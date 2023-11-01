淘宝是中国最大的电商平台，但从海外访问它一直是一场持久战。平台会积极封锁海外 IP、VPN 以及任何看起来不像普通中国用户的连接。如果您曾看到过“正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝”这条错误提示——那您一定深有体会。

普通 VPN 为什么不管用

淘宝不仅仅检查您的 IP 地址。平台会分析流量模式、连接行为和浏览器指纹。即使您通过中国服务器连接，淘宝通常也能检测到您正在使用 VPN，并直接拒绝访问。这就是标准 VPN 服务失败的原因。它们并非为拥有复杂检测系统的电商平台而设计。您需要一款能够提供纯净中国住宅 IP 的淘宝代理——这些 IP 属于中国真实的互联网服务商，而不是会被瞬间标记的数据中心服务器。