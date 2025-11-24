FoxyProxy 사용 방법

Chrome 및 Firefox에서 FoxyProxy 확장 프로그램을 설정하는 방법

FoxyProxy는 안정성과 유연한 설정 측면에서 Mozilla Firefox용 프록시 관리 도구 중 최고 수준입니다. 여러 프록시 프로필을 손쉽게 저장하고, 빠르게 전환하며, 프록시 설정을 브라우저 내에서 완벽하게 관리할 수 있습니다.

FoxyProxy는 Google Chrome에서도 사용할 수 있지만, Chrome 버전은 기능이 제한적이어서 모든 프록시 시나리오를 지원하지 못할 수 있습니다. Chrome의 경우, 먼저 Proxy Switcher Extension 사용을 권장하며 대안으로 SwitchyOmega(ZeroOmega)를 추천합니다.

Step 1 FoxyProxy 확장 프로그램 검색 Firefox를 열고 부가 기능 및 테마로 이동하십시오 (Ctrl + Shift + A). FoxyProxy Standard를 검색하여 해당 페이지로 이동하십시오. Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxy 확장 프로그램 설치 “Add to Firefox”를 클릭하십시오. 설치를 확인하여 도구 모음에 확장 프로그램을 추가하십시오. FoxyProxy Standard을 설치하십시오. 인증 및 다중 프록시 프로필을 지원합니다. Click the image to view it in full size.

Step 3 FoxyProxy 옵션 열기 도구 모음에서 FoxyProxy 아이콘을 클릭한 후 다음을 선택하십시오. “Options”(또는 Open FoxyProxy Options)를 클릭하십시오. Click the image to view it in full size.

Step 4 새 SOCKS5 프록시 추가 “Proxies” 탭으로 이동하십시오. FoxyProxy 옵션에서 “Add New Proxy”를 클릭하십시오. 프록시 유형을 SOCKS5로 설정하십시오. 프록시의 IP 주소와 포트를 입력하십시오 (SOCKS5의 경우 1080). 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다. 여기. “Proxie DNS” 토글을 켜십시오 Click the image to view it in full size.

SOCKS5의 경우, 반드시 ‘Proxy DNS’를 활성화하십시오. 그렇지 않으면 DNS 누출이 발생할 수 있습니다.

FoxyProxy를 사용하면 여러 프록시 프로필을 생성하고 손쉽게 전환할 수 있습니다. 또한 고급 라우팅 제어 기능을 제공하여, 어떤 웹사이트에서 프록시를 사용하고 어떤 웹사이트에서 직접 연결할지 지정할 수 있습니다:

Step 5 프록시 패턴 추가 (선택 사항) “Proxies” 탭으로 이동하십시오. “Proxy by Patterns”에서 “plus” 아이콘을 클릭하십시오. Include 또는 Exclude 옵션과 Wildcard를 선택하십시오. 제목을 입력하고, 주소를 “*.mysite.site/*” 형식으로 입력하십시오. Click the image to view it in full size.

FoxyProxy 확장 프로그램(Standard vs Plus)의 차이점은 무엇입니까?

FoxyProxy Standard은 확장 프로그램의 기본 버전입니다. 프록시를 수동으로 전환하거나 모든 브라우저 트래픽에 대해 프록시를 활성화/비활성화할 수 있습니다. 자동 규칙 없이 간단한 프록시 제어만 필요한 경우에 적합한 옵션입니다.