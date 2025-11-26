Hoe stelt u proxyserverinstellingen in bij Microsoft Edge

Microsoft Edge is gebouwd op Chromium en maakt daarom doorgaans gebruik van de proxy-instellingen van uw besturingssysteem (vergelijkbaar met Google Chrome). Dit betekent dat de „systeemproxy“-methode werkt, maar deze kan beperkt zijn afhankelijk van uw proxytype en authenticatievereisten.

In deze handleiding behandelen we twee praktische opties voor Edge: 1. Configureer de proxy op systeemniveau (Windows/macOS). Edge beheert proxy's niet zelf — het neemt de proxy-instellingen van uw besturingssysteem over. Dit werkt prima op macOS, maar de systeemproxy-instellingen van Windows zijn beperkt en vaak onbetrouwbaar voor geauthenticeerde proxy's en niet-HTTP-configuraties. 2. Gebruik een browserextensie voor eenvoudiger proxybeheer (profielen, snel wisselen). Dit is doorgaans de beste optie als u alleen een proxy nodig heeft voor surfen in Edge.

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). U kunt ook extensies uit de Chrome Web Store installeren in Edge (mogelijk moet u eerst „Extensies uit andere stores toestaan

Hieronder richten we ons op het instellen van Proxy Switcher and Manager, omdat dit een van de eenvoudigste en stabielste manieren is om proxy's te beheren in Microsoft Edge.

Aanbevolen extensie voor Edge

Step 1 Installeer de ProxySwitcher-extensie Klik op het menupictogram (☰) → Extensies → Extensies ophalen voor Microsoft Edge Zoek naar Proxy Switcher en ga naar de pagina. Klik op Get Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen. Click the image to view it in full size.

Step 2 Een proxy configureren Ga naar het tabblad “Manual” → Schakel “Manual proxy” in Voer uw proxyadres en poort in (8080 voor HTTP) Schakel Authenticatie in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Click the image to view it in full size.