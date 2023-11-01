LIR(Local Internet Registry)은 특정 지역 내에서 IP 주소 공간과 자율 시스템 번호(ASN)를 할당하고 관리할 수 있는 공인 기관입니다.

FineProxy는 공식 LIR로 운영되며, 이는 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)로부터 IP 블록을 받는 RIR(Regional Internet Registries)에서 직접 IP 블록을 할당받는다는 것을 의미합니다.

LIR로서 자체 IP 대역을 소유 및 관리하고, 레지스트리 정확성을 유지하며, 지역 인터넷 거버넌스 규정에 따라 합법적이고 투명한 운영을 보장합니다 — 제3자 IP를 재판매하지 않습니다.