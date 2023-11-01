Proxy Dédié

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Sur un proxy partagé, le comportement des autres utilisateurs devient votre casse-tête. Si quelqu’un a matraqué un site e-commerce depuis cette IP hier, le site s’en souvient. Votre requête propre et légitime arrive aujourd’hui — et se fait bloquer immédiatement parce que l’adresse est déjà signalée.

Selon IPQS, les bases de détection ajoutent plus de 10 000 proxies aux listes noires chaque seconde. Sur une infrastructure partagée, les chances d'obtenir une adresse propre diminuent de jour en jour. Les études montrent qu'un taux de blocage de 30 % sur des proxies partagés transforme votre coût nominal de 3 $/GB en 4,29 $/GB une fois les requêtes perdues et les nouvelles tentatives prises en compte.

Et il y a un problème encore plus profond que beaucoup de gens négligent : la réputation de l’ASN. Les sites web ne se contentent pas de vérifier les IP individuellement — ils évaluent l’ensemble du bloc réseau (ASN) auquel l’IP appartient. Si la plage d’adresses d’un fournisseur est connue pour du trafic de bots, chaque IP de cette plage fait l’objet d’un examen renforcé, que votre adresse spécifique ait été utilisée de manière abusive ou non. Puisque FineProxy possède ses blocs IP et contrôle ce qui s’y passe, notre ASN conserve un historique irréprochable — votre IP dédiée bénéficie de cette réputation collective.

Avec un proxy personnel (individuel) de FineProxy, vous maîtrisez la réputation dès le premier jour. L'IP était propre lorsque vous l'avez reçue, et elle le reste parce que personne d'autre ne l'utilise.