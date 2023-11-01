NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

淘宝代理

淘宝专用数据中心中国 IP：支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5 协议，自动交付，包含无限流量。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起本页推荐ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买100 静态 ISP IP 位于 中国 用于 Taobao 账户
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示 locations 可用于 ISP proxies
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

在线稳定性：代理表现出色，可连续稳定运行3至7天而不断线 速度：足以流畅使用TikTok、Gmail以及登录加密货币钱包 支持的协议：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5，甚至还支持UDP 全球覆盖：美国、德国、法国、日本等

esta bazaarSaasHub, 去年译自英语来源

我已经使用这个服务做数据抓取项目超过五年了，效果非常好。它们提供轮换IP、高速性能，且与许多其他代理不同，不会被社交媒体平台屏蔽。

AliceDieg, 去年译自英语来源

位置与库存

我用这个网站已经很久了。非常适合我。以下是互联网上代理地址的最便宜价格。因为我只用俄罗斯代理服务器，所以我很喜欢这个网站。网站易用，与客服沟通顺畅。一切都是为了顾客。我绝不会把你的网站换成别的。我还想请你添加一个来自非洲的代理，我真的很需要。

Anton KovalFineProxy 内部平台译自英语来源

我已经用了FineProxy.org好几个月了，对服务非常满意。连接速度令人印象深刻，我从未遇到过停机问题。他们在全球范围内拥有丰富的代理地点，让我无论身处何地都能安全且匿名地访问互联网。

nabeel6294Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

客户体验

我试了半小时，真的很棒，我非常喜欢。我推荐大家都试试。这会对结果产生很大影响。

eslam karmaTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
为什么淘宝封了我的 VPN，其他中国网站却没有？检测更严格

淘宝的检测机制比大多数平台更为严格。它不仅检查您的 IP 是否位于中国，还会分析您的连接方式、浏览器指纹和行为模式。由于欺诈风险和区域定价差异，电商平台有充分的理由阻止海外访问。

使用代理访问淘宝需要中国手机号吗？不适合浏览

如果只是基本浏览，不需要。但如果要注册账号或购物，淘宝通常需要中国手机号进行验证。部分用户通过虚拟中国号码来解决这个问题，但最近验证要求已经收紧了。

用于淘宝的住宅代理和数据中心代理有什么区别？使用住宅代理

数据中心代理使用的是来自托管服务商的 IP——淘宝维护着这些 IP 的名单，并会积极封锁。住宅代理则使用由中国本地互联网服务商分配给真实家庭用户的 IP。最佳的淘宝代理选择始终是住宅或移动代理，绝不是数据中心代理。

能用代理抓取淘宝商品数据吗？可以

可以，但需要 IP 轮换和谨慎的频率限制。淘宝拥有强大的反爬虫机制。您需要动态住宅中国 IP、合理的请求间隔以及正确的会话管理。许多企业使用专业的抓取 API 来自动处理这些复杂问题。

指南

为什么您需要淘宝代理

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

淘宝是中国最大的电商平台，但从海外访问它一直是一场持久战。平台会积极封锁海外 IP、VPN 以及任何看起来不像普通中国用户的连接。如果您曾看到过“正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝”这条错误提示——那您一定深有体会。

普通 VPN 为什么不管用

淘宝不仅仅检查您的 IP 地址。平台会分析流量模式、连接行为和浏览器指纹。即使您通过中国服务器连接，淘宝通常也能检测到您正在使用 VPN，并直接拒绝访问。这就是标准 VPN 服务失败的原因。它们并非为拥有复杂检测系统的电商平台而设计。您需要一款能够提供纯净中国住宅 IP 的淘宝代理——这些 IP 属于中国真实的互联网服务商，而不是会被瞬间标记的数据中心服务器。

真正有效的方案

关键在于让您的访问看起来像一个真实的中国用户。这意味着：

  • 中国住宅 IP。您的连接必须来自中国互联网服务商分配的 IP 地址。数据中心 IP 几秒钟内就会被封锁。最佳的淘宝代理方案应使用来自中国主要城市的住宅或移动 IP。
  • 稳定的会话连接。淘宝会从浏览到结账全程追踪您的会话。如果在购买过程中 IP 发生变化，您很可能会丢失购物车或触发安全验证。因此，能保持同一 IP 数小时（而非几分钟）的粘性会话至关重要。
  • 指纹匹配。您浏览器的时区、语言设置和技术指纹应与代理位置一致。如果使用

常见使用场景

  • 海外购物。淘宝上的许多商品价格远低于国际同类产品，但平台会限制来自海外 IP 的访问。通过正确配置的淘宝代理服务，您可以像身在中国一样自由浏览和购买商品。
  • 代发和批发。从淘宝采购商品的卖家通常需要多个账号或进行批量采购。平台会监控异常的购买模式，并冻结看起来像自动化操作或商业行为的账号。
  • 价格监控。需要定期抓取淘宝上竞品价格或商品库存信息的企业，如果没有合适的代理，很快就会触发速率限制和 IP 封禁。

账号封禁问题

淘宝实行“三振出局”政策。违反条款被抓到三次，您将被永久封号。常见的触发行为包括：

  • 登录位置频繁快速切换
  • 短时间内大量购买
  • 在同一设备或同一 IP 上运营多个账号
  • 使用明显伪造的浏览器指纹

对于运营多个账号的代发卖家来说，每个账号都需要独立的专用 IP 和浏览器配置文件。多个账号共用 IP 是被封号的最常见原因。