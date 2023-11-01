API 크레딧은 요청이 생성하는 부하를 측정하기 위해 사용되는 내부 과금 단위입니다. 모든 플랜에는 고정된 크레딧 수량이 포함되어 있으며, 대상 웹페이지의 복잡도에 따라 발신 요청마다 일정량의 크레딧이 차감됩니다.

HTML 또는 JSON만 로드하는 단순 요청은 일반적으로 1 크레딧이 소비됩니다. 스크립트, 이미지, CSS 파일, 폰트, API 호출, 트래킹 요청 등 여러 병렬 에셋을 트리거하는 요청은 더 많은 크레딧을 소비합니다. 각 에셋은 별도의 다운스트림 요청으로 계산됩니다.

아래 수치는 대략적인 값이며, 웹사이트에 따라 달라질 수 있습니다:

1 크레딧 — 브라우저나 JS 없이 간단한 API 스타일 요청

— 브라우저나 JS 없이 간단한 API 스타일 요청 2~3 크레딧 — no-JS 브라우저 요청 (기본 DOM, 렌더링 없음)

— no-JS 브라우저 요청 (기본 DOM, 렌더링 없음) ≈10 크레딧 — JS 렌더링이 포함된 풀 헤드리스 브라우저, 일반적인 데이터센터 프록시 부하

— JS 렌더링이 포함된 풀 헤드리스 브라우저, 일반적인 데이터센터 프록시 부하 10~15+ 크레딧 — 스크립트, 트래커, 광고, 애널리틱스 또는 대용량 에셋 번들이 많은 무거운 페이지

웹사이트마다 DOM 구조, JS 번들, 에셋 체인이 다릅니다. 어떤 사이트는 파일 몇 개만 로드하지만, 다른 사이트는 페이지당 30건 이상의 다운스트림 요청을 발생시킬 수 있습니다.

실제 소비량을 계산하는 방법

플랜을 결정하기 전에 크레딧 사용량을 간편하게 예측하실 수 있습니다:

스크래핑할 페이지를 열어 주십시오.

다음과 같은 도구를 사용하여 동시 병렬 요청 수를 확인하십시오. RequestMap

로드된 에셋 수 ≈ 페이지 로드당 크레딧 수

이를 통해 워크플로에서 소비할 API 크레딧 수를 정확하게 예측할 수 있습니다. 저희 인프라에 도달하는 모든 요청은 크레딧을 소비하며, 404, 429, 503 또는 타임아웃과 같은 오류 응답도 포함됩니다. 대상 사이트가 오류를 반환하더라도, 저희 측에서는 해당 요청을 처리하고 라우팅한 것이기 때문입니다.