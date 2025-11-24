Integratsioonijuhend
Kuidas kasutada FoxyProxy't
Seadistage oma proxy FoxyProxy abil lihtsalt mõne sammuga
Kuidas seadistada FoxyProxy laiendust Chrome'is ja Firefoxis
FoxyProxy on üks parimaid puhverserverite haldureid Mozilla Firefoxi jaoks stabiilsuse ja paindliku seadistamise poolest. See võimaldab hõlpsasti salvestada mitu puhverserveri profiili, nende vahel kiiresti lülituda ning hoida kogu puhverserveri seadistust brauseripõhisena.
Kuigi FoxyProxy on saadaval ka Google Chrome'i jaoks, on Chrome'i versioon piiratum ja ei pruugi katta kõiki puhverserveri stsenaariumeid. Chrome'i puhul soovitame esmalt kasutada Proxy Switcher Extension'it ja alternatiivina SwitchyOmega't (ZeroOmega).
FoxyProxy laienduse otsimine
Avage Firefox ja minge jaotisse Lisad ja teemad (Ctrl + Shift + A). Otsige FoxyProxy Standard ja avage selle leht.
Paigaldage FoxyProxy laiendus
Klõpsake “Lisa Firefoxile”. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale. Paigaldage kindlasti FoxyProxy Standard, kuna see toetab autentimist ja mitut proxy profiili
Avage FoxyProxy seaded
Klõpsake tööriistaribal FoxyProxy ikooni ja valige “Suvandid” (või avage FoxyProxy suvandid).
Lisage uus SOCKS5 proxy
Avage vahekaart “Proxies” Klõpsake FoxyProxy seadetes nuppu “Add New Proxy”. Määrake proxy tüübiks: SOCKS5. Sisestage oma proxy IP-aadress ja port (SOCKS5 puhul 1080). Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin. Lülitage sisse “Proxie DNS” lüliti
SOCKS5 puhul lubage kindlasti ‘Proxy DNS’ — vastasel juhul võivad tekkida DNS-lekked.
FoxyProxy võimaldab luua mitu proxy profiili ja vahetada nende vahel vaevata. Lisaks pakub see täiustatud marsruutimise juhtelemente, mis võimaldavad määrata, millised veebisaidid kasutavad proxyt ja millised ühenduvad otse:
Lisage proxy mustreid (valikuline)
Avage vahekaart “Proxies” Klõpsake “pluss” ikooni jaotises “Proxy by Patterns”. Valige kaasamine (Include) või välistamine (Exclude) ning Wildcard. Pange pealkirjale nimi ja sisestage aadress kujul “*.mysite.site/*”
Mis vahe on FoxyProxy laiendustel (Standard vs Plus)?
FoxyProxy Standardon laienduse põhiversioon. See võimaldab teil käsitsi proxy-de vahel lülituda või lubada/keelata proxy kogu brauseri liikluse jaoks. See valik sobib, kui vajate vaid lihtsat proxy haldust ilma automaatsete reegliteta.
FoxyProxy Plus(laiendatud versioon) lisab automaatsed lülitumisreeglid. Saate määrata, millised veebisaidid peaksid kasutama proxy-t ja millised peaksid ühenduma otse. Näiteks üks domeen võib suunduda läbi proxy, teine ilma selleta ja kolmas läbi teise proxy. Lülitumine toimub automaatselt, ilma käsitsi sekkumiseta.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Kuidas kasutada FoxyProxy't jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Kuidas kasutada FoxyProxy't puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Kuidas kasutada FoxyProxy't ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
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