? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 h ago
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h ago
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 h ago
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 h ago
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 h ago
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 h ago
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h ago
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h ago
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 h ago
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 h ago
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 h ago
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymousSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 h ago
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 h ago
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 h ago
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h ago
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCambodia
842 Kbps
53.4%
1 h ago
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 h ago
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 h ago
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