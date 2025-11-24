Guide d'intégration
Comment utiliser FoxyProxy
Configurez votre proxy avec FoxyProxy facilement en quelques étapes simples
Comment configurer l'extension FoxyProxy dans Chrome et Firefox
FoxyProxy est l'un des meilleurs gestionnaires de proxies pour Mozilla Firefox en termes de stabilité et de flexibilité de configuration. Il vous permet de sauvegarder facilement plusieurs profils proxy, de basculer rapidement entre eux et de gérer l'ensemble de votre configuration proxy directement dans le navigateur.
Bien que FoxyProxy soit disponible pour Google Chrome, la version Chrome est plus limitée et peut ne pas couvrir tous les scénarios d'utilisation de proxy. Pour Chrome, nous recommandons d'utiliser en priorité l'extension Proxy Switcher Extension, et SwitchyOmega (ZeroOmega) comme alternative.
Rechercher l'extension FoxyProxy
Ouvrez Firefox et accédez aux Modules complémentaires et Thèmes (Ctrl + Shift + A). Recherchez FoxyProxy Standard et accédez à sa page.
Installer l'extension FoxyProxy
Cliquez sur “Ajouter à Firefox”. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils. Veillez à installer FoxyProxy Standard, car il prend en charge l'authentification et les profils proxy multiples
Ouvrir les options de FoxyProxy
Cliquez sur l'icône FoxyProxy dans la barre d'outils et sélectionnez “Options” (ou Ouvrir les options de FoxyProxy).
Ajouter un nouveau proxy SOCKS5
Accédez à l'onglet “Proxies” Cliquez sur “Add New Proxy” dans les options de FoxyProxy. Définissez le type de proxy : SOCKS5. Saisissez l'adresse IP et le port de votre proxy (1080 pour SOCKS5). Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici. Activez le bouton “Proxie DNS”
Pour SOCKS5, veillez à activer ‘Proxy DNS’ — sinon vous risquez des fuites DNS.
FoxyProxy vous permet de créer plusieurs profils de proxy et de basculer entre eux en toute simplicité. L'extension offre également des contrôles de routage avancés, vous permettant de spécifier quels sites doivent utiliser le proxy et lesquels doivent se connecter directement :
Ajouter des règles de filtrage proxy (optionnel)
Accédez à l'onglet “Proxies” Cliquez sur l'icône “plus” dans “Proxy by Patterns”. Choisissez l'option Include ou Exclude et Wildcard. Nommez le titre et saisissez l'adresse au format “*.mysite.site/*”
Quelle est la différence entre les extensions FoxyProxy (Standard vs Plus) ?
FoxyProxy Standardest la version de base de l'extension. Elle vous permet de basculer manuellement entre les proxies ou d'activer/désactiver un proxy pour l'ensemble du trafic du navigateur. Cette option convient lorsque vous avez uniquement besoin d'un contrôle simple du proxy sans règles automatiques.
FoxyProxy Plus(version étendue) ajoute des règles de commutation automatique. Vous pouvez définir quels sites doivent passer par un proxy et lesquels doivent se connecter directement. Par exemple, un domaine peut transiter par un proxy, un autre sans, et un troisième par un proxy différent. Le basculement s'effectue automatiquement, sans intervention manuelle.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Comment utiliser FoxyProxy ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Comment utiliser FoxyProxy fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Comment utiliser FoxyProxy ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
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