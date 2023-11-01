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Proxy voor Taobao

Chinese datacenter-IP's voor Taobao: ondersteuning voor HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering en onbeperkt verkeer inbegrepen.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 statische ISP-IP’s in China voor Taobao accounts
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon de locations beschikbaar voor ISP proxies
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Beschikbaarheid: uitstekende proxy’s die 3–7 dagen stabiel blijven zonder uitval Snelheid: snel genoeg voor TikTok, Gmail en het inloggen bij cryptowallets Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 en zelfs UDP Wereldwijde dekking: de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en meer

esta bazaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik gebruik deze dienst al meer dan vijf jaar voor mijn gegevens schrapen projecten, en het is uitstekend geweest. Ze bieden roterende IP's, snelle prestaties, en in tegenstelling tot vele andere proxies, ze niet worden geblokkeerd op sociale media platforms.

AliceDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Ik gebruik de site al een lange tijd. Zeer geschikt voor mij. Hier zijn de goedkoopste prijzen op het internet voor proxy-adressen. Aangezien ik alleen gebruik maken van een Russische proxy-server, Ik hou echt van de site. De site is gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk communiceert met klantenondersteuning. Alles is gedaan voor de klant.Ik zal nooit uw site te veranderen in een andere. Ik wil ook graag vragen om een proxy uit Afrika toe te voegen, Ik heb het echt nodig.

Anton KovalIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van fineproxy.org voor een aantal maanden nu, en ik kon niet meer tevreden zijn met de service. De verbindingssnelheid is indrukwekkend, en ik heb nooit problemen gehad met downtime. Hun brede selectie van proxy locaties wereldwijd maakt het gemakkelijk voor mij om toegang tot het internet veilig en anoniem, ongeacht waar ik ben.

nabeel6294Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Klantervaring

Ik heb het geprobeerd voor een half uur, het is echt geweldig, Ik vond het erg leuk. Ik adviseer iedereen om het te proberen. Het zal een groot verschil maken in de resultaten.

eslam karmaTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom blokkeert Taobao mijn VPN maar andere Chinese sites niet?Taobao heeft

Taobao heeft strengere detectie dan de meeste platforms. Het controleert niet alleen of uw IP Chinees is — het analyseert hoe u verbinding maakt, uw browservingerafdruk en uw gedragspatronen. E-commerceplatforms hebben sterke prikkels om buitenlandse toegang te blokkeren vanwege fraudezorgen en regionale prijsverschillen.

Heb ik een Chinees telefoonnummer nodig om Taobao te gebruiken met een proxy?Voor eenvoudig browsen

Voor eenvoudig browsen niet. Voor het aanmaken van accounts of het doen van aankopen vereist Taobao vaak verificatie via een Chinees telefoonnummer. Sommige gebruikers omzeilen dit met virtuele Chinese nummers, maar de verificatie-eisen zijn recentelijk aangescherpt.

Wat is het verschil tussen residentiële en datacenter-proxy's voor Taobao?Datacenter-proxy's gebruiken

Datacenter-proxy's gebruiken IP's van hostingproviders — Taobao houdt lijsten van deze IP's bij en blokkeert ze agressief. Residentiële proxy's gebruiken IP's die door lokale internetproviders zijn toegewezen aan echte Chinese huishoudens. De beste Taobao-proxyopties zijn altijd residentieel of mobiel, nooit datacenter.

Kan ik Taobao-productgegevens scrapen met proxy's?Ja

Ja, maar het vereist rotatie en zorgvuldige rate-limiting. Taobao heeft sterke anti-scrapingmaatregelen. U heeft roterende residentiële Chinese IP's nodig, realistische verzoekintervallen en goede sessieafhandeling. Veel bedrijven gebruiken gespecialiseerde scraper-API's die deze complexiteit automatisch afhandelen.

Handleiding

Waarom u een proxy nodig hebt voor Taobao

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Taobao is het grootste e-commerceplatform van China, maar er vanaf buiten China toegang toe krijgen is een voortdurende strijd. Het platform blokkeert agressief buitenlandse IP’s, VPN’s en alles wat er niet uitziet als een gewone Chinese gebruiker. Als u de foutmelding “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” hebt gezien — dan weet u precies wat dit betekent.

Waarom gewone VPN’s niet werken

Taobao controleert niet alleen uw IP-adres. Het platform analyseert verkeerspatronen, verbindingsgedrag en browserfingerprints. Zelfs als u verbinding maakt via een Chinese server, kan Taobao vaak detecteren dat u een VPN gebruikt en de toegang alsnog blokkeren.Dit is precies waarom standaard VPN-diensten falen. Ze zijn niet gebouwd voor e-commerceplatforms met geavanceerde detectiesystemen. U heeft een proxy voor Taobao nodig die schone residentiële Chinese IP's biedt — adressen die toebehoren aan echte internetproviders in China, geen datacenterservers die direct worden gemarkeerd.

Wat werkelijk werkt

De sleutel is eruitzien als een legitieme Chinese gebruiker. Dit betekent:

  • Chinese residentiële IP's. Uw verbinding moet afkomstig zijn van een IP-adres dat is toegewezen door een Chinese internetprovider. Datacenter-IP's worden binnen enkele seconden geblokkeerd. De beste Taobao-proxyconfiguratie maakt gebruik van residentiële of mobiele IP's uit grote Chinese steden.
  • Consistente sessies. Taobao volgt uw sessie van het browsen tot aan het afrekenen. Als uw IP halverwege een aankoop verandert, verliest u waarschijnlijk uw winkelwagen of wordt er een beveiligingscontrole geactiveerd. Sticky sessions die hetzelfde IP urenlang (niet minutenlang) vasthouden, zijn essentieel.
  • Overeenkomende fingerprints. De tijdzone, taalinstellingen en technische fingerprints van uw browser moeten overeenkomen met uw proxylocatie. Verbinding maken vanaf een “Chinees IP” terwijl uw browser een Amerikaanse tijdzone rapporteert, is een duidelijke rode vlag.

Veelvoorkomende toepassingen

  • Kopen vanuit het buitenland. Veel producten op Taobao zijn aanzienlijk goedkoper dan internationale alternatieven, maar het platform beperkt de toegang vanaf buitenlandse IP's. Een goed geconfigureerde Taobao-proxydienst stelt u in staat om te browsen en te kopen alsof u zich in China bevindt.
  • Dropshipping en groothandel. Wederverkopers die producten inkopen via Taobao hebben vaak meerdere accounts nodig of doen bulkaankopen. Het platform monitort op ongebruikelijke aankooppatronen en bevriest accounts die er geautomatiseerd of commercieel uitzien.
  • Prijsmonitoring. Bedrijven die concurrentieprijzen of productbeschikbaarheid bijhouden, moeten Taobao regelmatig scrapen. Zonder de juiste proxy's loopt u snel tegen rate-limits en IP-bans aan.

Het probleem van accountblokkades

Taobao hanteert een “Three Strikes”-beleid. Wordt u drie keer betrapt op het overtreden van hun voorwaarden, dan wordt u permanent verbannen. Veelvoorkomende triggers zijn:

  • Inloggen vanaf snel wisselende locaties
  • Veel aankopen doen in een kort tijdsbestek
  • Meerdere accounts gebruiken vanaf hetzelfde apparaat of IP
  • Gebruik van duidelijk neppe browserfingerprints

Voor dropshippers die meerdere accounts beheren, heeft elk account een eigen dedicated IP en browserprofiel nodig. IP's delen tussen accounts is precies hoe mensen tegen de lamp lopen.