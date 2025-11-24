Panduan integrasi
Cara menggunakan FoxyProxy
Konfigurasikan proxy Anda dengan FoxyProxy secara mudah dalam beberapa langkah sederhana
Cara mengonfigurasi ekstensi FoxyProxy di Chrome dan Firefox
FoxyProxy adalah salah satu proxy manager terbaik untuk Mozilla Firefox dalam hal stabilitas dan konfigurasi yang fleksibel. Ekstensi ini memudahkan Anda menyimpan beberapa profil proxy, beralih antar profil dengan cepat, dan mengelola pengaturan proxy sepenuhnya dari browser.
Meskipun FoxyProxy tersedia untuk Google Chrome, versi Chrome-nya lebih terbatas dan mungkin tidak mencakup semua skenario proxy. Untuk Chrome, kami merekomendasikan Proxy Switcher Extension sebagai pilihan utama, dan SwitchyOmega (ZeroOmega) sebagai alternatif.
Cari Ekstensi FoxyProxy
Buka Firefox dan buka Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Cari FoxyProxy Standard dan buka halamannya.
Instal Ekstensi FoxyProxy
Klik “Add to Firefox”. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda. Pastikan Anda menginstal FoxyProxy Standard karena mendukung autentikasi dan beberapa profil proxy
Buka Opsi FoxyProxy
Klik ikon FoxyProxy di toolbar dan pilih “Options” (atau buka FoxyProxy Options).
Tambahkan Proxy SOCKS5 Baru
Buka tab “Proxies” Klik “Add New Proxy” di FoxyProxy Options. Atur Tipe Proxy: SOCKS5. Masukkan alamat IP dan port proxy Anda (1080 untuk SOCKS5). Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Aktifkan toggle “Proxie DNS”
Untuk SOCKS5, pastikan Anda mengaktifkan ‘Proxy DNS’ — jika tidak, Anda mungkin mengalami DNS leak.
FoxyProxy memungkinkan Anda membuat beberapa profil proxy dan beralih antar profil dengan mudah. Ekstensi ini juga menyediakan kontrol routing tingkat lanjut, sehingga Anda dapat menentukan situs mana yang harus menggunakan proxy dan mana yang terhubung langsung:
Tambahkan pola proxy (opsional)
Buka tab “Proxies” Klik ikon “plus” di “Proxy by Patterns”. Pilih opsi Include atau Exclude dan Wildcard. Beri nama judul dan masukkan alamat dalam format “*.mysite.site/*”
Apa perbedaan antara ekstensi FoxyProxy (Standard vs Plus)?
FoxyProxy Standardadalah versi dasar dari ekstensi ini. Fitur ini memungkinkan Anda beralih antar proxy secara manual atau mengaktifkan/menonaktifkan proxy untuk seluruh traffic browser. Opsi ini cocok jika Anda hanya memerlukan kontrol proxy sederhana tanpa aturan otomatis.
FoxyProxy Plus(versi diperluas) menambahkan aturan perpindahan otomatis. Anda dapat menentukan situs mana yang harus menggunakan proxy dan mana yang terhubung langsung. Misalnya, satu domain melewati proxy, domain lain tanpa proxy, dan domain ketiga melalui proxy berbeda. Perpindahan terjadi secara otomatis, tanpa perlu tindakan manual.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Cara menggunakan FoxyProxy?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Cara menggunakan FoxyProxy berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Cara menggunakan FoxyProxy tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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