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Proxy pour Discord

HTTP/HTTPS/SOCKS5 avec support UDP pour la voix Discord, les bots et la gestion multi-comptes — IPv4 statiques ou rotatifs, trafic illimité, livraison par API.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour Discord.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un IP dédiée avec prise en charge UDP pour a compte Discord
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon Discord service proxy
  • Exporte mon Discord liste de proxys au format JSON
  • Affiche quel service proxy pour Discord a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon Discord services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Ils fournissent des proxys sécurisés à haut débit avec une bande passante illimitée, des prix abordables et une expérience conviviale pour tous les utilisateurs. C'est un service vraiment sympa, je recommande fineproxy.org à 100%.

DJPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.

David RhodesTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

Service proxy rapide et fiable avec une excellente disponibilité, un excellent support et des prix abordables. Parfait pour la navigation sécurisée et les tâches d'automatisation !

MargaretSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

J'adore les proxys fineproxy, c'est vraiment rapide et indétectable. Je l'ai utilisé sur des outils d'automatisation comme les outils de mots clés, et pour les outils de scraping, cela change la donne, le support client est de premier ordre chaque fois que vous avez besoin d'aide, ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, la qualité des proxys est tout simplement incroyable.

asdjkakarNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi utiliser des proxies ?Pour la confidentialité

Pour la confidentialité, la séparation des profils professionnels et personnels, et le contournement des restrictions réseau au travail, à l'hôtel ou sur les campus. Accéder à Discord via un serveur proxy pour un accès débloqué avec authentification ou liaison IP fonctionne parfaitement dans ces cas de figure.

Comment débloquer le chat vocal Discord ?La voix et

La voix et le partage d'écran utilisent WebRTC, qui nécessite UDP. Les proxies HTTP ne peuvent pas gérer cela — vous avez besoin de SOCKS5 avec support UDP. Les proxies SOCKS5 de FineProxy prennent en charge UDP, permettant à la voix de se connecter sans erreurs « RTC Connecting » ou « No Route ». Configurez le proxy au niveau du système ou utilisez un client proxy comme Proxifier pour acheminer Discord.exe via SOCKS5.

Quels protocoles Discord utilise-t-il, et qu'est-ce que cela implique pour les proxys ?Les chats, l'API

Les chats, l'API et les connexions client utilisent du trafic HTTPS (TCP). La voix et le partage d'écran utilisent WebRTC et nécessitent UDP. Les proxies HTTP(S) gèrent le trafic TCP, tandis que UDP nécessite SOCKS5 avec support UDP.

Le chat vocal fonctionne-t-il via vos proxys ?Oui — avec

Oui — avec UDP activé, le chat vocal et le partage d'écran fonctionnent via nos proxies SOCKS5. Sans UDP, la voix peut échouer à se connecter ou se couper lors de la négociation ICE/STUN. Choisissez un proxy SOCKS5 pour Discord qui prend explicitement en charge UDP.

Que choisir — HTTP ou SOCKS5 ?Si vous n'avez

Si vous n'avez pas besoin de la voix, utilisez HTTP : c'est plus simple à configurer et compatible avec les clients navigateur/bureau. Pour la version web, un proxy pour Discord web via les paramètres du navigateur suffit. Si la voix ou le partage d'écran est nécessaire, optez pour SOCKS5 avec prise en charge UDP.

Comment configurer les proxys sur PC et mobile ?Le client Discord

Le client Discord de bureau hérite des paramètres proxy du système (Windows/macOS). La version web utilise les paramètres proxy du navigateur ou du système. iOS/Android : configurez les proxies dans les paramètres Wi-Fi. Bots et scripts (discord.py, discord.js, httpx) : spécifiez le proxy dans la configuration du client. Vous pouvez également exécuter Discord via un proxy SOCKS incognito en utilisant un client proxy qui achemine uniquement le trafic Discord.

Un proxy affecte-t-il le ping et la qualité ?Oui

Oui, cela augmente les sauts et le RTT. Choisissez un emplacement proche, maintenez des connexions persistantes (maintien de la connexion/pooling) et assurez-vous de la stabilité du DNS. Les proxys n'accélèrent pas votre connexion ; le maximum est déterminé par votre FAI et votre routage.

Puis-je utiliser un seul proxy pour plusieurs comptes ?Techniquement oui

Techniquement oui, mais nous recommandons fortement d'utiliser une IP statique par compte pour les workflows de type Discord basés sur des sessions. Isoler les comptes par IP réduit le risque de signaux croisés (empreintes partagées, cookies mélangés) et garantit la cohérence de la connexion, des modifications de profil et des actions.

Ces proxies fonctionnent-ils avec les bots Discord ?Nos

Nos proxies de niveau serveur s'intègrent avec la plupart des outils d'automatisation et des scripts personnalisés. Vous pouvez importer les listes de proxies directement, les récupérer par URL ou utiliser notre REST API.

Ces proxies sont-ils partagés ou dédiés ?Les

Les deux options existent. Les IP dédiées vous sont exclusivement attribuées. Les offres mutualisées à grand volume sont partagées et peuvent être utilisées par jusqu'à 3 clients par IP en simultané. Choisissez des IP dédiées pour les comptes sensibles ou à longue durée de vie ; optez pour les pools partagés pour les tâches légères à grande échelle.