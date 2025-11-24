Cara menggunakan FoxyProxy

Cara mengonfigurasi ekstensi FoxyProxy di Chrome dan Firefox

FoxyProxy adalah salah satu proxy manager terbaik untuk Mozilla Firefox dalam hal stabilitas dan konfigurasi yang fleksibel. Ekstensi ini memudahkan Anda menyimpan beberapa profil proxy, beralih antar profil dengan cepat, dan mengelola pengaturan proxy sepenuhnya dari browser.

Meskipun FoxyProxy tersedia untuk Google Chrome, versi Chrome-nya lebih terbatas dan mungkin tidak mencakup semua skenario proxy. Untuk Chrome, kami merekomendasikan Proxy Switcher Extension sebagai pilihan utama, dan SwitchyOmega (ZeroOmega) sebagai alternatif.

Step 1 Cari Ekstensi FoxyProxy Buka Firefox dan buka Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Cari FoxyProxy Standard dan buka halamannya. Click the image to view it in full size.

Step 2 Instal Ekstensi FoxyProxy Klik “Add to Firefox”. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda. Pastikan Anda menginstal FoxyProxy Standard karena mendukung autentikasi dan beberapa profil proxy Click the image to view it in full size.

Step 3 Buka Opsi FoxyProxy Klik ikon FoxyProxy di toolbar dan pilih “Options” (atau buka FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 4 Tambahkan Proxy SOCKS5 Baru Buka tab “Proxies” Klik “Add New Proxy” di FoxyProxy Options. Atur Tipe Proxy: SOCKS5. Masukkan alamat IP dan port proxy Anda (1080 untuk SOCKS5). Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Aktifkan toggle “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

Untuk SOCKS5, pastikan Anda mengaktifkan ‘Proxy DNS’ — jika tidak, Anda mungkin mengalami DNS leak.

FoxyProxy memungkinkan Anda membuat beberapa profil proxy dan beralih antar profil dengan mudah. Ekstensi ini juga menyediakan kontrol routing tingkat lanjut, sehingga Anda dapat menentukan situs mana yang harus menggunakan proxy dan mana yang terhubung langsung:

Step 5 Tambahkan pola proxy (opsional) Buka tab “Proxies” Klik ikon “plus” di “Proxy by Patterns”. Pilih opsi Include atau Exclude dan Wildcard. Beri nama judul dan masukkan alamat dalam format “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

Apa perbedaan antara ekstensi FoxyProxy (Standard vs Plus)?

FoxyProxy Standardadalah versi dasar dari ekstensi ini. Fitur ini memungkinkan Anda beralih antar proxy secara manual atau mengaktifkan/menonaktifkan proxy untuk seluruh traffic browser. Opsi ini cocok jika Anda hanya memerlukan kontrol proxy sederhana tanpa aturan otomatis.