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Прокси Индии

Надежные статические IPv4 прокси Индии — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% аптайм, безлимитный трафик

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 500 серверных IP в Индии и добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых
  • Покажите долю успешных запросов через индийские прокси за сегодня
  • Продлите все сервисы, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
  • Смените IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
  • Экспортируйте актуальный список прокси в JSON
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Одной из главных причин, почему я выбрал именно этот сервис, стала возможность оплачивать услуги любым удобным способом. Интерфейс сайта – это отдельное удовольствие. Все продумано до мелочей: от регистрации до выбора и оплаты прокси. Цены на прокси-серверы, предлагаемые этим сайтом, приятно удивляют. На фоне конкурентов, где стоимость иногда бывает явно завышенной, здесь можно найти оптимальный вариант для любого бюджета. Огромное количество доступных локаций для прокси. Пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и могу сказать, что он действительно впечатляет своим качеством.

ВладиславВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Сервис Fineproxy приятно удивил: всё чётко, без «магии» и лишней бюрократии. Зашёл, выбрал страну, оплатил — прокси выданы моментально. Не надо разбираться в 100500 настройках. Работают стабильно, без подвисаний, особенно радует, что не приходится каждый день менять IP из-за банов.

AkajaDieg, В прошлом годуК источнику

Скорость под нагрузкой

Лучшая цена\качество для прокси. Так же радует возможность отмены заказа. Прокси работают быстро и стабильно, за месяц претензий никаких вообще не выявилось

RadimDieg, В этом годуК источнику

Хороший сервис — работает стабильно, скорость отличная. Пользуюсь давно, всё устраивает. Поддержка вежливая и всегда на связи. Спасибо Fineproxy!

Тимофей Т.Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Flipkart блокирует датацентр IP?PerimeterX (HUMAN Security)

PerimeterX (HUMAN Security) на Flipkart оценивает репутацию IP в реальном времени. Облачные IP (AWS, DigitalOcean) сразу получают низкий уровень доверия. Датацентр FineProxy на собственном ASN проходит лучше — не отмечен как облачный. Но для устойчивого парсинга во время Big Billion Days ISP прокси надёжнее. Ставьте часовой пояс Asia/Kolkata и User-Agent свежего Chrome — PerimeterX проверяет оба параметра.

IPL на JioHotstar можно смотреть из-за границы?С

С индийским ISP прокси и индийским номером телефона — да. JioHotstar проверяет гео IP, часовой пояс и язык. Ошибка NM 4031 = детекция VPN/прокси. ISP IP на Jio или Airtel проходят проверку. Подписка от ₹149 за 3 месяца. Для IPL может потребоваться платный тариф — бесплатная модель ограничивает потребление.

DPDP Act и легальность парсинга в Индии?Есть противоречие: Section

Есть противоречие: Section 3(c)(ii) DPDP Act 2023 освобождает публично доступные данные, но Министерство электроники в августе 2024 заявило, что парсинг публичных данных всё равно требует соблюдения DPDPA. Цены, метаданные листингов, названия вакансий — риск ниже. Имена, телефоны, email — юридическая серая зона. Верховный суд Индии в феврале 2026 принял к рассмотрению конституционные вызовы к акту.

Amazon.in и Amazon.com — один прокси подойдёт?Нет

Нет. Amazon.in — полностью отдельный каталог: другие цены, инвентарь, продавцы, условия доставки. Для сравнения цен между регионами нужны выделенные прокси из Индии для индийской стороны и отдельный US/EU прокси. Amazon.in использует ту же защиту (Imperva), что и глобальный Amazon, но с индийскими лимитами.

Naukri, Zomato, Swiggy — им нужен индийский IP?Naukri.com фильтрует вакансии

Naukri.com фильтрует вакансии по IP — американский IP видит международные позиции, индийский — внутренние, включая госслужбу и вакансии из городов второго-третьего уровня. Zomato и Swiggy отдают данные ресторанов по городам: меню, цены, радиус доставки, рейтинги. Не индийский IP получает либо пустую выдачу, либо международный портал Zomato с ограниченными данными. Ставьте часовой пояс Asia/Kolkata и accept-language en-IN.

Живые прокси Индия
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Индия, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
16 онлайн·Нужно больше? →
219.65.73.80:80
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Анонимный
2.59 Mbps
100.0%
1 ч назад
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Анонимный
1.85 Mbps
100.0%
1 ч назад
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 ч назад
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.66 Mbps
85.5%
1 ч назад
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьMumbai
301 Kbps
100.0%
3 ч назад
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 ч назад
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.35 Mbps
99.6%
2 д назад
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.26 Mbps
53.0%
2 ч назад
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.06 Mbps
63.2%
15 ч назад
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 ч назад
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 ч назад
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMumbai
313 Kbps
53.7%
1 ч назад
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйChennai
569 Kbps
30.9%
4 ч назад
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
448 Kbps
24.6%
5 ч назад
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 ч назад
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
АнонимныйMumbai
270 Kbps
12.3%
5 ч назад
Показано 15 из 16

Гайд

Бесплатные прокси Индии

2 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Обратите внимание: Перечисленные прокси сервера - не наши премиум прокси. Это публичный бесплатный список собранный из открытых источников — полезно для тестирования или базового использования.

Flipkart, Amazon India и почему для парсинга нужны местные IP

Flipkart работает на PerimeterX (HUMAN Security) для бот-детекции. Проверяет репутацию IP, TLS-отпечатки (JA3/JA4) и географическую согласованность — если IP говорит «Индия», а часовой пояс браузера America/New_York, доверие падает. PerimeterX выдаёт «Press & Hold»-проверку при подозрении на автоматизацию, отслеживая скорость мыши и тайминг клавиатуры по всей сессии. Датацентр IP попадают под подозрение быстрее, чем ISP. Во время Big Billion Days (октябрь) и Republic Day распродаж спрос на парсинг максимальный — цены на Flipkart меняются несколько раз в день, товар заканчивается за минуты.

Amazon India (amazon.in) — отдельный каталог от amazon.com: другие цены, другой инвентарь, другие продавцы. Индийский прокси сервер показывает то, что видят местные покупатели. Meesho (социальная коммерция), Naukri.com (вакансии), Zomato и Swiggy (доставка еды), 99acres (недвижимость), MakeMyTrip (путешествия) — все отдают данные привязанные к индийским IP. Часть ограничивают до уровня города.

Для мониторинга цен, отслеживания инвентаря или исследования рынка — без индийских IP не обойтись.

JioHotstar, IPL и стриминговый пейволл

Прокси на 48 часов. Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Из-за границы JioHotstar заблокирован по гео. Платформа определяет VPN и прокси — ошибка NM 4031. Сверяет гео IP с часовым поясом и языком браузера. Чтобы купить прокси Индии для стриминга, лучше ISP IP на Jio, Airtel или Vi — они проходят детекцию надёжнее. Для регистрации подписки нужен индийский номер телефона.