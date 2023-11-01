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YouTube 프록시

YouTube용 데이터센터 프록시: 최대 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, 고정 IP, FoxyProxy, Selenium, TubeBuddy와 호환됩니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 YouTube 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 안정적인 YouTube 재생용 미국 전용 IP 하나를 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 오늘 오류율이 가장 높은 서비스를 표시하십시오
  • 프록시 서비스의 상태 및 결제 세부 정보를 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

몇 달째 개인 용도로 프록시를 구매하고 있습니다. 모든 것이 만족스럽습니다. 서버는 중단이나 멈춤 없이 잘 작동하고 가격도 상당히 합리적입니다.

George WeathersFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org에 매우 만족합니다. 서비스가 안정적이고 빠르며 훌륭한 프록시 솔루션을 제공합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 경쟁력 있는 가격 덕분에 최고의 선택입니다.

JakubDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

계정 운영

가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.

esta bazaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

2개월 동안 프록시를 사용했고 완전히 만족합니다. IP가 깨끗하고 차단되지 않으며 지원도 좋습니다. 여러 계정을 동시에 관리하기에 매우 적합합니다!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

가격이 저렴합니다. 작동하지 않는 프록시 비율이 <10%입니다. 지역과 서브넷이 다양합니다. 연결이 안정적이고 IP가 고정되어 있으며 매주 무료로 풀을 변경할 수 있습니다.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.

W3sazzadProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
프록시로 YouTube 차단을 해제할 수 있습니까?

네, 브라우저에서 FineProxy 서버를 사용하도록 설정하면 YouTube 차단을 해제할 수 있습니다. Chrome 및 Firefox용 FoxyProxy 또는 ZeroOmega와 같은 확장 프로그램 사용을 권장합니다. 이를 통해 프록시 프로필 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 프록시가 활성화되면 추가 설정 없이 선택한 지역의 IP를 통해 YouTube가 로드됩니다.

VPN이나 웹 기반 프록시 사이트 대신 프록시를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?프록시는 VPN이나

프록시는 VPN이나 브라우저 기반 프록시 사이트에 비해 가장 빠른 연결 속도를 제공합니다. 터널링 오버헤드 없이 기기와 YouTube 서버 간에 직접 경로를 설정하기 때문입니다. 초기 설정에 다소 시간이 걸리지만, 버퍼링 없이 안정적인 재생과 최고 화질로 YouTube 영상을 시청할 수 있습니다.

프록시를 사용하여 YouTube에서 4K 또는 UHD 영상을 시청할 수 있습니까?

네. FineProxy 서버는 최대 500 Mbit/s의 속도를 지원하여 4K, UHD, HDR 콘텐츠의 원활한 재생을 보장합니다. 데이터센터 인프라와 전용 대역폭이 스로틀링을 방지하므로, 트래픽이 집중되는 시간대에도 YouTube 세션이 안정적으로 유지됩니다. YouTube Shorts 및 기타 숏폼 콘텐츠의 차단 해제를 위한 신뢰할 수 있는 프록시로도 활용하실 수 있습니다.

이 프록시는 YouTube 자동화 도구와 함께 사용할 수 있습니까?

네, FineProxy는 주요 YouTube 자동화 및 분석 도구와 원활하게 연동됩니다. 가져온 프록시 목록, 다운로드 URL 또는 직접 API 연동을 통해 연결하실 수 있습니다. 각 프록시는 HTTP/HTTPS 및 SOCKS5 프로토콜을 모두 지원하여 모든 주요 소프트웨어 솔루션과의 호환성을 보장합니다.

프록시를 사용해 여러 개의 YouTube 계정을 사용할 수 있습니까?네, 가능합니다. 최상의

네, 가능합니다. 최상의 안정성과 세션 일관성을 위해 계정당 하나의 고정 프록시를 사용하시는 것을 권장합니다. 이렇게 설정하면 세션 간 충돌을 방지하고 시간이 지나도 계정 신뢰도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 로테이션 프록시는 대량 데이터 수집이나 조회수 시뮬레이션에는 사용할 수 있지만, 로그인된 세션에는 적합하지 않습니다.

미국 이외 지역에서 YouTube TV에 접속할 수 있습니까?네, 가능합니다. 미국

네, 가능합니다. 미국 기반 프록시를 사용하면 YouTube TV 차단을 해제하여 미국에서만 제공되는 라이브 TV 채널, 스포츠, 주문형 콘텐츠에 접근할 수 있습니다. 일관된 세션 안정성을 위해 고정 IP를 사용하십시오.

FineProxy 프록시를 스마트 TV에서 사용할 수 있습니까?

네, 가능합니다. 스마트 TV가 수동 네트워크 설정(프록시 IP 및 포트)을 지원하는 경우, FineProxy 서버를 통해 트래픽을 직접 라우팅할 수 있습니다. 또는 라우터 수준에서 프록시를 설정하면 스마트 TV, 스트리밍 스틱, 게임 콘솔 등 네트워크에 연결된 모든 기기에 적용할 수 있습니다. 이를 통해 브라우저 확장 프로그램을 지원하지 않는 기기에서도 YouTube 차단을 해제할 수 있습니다.

가이드

YouTube 프록시: 차단 해제 및 안정적인 재생을 위한 실용 가이드

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

YouTube는 직장 네트워크, 대학교, 정부 기관에서 이용 정책 준수, 대역폭 절감 또는 컴플라이언스 요건 충족을 위해 흔히 차단됩니다. 일부 지역에서는 ISP가 법적 의무에 따라 국가 수준의 접속 제한을 시행하기도 합니다. 그 결과 YouTube 및 해당 CDN에 대한 요청이 부분적으로 또는 완전히 차단됩니다. YouTube 영상 차단을 안정적으로 해제하려면 트래픽에 대해 예측 가능하고 제어 가능한 경로를 확보해야 합니다.

YouTube 프록시 차단 해제를 위한 실용적인 방법

1. VPN

VPN은 기기의 모든 트래픽을 암호화하여 원격 서버를 통해 라우팅합니다. 장점: 원클릭 시작, 앱별 설정 불필요, 지역 제한 우회에 유용합니다. 단점: 추가적인 터널링 오버헤드로 인해 속도가 저하되는 경우가 많으며, 기업 보안 도구와 충돌할 수 있습니다. VPN 엔드포인트는 빈번하게 차단됩니다.

2. 웹 프록시 사이트

자체 프레임 안에서 YouTube를 로드하는 브라우저 기반 웹 페이지입니다. 장점: 별도로 설치할 것이 없습니다. 단점: 느리고 불안정한 영상, 제한된 기능(로그인, 재생목록), 그리고 심각한 개인정보 우려가 있습니다 — 트래픽이 광고나 스크립트를 삽입할 수 있는 알 수 없는 중계 서버를 경유합니다.

3. 서드파티 「언블로커」 앱

빠른 우회를 약속하는 기타 앱/확장 프로그램. 장점: 최소한의 설정만 필요합니다. 단점: 보안이 가장 취약합니다 — 불투명한 운영자, 불명확한 암호화, 데이터 수집 위험, 높은 부하 시 잦은 연결 끊김이 발생합니다.

4. 전용 프록시 구매 (안정적인 YouTube 이용에 추천)

프록시는 선택한 앱의 트래픽(예: 브라우저)만 제어된 IP를 통해 라우팅합니다. YouTube를 프록시를 통해 라우팅하면 실질적으로 가장 빠른 속도, 정밀한 범위 지정(YouTube만 해당), 예측 가능한 라우팅, 브라우저·수동 네트워크 설정을 지원하는 스마트 TV·자동화·분석 도구와의 호환성, 유연한 지역 선택 등의 이점을 누리실 수 있습니다. 단점: 초기 설정은 1분이면 완료됩니다 — IP/포트와 인증 정보(사용하는 경우)를 입력하십시오.

4K/UHD 재생 및 안정적인 비트레이트를 위해서는 전용 프록시가 VPN, 웹 프록시, 「차단 해제」 앱보다 일반적으로 뛰어난 성능을 제공합니다. FineProxy는 높은 사양의 영상 워크플로우를 위한 최첨단 데이터센터 인프라를 제공합니다.

프록시를 통한 YouTube 설정 방법

FoxyProxy 또는 ZeroOmega와 같은 확장 프로그램을 사용하여 YouTube 도메인에 프록시를 지정하십시오. 프록시는 ip:port 또는 user:pass@ip:port 형식으로 제공되며, TXT/CSV/JSON 또는 API를 통해 목록을 내보낼 수 있습니다. 스마트 TV가 수동 네트워크 설정을 지원하거나 라우터가 아웃바운드 매핑을 지원하는 경우, TV 트래픽도 프록시를 통해 라우팅할 수 있습니다.

4K, UHD 및 고부하 환경

FineProxy 서버는 최대 500 Mbit/s를 지원하며, YouTube 라이브 스트리밍, 4K/UHD, HDR 콘텐츠를 위한 고속 프록시입니다. 버퍼링이 발생하는 경우, 로컬 Wi-Fi/LAN을 점검하고, 프록시 규칙이 YouTube 도메인만 대상으로 설정되어 있는지 확인하며, CDN 경로 변경을 방지하기 위해 고정 IP를 일관되게 유지하십시오.

YouTube 접속을 위해 FineProxy를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

저희 데이터센터 프록시는 YouTube 조회수, 자동화, 데이터 수집에 가장 안전하고 효과적인 프록시입니다.

  • 🚀 저지연 서버 원활한 비디오 로딩을 위해
  • 🛡️ 로그 없음, 스로틀링 없음, 제한 없음
  • 🌍 글로벌 IP 커버리지미국, 독일, 러시아 등 다양한 국가를 포함하며 — YouTube 프록시를 통해 다른 국가의 콘텐츠에 접근하실 수 있습니다
  • 🔒 YouTube 프록시 SSL(암호화) 완전 지원으로 안전한 연결 보장
  • 🔄 새로운 정적 IP - 안정적이며 차단될 가능성이 낮음
  • ⚙️ YouTube 자동화 도구와 함께 작동합니다 좋아요 TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 24시간 연중무휴 실시간 지원 — 저희가 도와드리겠습니다

미국 전용 또는 여러 지역에 걸친 YouTube 프록시가 필요하신가요? 저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주세요. ([email protected])

이 방법이 과하다고 느껴지신다면

차단되지 않을 수 있는 대안을 고려해 보십시오:

  • Vimeo 고품질 크리에이티브/전문 콘텐츠용.
  • Dailymotion 대규모 일반 라이브러리용.
  • BitChute / Rumble 정책 대안 플랫폼용.
  • Khan Academy, Coursera, edX 학술 콘텐츠용.