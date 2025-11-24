Comment utiliser FoxyProxy

Comment configurer l'extension FoxyProxy dans Chrome et Firefox

FoxyProxy est l'un des meilleurs gestionnaires de proxies pour Mozilla Firefox en termes de stabilité et de flexibilité de configuration. Il vous permet de sauvegarder facilement plusieurs profils proxy, de basculer rapidement entre eux et de gérer l'ensemble de votre configuration proxy directement dans le navigateur.

Bien que FoxyProxy soit disponible pour Google Chrome, la version Chrome est plus limitée et peut ne pas couvrir tous les scénarios d'utilisation de proxy. Pour Chrome, nous recommandons d'utiliser en priorité l'extension Proxy Switcher Extension, et SwitchyOmega (ZeroOmega) comme alternative.

Step 1 Rechercher l'extension FoxyProxy Ouvrez Firefox et accédez aux Modules complémentaires et Thèmes (Ctrl + Shift + A). Recherchez FoxyProxy Standard et accédez à sa page. Click the image to view it in full size.

Step 2 Installer l'extension FoxyProxy Cliquez sur “Ajouter à Firefox”. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils. Veillez à installer FoxyProxy Standard, car il prend en charge l'authentification et les profils proxy multiples Click the image to view it in full size.

Step 3 Ouvrir les options de FoxyProxy Cliquez sur l'icône FoxyProxy dans la barre d'outils et sélectionnez “Options” (ou Ouvrir les options de FoxyProxy). Click the image to view it in full size.

Step 4 Ajouter un nouveau proxy SOCKS5 Accédez à l'onglet “Proxies” Cliquez sur “Add New Proxy” dans les options de FoxyProxy. Définissez le type de proxy : SOCKS5. Saisissez l'adresse IP et le port de votre proxy (1080 pour SOCKS5). Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici. Activez le bouton “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

Pour SOCKS5, veillez à activer ‘Proxy DNS’ — sinon vous risquez des fuites DNS.

FoxyProxy vous permet de créer plusieurs profils de proxy et de basculer entre eux en toute simplicité. L'extension offre également des contrôles de routage avancés, vous permettant de spécifier quels sites doivent utiliser le proxy et lesquels doivent se connecter directement :

Step 5 Ajouter des règles de filtrage proxy (optionnel) Accédez à l'onglet “Proxies” Cliquez sur l'icône “plus” dans “Proxy by Patterns”. Choisissez l'option Include ou Exclude et Wildcard. Nommez le titre et saisissez l'adresse au format “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

Quelle est la différence entre les extensions FoxyProxy (Standard vs Plus) ?

FoxyProxy Standardest la version de base de l'extension. Elle vous permet de basculer manuellement entre les proxies ou d'activer/désactiver un proxy pour l'ensemble du trafic du navigateur. Cette option convient lorsque vous avez uniquement besoin d'un contrôle simple du proxy sans règles automatiques.