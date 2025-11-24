Guia de integração
Como usar o FoxyProxy
Configure seu proxy com o FoxyProxy facilmente em poucos passos
Como configurar a extensão FoxyProxy no Chrome e no Firefox
O FoxyProxy é um dos melhores gerenciadores de proxy para o Mozilla Firefox em termos de estabilidade e configuração flexível. Ele facilita salvar vários perfis de proxy, alternar entre eles rapidamente e manter toda a configuração de proxy diretamente no navegador.
Embora o FoxyProxy esteja disponível para o Google Chrome, a versão para Chrome é mais limitada e pode não cobrir todos os cenários de proxy. Para o Chrome, recomendamos usar primeiro a Proxy Switcher Extension e, como alternativa, o SwitchyOmega (ZeroOmega).
Pesquise pela extensão FoxyProxy
Abra o Firefox e vá até Extensões e temas (Ctrl + Shift + A). Pesquise por FoxyProxy Standard e acesse a página da extensão.
Instalar a extensão FoxyProxy
Clique em “Add to Firefox”. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas. Certifique-se de instalar o FoxyProxy Standard, pois ele oferece suporte a autenticação e múltiplos perfis de proxy
Abrir as opções do FoxyProxy
Clique no ícone do FoxyProxy na barra de ferramentas e selecione “Options” (ou abra as opções do FoxyProxy).
Adicionar um novo proxy SOCKS5
Vá até a aba “Proxies” Clique em “Add New Proxy” nas opções do FoxyProxy. Defina o tipo de proxy: SOCKS5. Insira o endereço IP e a porta do seu proxy (1080 para SOCKS5). Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Ative o botão “Proxie DNS”
Para SOCKS5, certifique-se de ativar ‘Proxy DNS’ — caso contrário, você pode ter vazamentos de DNS.
O FoxyProxy permite criar múltiplos perfis de proxy e alternar entre eles sem esforço. Ele também oferece controles avançados de roteamento, permitindo que você especifique quais sites devem usar o proxy e quais devem se conectar diretamente:
Adicionar padrões de proxy (opcional)
Vá até a aba “Proxies” Clique no ícone “plus” em “Proxy by Patterns”. Escolha a opção Include ou Exclude e selecione Wildcard. Dê um nome ao título e insira o endereço no formato “*.mysite.site/*”
Qual é a diferença entre as extensões FoxyProxy (Standard vs Plus)?
FoxyProxy Standardé a versão básica da extensão. Ele permite alternar manualmente entre proxies ou ativar/desativar um proxy para todo o tráfego do navegador. Essa opção é adequada quando você precisa apenas de um controle simples de proxy, sem regras automáticas.
FoxyProxy Plus(versão estendida) adiciona regras de alternância automática. Você pode definir quais sites devem usar um proxy e quais devem se conectar diretamente. Por exemplo, um domínio pode passar por um proxy, outro sem proxy e um terceiro por um proxy diferente. A alternância acontece automaticamente, sem ações manuais.
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Como usar o FoxyProxy?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Como usar o FoxyProxy está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Como usar o FoxyProxy não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.