Cách sử dụng FoxyProxy

Cách cấu hình tiện ích mở rộng FoxyProxy trong Chrome và Firefox

FoxyProxy là một trong những trình quản lý proxy tốt nhất dành cho Mozilla Firefox về mặt ổn định và cấu hình linh hoạt. Extension này giúp bạn dễ dàng lưu nhiều profile proxy, chuyển đổi nhanh giữa các profile và giữ toàn bộ thiết lập proxy ngay trong trình duyệt.

Mặc dù FoxyProxy cũng có phiên bản dành cho Google Chrome, nhưng phiên bản Chrome bị giới hạn hơn và có thể không phù hợp với tất cả các trường hợp sử dụng proxy. Với Chrome, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Proxy Switcher Extension trước, và SwitchyOmega (ZeroOmega) như một giải pháp thay thế.

Step 1 Tìm kiếm tiện ích mở rộng FoxyProxy Mở Firefox và đến Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Tìm kiếm FoxyProxy Standard và truy cập trang của nó. Click the image to view it in full size.

Step 2 Cài đặt tiện ích FoxyProxy Nhấp “Add to Firefox”. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn. Hãy chắc chắn cài FoxyProxy Standard vì phiên bản này hỗ trợ xác thực và nhiều profile proxy. Click the image to view it in full size.

Step 3 Mở tùy chọn FoxyProxy Nhấp vào biểu tượng FoxyProxy trên thanh công cụ và chọn “Options” (hoặc Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 4 Thêm một Proxy SOCKS5 mới Đi đến tab “Proxies” Nhấn “Add New Proxy” trong phần FoxyProxy Options. Đặt loại Proxy: SOCKS5. Nhập địa chỉ IP và cổng của proxy (1080 cho SOCKS5). Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây. Bật công tắc “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

Đối với SOCKS5, hãy đảm bảo bật ‘Proxy DNS’ — nếu không bạn có thể gặp tình trạng rò rỉ DNS.

FoxyProxy cho phép bạn tạo nhiều profile proxy và chuyển đổi giữa chúng một cách dễ dàng. Extension này cũng cung cấp các tùy chọn định tuyến nâng cao, cho phép bạn chỉ định trang web nào sử dụng proxy và trang web nào kết nối trực tiếp:

Step 5 Thêm các mẫu Proxy (tùy chọn) Đi đến tab “Proxies” Nhấp biểu tượng “plus” trong mục “Proxy by Patterns”. Chọn tùy chọn Include hoặc Exclude và chế độ Wildcard. Đặt tên tiêu đề và nhập địa chỉ theo định dạng “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

FoxyProxy Standard và Plus khác nhau như thế nào?

FoxyProxy Standardlà phiên bản cơ bản của tiện ích mở rộng. Tiện ích này cho phép bạn chuyển đổi thủ công giữa các proxy hoặc bật/tắt proxy cho toàn bộ lưu lượng truy cập của trình duyệt. Tùy chọn này phù hợp khi bạn chỉ cần điều khiển proxy đơn giản mà không cần các quy tắc tự động.