Taobao is het grootste e-commerceplatform van China, maar er vanaf buiten China toegang toe krijgen is een voortdurende strijd. Het platform blokkeert agressief buitenlandse IP’s, VPN’s en alles wat er niet uitziet als een gewone Chinese gebruiker. Als u de foutmelding “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” hebt gezien — dan weet u precies wat dit betekent.
Waarom gewone VPN’s niet werken
Taobao controleert niet alleen uw IP-adres. Het platform analyseert verkeerspatronen, verbindingsgedrag en browserfingerprints. Zelfs als u verbinding maakt via een Chinese server, kan Taobao vaak detecteren dat u een VPN gebruikt en de toegang alsnog blokkeren.Dit is precies waarom standaard VPN-diensten falen. Ze zijn niet gebouwd voor e-commerceplatforms met geavanceerde detectiesystemen. U heeft een proxy voor Taobao nodig die schone residentiële Chinese IP's biedt — adressen die toebehoren aan echte internetproviders in China, geen datacenterservers die direct worden gemarkeerd.
Wat werkelijk werkt
De sleutel is eruitzien als een legitieme Chinese gebruiker. Dit betekent:
- Chinese residentiële IP's. Uw verbinding moet afkomstig zijn van een IP-adres dat is toegewezen door een Chinese internetprovider. Datacenter-IP's worden binnen enkele seconden geblokkeerd. De beste Taobao-proxyconfiguratie maakt gebruik van residentiële of mobiele IP's uit grote Chinese steden.
- Consistente sessies. Taobao volgt uw sessie van het browsen tot aan het afrekenen. Als uw IP halverwege een aankoop verandert, verliest u waarschijnlijk uw winkelwagen of wordt er een beveiligingscontrole geactiveerd. Sticky sessions die hetzelfde IP urenlang (niet minutenlang) vasthouden, zijn essentieel.
- Overeenkomende fingerprints. De tijdzone, taalinstellingen en technische fingerprints van uw browser moeten overeenkomen met uw proxylocatie. Verbinding maken vanaf een “Chinees IP” terwijl uw browser een Amerikaanse tijdzone rapporteert, is een duidelijke rode vlag.
Veelvoorkomende toepassingen
- Kopen vanuit het buitenland. Veel producten op Taobao zijn aanzienlijk goedkoper dan internationale alternatieven, maar het platform beperkt de toegang vanaf buitenlandse IP's. Een goed geconfigureerde Taobao-proxydienst stelt u in staat om te browsen en te kopen alsof u zich in China bevindt.
- Dropshipping en groothandel. Wederverkopers die producten inkopen via Taobao hebben vaak meerdere accounts nodig of doen bulkaankopen. Het platform monitort op ongebruikelijke aankooppatronen en bevriest accounts die er geautomatiseerd of commercieel uitzien.
- Prijsmonitoring. Bedrijven die concurrentieprijzen of productbeschikbaarheid bijhouden, moeten Taobao regelmatig scrapen. Zonder de juiste proxy's loopt u snel tegen rate-limits en IP-bans aan.
Het probleem van accountblokkades
Taobao hanteert een “Three Strikes”-beleid. Wordt u drie keer betrapt op het overtreden van hun voorwaarden, dan wordt u permanent verbannen. Veelvoorkomende triggers zijn:
- Inloggen vanaf snel wisselende locaties
- Veel aankopen doen in een kort tijdsbestek
- Meerdere accounts gebruiken vanaf hetzelfde apparaat of IP
- Gebruik van duidelijk neppe browserfingerprints
Voor dropshippers die meerdere accounts beheren, heeft elk account een eigen dedicated IP en browserprofiel nodig. IP's delen tussen accounts is precies hoe mensen tegen de lamp lopen.