필요에 맞는 로테이션 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 로테이션.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|이 페이지의 추천로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 로테이팅 프록시 플랜을 구매해 줘
- 남은 로테이팅 프록시 크레딧을 보여 줘
- 내 로테이팅 프록시 자격 증명을 내보내 줘
- 내 서비스의 상태와 다음 결제일을 보여 줘
- 내 로테이팅 프록시 플랜의 인보이스 상세 정보를 보여 줘
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
제품 개요
FineProxy 로테이션 프록시
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
API 및 에이전트 액세스
복잡한 설정 없이 프록시가 필요한 사람들에게 매우 편리한 서비스입니다. 모든 것이 빠르게 시작되고 다양한 국가를 이용할 수 있으며 요금제 선택지도 제법 많습니다. 분석과 자동화 작업에 프록시를 사용했고 결과에 완전히 만족했습니다.
뛰어난 가동 시간, 훌륭한 지원, 합리적인 가격을 갖춘 빠르고 신뢰할 수 있는 프록시 서비스입니다. 안전한 브라우징과 자동화 작업에 완벽합니다!
위치 및 재고
FineProxy를 오랫동안 사용해 왔는데 정말 훌륭했습니다! 서비스가 빠르고 안정적이며 선택할 수 있는 IP도 많습니다. 개인정보 보호가 목적이든 여러 지역의 콘텐츠에 접속하는 것이 목적이든, FineProxy는 늘 제 기대에 부응했습니다.
Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.
부하 상태의 속도
지금까지 이용한 최고의 프록시 서비스입니다. 강력히 추천합니다. 8개월 넘게 아무 문제 없이 사용하고 있습니다.
몇 달 동안 FineProxy를 사용해 왔는데 제가 접한 프록시 서비스 중 단연 최고 수준입니다! 연결이 안정적이고 빠르며 안전해서 브라우징과 지역 제한 콘텐츠 접근이 원활합니다. FineProxy는 매우 다양한 IP를 제공하며 IP 전환도 빠르고 번거롭지 않습니다. 고객 지원팀은 신속하고 친절하며 질문이 있을 때마다 언제나 도울 준비가 되어 있습니다. 게다가 제공되는 서비스 수준에 비해 가격 경쟁력이 놀라울 정도로 뛰어납니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 프록시가 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!
API 크레딧이란 무엇이며, 사용량은 어떻게 예측할 수 있습니까?API 크레딧은
API 크레딧은 요청이 생성하는 부하를 측정하기 위해 사용되는 내부 과금 단위입니다. 모든 플랜에는 고정된 크레딧 수량이 포함되어 있으며, 대상 웹페이지의 복잡도에 따라 발신 요청마다 일정량의 크레딧이 차감됩니다.
HTML 또는 JSON만 로드하는 단순 요청은 일반적으로 1 크레딧이 소비됩니다. 스크립트, 이미지, CSS 파일, 폰트, API 호출, 트래킹 요청 등 여러 병렬 에셋을 트리거하는 요청은 더 많은 크레딧을 소비합니다. 각 에셋은 별도의 다운스트림 요청으로 계산됩니다.
아래 수치는 대략적인 값이며, 웹사이트에 따라 달라질 수 있습니다:
- 1 크레딧 — 브라우저나 JS 없이 간단한 API 스타일 요청
- 2~3 크레딧 — no-JS 브라우저 요청 (기본 DOM, 렌더링 없음)
- ≈10 크레딧 — JS 렌더링이 포함된 풀 헤드리스 브라우저, 일반적인 데이터센터 프록시 부하
- 10~15+ 크레딧 — 스크립트, 트래커, 광고, 애널리틱스 또는 대용량 에셋 번들이 많은 무거운 페이지
웹사이트마다 DOM 구조, JS 번들, 에셋 체인이 다릅니다. 어떤 사이트는 파일 몇 개만 로드하지만, 다른 사이트는 페이지당 30건 이상의 다운스트림 요청을 발생시킬 수 있습니다.
실제 소비량을 계산하는 방법
플랜을 결정하기 전에 크레딧 사용량을 간편하게 예측하실 수 있습니다:
- 스크래핑할 페이지를 열어 주십시오.
- 다음과 같은 도구를 사용하여 동시 병렬 요청 수를 확인하십시오. RequestMap
- 로드된 에셋 수 ≈ 페이지 로드당 크레딧 수
이를 통해 워크플로에서 소비할 API 크레딧 수를 정확하게 예측할 수 있습니다. 저희 인프라에 도달하는 모든 요청은 크레딧을 소비하며, 404, 429, 503 또는 타임아웃과 같은 오류 응답도 포함됩니다. 대상 사이트가 오류를 반환하더라도, 저희 측에서는 해당 요청을 처리하고 라우팅한 것이기 때문입니다.
로테이팅 프록시로테이팅 프록시 구성
유료 48시간 옵션은 비로테이팅 프록시 제품에서만 이용할 수 있습니다. 로테이팅 프록시는 표준 이용 기간을 선택하세요.
로테이션 프록시가 웹 스크래핑에 이상적인 이유는 무엇입니까?로테이션 프록시는
로테이션 프록시는 매 요청마다 새로운 IP를 제공하므로, 웹사이트가 차단하거나 속도를 제한하기가 훨씬 어려워집니다. 현실적인 헤더 및 유저 에이전트와 결합하면 WAF 및 CAPTCHA 챌린지를 우회하면서도 스크래핑 세션을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 여기에 무제한 대역폭, 무제한 동시 연결, 글로벌 IP 풀까지 더하면 — 시장 가격의 일부 비용으로 엔터프라이즈급 스크래핑 API를 이용하실 수 있습니다.
요청별 IP 로테이션은 기술적으로 어떻게 작동합니까?FineProxy 게이트웨이 하나에
FineProxy 게이트웨이 하나에 연결하시면 됩니다 — 도메인 하나, 포트 하나입니다. 애플리케이션이 요청을 보내면 게이트웨이가 약 100,000개의 IP 주소 풀에서 하나를 선택하여 해당 IP를 통해 요청을 전달합니다. 다음 요청에는 자동으로 다른 IP가 할당됩니다. 프록시 목록이나 로테이션 로직을 직접 관리하실 필요 없이, 게이트웨이가 모든 것을 처리합니다.
어떤 요청이 API 크레딧을 소비합니까?저희 인프라에
저희 인프라에 도달하는 모든 HTTP 요청은 크레딧을 소비하며, 404 또는 503 등의 오류를 반환하는 요청도 포함됩니다. 단일 페이지 로드 시 여러 하위 요청(스크립트, 이미지, 폰트)이 발생할 수 있으며, 각 요청은 개별적으로 카운트됩니다.
요금제의 유효 기간은 얼마입니까?요금제는 30일간
요금제는 30일간 유효하며, API 크레딧을 모두 소진하면 그 시점에서 만료됩니다(둘 중 먼저 도래하는 조건 적용). 미사용 크레딧은 다음 결제 주기로 이월되지 않습니다.
상세한 사용 통계를 확인할 수 있습니까?네
네, 가능합니다. 대시보드에서 각 활성 플랜에 대한 전용 페이지를 통해 API 크레딧 사용량, 요청 내역 및 소비 패턴을 확인하실 수 있습니다.
API 크레딧 소비를 줄이려면 어떻게 해야 합니까?각 요청 시
각 요청 시 로드되는 에셋 수를 줄여 사용량을 절감할 수 있습니다. 주요 기법은 다음과 같습니다.
- accept-encoding: gzip, deflate, br을 사용하여 페이로드 크기 축소
- 불필요한 경우 헤드리스 브라우저 렌더링 회피
- 가능한 경우 이미지, 폰트 및 무거운 JS 비활성화
- API 엔드포인트에 보다 간단한 요청 모드 사용
일반적으로 병렬로 로드되는 에셋이 적을수록 소비되는 크레딧도 줄어듭니다.
스티키 세션을 지원합니까?현재
100,000개 IP — 수백만 개를 광고하는 업체에 비해 적지 않습니까?업체가 "1,000만 IP"라고
업체가 "1,000만 IP"라고 주장할 때, 이는 대부분 네트워크를 거쳐 간 모든 IP의 누적 수치이며 현재 활성화된 수가 아닙니다. 저희 100K 주소는 모두 데이터센터 IPv4이고, 모두 라이브 상태이며, 저희가 직접 관리합니다. 더 중요한 점은 저희 서비스에만 독점으로 제공된다는 것입니다. 다른 누구도 사용하지 않으므로 클린한 상태가 유지됩니다. 신선하고 공유되지 않는 집중된 IP 풀은 재활용되어 플래그 표시된 대규모 풀보다 항상 더 뛰어난 성능을 발휘합니다.
대역폭 제한이 있습니까?제한이 없습니다. FineProxy의
제한이 없습니다. FineProxy의 로테이션 프록시는 무제한 트래픽을 포함합니다. 기가바이트당 요금이 부과되지 않으며, 대용량에서도 스로틀링이 없습니다. 월간 테라바이트 규모의 트래픽을 생성하는 운영에 있어, 이는 GB당 과금하는 주거용 프록시와 근본적으로 다른 비용 구조입니다.
Google, Amazon 또는 기타 강력하게 보호되는 사이트에도 사용할 수 있습니까?데이터센터
데이터센터 IP는 엔터프라이즈급 안티봇 솔루션이 적용된 사이트에서 더 엄격한 검사를 받습니다. 이러한 사이트에는 주거용 또는 ISP 프록시가 일반적으로 더 효과적입니다. 저희 로테이션 데이터센터 풀은 최상위 봇 탐지에 투자하지 않는 대다수의 일반 웹사이트에서 우수한 성능을 발휘합니다. 가장 까다로운 타겟의 경우, 저희 로테이션 풀에 스마트 속도 제한 및 적절한 헤더를 함께 적용하거나, 핵심 페이지에는 ISP 프록시로 전환하는 것을 권장합니다.
스크래퍼에 어떻게 연동합니까?HTTP 클라이언트를 FineProxy
HTTP 클라이언트를 FineProxy 게이트웨이 엔드포인트(domain:port)로 지정하십시오. Python Requests에서는 proxies 파라미터 하나, Scrapy에서는 미들웨어 설정 하나만 변경하면 됩니다. HTTP 프록시를 지원하는 모든 언어 및 도구에서 동일한 방식으로 작동합니다. SDK 설치도, 프록시 목록 파일도, 직접 작성하는 로테이션 코드도 필요 없습니다.
로테이션 프록시를 사용한 스크래핑은 합법입니까?공개적으로 접근 가능한
공개적으로 접근 가능한 데이터를 수집하는 것은 대부분의 관할권에서 합법입니다. 2022년 미국 항소법원의 hiQ Labs v. LinkedIn 판결에서는 공개 데이터 스크래핑이 컴퓨터 사기 및 남용 방지법(CFAA)을 위반하지 않는다고 확인하였습니다. 다만 robots.txt와 속도 제한을 준수하는 것이 바람직한 관행이며, 이는 차단을 줄이는 데에도 도움이 되므로 고객님에게도 이익이 됩니다. 프록시 자체는 표준 네트워킹 도구이며, 합법성은 이를 어떻게 사용하느냐에 따라 달라집니다.
로테이팅 프록시:
IP 로테이션의 작동 방식과 풀 품질이 규모보다 중요한 이유
2024년, 자동화된 트래픽이 공식적으로 인터넷상의 인간 활동을 추월했습니다 — 전체 웹 요청의 51%가 현재 봇에 의해 발생하고 있습니다(Imperva Bad Bot Report 2025). 스크래퍼와 안티봇 시스템 간의 기술 경쟁은 그 어느 때보다 치열하며, 스크래핑 전문가의 65.8%가 더 강화된 방어 체계에 대응하기 위해 매년 프록시 비용을 증액하고 있다고 보고하고 있습니다. 이 모든 것의 핵심은 IP 로테이션입니다. 하나의 IP에서 수천 건의 요청을 보내면 차단됩니다. 반면 수백 개의 IP가 각각 소수의 요청만 보내면 일반적인 트래픽처럼 보입니다.
로테이션 프록시의 실제 작동 원리
백커넥트 로테이션 프록시는 하나의 연결 지점, 즉 단일 도메인과 포트를 제공합니다. 해당 진입점으로 요청을 보내면, 프록시 게이트웨이가 풀에서 IP를 선택하여 해당 IP를 통해 요청을 전달합니다. 다음 요청은 다른 IP를 통해 전송됩니다. 대상 사이트에서는 하나의 스크래퍼가 아닌 수천 명의 고유 방문자로 인식합니다.
FineProxy의 로테이션 프록시 서버는 매 요청마다 IP를 교체하는 방식으로 정확히 이렇게 작동합니다. 하나의 진입점(도메인 + 포트)을 받으면, 각 요청 시 시스템이 저희 풀에서 새로운 IPv4 주소를 할당합니다. 스티키 세션 없이 모든 요청에 새로운 IP가 부여됩니다. 한 명의 사용자처럼 보이지 않으면서 동일한 사이트에 수천 번 접속해야 한다면, 바로 이 구성이 해답입니다.
100,000개 전용 IP가 비용 구조를 바꾸는 이유
프록시 제공업체들은 풀 규모를 강조하기를 좋아합니다 — "1,000만 IP," "7,200만 IP." 하지만 The Web Scraping Club의 연구는 중요한 사실을 지적합니다: 잘 관리된 고품질 IP 풀이 소진된 수천 개의 주소보다 일관되게 더 나은 성능을 보인다는 것입니다. 중요한 것은 IP의 수가 아니라, 얼마나 클린한지, 그리고 동일한 타겟에 다른 사용자가 함께 사용하고 있는지 여부입니다.
FineProxy의 접근 방식은 다음과 같습니다. 저희 스크래핑 프록시 풀에는 약 100,000개의 고유 IPv4 주소가 포함되어 있습니다. 전부 데이터센터 IP이며, 저희가 직접 관리합니다 — 리셀러가 아닌 직영 제공업체입니다. 이 IP들은 저희 네트워크에만 존재하며, 다른 프록시 서비스에서는 찾으실 수 없습니다.
FineProxy에서 로테이션 프록시 서비스를 구매하시면, 해당 풀의 주소는 다른 플랫폼의 고객과 공유되지 않습니다. 다른 누군가가 고객님과 동일한 타겟에서 해당 IP를 소모하는 일이 없습니다. 이것이 바로 100K 클린 독점 IP와, 시장의 모든 스크래핑 서비스가 경쟁하는 1,000만 개 재활용 IP의 차이입니다.
로테이션 데이터센터 프록시의 비용 효율성
주거용 로테이션 프록시는 GB당 $1~15의 요금이 부과됩니다. 대규모로 사용하면 비용이 급격히 증가하며, 본격적인 스크래핑 작업의 경우 월 수 테라바이트를 소비할 수 있습니다. GB당 $3 기준으로 1테라바이트의 비용은 $3,000에 달합니다.
무제한 대역폭의 로테이션 데이터센터 프록시는 비용 구조를 완전히 바꿔 놓습니다. FineProxy의 로테이션 프록시는 기가바이트당 요금을 부과하지 않습니다. 풀 접속 권한에 대해 비용을 지불하면 트래픽은 무제한입니다. 매일 수백만 건의 요청을 처리하는 팀에게, 이는 지속 가능한 운영과 비용 초과의 차이를 의미합니다.
단점은 데이터센터 IP가 주거용 IP에 비해 안티봇 시스템에 더 쉽게 탐지된다는 점입니다. 하지만 바로 여기서 풀의 독점성이 중요해집니다. 다른 서비스를 거치지 않은 신선하고 클린한 데이터센터 주소는 재활용된 주소보다 차단 저항이 훨씬 적습니다. 그리고 Cloudflare Enterprise나 Akamai Bot Manager 같은 엔터프라이즈급 안티봇 솔루션이 적용되지 않은 대부분의 웹사이트에서는, 데이터센터 프록시가 훨씬 낮은 비용으로 완벽하게 작동합니다.
로테이션 프록시가 적합한 경우 — 그리고 적합하지 않은 경우
효과적인 경우:
대규모 웹 스크래핑이 핵심 사용 사례입니다. 매 요청이 다른 IP에서 발생하므로, 대상 사이트가 패턴을 감지할 수 없습니다. 웹 스크래핑용 로테이션 프록시는 단일 스크래퍼를 마치 수많은 독립 방문자처럼 보이게 만듭니다. 대부분의 이커머스 플랫폼은 단일 주소에서 시간당 약 100~300건의 요청까지 허용한 후 의심하기 시작하므로, 대규모 로테이션 풀에 부하를 분산하면 개별 임계값 아래로 안전하게 유지할 수 있습니다.
가격 모니터링도 동일한 원리로 작동합니다 — 조회 요청이 분산되므로 동일한 주소가 같은 스토어에 반복적으로 접속하지 않습니다. SEO 순위 추적에도 유리한데, 검색 엔진이 하나의 IP에서 반복되는 쿼리에 속도 제한을 적용하기 때문입니다. 또한 트래픽 아비트라지 팀은 HTTP 로테이션 프록시 설정을 활용하여 광범위한 풀을 통해 오퍼를 검증하고 캠페인 성과를 확인하며, 플랫폼이 해당 활동을 서로 연결하지 못하도록 합니다.
효과적이지 않은 경우:
소셜 미디어 계정 관리에는 일관된 IP가 필요합니다. 로테이션 프록시는 매 요청마다 주소가 변경되어 로그인 및 게시 시 의심스러운 활동으로 감지될 수 있습니다. 계정 관리에는 고정 ISP 프록시 또는 전용 프록시를 이용하십시오.
세션 유지가 필수적인 다단계 워크플로 — 결제 프로세스, 사용자를 추적하는 페이지네이션, 로그인 시퀀스 — 역시 요청별 로테이션에서는 정상 작동하지 않습니다. 사이트가 각 단계를 서로 다른 사용자로 인식하여 프로세스를 중단시키기 때문입니다.
통합: 단일 엔드포인트, 제로 복잡성
FineProxy의 로테이션 프록시는 단일 게이트웨이 — 하나의 도메인, 하나의 포트 — 를 통해 작동합니다. 스크래퍼나 모니터링 도구를 해당 엔드포인트에 연결하기만 하면 됩니다. 모든 요청에 100K 풀에서 자동으로 새로운 IP가 할당됩니다.
Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer 또는 HTTP 프록시를 지원하는 모든 도구에서 설정은 단 한 줄이면 됩니다. 코드에 로테이션 로직을 작성할 필요도, 프록시 목록을 관리할 필요도, 헬스 체크를 수행할 필요도 없습니다. 게이트웨이가 모든 것을 처리합니다.
프로그래밍 방식의 제어가 필요한 환경이라면, API 기반 로테이션 프록시를 활용하여 프록시 관리를 파이프라인에 직접 통합할 수 있습니다.
25~40% 문제
Zyte가 수백 개 엔지니어링 팀을 대상으로 조사한 결과, 스크래핑 프로젝트에서 개발자 시간의 25~40%가 차단 및 안티봇 시스템 대응에 소비되는 것으로 나타났습니다. 코딩도, 데이터 처리도, 분석도 아닙니다 — 단지 스크래퍼가 작동을 유지하도록 관리하는 데 드는 시간입니다.
적절한 로테이션 프록시 설정은 이러한 문제를 대부분 해결합니다. 모든 요청이 클린 IP에서 발신되고 풀이 충분히 커서 동일 주소가 과도하게 재사용되지 않는다면, 스크래퍼는 차단 해제를 기다리는 대신 스크래핑 작업에 시간을 집중할 수 있습니다.
FineProxy의 로테이션 익명 프록시 서버를 사용하면, 풀이 모든 작업을 대신합니다. 저희 네트워크 전용 100,000개 주소가 매 요청마다 교체됩니다. 엔지니어링 시간을 인프라 관리가 아닌 제품 개발에 집중하실 수 있습니다.