Como usar o FoxyProxy

Como configurar a extensão FoxyProxy no Chrome e no Firefox

O FoxyProxy é um dos melhores gerenciadores de proxy para o Mozilla Firefox em termos de estabilidade e configuração flexível. Ele facilita salvar vários perfis de proxy, alternar entre eles rapidamente e manter toda a configuração de proxy diretamente no navegador.

Embora o FoxyProxy esteja disponível para o Google Chrome, a versão para Chrome é mais limitada e pode não cobrir todos os cenários de proxy. Para o Chrome, recomendamos usar primeiro a Proxy Switcher Extension e, como alternativa, o SwitchyOmega (ZeroOmega).

Step 1 Pesquise pela extensão FoxyProxy Abra o Firefox e vá até Extensões e temas (Ctrl + Shift + A). Pesquise por FoxyProxy Standard e acesse a página da extensão. Click the image to view it in full size.

Step 2 Instalar a extensão FoxyProxy Clique em “Add to Firefox”. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas. Certifique-se de instalar o FoxyProxy Standard, pois ele oferece suporte a autenticação e múltiplos perfis de proxy Click the image to view it in full size.

Step 3 Abrir as opções do FoxyProxy Clique no ícone do FoxyProxy na barra de ferramentas e selecione “Options” (ou abra as opções do FoxyProxy). Click the image to view it in full size.

Step 4 Adicionar um novo proxy SOCKS5 Vá até a aba “Proxies” Clique em “Add New Proxy” nas opções do FoxyProxy. Defina o tipo de proxy: SOCKS5. Insira o endereço IP e a porta do seu proxy (1080 para SOCKS5). Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Ative o botão “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

Para SOCKS5, certifique-se de ativar ‘Proxy DNS’ — caso contrário, você pode ter vazamentos de DNS.

O FoxyProxy permite criar múltiplos perfis de proxy e alternar entre eles sem esforço. Ele também oferece controles avançados de roteamento, permitindo que você especifique quais sites devem usar o proxy e quais devem se conectar diretamente:

Step 5 Adicionar padrões de proxy (opcional) Vá até a aba “Proxies” Clique no ícone “plus” em “Proxy by Patterns”. Escolha a opção Include ou Exclude e selecione Wildcard. Dê um nome ao título e insira o endereço no formato “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

Qual é a diferença entre as extensões FoxyProxy (Standard vs Plus)?

FoxyProxy Standardé a versão básica da extensão. Ele permite alternar manualmente entre proxies ou ativar/desativar um proxy para todo o tráfego do navegador. Essa opção é adequada quando você precisa apenas de um controle simples de proxy, sem regras automáticas.