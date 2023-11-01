Spotify용 프록시

이 스트리밍 서비스는 라이선스 제한과 지역 정책으로 인해 여러 국가에서 이용할 수 없습니다. 공식 서비스가 제공되지 않는 지역에 계신 경우, Spotify용 프록시를 사용하면 미국, 영국, 독일 등 서비스 지원 국가의 서버를 통해 트래픽을 라우팅하여 접속을 복원할 수 있습니다.
네트워크 제한 우회
학교, 대학교, 기업 네트워크에서는 대역폭 절약이나 집중력 저하 방지를 위해 스트리밍 서비스를 차단하는 경우가 많습니다. 앱 연결이 실패하거나 “A firewall may be blocking” 오류가 표시되는 경우, 프록시를 사용하면 이러한 차단을 우회하여 트래픽을 라우팅할 수 있습니다. 시스템 수준에서 설정하거나 데스크톱 앱의 설정 → 프록시 메뉴에서 직접 구성하십시오.
Error Code 17 및 Error Code 30 해결 방법
사용자들이 가장 자주 겪는 문제는 다음과 같습니다:
- Error 17: 일반적으로 IP 국가가 프로필에 설정된 국가와 일치하지 않음을 의미합니다. 플랫폼은 로그인 시 이를 확인합니다.
- 오류 30: 잘못된 프록시 자격 증명이나 방화벽 간섭으로 인해 발생하는 경우가 많습니다.
두 오류 모두 계정 설정과 동일한 지역에 위치한 Spotify 최적 프록시 서버를 통해 접속하면 해결됩니다. 프로필이 “United States”로 설정되어 있다면, 프록시도 미국 서버를 통해 나가야 합니다.
지역별 라이브러리 접근
음악 카탈로그는 라이선스 계약에 따라 국가별로 다릅니다. 미국에서 이용 가능한 곡이 유럽 라이브러리에는 표시되지 않을 수 있습니다. 원하는 지역의 프록시를 통해 접속하면 해당 국가의 전체 카탈로그에 접근할 수 있으며, 지역 한정 발매 음원을 찾거나 다른 시장에서 콘텐츠가 어떻게 표시되는지 확인하는 데 유용합니다.
프록시 유형 선택 방법
일반적인 음악 감상에는 고정 데이터센터 프록시로 충분합니다. 빠르고 안정적이며 비용 효율적입니다. 이 서비스는 소셜 플랫폼처럼 데이터센터 IP를 공격적으로 차단하지 않습니다.
새 계정을 등록해야 하는 경우, ISP(주거용) 프록시를 사용하면 인증 요청 위험을 줄일 수 있습니다. 일반 가정용 인터넷 연결처럼 보이기 때문입니다.
모바일 프록시는 스트리밍 용도로는 과한 선택이지만, 자동화를 실행하거나 여러 계정을 관리하는 경우에는 유용할 수 있습니다. iOS 및 Android에서는 앱 자체에 프록시 설정 기능이 제공되지 않으므로, 기기의 Wi-Fi 설정에서 시스템 수준으로 프록시를 구성하거나 SOCKS5 호환 앱을 사용하여 모든 트래픽을 프록시를 통해 터널링하십시오.
계정 국가와 프록시 위치 일치
이 부분은 매우 중요합니다. 플랫폼은 IP 위치와 프로필 국가를 비교합니다. 두 정보가 일치하지 않으면 Error 17이 표시되거나 14일 후 로그아웃될 수 있습니다. 반드시 계정에 설정된 국가의 프록시를 사용하거나, 프록시 위치에 맞게 프로필을 업데이트하십시오.
FineProxy는 스트리밍 서비스 접속을 위한 고정 데이터센터 및 ISP 패키지를 제공합니다. 모든 패키지는 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 지원하며, 로그인/비밀번호 또는 IP 화이트리스트를 통한 인증이 가능합니다. 기기별 설정 방법은 저희 Integration Hub를 참조하시거나, 아래에서 요금제를 선택하여 몇 분 만에 스트리밍을 시작하십시오.