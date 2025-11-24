Hướng dẫn tích hợp
Cách sử dụng FoxyProxy
Cấu hình proxy của bạn với FoxyProxy một cách dễ dàng trong vài bước đơn giản
Cách cấu hình tiện ích mở rộng FoxyProxy trong Chrome và Firefox
FoxyProxy là một trong những trình quản lý proxy tốt nhất dành cho Mozilla Firefox về mặt ổn định và cấu hình linh hoạt. Extension này giúp bạn dễ dàng lưu nhiều profile proxy, chuyển đổi nhanh giữa các profile và giữ toàn bộ thiết lập proxy ngay trong trình duyệt.
Mặc dù FoxyProxy cũng có phiên bản dành cho Google Chrome, nhưng phiên bản Chrome bị giới hạn hơn và có thể không phù hợp với tất cả các trường hợp sử dụng proxy. Với Chrome, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Proxy Switcher Extension trước, và SwitchyOmega (ZeroOmega) như một giải pháp thay thế.
Tìm kiếm tiện ích mở rộng FoxyProxy
Mở Firefox và đến Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Tìm kiếm FoxyProxy Standard và truy cập trang của nó.
Cài đặt tiện ích FoxyProxy
Nhấp “Add to Firefox”. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn. Hãy chắc chắn cài FoxyProxy Standard vì phiên bản này hỗ trợ xác thực và nhiều profile proxy.
Mở tùy chọn FoxyProxy
Nhấp vào biểu tượng FoxyProxy trên thanh công cụ và chọn “Options” (hoặc Open FoxyProxy Options).
Thêm một Proxy SOCKS5 mới
Đi đến tab “Proxies” Nhấn “Add New Proxy” trong phần FoxyProxy Options. Đặt loại Proxy: SOCKS5. Nhập địa chỉ IP và cổng của proxy (1080 cho SOCKS5). Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây. Bật công tắc “Proxie DNS”
Đối với SOCKS5, hãy đảm bảo bật ‘Proxy DNS’ — nếu không bạn có thể gặp tình trạng rò rỉ DNS.
FoxyProxy cho phép bạn tạo nhiều profile proxy và chuyển đổi giữa chúng một cách dễ dàng. Extension này cũng cung cấp các tùy chọn định tuyến nâng cao, cho phép bạn chỉ định trang web nào sử dụng proxy và trang web nào kết nối trực tiếp:
Thêm các mẫu Proxy (tùy chọn)
Đi đến tab “Proxies” Nhấp biểu tượng “plus” trong mục “Proxy by Patterns”. Chọn tùy chọn Include hoặc Exclude và chế độ Wildcard. Đặt tên tiêu đề và nhập địa chỉ theo định dạng “*.mysite.site/*”
FoxyProxy Standard và Plus khác nhau như thế nào?
FoxyProxy Standardlà phiên bản cơ bản của tiện ích mở rộng. Tiện ích này cho phép bạn chuyển đổi thủ công giữa các proxy hoặc bật/tắt proxy cho toàn bộ lưu lượng truy cập của trình duyệt. Tùy chọn này phù hợp khi bạn chỉ cần điều khiển proxy đơn giản mà không cần các quy tắc tự động.
FoxyProxy Plus(phiên bản mở rộng) bổ sung thêm các quy tắc tự động chuyển đổi. Bạn có thể định nghĩa các trang web nào sẽ sử dụng proxy và trang nào sẽ kết nối trực tiếp. Ví dụ, một tên miền có thể đi qua proxy, tên miền khác không dùng proxy, và tên miền thứ ba đi qua một proxy khác. Việc chuyển đổi diễn ra tự động, không cần thao tác thủ công.
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho Cách sử dụng FoxyProxy ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy Cách sử dụng FoxyProxy đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu Cách sử dụng FoxyProxy không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.