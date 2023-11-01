Прокси Индии

Flipkart, Amazon India и почему для парсинга нужны местные IP

Flipkart работает на PerimeterX (HUMAN Security) для бот-детекции. Проверяет репутацию IP, TLS-отпечатки (JA3/JA4) и географическую согласованность — если IP говорит «Индия», а часовой пояс браузера America/New_York, доверие падает. PerimeterX выдаёт «Press & Hold»-проверку при подозрении на автоматизацию, отслеживая скорость мыши и тайминг клавиатуры по всей сессии. Датацентр IP попадают под подозрение быстрее, чем ISP. Во время Big Billion Days (октябрь) и Republic Day распродаж спрос на парсинг максимальный — цены на Flipkart меняются несколько раз в день, товар заканчивается за минуты.