통합 가이드
FoxyProxy 사용 방법
몇 가지 간단한 단계만으로 FoxyProxy를 통해 프록시를 손쉽게 설정하십시오
Chrome 및 Firefox에서 FoxyProxy 확장 프로그램을 설정하는 방법
FoxyProxy는 안정성과 유연한 설정 측면에서 Mozilla Firefox용 프록시 관리 도구 중 최고 수준입니다. 여러 프록시 프로필을 손쉽게 저장하고, 빠르게 전환하며, 프록시 설정을 브라우저 내에서 완벽하게 관리할 수 있습니다.
FoxyProxy는 Google Chrome에서도 사용할 수 있지만, Chrome 버전은 기능이 제한적이어서 모든 프록시 시나리오를 지원하지 못할 수 있습니다. Chrome의 경우, 먼저 Proxy Switcher Extension 사용을 권장하며 대안으로 SwitchyOmega(ZeroOmega)를 추천합니다.
FoxyProxy 확장 프로그램 검색
Firefox를 열고 부가 기능 및 테마로 이동하십시오 (Ctrl + Shift + A). FoxyProxy Standard를 검색하여 해당 페이지로 이동하십시오.
FoxyProxy 확장 프로그램 설치
“Add to Firefox”를 클릭하십시오. 설치를 확인하여 도구 모음에 확장 프로그램을 추가하십시오. FoxyProxy Standard을 설치하십시오. 인증 및 다중 프록시 프로필을 지원합니다.
FoxyProxy 옵션 열기
도구 모음에서 FoxyProxy 아이콘을 클릭한 후 다음을 선택하십시오. “Options”(또는 Open FoxyProxy Options)를 클릭하십시오.
새 SOCKS5 프록시 추가
“Proxies” 탭으로 이동하십시오. FoxyProxy 옵션에서 “Add New Proxy”를 클릭하십시오. 프록시 유형을 SOCKS5로 설정하십시오. 프록시의 IP 주소와 포트를 입력하십시오 (SOCKS5의 경우 1080). 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다. 여기. “Proxie DNS” 토글을 켜십시오
SOCKS5의 경우, 반드시 ‘Proxy DNS’를 활성화하십시오. 그렇지 않으면 DNS 누출이 발생할 수 있습니다.
FoxyProxy를 사용하면 여러 프록시 프로필을 생성하고 손쉽게 전환할 수 있습니다. 또한 고급 라우팅 제어 기능을 제공하여, 어떤 웹사이트에서 프록시를 사용하고 어떤 웹사이트에서 직접 연결할지 지정할 수 있습니다:
프록시 패턴 추가 (선택 사항)
“Proxies” 탭으로 이동하십시오. “Proxy by Patterns”에서 “plus” 아이콘을 클릭하십시오. Include 또는 Exclude 옵션과 Wildcard를 선택하십시오. 제목을 입력하고, 주소를 “*.mysite.site/*” 형식으로 입력하십시오.
FoxyProxy 확장 프로그램(Standard vs Plus)의 차이점은 무엇입니까?
FoxyProxy Standard은 확장 프로그램의 기본 버전입니다. 프록시를 수동으로 전환하거나 모든 브라우저 트래픽에 대해 프록시를 활성화/비활성화할 수 있습니다. 자동 규칙 없이 간단한 프록시 제어만 필요한 경우에 적합한 옵션입니다.
FoxyProxy Plus(확장 버전)은 자동 전환 규칙 기능이 추가됩니다. 어떤 웹사이트에 프록시를 적용하고 어떤 웹사이트에 직접 연결할지 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 도메인은 프록시를 통해 접속하고, 다른 도메인은 프록시 없이, 또 다른 도메인은 별도의 프록시를 통해 접속하도록 설정할 수 있습니다. 전환은 수동 작업 없이 자동으로 이루어집니다.
FoxyProxy 사용 방법에 사용할 FineProxy 자격 증명은 어디에서 확인할 수 있습니까?
FineProxy 대시보드에서 활성 서비스를 여십시오. 해당 서비스에 표시된 프록시 호스트, 포트, 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하십시오.
FineProxy 계정 비밀번호를 입력해야 합니까?
아니요. FineProxy 계정 로그인 비밀번호가 아니라 활성 서비스의 프록시 인증 비밀번호를 사용하십시오.
FoxyProxy 사용 방법 프록시 구성이 작동하는지 어떻게 확인합니까?
프록시를 활성화한 후 IP 확인 웹사이트를 여십시오. 감지된 IP와 위치가 구성한 프록시와 일치해야 합니다.
FoxyProxy 사용 방법에서 프록시를 통해 연결할 수 없으면 무엇을 확인해야 합니까?
먼저 호스트, 포트, 프로토콜 및 인증 정보를 확인하십시오. 그런 다음 충돌하는 VPN 또는 프록시 프로필을 비활성화하고 다시 연결하십시오.
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.