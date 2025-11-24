Kuidas kasutada FoxyProxy't

Kuidas seadistada FoxyProxy laiendust Chrome'is ja Firefoxis

FoxyProxy on üks parimaid puhverserverite haldureid Mozilla Firefoxi jaoks stabiilsuse ja paindliku seadistamise poolest. See võimaldab hõlpsasti salvestada mitu puhverserveri profiili, nende vahel kiiresti lülituda ning hoida kogu puhverserveri seadistust brauseripõhisena.

Kuigi FoxyProxy on saadaval ka Google Chrome'i jaoks, on Chrome'i versioon piiratum ja ei pruugi katta kõiki puhverserveri stsenaariumeid. Chrome'i puhul soovitame esmalt kasutada Proxy Switcher Extension'it ja alternatiivina SwitchyOmega't (ZeroOmega).

Step 1 FoxyProxy laienduse otsimine Avage Firefox ja minge jaotisse Lisad ja teemad (Ctrl + Shift + A). Otsige FoxyProxy Standard ja avage selle leht. Click the image to view it in full size.

Step 2 Paigaldage FoxyProxy laiendus Klõpsake “Lisa Firefoxile”. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale. Paigaldage kindlasti FoxyProxy Standard, kuna see toetab autentimist ja mitut proxy profiili Click the image to view it in full size.

Step 3 Avage FoxyProxy seaded Klõpsake tööriistaribal FoxyProxy ikooni ja valige “Suvandid” (või avage FoxyProxy suvandid). Click the image to view it in full size.

Step 4 Lisage uus SOCKS5 proxy Avage vahekaart “Proxies” Klõpsake FoxyProxy seadetes nuppu “Add New Proxy”. Määrake proxy tüübiks: SOCKS5. Sisestage oma proxy IP-aadress ja port (SOCKS5 puhul 1080). Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin. Lülitage sisse “Proxie DNS” lüliti Click the image to view it in full size.

SOCKS5 puhul lubage kindlasti ‘Proxy DNS’ — vastasel juhul võivad tekkida DNS-lekked.

FoxyProxy võimaldab luua mitu proxy profiili ja vahetada nende vahel vaevata. Lisaks pakub see täiustatud marsruutimise juhtelemente, mis võimaldavad määrata, millised veebisaidid kasutavad proxyt ja millised ühenduvad otse:

Step 5 Lisage proxy mustreid (valikuline) Avage vahekaart “Proxies” Klõpsake “pluss” ikooni jaotises “Proxy by Patterns”. Valige kaasamine (Include) või välistamine (Exclude) ning Wildcard. Pange pealkirjale nimi ja sisestage aadress kujul “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

Mis vahe on FoxyProxy laiendustel (Standard vs Plus)?

FoxyProxy Standardon laienduse põhiversioon. See võimaldab teil käsitsi proxy-de vahel lülituda või lubada/keelata proxy kogu brauseri liikluse jaoks. See valik sobib, kui vajate vaid lihtsat proxy haldust ilma automaatsete reegliteta.