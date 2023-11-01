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Прокси Турции

Надежные статические IPv4 прокси Турции — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% аптайм, безлимитный трафик

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 серверных IP в Турции и добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых
  • Покажите долю успешных запросов через турецкие прокси за сегодня
  • Продлите все сервисы, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
  • Смените IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
  • Экспортируйте актуальный список прокси в JSON
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

FlavieВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Скорость под нагрузкой

Уже некоторое время использую прокси от Fineproxy.org вместе с Debank API — впечатления исключительно положительные. Соединение стабильное, никаких перебоев, IP не блокируются, а скорость на высоком уровне. Это особенно важно, когда дело касается сбора данных из DeFi — любые задержки могут стоить времени и точности

FanisВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.

FanisDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
BTK блокирует 311 000 URL в год — это влияет на прокси?BTK Турции заблокировал

BTK Турции заблокировал рекордные 311 000+ веб-адресов в 2024 — 82% без решения суда (Закон 5651). Reddit заблокирован. Instagram был недоступен 9 дней в августе 2024. 16 VPN-сервисов (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) заблокированы с конца 2023. Во время протестов в марте 2025 соцсети ограничивали 42 часа. Freedom House: 31/100. Если вы в Турции и нужен доступ к заблокированным сайтам — турецкий прокси не поможет, нужен IP другой страны. Турецкие IP для региональных цен или парсинга работают нормально — блокировки BTK не влияют на исходящий трафик.

Sahibinden.com блокирует — что работает?Защита Sahibinden проверяет

Защита Sahibinden проверяет скорость запросов, отпечаток браузера и репутацию IP. Нужны рандомные задержки (не фиксированные), ротация User-Agent под реальные билды Chrome/Firefox и турецкие прокси, которые не засвечены. ISP адреса проходят лучше датацентра — Sahibinden жёстче фильтрует датацентр-диапазоны. Ротируйте IP каждые 20–30 запросов для каталога, реже для отдельных объявлений.

Netflix через турецкую подписку ещё работает?Да

Да. Netflix Турция: $3.75/мес. базовый, $5.54 стандарт, $7.19 премиум. Подключаетесь через турецкий IP при регистрации, платите турецкой подарочной картой. После активации подписки прокси для просмотра не нужен — Netflix проверяет регион при оплате, не при стриминге. YouTube Premium ($2.15/мес.), Google One (меньше $1/мес.), Disney+ (~$20/год) работают так же. Steam — исключение: перешёл на USD в ноябре 2023.

Как мне получить турецкий лист прокси?FineProxy генерирует список

Прокси на 48 часов. Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Живые прокси Турция
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Турция, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
7 онлайн·Нужно больше? →
107.181.155.86:80
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 ч назад
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 ч назад
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 ч назад
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKilis
277 Kbps
39.8%
2 ч назад
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKilis
279 Kbps
18.0%
2 ч назад
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
442 Kbps
10.5%
2 ч назад
Показано 7 из 7

Гайд

Бесплатный лист прокси Турции

2 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Обратите внимание: Перечисленные прокси сервера - не наши премиум прокси. Это публичный бесплатный список собранный из открытых источников — полезно для тестирования или базового использования.

Почему турецкий IP экономит реальные деньги

Подписки через Турцию — одни из самых дешёвых в мире. Лира потеряла больше 90% стоимости к доллару с 2017 года, а большинство международных сервисов по-прежнему привязывают цены к региону. Netflix стоит $3.75/мес. с турецким прокси — против $15.49 в США. YouTube Premium: $2.15 vs $13.99. Google One — самый дешёвый в мире из Турции, меньше доллара в месяц. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — всё по региональным ценам.

Метод: подключаетесь через турецкий IP при создании аккаунта или оплате. Покупаете подарочную карту турецкого App Store или Google Play (G2A, Turgame), активируете, подписываетесь. Большинство сервисов не перепроверяют локацию после первой оплаты. Steam отменил цены в турецких лирах в ноябре 2023 (перешёл на USD — игры подскочили с ~$4 до $28.97), эта лазейка закрылась. Но стриминг, облачные хранилища и большинство подписок по-прежнему привязаны к региону.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — парсинг турецкого e-commerce

Hepsiburada — "Амазон Турции": 163 млн+ товаров, 40 млн визитов в месяц. Trendyol ещё крупнее, сейчас выходит на европейский рынок. Для обоих есть парсеры на Apify ($5–20/мес. + usage), оба отдают данные по IP. Мониторинг цен снаружи без рабочих прокси серверов Турции показывает международную версию — урезанный инвентарь, без данных по продавцам.

Sahibinden.com (объявления: недвижимость, авто, работа) защищён от ботов. Открытые парсеры используют задержки с рандомным множителем, ротацию User-Agent и турецкие прокси. Без всех трёх компонентов блокировка за минуты.

Чтобы купить прокси Турции, FineProxy предлагает датацентр IPv4 прокси на собственном ASN, фиксированная цена за IP, безлимитный трафик. Для парсинга 163 млн листингов Hepsiburada скорость важна — FineProxy даёт до 500 Мбит/с на IP. Конкуренты продают турецкие IP по $0.30–8/ГБ. У FineProxy месяц тяжёлого парсинга стоит столько же, сколько одна проверка цен.