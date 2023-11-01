프록시 가격 — FineProxy
프록시 요금 안내 페이지에 오신 것을 환영합니다. 이 페이지에서는 IP 주소 수와 선택 국가에 따라 가격이 책정된 다양한 프록시 패키지를 확인하실 수 있습니다.
필요에 맞게 구성하십시오. 프록시 플랜.
선택 사항을 변경할 때마다 가격이 즉시 업데이트됩니다. 프록시 유형을 선택한 다음 정확한 위치, 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 설정하십시오.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
FineProxy가 LIR이라고 하는데, 이것은 무엇을 의미하나요?LIR(Local Internet Registry)은
LIR(Local Internet Registry)은 특정 지역 내에서 IP 주소 공간과 자율 시스템 번호(ASN)를 할당하고 관리할 수 있는 공인 기관입니다.
FineProxy는 공식 LIR로 운영되며, 이는 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)로부터 IP 블록을 받는 RIR(Regional Internet Registries)에서 직접 IP 블록을 할당받는다는 것을 의미합니다.
LIR로서 자체 IP 대역을 소유 및 관리하고, 레지스트리 정확성을 유지하며, 지역 인터넷 거버넌스 규정에 따라 합법적이고 투명한 운영을 보장합니다 — 제3자 IP를 재판매하지 않습니다.
IP 주소가 많을수록 차단될 위험이 줄어드는 것이 사실인가요?많은 경우 그렇습니다
많은 경우 그렇습니다 — 대규모 프록시 풀은 트래픽을 분산시켜 탐지나 차단 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 여러 클린 IP 주소에서 요청이 발생하면 대상 서비스가 이를 단일 출처로 연결하기 어려워집니다.
그러나 이것이 모든 경우에 보장되는 것은 아닙니다. 많은 플랫폼이 행동 분석, 핑거프린팅, CAPTCHA 시스템을 사용하여 자동화를 탐지합니다.
가장 좋은 방법은 안정적인 IP, 적절한 동시 접속 수, 자연스러운 활동 패턴을 조합한 균형 잡힌 설정입니다. FineProxy는 성능을 유지하면서 탐지 위험을 최소화하도록 설계된 대규모 클린 IP 풀을 제공합니다.
데이터센터 프록시는 왜 이렇게 저렴한가요?데이터센터 프록시는
데이터센터 프록시는 일반 ISP가 아닌 전문 데이터센터의 고성능 서버에서 호스팅됩니다. 이러한 구조 덕분에 속도와 안정성을 유지하면서도 운영 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.
FineProxy는 AMD Threadripper 서버부터 10~40 Gbit/s 업링크까지 자체 인프라를 보유하고 전체 네트워크 스택을 직접 관리하기 때문에, 엔터프라이즈급 성능을 매우 경쟁력 있는 가격으로 제공할 수 있습니다.
어떤 유형의 프록시를 판매하나요?FineProxy는 두
FineProxy는 두 가지 주요 프록시 카테고리를 제공합니다:
- 데이터센터 프록시 — 대규모 자동화, 분석, 일반적인 온라인 작업에 최적의 선택입니다.
- ISP 프록시 — 실제 ISP 서브넷을 통해 라우팅되는 프리미엄 고정 프록시로, 장기 세션 및 지역 타겟팅에 이상적입니다.
두 카테고리 모두 워크플로우 요구 사항에 따라 고정(스태틱) 및 로테이팅 구성으로 이용 가능합니다.
FineProxy의 가격이 시장 최저 수준인 이유는 무엇인가요?FineProxy는 스마트 네트워크
FineProxy는 스마트 네트워크 최적화와 인프라 직접 관리를 통해 높은 가격 효율성을 실현합니다. AI 기반 트래픽 모니터링으로 부하가 적은 경로를 감지하고, 가장 빠른 IP를 사용자에게 자동으로 할당합니다.
자체 하드웨어와 IP 대역을 보유하고 있어 리셀러 마진이 발생하지 않으며, Tier-III/IV 데이터센터를 통해 과도한 호스팅 비용 없이 안정적인 가동 시간을 보장합니다.
자동화와 직접 소유의 조합을 통해 프리미엄 품질을 시장 평균 이하의 가격으로 유지할 수 있습니다.
수집된 공개 프록시 목록을 사용하나요, 아니면 자체 IP 주소를 사용하나요?FineProxy는 LIR 자격을
FineProxy는 LIR 자격을 통해 직접 할당받은 자체 IP 대역만을 사용하여 운영됩니다.
공개 프록시 목록을 스크래핑하거나 재판매 또는 임대하지 않으며, 모든 IP는 검증되고 합법적으로 할당된 서브넷에서 제공됩니다.
이를 통해 FineProxy의 모든 서비스는 클린하고 안정적이며 완벽한 규정 준수를 보장하며, 블랙리스트에 등록되거나 공유된 주소의 위험이 없습니다.
FineProxy
요금 체계의 작동 방식
FineProxy의 요금은 선택한 구성에 따라 결정됩니다. 더 이상 정해진 패키지 목록을 살펴보며 가장 비슷한 상품을 고를 필요가 없습니다. 계산기에서 워크플로에 필요한 프록시 유형, 지역, IP 수량, 결제 기간과 이용 가능한 옵션을 정확히 지정해 맞춤형 플랜을 구성할 수 있습니다.
먼저 프록시 모델을 선택하세요
패키지형 데이터센터 프록시는 대규모 자동화에 적합하며 주소당 비용이 가장 낮습니다. 전용 프록시는 비공개 IP 1개부터 이용할 수 있습니다. 고정 ISP 프록시는 소비자용 네트워크에 등록된 IP를 제공하여 플랫폼의 높은 신뢰도가 필요한 워크플로에 적합합니다. 로테이팅 프록시는 고정된 IP 수량이 아니라 요청 크레딧을 기준으로 구성됩니다.
필요한 항목만 구성하세요
프록시 유형을 선택한 다음, 이용 가능한 지역을 하나 이상 선택하고 필요한 수량을 설정하세요. 호환되는 상품에서는 UDP 지원도 활성화할 수 있습니다. 계산기는 현재 요금을 적용해 변경된 가격을 즉시 표시하므로, 거의 동일한 수십 개의 플랜 카드를 일일이 비교할 필요가 없습니다.
유연한 결제 기간
기본 가격은 30일 이용 기준입니다. 더 긴 결제 기간을 선택하면 제공되는 할인이 자동으로 적용되며, 계산기에는 월별 비용과 총비용이 계속 표시됩니다. 결제를 진행하기 전까지 어떤 항목이든 변경할 수 있습니다.
모든 플랜에 포함되는 항목
FineProxy의 모든 플랜에는 즉시 활성화, 지원되는 인증 방식, 프록시 목록 내보내기, API 및 MCP 관리 기능과 24시간 환불 보장 기간이 포함됩니다. 고정 데이터센터, 전용 및 ISP 플랜은 GB당 과금 대신 무제한 대역폭을 제공합니다.