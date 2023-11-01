NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

Spotify 代理

适用于 Spotify 的静态数据中心和 ISP 代理：修复错误 17 和错误 30，访问区域音乐库，并可在桌面应用中通过设置 → 代理直接配置。支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，无限流量。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 Spotify 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 dedicated 美国 IP 用于 a 美国 Spotify profile
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 Spotify 代理服务
  • 导出我的 Spotify 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示 locations 可用于 dedicated Spotify proxies
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 Spotify 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

你最喜欢FineProxy.org的什么？ 我是通过朋友推荐发现FineProxy.org的，服务质量真的非常出色。成本相当低廉，这帮助我们公司大幅节省开支。非常感谢FineProxy.org支持团队的热情支持。他们非常热情，回复很快。FineProxy.org帮助我更快地访问数据并提升安全性。我也很重视服务质量以及服务未能满足用户需求的退款政策。 评论由G2.com收集并托管。 你不喜欢FineProxy.org什么？ 我希望能为高流量用户推出一个大型促销套餐，并增加一项促销政策。

long l.G2, 今年译自英语来源

这是我用过的最好的代理服务器。我以前用过另一台代理服务器，但速度太慢。我买了这本，结果很惊喜。速度简直非常出色。或许价格稍高，但代理服务器的速度是合理的。这是我从未后悔过的购买的一个优点。

Lara SmithFineProxy 内部平台译自英语来源

流量永不限量

我找不到比这更好的服务，尤其是住宅无限，我以为用了之后质量会开始下降，但说实话，整个使用时间里，它一直保持在99%以上，感觉真是太棒了。祝你好运，希望能保持这样

ZainDieg, 去年译自英语来源

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

位置与库存

很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2 年多前译自英语来源

优秀的代理产品和服务！它们有不同的代理类型，包括轮换的、价格实惠和地理定位选项。多种支付方式：加密货币、PayPal或卡

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
如何修复错误代码 17？匹配国家

当您的 IP 所在国家与账户资料中的国家不匹配时，就会出现此错误。您可以将账户国家更改为与当前所在地一致，或者通过与资料中所列国家匹配的代理进行连接。

Premium 会员可以通过代理使用吗？可以

可以，但您需要使用账户注册国家的支付方式。如果您从没有官方服务的地区访问，则需要同时维持订阅付款和匹配的代理位置。

HTTP 还是 SOCKS5——我应该用哪个？均可

两者都可以。桌面应用在

代理会影响音质吗？影响极小

影响极小。该服务最高以 320 kbps 的码率进行流式传输，任何稳定的代理都能轻松应对。建议选择靠近您所在位置的服务器，以减少切换曲目和加载播放列表时的延迟。

一个代理可以在多台设备上使用吗？可以

可以。在桌面端、移动端和网页端配置相同的代理即可。该服务不会限制每个 IP 的同时连接数，但 Premium 账户一次只能在一台设备上播放。

如何修复错误代码 30？检查配置

请检查您的代理凭证（IP、端口、用户名、密码）是否正确。同时确认防火墙或杀毒软件没有拦截该应用。在 Windows Defender 或 macOS 防火墙中为应用添加例外通常即可解决此问题。

指南

为什么要使用 Spotify 代理？

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

由于版权许可限制和地区政策，该流媒体服务在多个国家/地区无法使用。如果您所在的地区没有官方服务，可以通过 Spotify 代理将流量路由至美国、英国或德国等受支持国家的服务器，从而恢复访问。

绕过网络限制

学校、大学和企业网络通常会封锁流媒体服务，以节省带宽或减少干扰。如果应用无法连接，或者您看到

修复错误代码 17 和错误代码 30

以下是用户最常遇到的问题：

  • 错误 17：通常表示您的 IP 所在国家与资料中设置的国家不匹配。平台会在登录时进行此项检查。
  • 错误 30：通常是由代理凭据错误或防火墙干扰导致的。

当您通过与账户设置相同地区的最佳 Spotify 代理服务器连接时，这两个错误都可以解决。如果您的资料显示

访问区域音乐库

由于版权许可协议的差异，各国的音乐曲库有所不同。一首在美国可用的歌曲可能不会出现在欧洲的曲库中。通过目标地区的代理连接，您就能访问该国家的完整曲库——这对于发现地区独占发行内容或测试内容在不同市场的展示效果非常有用。

如何选择代理类型

对于日常收听，静态数据中心代理完全可以胜任——速度快、连接稳定且性价比高。该服务不会像社交平台那样对数据中心 IP 进行严格封锁。

如果您需要注册新账号，ISP（住宅）代理可以降低触发验证提示的风险——它们看起来就像普通的家庭宽带连接。

移动代理对于流媒体播放来说有些大材小用，但如果您需要进行自动化操作或管理多个账号，则会有所帮助。在 iOS 和 Android 上，该应用不提供内置代理设置——请在设备的 Wi-Fi 设置中配置系统级代理，或使用兼容 SOCKS5 的应用将所有流量通过代理进行隧道传输。

将账户所在国家与代理位置匹配

这一点至关重要。平台会将您的 IP 位置与账户资料中的国家进行比对。如果不匹配，您将看到错误 17，或在 14 天后被强制登出。请始终使用与账户设置国家一致的代理，或者将账户资料更新为与代理位置匹配。

FineProxy 提供静态数据中心和 ISP 代理套餐，可用于访问流媒体服务。所有套餐均支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5 协议，可通过用户名/密码或 IP 白名单进行认证。如需针对特定设备的配置指南，请访问我们的集成中心——或在下方选择套餐，几分钟内即可开始畅听。