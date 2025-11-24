Integratiehandleiding
Hoe gebruikt u FoxyProxy
Configureer uw proxy met FoxyProxy in een paar eenvoudige stappen
Hoe configureert u de FoxyProxy-extensie in Chrome en Firefox
FoxyProxy is een van de beste proxymanagers voor Mozilla Firefox op het gebied van stabiliteit en flexibele configuratie. Hiermee kunt u eenvoudig meerdere proxyprofielen opslaan, snel tussen deze profielen schakelen en uw proxy-instellingen volledig browsergebaseerd houden.
Hoewel FoxyProxy beschikbaar is voor Google Chrome, is de Chrome-versie beperkter en dekt deze mogelijk niet alle proxyscenario's. Voor Chrome raden wij aan om eerst Proxy Switcher Extension te gebruiken, met SwitchyOmega (ZeroOmega) als alternatief.
Zoek naar de FoxyProxy-extensie
Open Firefox en ga naar Add-ons en thema's (Ctrl + Shift + A). Zoek naar FoxyProxy Standard en ga naar de bijbehorende pagina.
Installeer de FoxyProxy-extensie
Klik op “Add to Firefox”. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen. Zorg ervoor dat u FoxyProxy Standard installeert, aangezien deze extensie authenticatie en meerdere proxyprofielen ondersteunt
Open FoxyProxy Options
Klik op het FoxyProxy-pictogram in de werkbalk en selecteer “Options” (of Open FoxyProxy Options).
Voeg een nieuwe SOCKS5-proxy toe
Ga naar het tabblad “Proxies” Klik op “Add New Proxy” in de FoxyProxy-opties. Stel het proxytype in: SOCKS5. Voer het IP-adres en de poort van uw proxy in (1080 voor SOCKS5). Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Zet de schakelaar “Proxie DNS” aan
Zorg er bij SOCKS5 voor dat u ‘Proxy DNS’ inschakelt — anders kunt u te maken krijgen met DNS-lekken.
FoxyProxy stelt u in staat meerdere proxyprofielen aan te maken en moeiteloos tussen deze te schakelen. De extensie biedt ook geavanceerde routeringsinstellingen, waarmee u kunt opgeven welke websites de proxy moeten gebruiken en welke rechtstreeks verbinding moeten maken:
Proxypatronen toevoegen (optioneel)
Ga naar het tabblad “Proxies” Klik op het “plus”-pictogram in “Proxy by Patterns”. Kies de optie Include of Exclude en selecteer Wildcard. Geef een titel op en voer het adres in met het formaat “*.mysite.site/*”
Wat is het verschil tussen de FoxyProxy-extensies (Standard vs Plus)?
FoxyProxy Standardis de basisversie van de extensie. Hiermee kunt u handmatig schakelen tussen proxy's of een proxy in- en uitschakelen voor al het browserverkeer. Deze optie is geschikt wanneer u alleen eenvoudige proxybesturing nodig heeft zonder automatische regels.
FoxyProxy Plus(uitgebreide versie) voegt automatische wisselregels toe. U kunt bepalen welke websites een proxy moeten gebruiken en welke rechtstreeks verbinding moeten maken. Zo kan het ene domein via een proxy verlopen, een ander zonder proxy, en een derde via een andere proxy. Het schakelen gebeurt automatisch, zonder handmatige acties.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Hoe gebruikt u FoxyProxy?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Hoe gebruikt u FoxyProxy werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Hoe gebruikt u FoxyProxy geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
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