Как настроить параметры прокси сервера в Microsoft Edge

Microsoft Edge построен на Chromium, поэтому обычно использует системные настройки прокси операционной системы (аналогично Google Chrome). Это означает, что метод «системного прокси» работает, но его возможности могут быть ограничены в зависимости от типа прокси и требований к авторизации.

В этом руководстве мы рассмотрим два практичных варианта настройки прокси в Edge: 1. Настройка прокси на уровне операционной системы (Windows/macOS). Edge не управляет прокси самостоятельно — он наследует системные настройки. На macOS этот вариант обычно работает корректно, однако в Windows системные настройки прокси ограничены и часто нестабильны при использовании прокси с авторизацией и не HTTP-сценариев. 2. Использование браузерного расширения для более удобного управления прокси (профили, быстрое переключение). Как правило, это лучший вариант, если прокси нужен только для веб-серфинга в Edge.

Руководства по настройке системного прокси: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Также вы можете устанавливать расширения из Chrome Web Store в Edge (предварительно может потребоваться включить опцию “Allow extensions from other stores”).

Ниже мы сосредоточимся на настройке Proxy Switcher and Manager, так как это один из самых простых и стабильных способов управления прокси в Microsoft Edge.

Рекомендуемое расширение для Edge

Step 1 Установите расширение Proxy Switcher. Нажмите на иконку меню (☰) → Extensions → Get Extensions for Microsoft Edge. Найдите Proxy Switcher и перейдите на страницу расширения. Нажмите Get Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Click the image to view it in full size.

Step 2 Настройка прокси Перейдите во вкладку Manual → включите Manual proxy. Введите адрес и порт вашего прокси сервера (8080 для HTTP). Включите Authentication и укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Click the image to view it in full size.