Proxy Dédié
Exclusivement à vous : support HTTP/HTTPS/SOCKS5, certificats SSL par IP, bande passante illimitée, débits jusqu’à 500 Mbps — à partir de $0.07 IP/mois.
Configurez votre offre de proxy dédié.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|Recommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète un proxy dédié aux États-Unis
- Ajoute des proxys dédiés dans un autre pays
- Exporte ma liste de proxys dédiés au format JSON
- Mets à jour la liste d’IP autorisées de mon service proxy
- Affiche le statut et la prochaine échéance de mon service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Comptes actifs
J'ai travaillé avec Fineproxy pendant plusieurs mois. Les proxys sont bonnes. J'achète pour les réseaux sociaux depuis longtemps. S'il y a des questions, la réponse arrive très rapidement. Les conditions sont très flexibles, vous pouvez toujours négocier. En général, les impressions sont les plus positives. Je le recommande vivement.
Disponibilité : excellents proxys qui restent stables pendant 3 à 7 jours sans interruption Vitesse : suffisamment rapides pour TikTok, Gmail et les connexions aux portefeuilles de cryptomonnaies Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 et même UDP Couverture mondiale : États-Unis, Allemagne, France, Japon et bien plus encore
Minimums de commande
Bons proxys, vérifiés. J'ai acheté un gros package IP, tous sont vivants, fonctionnent rien à redire. Plus cher qu'un autre fournisseur que j'ai utilisé auparavant, mais voici une meilleure qualité et un plus grand nombre d'adresses. Et c'est aussi pratique que vous puissiez payer avec crypto, pour moi c'est aussi un plus. Dans l'ensemble, je suis satisfait.
Excellents proxys, ils fonctionnent comme une horloge. Je les utilise depuis un an, en permanence, et j'en achète 1 000 à la fois.
Assistance
Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Quelle est la vraie différence entre un proxy «nbsp;privénbsp;» et un proxy «nbsp;dédiénbsp;» ?En pratique
En pratique — aucune. L’industrie utilise les deux termes pour désigner la même chose : une IP proxy attribuée exclusivement à un seul utilisateur. Certains fournisseurs distinguent “privé” (non partagé pour le moment) et “dédié” (attribué de façon permanente), mais chez FineProxy les deux signifient la même chose : votre IP, votre accès exclusif, pendant toute la durée de la location.
Quelle est la différence entre proxies dédiés et proxies rotatifs ?Un proxy dédié
Un proxy dédié vous attribue une adresse IP fixe qui reste identique pendant toute la durée de votre location — vous construisez et maîtrisez sa réputation au fil du temps. Un proxy rotatif vous assigne une nouvelle IP à chaque requête (ou à intervalles définis), ce qui est idéal pour le scraping à fort volume nécessitant une diversité d’adresses. Le compromis : avec des proxies rotatifs, vous n’avez aucun contrôle sur l’historique de chaque IP, et vous risquez de tomber sur des adresses déjà signalées. Les proxies dédiés sont le meilleur choix lorsque la cohérence d’identité et une réputation propre comptent — gestion de comptes, suivi SEO, ou toute tâche où être reconnu comme un même visiteur de confiance constitue un avantage.
En quoi est-ce différent d'un proxy partagé ?Sur un proxy
Sur un proxy partagé, plusieurs utilisateurs envoient du trafic via la même IP simultanément. Si un autre utilisateur fait blacklister cette adresse, vous en subissez aussi les conséquences. L'analyse d'IPinfo portant sur plus de 170 millions d'IPs proxy a révélé que la majorité des adresses IPv4 partagées sont accessibles via plusieurs services en même temps — ce qui signifie que votre proxy partagé soi-disant « privé » ne l»est probablement pas du tout. Un proxy dédié élimine ce risque : vous êtes le seul à utiliser l'adresse.
J'ai acheté des proxies «nbsp;dédiésnbsp;» chez un autre fournisseur et ils étaient déjà bannis. Pourquoi ?Cela arrive
Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Beaucoup de fournisseurs recyclent des IPs d'anciens clients sans nettoyage approprié, ou leur étiquette « dédié » signifie simplement que l»IP n'est pas activement partagée — mais elle l'a été auparavant, et le mal est fait. Certains fournisseurs ne contrôlent pas du tout les IPs, car ils revendent via des réseaux en amont. Chez FineProxy, nous possédons l'infrastructure et les adresses. Votre IP n'est passée par d'autres services avant de vous parvenir.
De combien de proxies ai-je besoin ?Cela dépend de
Cela dépend de l'usage. Un proxy pour un seul compte de réseau social ou pour la navigation personnelle. Un par compte si vous gérez plusieurs profils (10 comptes = 10 proxies). Pour le scraping, le nombre dépend de la sensibilité de la cible et du volume de requêtes — de 50 à plusieurs milliers. Nous proposons aussi bien des proxies à l'unité que des packs en volume.
La bande passante est-elle vraiment illimitée ?Oui
Oui. Les adresses proxy privées illimitées de FineProxy’s ne comportent aucun plafond de trafic. Téléchargement, envoi, streaming — aucun frais au Go et aucune limitation de débit. Cela s’applique à tous les protocoles : HTTP, HTTPS et SOCKS5.
Puis-je utiliser le même proxy pour HTTP et SOCKS5 ?Oui
Oui. Chaque proxy dédié prend en charge les trois protocoles sur la même IP. Basculez entre HTTP, HTTPS et SOCKS5 selon les besoins de votre application. Aucun achat séparé n’est nécessaire.
Que signifie "certificat SSL individuel par IP" pour moi ?Cela signifie
Cela signifie que la connexion entre votre appareil et le proxy est chiffrée avec SSL/TLS — pas uniquement la partie proxy-vers-site-web. La plupart des fournisseurs ne chiffrent que la seconde moitié, laissant vos identifiants proxy et vos en-têtes de requête exposés sur le premier tronçon. Nos certificats SSL par IP comblent entièrement cette faille.
Comment savoir si les IP sont propres avant d’acheter ?Vous pouvez vérifier
Vous pouvez vérifier la réputation de notre ASN à l’aide d’outils publics comme IPinfo.io ou IPQS. De plus, FineProxy est propriétaire de ses adresses IP — nous ne revendons pas des pools partagés que l’on retrouve chez plusieurs services proxy. Si une IP arrive propre et que vous êtes le seul à l’utiliser, elle reste propre. Nous vous recommandons de tester directement sur vos sites cibles pour vérifier.
Garantissez-vous la disponibilité ? Que se passe-t-il si mon proxy tombe en panne ?Nous maintenons
Nous maintenons une disponibilité de 99.9% sur l’ensemble de notre infrastructure, appuyée par une supervision 24h/24 et 7j/7. Tous les canaux réseau sont redondants et la charge des serveurs est équilibrée pour limiter les interruptions. En cas d’incident, vous pouvez ouvrir un ticket de support et nous remplacerons rapidement les sous-réseaux concernés — le service est généralement rétabli en quelques heures.
Acceptez-vous les cryptomonnaies ?Oui
Oui. Le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies sont acceptés lors du paiement. Le tarif et le produit du proxy privé payant sont identiques quel que soit le mode de paiement.
Puis-je obtenir des proxies dans un pays spécifique ?Oui
Oui. FineProxy propose des proxies dédiés dans de nombreuses localisations. Vous pouvez choisir le pays souhaité lors de l'achat et recevoir des adresses IP de cette région. La localisation est garantie pendant toute la durée de la location.
Proxys privés :
Pourquoi une IP dédiée change tout
Une étude d’IPinfo.io portant sur plus de 170 millions d’adresses IP de proxies a révélé que près de la moitié des IP de proxies partagés sont accessibles simultanément via plusieurs réseaux de fournisseurs. Votre proxy « privé » sur une offre partagée ? Il y a de fortes chances quelqu’un d’autre, sur un autre service, envoie du trafic via cette même adresse en ce moment même — et vous n’avez aucune idée de l’usage qu’il en fait. C’est exactement le problème que les proxies dédiés résolvent. Une IP, un utilisateur, un contrôle total.
Ce que «dédié» signifie vraiment
Lorsque vous achetez un proxy dédié chez FineProxy, cette adresse IPv4 vous est attribuée exclusivement pour toute la durée de la location. Personne d’autre sur notre plateforme — ni sur aucune autre — ne peut l’utiliser. Nous sommes le fournisseur, pas un revendeur : ces IP n’existent que dans notre réseau et ne sont vendues par aucun autre service.
C’est plus important qu’il n’y paraît. On découvre régulièrement que des proxies soi-disant « dédiés » d’autres fournisseurs sont en réalité des adresses recyclées issues d’un pool partagé, simplement rebaptisées à des fins marketing. Le fournisseur réattribue la même IP à un nouveau client sans nettoyage, et l’acheteur constate qu’elle figure déjà sur des listes noires avant même d’envoyer sa première requête. Chez FineProxy, l’IP que vous recevez n’a pas circulé entre différents services — elle provient de notre propre infrastructure et reste exclusivement la vôtre.
Le problème des pools stagnants
Une autre frustration fréquente : les fournisseurs qui vendent des forfaits proxy “à vie” ou “sans expiration”. Cela semble attrayant, mais l'économie ne joue pas en faveur du client. Sans revenu récurrent, ces fournisseurs n'ont zéro incitation à maintenir ou rafraîchir leurs pools d'IPs. Au fil du temps, les adresses accumulent les abus de centaines d'utilisateurs précédents, les taux de succès tombent en dessous de 80%, et le proxy “à vie” devient effectivement inutile.
FineProxy fonctionne différemment. Nous gérons notre propre pool d'environ 100 000 adresses IPv4 en datacenter. Parce que nous contrôlons directement l'infrastructure, nous surveillons l'état de chaque IP et retirons immédiatement toute adresse figurant dans une base de données anti-spam comme Spamhaus. Ce que vous recevez fonctionne réellement dès le premier jour.
Pourquoi la réputation des proxies partagés devient votre problème
Sur un proxy partagé, le comportement des autres utilisateurs devient votre casse-tête. Si quelqu’un a matraqué un site e-commerce depuis cette IP hier, le site s’en souvient. Votre requête propre et légitime arrive aujourd’hui — et se fait bloquer immédiatement parce que l’adresse est déjà signalée.
Selon IPQS, les bases de détection ajoutent plus de 10 000 proxies aux listes noires chaque seconde. Sur une infrastructure partagée, les chances d'obtenir une adresse propre diminuent de jour en jour. Les études montrent qu'un taux de blocage de 30 % sur des proxies partagés transforme votre coût nominal de 3 $/GB en 4,29 $/GB une fois les requêtes perdues et les nouvelles tentatives prises en compte.
Et il y a un problème encore plus profond que beaucoup de gens négligent : la réputation de l’ASN. Les sites web ne se contentent pas de vérifier les IP individuellement — ils évaluent l’ensemble du bloc réseau (ASN) auquel l’IP appartient. Si la plage d’adresses d’un fournisseur est connue pour du trafic de bots, chaque IP de cette plage fait l’objet d’un examen renforcé, que votre adresse spécifique ait été utilisée de manière abusive ou non. Puisque FineProxy possède ses blocs IP et contrôle ce qui s’y passe, notre ASN conserve un historique irréprochable — votre IP dédiée bénéficie de cette réputation collective.
Avec un proxy personnel (individuel) de FineProxy, vous maîtrisez la réputation dès le premier jour. L'IP était propre lorsque vous l'avez reçue, et elle le reste parce que personne d'autre ne l'utilise.
Fournisseur vs. revendeur : pourquoi c'est important
La plupart des « fournisseurs » du marché des proxies sont en réalité des revendeurs. Ils achètent un accès en gros auprès d’une poignée de réseaux en amont et le reconditionnent. Le résultat ? Les mêmes pools d’IP apparaissent sous différentes marques, et un blocage sur un service peut signifier que votre proxy « dédié » chez un autre service est déjà compromis.
FineProxy possède sa propre infrastructure datacenter. Nous ne revendons pas les adresses de quelqu’un d’autre. Quand nous affirmons que votre IP est exclusive, elle ne figure littéralement dans le catalogue d’aucun autre service proxy. C’est une garantie que la plupart des fournisseurs ne peuvent pas offrir — et c’est le facteur déterminant pour assurer le bon fonctionnement de vos proxies sur le long terme.
Authentification : comment vous connecter
FineProxy exige la liaison IP (IP binding) pour toutes les connexions — vous enregistrez votre adresse IP réelle chez nous, et toute connexion provenant de cette adresse est automatiquement autorisée. Aucun identifiant à transmettre, rien à divulguer. Idéal pour les serveurs et les postes de travail disposant d'une IP publique fixe.
Si votre IP publique change (ordinateurs portables, connexions domestiques avec adresse dynamique), nous proposons une authentification par identifiant et mot de passe en complément de la liaison IP. Dans ce mode, votre liaison fonctionne avec un masque de sous-réseau /21 : même si votre ISP modifie votre adresse au sein de cette plage, l’accès n’est pas interrompu. Les deux méthodes fonctionnent en HTTP, HTTPS et SOCKS5.
Nombre de nos clients utilisent les deux : la liaison IP stricte pour leurs serveurs de production, et l'authentification par identifiants avec la flexibilité /21 pour les environnements de développement et de test.
Protocoles : HTTP, HTTPS avec SSL, et SOCKS5
Chaque proxy dédié FineProxy supporte trois protocoles :
HTTP — trafic web standard. Rapide, simple, compatible avec tout.
HTTPS — connexion chiffrée de votre appareil jusqu’au proxy. Chaque IP FineProxy dispose de son propre certificat SSL individuel, de sorte que le premier segment (de votre appareil au proxy) est chiffré, et pas seulement le segment proxy-vers-site. La plupart des fournisseurs ne chiffrent que la seconde moitié, laissant vos identifiants exposés sur le premier segment. Nous chiffrons l’intégralité de la chaîne. Les connexions proxy privé SSL/HTTPS via FineProxy sont réellement sécurisées de bout en bout.
SOCKS5 — gère tout type de trafic, pas uniquement le web. VoIP, gaming, protocoles personnalisés — SOCKS5 tunnelise l'ensemble. Nos proxies SOCKS5 incluent une prise en charge complète du protocole UDP associé, un point essentiel pour les applications en temps réel comme les appels vocaux et le streaming.
Achat à la carte : d'un seul proxy à plusieurs milliers
Besoin d'un seul proxy pour un projet personnel ? Vous pouvez acheter 1 proxy privé pour les réseaux sociaux — une IP statique qui vous est exclusivement réservée, idéale pour un compte unique nécessitant une identité constante.
Vous gérez une agence avec des dizaines de comptes sur différentes plateformes ? Chaque compte obtient son propre proxy dédié avec une IP unique pour le classement SEO, la gestion des réseaux sociaux ou toute autre tâche requise. Les IP ne se chevauchent pas, les sessions ne se mélangent pas.
Vous avez besoin de centaines ou de milliers de proxies pour le scraping ou la surveillance ? FineProxy propose des packages de service proxy datacenter dédié bon marché en gros volumes. Le prix par IP diminue à mesure que le volume augmente, et chaque adresse dispose toujours d'une bande passante illimitée, d'un SSL individuel et d'un support complet des protocoles.
Pour les équipes ayant besoin d'un service de proxy privé rapide et évolutif, notre infrastructure datacenter offre des débits allant jusqu'à 500 Mbps par connexion. À titre de comparaison, les fournisseurs low-cost affichent souvent 1,5 à 3 secondes par requête avec des taux de réussite de 75 à 85 %. Notre infrastructure est conçue pour la vitesse avant tout — le proxy ne devrait jamais être ce qui vous ralentit.
Comment vérifier la qualité d'un proxy avant l'achat
Une préoccupation légitime pour quiconque a déjà eu de mauvaises expériences : comment savoir si les IP sont réellement propres avant de payer ?
Demandez si le fournisseur possède les IP ou s'il les revend. S'il ne peut pas répondre clairement — c'est un signal d'alarme. Vérifiez si l'ASN du fournisseur a un historique propre (des outils comme IPinfo.io ou IPQS permettent de le vérifier). Assurez-vous également qu'il propose une garantie de remboursement de 24 heures afin de pouvoir vérifier le proxy sur vos sites cibles réels. Et évitez les offres « à vie » — si le prix semble trop beau, le pool est probablement stagnant.
FineProxy utilise ses propres IP, dispose d’un ASN publiquement vérifiable et offre une garantie de remboursement de 24 heures pour vous permettre de vérifier le proxy sur vos sites cibles réels. Effectuez vos tests et comparez les résultats à votre solution actuelle — c’est une base plus fiable que toute promesse sur une page marketing.