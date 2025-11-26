Integratiehandleiding
Microsoft Edge proxy-instellingen
Configureer uw proxy in Edge eenvoudig in een paar simpele stappen
Hoe stelt u proxyserverinstellingen in bij Microsoft Edge
Microsoft Edge is gebouwd op Chromium en maakt daarom doorgaans gebruik van de proxy-instellingen van uw besturingssysteem (vergelijkbaar met Google Chrome). Dit betekent dat de „systeemproxy“-methode werkt, maar deze kan beperkt zijn afhankelijk van uw proxytype en authenticatievereisten.
In deze handleiding behandelen we twee praktische opties voor Edge: 1. Configureer de proxy op systeemniveau (Windows/macOS). Edge beheert proxy's niet zelf — het neemt de proxy-instellingen van uw besturingssysteem over. Dit werkt prima op macOS, maar de systeemproxy-instellingen van Windows zijn beperkt en vaak onbetrouwbaar voor geauthenticeerde proxy's en niet-HTTP-configuraties. 2. Gebruik een browserextensie voor eenvoudiger proxybeheer (profielen, snel wisselen). Dit is doorgaans de beste optie als u alleen een proxy nodig heeft voor surfen in Edge.
Handleidingen voor systeemproxy: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). U kunt ook extensies uit de Chrome Web Store installeren in Edge (mogelijk moet u eerst „Extensies uit andere stores toestaan
Hieronder richten we ons op het instellen van Proxy Switcher and Manager, omdat dit een van de eenvoudigste en stabielste manieren is om proxy's te beheren in Microsoft Edge.
Aanbevolen extensie voor Edge
Installeer de ProxySwitcher-extensie
Klik op het menupictogram (☰) → Extensies → Extensies ophalen voor Microsoft Edge Zoek naar Proxy Switcher en ga naar de pagina. Klik op Get Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen.
Een proxy configureren
Ga naar het tabblad “Manual” → Schakel “Manual proxy” in Voer uw proxyadres en poort in (8080 voor HTTP) Schakel Authenticatie in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier.
Controleer het resultaat
Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Microsoft Edge proxy-instellingen?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Microsoft Edge proxy-instellingen werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Microsoft Edge proxy-instellingen geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.