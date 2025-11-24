Hoe gebruikt u FoxyProxy

Hoe configureert u de FoxyProxy-extensie in Chrome en Firefox

FoxyProxy is een van de beste proxymanagers voor Mozilla Firefox op het gebied van stabiliteit en flexibele configuratie. Hiermee kunt u eenvoudig meerdere proxyprofielen opslaan, snel tussen deze profielen schakelen en uw proxy-instellingen volledig browsergebaseerd houden.

Hoewel FoxyProxy beschikbaar is voor Google Chrome, is de Chrome-versie beperkter en dekt deze mogelijk niet alle proxyscenario's. Voor Chrome raden wij aan om eerst Proxy Switcher Extension te gebruiken, met SwitchyOmega (ZeroOmega) als alternatief.

Step 1 Zoek naar de FoxyProxy-extensie Open Firefox en ga naar Add-ons en thema's (Ctrl + Shift + A). Zoek naar FoxyProxy Standard en ga naar de bijbehorende pagina. Click the image to view it in full size.

Step 2 Installeer de FoxyProxy-extensie Klik op “Add to Firefox”. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen. Zorg ervoor dat u FoxyProxy Standard installeert, aangezien deze extensie authenticatie en meerdere proxyprofielen ondersteunt Click the image to view it in full size.

Step 3 Open FoxyProxy Options Klik op het FoxyProxy-pictogram in de werkbalk en selecteer “Options” (of Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 4 Voeg een nieuwe SOCKS5-proxy toe Ga naar het tabblad “Proxies” Klik op “Add New Proxy” in de FoxyProxy-opties. Stel het proxytype in: SOCKS5. Voer het IP-adres en de poort van uw proxy in (1080 voor SOCKS5). Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Zet de schakelaar “Proxie DNS” aan Click the image to view it in full size.

Zorg er bij SOCKS5 voor dat u ‘Proxy DNS’ inschakelt — anders kunt u te maken krijgen met DNS-lekken.

FoxyProxy stelt u in staat meerdere proxyprofielen aan te maken en moeiteloos tussen deze te schakelen. De extensie biedt ook geavanceerde routeringsinstellingen, waarmee u kunt opgeven welke websites de proxy moeten gebruiken en welke rechtstreeks verbinding moeten maken:

Step 5 Proxypatronen toevoegen (optioneel) Ga naar het tabblad “Proxies” Klik op het “plus”-pictogram in “Proxy by Patterns”. Kies de optie Include of Exclude en selecteer Wildcard. Geef een titel op en voer het adres in met het formaat “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

Wat is het verschil tussen de FoxyProxy-extensies (Standard vs Plus)?

FoxyProxy Standardis de basisversie van de extensie. Hiermee kunt u handmatig schakelen tussen proxy's of een proxy in- en uitschakelen voor al het browserverkeer. Deze optie is geschikt wanneer u alleen eenvoudige proxybesturing nodig heeft zonder automatische regels.