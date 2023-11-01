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Turkey Proxy

Reliable static Turkey IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in Turkey and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my Turkish proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

Awesome for gaming! No more geo-restrictions and the speed is incredible. 5/5

Gamer_GalFineProxy internal platformSource

Fine proxy is one of best proxy service provider that I used, it offers cheap and relaible servie. It provides golbad coverage. Best experience ever.

Ahmed ArshadDieg, Last yearSource

Speed under load

What do you like best about FineProxy.org? I discovered FineProxy.org through friends' recommendations, and the service quality is truly excellent. The cost is quite low, which helps our company save significantly on expenses. I highly appreciate the enthusiastic support from the FineProxy.org support team. They are very enthusiastic and respond immediately. FineProxy.org helps me access data faster and improves security. I also value the service quality and the refund policy when the service fails to meet user needs. Review collected by and hosted on G2.com. What do you dislike about FineProxy.org? I'd like to see a major promotional package for high-volume users and an added promotional policy.

long l.G2, This yearSource

Been using this service for a few months and never considered to switch to other service, the best option for price-performance

BenjaminSaasHub, Last yearSource

Traffic never metered

We have used fineproxy for 2 years. The unlimited bandwidth and connection is just amazing and stable. Strongly Recommend.

David RhodesTrustpilot, 2+ years agoSource

While other providers charge per GB or even per request, these guys stay true to their mission and offer reasonably priced datacenter proxies with unlimited bandwidth. Looked all over the internet for a service like this and quite glad I found them.

bhwowsersNorton Safe Web, This yearSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
BTK blocks 311,000 URLs a year — how does that affect proxy users?Turkey’s BTK blocked

Turkey’s BTK blocked a record 311,000+ web addresses in 2024 — 82% without court orders (Law 5651). Reddit is blocked. Instagram was down 9 days in August 2024. 16 VPN services (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) were blocked in late 2023. During protests in March 2025, social media was throttled for 42 hours. Freedom House: 31/100. If you’re in Turkey and need blocked sites — you need an IP from outside, not a Turkish one. Turkish IPs for regional pricing or scraping work normally — BTK blocks don’t affect outbound proxy traffic.

Sahibinden.com keeps blocking me — what works?Sahibinden checks request

Sahibinden checks request rate, browser fingerprint, and IP reputation. You need random delays between requests (not fixed intervals), rotating User-Agents matching real Chrome/Firefox builds, and Turkish proxies that aren’t burned. A TR ISP proxy passes better than datacenter — Sahibinden flags datacenter ranges more aggressively. Rotate IPs every 20–30 requests for catalog pages, less for individual listings.

Can I still get Netflix cheaper with a Turkish subscription?Yes

Yes. Netflix Turkey: $3.75/month basic, $5.54 standard, $7.19 premium. Set up a Turkish proxy server in your browser during signup, pay with a Turkish gift card. After subscription activates, you don’t need the proxy to stream — Netflix checks region at billing, not playback. YouTube Premium ($2.15/mo), Google One (under $1/mo), Disney+ (~$20/year) work the same way. Steam is the exception — switched to USD pricing in November 2023.

Where do I get a Turkey proxy server list?FineProxy generates a

Proxies for 48 hours. Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Live Turkey Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Turkey proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
7 online·Need more? →
107.181.155.86:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
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107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 h ago
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 h ago
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 h ago
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 h ago
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKilis
277 Kbps
39.8%
2 h ago
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKilis
279 Kbps
18.0%
2 h ago
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
442 Kbps
10.5%
2 h ago
Showing 7 of 7

Guide

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — scraping Turkish e-commerce

2 min readFineProxy network team

Turkey has some of the cheapest subscription prices in the world. The lira has lost over 90% of its value against the dollar since 2017, and most international services still price regionally. Netflix costs $3.75/month with a Turkey IP — compared to $15.49 in the US. YouTube Premium: $2.15 vs $13.99. Google One is the cheapest globally from Turkey, under $1/month. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — all follow the same regional pricing model.

The method: connect through a Turkish IP during account creation or payment. Buy a Turkish App Store or Google Play gift card (G2A, Turgame), redeem it, subscribe. Most services don’t re-check your location after the initial purchase. Steam dropped Turkish lira pricing in November 2023 (switched to USD — games jumped from ~$4 to $28.97), so that loophole closed. But streaming, cloud storage, and most app subscriptions still price regionally.

Hepsiburada is the “Amazon of Turkey” — 163 million+ products, 40 million monthly visitors. Trendyol is even bigger, now expanding into Europe. Both have Apify-based scrapers ($5–20/month + usage), and both serve localized data by IP. Price monitoring from outside Turkey shows the international version — limited inventory, no seller details.

Sahibinden.com (classifieds: real estate, cars, jobs) runs bot protection. Open-source scrapers for it rely on request delays with random multipliers, User-Agent rotation, and rotating Turkish proxies. Without all three, you get blocked within minutes.

To buy Turkey proxy access, FineProxy offers datacenter IPv4 proxies from Turkey. Datacenter on own ASN, flat rate per IP, unmetered bandwidth. A fast Turkey proxy matters when you’re pulling catalogs from 163 million Hepsiburada listings — FineProxy runs up to 500 Mbps per IP. Competitors price Turkish IPs at $0.30–8/GB. At FineProxy, a month of heavy scraping costs the same as a single price check.