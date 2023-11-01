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Spotify용 프록시

Spotify용 고정 데이터센터 및 ISP 프록시: Error 17, Error 30 해결, 지역별 카탈로그 접근, 데스크톱 앱 Settings → Proxy에서 직접 설정. HTTP/HTTPS/SOCKS5, 무제한 트래픽.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 Spotify 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one dedicated US IP 용 a US Spotify profile 구매하십시오
  • 203.0.113.7 Spotify 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • Spotify 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • the locations 사용 가능한 dedicated Spotify proxies 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 Spotify 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

FineProxy.org에서 가장 마음에 드는 점은 무엇인가요? 친구들의 추천으로 FineProxy.org를 알게 되었는데 서비스 품질이 정말 훌륭합니다. 비용이 상당히 저렴해서 회사가 경비를 크게 절감하는 데 도움이 됩니다. FineProxy.org 지원팀의 열정적인 지원을 높이 평가합니다. 이들은 매우 열정적이며 즉시 답변합니다. FineProxy.org 덕분에 데이터에 더 빠르게 접근하고 보안을 강화할 수 있습니다. 서비스 품질과 서비스가 사용자의 요구를 충족하지 못할 때 적용되는 환불 정책도 높이 평가합니다. G2.com에서 수집하고 호스팅한 리뷰입니다. FineProxy.org에서 마음에 들지 않는 점은 무엇인가요? 대량 이용자를 위한 대규모 프로모션 패키지와 추가 프로모션 정책이 생기면 좋겠습니다.

long l.G2, 올해영어에서 번역됨출처

제가 업무에 사용해 본 프록시 서버 중 최고입니다. 예전에는 다른 프록시 서버를 사용했지만 속도가 너무 느렸습니다. 이것을 구매하고 기분 좋게 놀랐습니다. 속도가 그야말로 훌륭합니다. 가격이 다소 높을 수도 있지만 프록시 서버의 속도가 그만한 값을 합니다. 구매한 것을 후회할 일이 한 번도 없었던 훌륭한 제품입니다.

Lara SmithFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.

ZainDieg, 작년영어에서 번역됨출처

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

훌륭한 프록시 제품과 서비스입니다! 로테이팅 프록시를 비롯한 다양한 프록시 유형, 저렴한 가격, 지역 타기팅 옵션을 제공합니다. 결제 수단도 암호화폐, PayPal, 카드 등 다양합니다.

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
오류 코드 17은 어떻게 해결합니까?이 오류는

이 오류는 IP 국가가 프로필 국가와 일치하지 않을 때 나타납니다. 계정 국가를 현재 위치에 맞게 변경하시거나, 프로필에 등록된 국가의 프록시를 통해 접속하십시오.

Premium이 프록시를 통해 작동합니까?가능합니다

가능합니다. 다만 계정이 등록된 국가의 결제 수단이 필요합니다. 공식 서비스가 제공되지 않는 지역에서 접속하시는 경우, 구독 결제 수단과 프록시 위치를 동일한 국가로 유지해야 합니다.

HTTP와 SOCKS5 중 어떤 것을 사용해야 합니까?둘 다

둘 다 사용 가능합니다. 데스크톱 앱은 Settings → Proxy에서 HTTP와 SOCKS5를 직접 지원합니다. SOCKS5는 오버헤드가 약간 낮고, HTTP는 브라우저에서 설정이 더 쉽습니다. 대부분의 사용자에게는 차이가 미미합니다.

프록시가 오디오 품질에 영향을 줍니까?영향이 거의

영향이 거의 없습니다. 이 서비스는 최대 320 kbps로 스트리밍하므로, 적절한 프록시라면 충분히 처리할 수 있습니다. 트랙 탐색 및 플레이리스트 로딩 시 지연 시간을 최소화하려면 가까운 위치의 서버를 선택하십시오.

하나의 프록시를 여러 기기에서 사용할 수 있습니까?가능합니다

가능합니다. 데스크톱, 모바일, 웹에서 동일한 프록시를 설정하십시오. 이 서비스는 IP당 동시 연결 수를 제한하지 않지만, Premium의 경우 한 번에 하나의 기기에서만 스트리밍할 수 있습니다.

오류 코드 30은 어떻게 해결합니까?프록시 자격

프록시 자격 증명(IP, 포트, 사용자 이름, 비밀번호)이 올바른지 확인하십시오. 또한 방화벽이나 백신 프로그램이 앱을 차단하고 있지 않은지 확인하십시오. Windows Defender 또는 macOS 방화벽에서 해당 애플리케이션을 예외로 추가하면 대부분 문제가 해결됩니다.

가이드

Spotify에 프록시를 사용하는 이유는 무엇인가요?

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

이 스트리밍 서비스는 라이선스 제한과 지역 정책으로 인해 여러 국가에서 이용할 수 없습니다. 공식 서비스가 제공되지 않는 지역에 계신 경우, Spotify용 프록시를 사용하면 미국, 영국, 독일 등 서비스 지원 국가의 서버를 통해 트래픽을 라우팅하여 접속을 복원할 수 있습니다.

네트워크 제한 우회

학교, 대학교, 기업 네트워크에서는 대역폭 절약이나 집중력 저하 방지를 위해 스트리밍 서비스를 차단하는 경우가 많습니다. 앱 연결이 실패하거나 “A firewall may be blocking” 오류가 표시되는 경우, 프록시를 사용하면 이러한 차단을 우회하여 트래픽을 라우팅할 수 있습니다. 시스템 수준에서 설정하거나 데스크톱 앱의 설정 → 프록시 메뉴에서 직접 구성하십시오.

Error Code 17 및 Error Code 30 해결 방법

사용자들이 가장 자주 겪는 문제는 다음과 같습니다:

  • Error 17: 일반적으로 IP 국가가 프로필에 설정된 국가와 일치하지 않음을 의미합니다. 플랫폼은 로그인 시 이를 확인합니다.
  • 오류 30: 잘못된 프록시 자격 증명이나 방화벽 간섭으로 인해 발생하는 경우가 많습니다.

두 오류 모두 계정 설정과 동일한 지역에 위치한 Spotify 최적 프록시 서버를 통해 접속하면 해결됩니다. 프로필이 “United States”로 설정되어 있다면, 프록시도 미국 서버를 통해 나가야 합니다.

지역별 라이브러리 접근

음악 카탈로그는 라이선스 계약에 따라 국가별로 다릅니다. 미국에서 이용 가능한 곡이 유럽 라이브러리에는 표시되지 않을 수 있습니다. 원하는 지역의 프록시를 통해 접속하면 해당 국가의 전체 카탈로그에 접근할 수 있으며, 지역 한정 발매 음원을 찾거나 다른 시장에서 콘텐츠가 어떻게 표시되는지 확인하는 데 유용합니다.

프록시 유형 선택 방법

일반적인 음악 감상에는 고정 데이터센터 프록시로 충분합니다. 빠르고 안정적이며 비용 효율적입니다. 이 서비스는 소셜 플랫폼처럼 데이터센터 IP를 공격적으로 차단하지 않습니다.

새 계정을 등록해야 하는 경우, ISP(주거용) 프록시를 사용하면 인증 요청 위험을 줄일 수 있습니다. 일반 가정용 인터넷 연결처럼 보이기 때문입니다.

모바일 프록시는 스트리밍 용도로는 과한 선택이지만, 자동화를 실행하거나 여러 계정을 관리하는 경우에는 유용할 수 있습니다. iOS 및 Android에서는 앱 자체에 프록시 설정 기능이 제공되지 않으므로, 기기의 Wi-Fi 설정에서 시스템 수준으로 프록시를 구성하거나 SOCKS5 호환 앱을 사용하여 모든 트래픽을 프록시를 통해 터널링하십시오.

계정 국가와 프록시 위치 일치

이 부분은 매우 중요합니다. 플랫폼은 IP 위치와 프로필 국가를 비교합니다. 두 정보가 일치하지 않으면 Error 17이 표시되거나 14일 후 로그아웃될 수 있습니다. 반드시 계정에 설정된 국가의 프록시를 사용하거나, 프록시 위치에 맞게 프로필을 업데이트하십시오.

FineProxy는 스트리밍 서비스 접속을 위한 고정 데이터센터 및 ISP 패키지를 제공합니다. 모든 패키지는 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 지원하며, 로그인/비밀번호 또는 IP 화이트리스트를 통한 인증이 가능합니다. 기기별 설정 방법은 저희 Integration Hub를 참조하시거나, 아래에서 요금제를 선택하여 몇 분 만에 스트리밍을 시작하십시오.